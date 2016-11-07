بالفيديو: الثنيان يوضح فرص المنتخب في التأهل لمونديال روسيا 2018

صحيفة المرصد: قال يوسف الثنيان، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، إن الأخضر لم يضمن بعد بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، بالرغم من تصدره المجموعة الثانية، مضيفًا: “القصة لم تنتهي والتأهل لم يحسم، وما يزال هناك مباريات قوية ويجب علينا إزاحة أستراليا أو اليابان من الطريق”.

وأوضح الثنيان على هامش احتفالية خاصة في العاصمة الرياض أقيمت لبعثة المنتخب المسافر إلى طوكيو لمواجهة اليابان أن “المباراتين الأخيرتين أمام أستراليا والإمارات أعطت دافع كبير للاعبين، ورجعت الثقة للجماهير السعودية، رغم أنه بعد مباراة تايلند لم يكن هناك أي شعور بقدرة المنتخب على التأهل لكأس العالم”.