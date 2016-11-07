اتهام الفنان “عبد الرحمن أبو زهرة” بالسب والقذف أثناء حفل لتنشيط السياحة في مصر

صحيفة المرصد: فوجئ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ونجله، بحضورهما لأحد أقسام الشرطة على خلفية تم تحرير محضر ضد الثنائي يتهمهما بسب وقذف وزير الآثار ومسؤولي قصر محمد علي.

وروي أبو زهرة تفاصيل القصة التي بدأت بتلقى دعوة لحضور حفل واحد من أعظم عازفي الكمان حول العالم، وهو “جيدون كريمر” الذي حضر إلى مصر بصحبة الأوركسترا الخاصة به، من أجل تصوير فيلم تسجيلي حول زيارتهم لأكثر من بلد من بينها مصر، على أن يعرض الفيلم عبر أكثر من محطة تلفزيونية حول العالم.

منظم الحفل هو نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قام بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار من أجل إعداد الترتيبات، خاصة أن الحفل سيقام بقصر محمد علي بمنطقة المنيل بالقاهرة، على أن تذهب إيراداته لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وبسبب سوء التنظيم علم أحمد عبد الرحمن أبو زهرة أن هناك اعتراضات من مسؤولي المتحف، فيما يخص عدد الحضور واشترطوا أن يكون الحضور بعدد أقل بكثير مما كان متوقعا، وذلك قبل انطلاق الحفل.

وانتهى الحفل بحسب عبد الرحمن أبو زهرة باتهامه هو ونجله بسب وقذف وزير الآثار ومسؤولي قصر محمد علي، وذهابهما لقسم الشرطة صباح اليوم التالي للحفل.

وعلق أبو زهرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مبديا استيائه مما حدث قائلا: “عليه العوض في هذا الوطن الذي أصبح يهين رموز الفن العالمي في مصر وحتى العبد لله الذي أفنى عمره من أجل الارتقاء بهذا الوطن فنيا وحضاريا، لك الله يا مصر”.