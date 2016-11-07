بالفيديو .. داعية مصري : الرسول سبقنا إلى تعويم الجنيه !

صحيفة المرصد: تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو للشيخ عمرو أحمد، الداعية السلفي، ومقدم برامج على قناة الرحمة، قال خلاله أن التعويم تم لأول مرة في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال الداعية السلفي، في مقطع الفيديو المتداول: “التعويم حصل أيام الرسول، يعني إيه تعويم الجنيه يعني ألا يخضع لتسعيرة”، مستشهدًا بواقعة حدثت أيام الرسول حيث ذهب إليه البعض يطالبونه بأن يسعر لهم إلا أن الرسول رفض ذلك وأكد أن المسعر هو الله”، على حد قوله.

