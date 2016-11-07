بالفيديو: الثنيان يوضح فرص المنتخب في التأهل لمونديال روسيا 2018

صحيفة المرصد: قال يوسف الثنيان، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، إن الأخضر لم يضمن بعد بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، بالرغم من تصدره المجموعة الثانية، مضيفًا: “القصة لم تنتهي والتأهل لم يحسم، وما يزال هناك مباريات قوية ويجب علينا إزاحة أستراليا أو اليابان من الطريق”.
وأوضح الثنيان على هامش احتفالية خاصة في العاصمة الرياض أقيمت لبعثة المنتخب المسافر إلى طوكيو لمواجهة اليابان أن “المباراتين الأخيرتين أمام أستراليا والإمارات أعطت دافع كبير للاعبين، ورجعت الثقة للجماهير السعودية، رغم أنه بعد مباراة تايلند لم يكن هناك أي شعور بقدرة المنتخب على التأهل لكأس العالم”.
تعليقات ( 12 )
ناصحمنتخبنا بني على جهل بأمكانية اللاعبين ويعتمد على العواجيز واللاعبون الخشنين يفرضون انفسهم بالقوة ،، لذلك يصعب عليه الوصول للتأهل ,
جاري الكتابه...يوسف الثنيان 15 وكفى
برحي 2017العبوا خلو عنكم التمثيل والفلاشات لاتركنون لشراء النتيجة
بعض تعليقات الفقراويةخلوكم في فقركم و يوسف الثنيان رافع كاس اسياد اسيا 3 مرات وتاريخ ابو يعقوب اكبر من ناديكم ، في وقتنا الحالي لو في ملاعبنا نجم مثل يوسف الثنيان كان تغير حال الكرة السعودية
شنب الأسدتخيلوا الهلاليين يسمون هذا أسطوره !! هزولت
نصراوي شرقاويأسطورة ***وتخزيق عيون اللاعبين بأصابيعه
اماراتياقول بوثنيه ثارنا ما يبات فزتوا علينا وراح نرجعها لكم ان ما صعدنا انتوا ما تصعدون وموعدنا ابوظبي
عدد التعليقات:7822
الحرمانعطون شي من ماضيه المشرق بالملاعب