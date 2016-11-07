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بالفيديو: الثنيان يوضح فرص المنتخب في التأهل لمونديال روسيا 2018

7 نوفمبر, 2016 , 15:57 م
بالفيديو: الثنيان يوضح فرص المنتخب في التأهل لمونديال روسيا 2018
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صحيفة المرصد: قال يوسف الثنيان، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، إن الأخضر لم يضمن بعد بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، بالرغم من تصدره المجموعة الثانية، مضيفًا: “القصة لم تنتهي والتأهل لم يحسم، وما يزال هناك مباريات قوية ويجب علينا إزاحة أستراليا أو اليابان من الطريق”.

وأوضح الثنيان على هامش احتفالية خاصة في العاصمة الرياض أقيمت لبعثة المنتخب المسافر إلى طوكيو لمواجهة اليابان أن “المباراتين الأخيرتين أمام أستراليا والإمارات أعطت دافع كبير للاعبين، ورجعت الثقة للجماهير السعودية، رغم أنه بعد مباراة تايلند لم يكن هناك أي شعور بقدرة المنتخب على التأهل لكأس العالم”.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    ناصح

    منتخبنا بني على جهل بأمكانية اللاعبين ويعتمد على العواجيز واللاعبون الخشنين يفرضون انفسهم بالقوة ،، لذلك يصعب عليه الوصول للتأهل ,
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  2. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    جاري الكتابه...

    يوسف الثنيان 15 وكفى
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  3. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    برحي 2017

    العبوا خلو عنكم التمثيل والفلاشات لاتركنون لشراء النتيجة
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  4. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    عام ٨٤ وعام ٨٦ زهقتون باهالتواريخ كنت من قوة الاعلام اتوقع اننا متاهلين لكاس العالم وداخلين نصف النهائي او ربع النهائي ياعمي عليك بالي وداك لكاس العالم يسعد ايامك يايامي ويالمهلل وهدافن فؤاد ويعيد
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  5. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    المفروض الواحد يكون فاهم ومايصير فدغ بس ييمع الاعلاميين ويهز راسه ويدحدر معهم ياعمي تابعو التاريخ فؤاد انور والمهلل وسامي وخالد مسعد والثنيان وابراهيم ماطر هذولي الاساطير ماهو بلاعب ماسو شي للمنتخب
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  6. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    هههههه تعليق ٥ والله ما اظن فيه اكثر من فضيحتكم تسمون ماجد اسطوره لاعب فحط بكاس الخليج ولا حققها ولاعب فحط بكاس اسيا وحققها مره وحده ولاعب ما اهلنا لكاس العالم تسميه اسطوره ياعمي سعيدالعويران افضل منه
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  7. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    بعض تعليقات الفقراوية

    خلوكم في فقركم و يوسف الثنيان رافع كاس اسياد اسيا 3 مرات وتاريخ ابو يعقوب اكبر من ناديكم ، في وقتنا الحالي لو في ملاعبنا نجم مثل يوسف الثنيان كان تغير حال الكرة السعودية
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  8. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    شنب الأسد

    تخيلوا الهلاليين يسمون هذا أسطوره !! هزولت
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  9. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    نصراوي شرقاوي

    أسطورة ***وتخزيق عيون اللاعبين بأصابيعه
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  10. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    اماراتي

    اقول بوثنيه ثارنا ما يبات فزتوا علينا وراح نرجعها لكم ان ما صعدنا انتوا ما تصعدون وموعدنا ابوظبي
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  11. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 16:06 م
    عدد التعليقات:7822

    الحرمان

    عطون شي من ماضيه المشرق بالملاعب
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  12. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    الله على ايامك يابو يعقوب كبير حتى فهد الانصاري يعشق لعبك انت اللاعب الوحيد المتفق عليه من جميع العرب
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