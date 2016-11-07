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بالفيديو .. داعية مصري : الرسول سبقنا إلى تعويم الجنيه !

7 نوفمبر, 2016 , 16:23 م
بالفيديو .. داعية مصري : الرسول سبقنا إلى تعويم الجنيه !
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صحيفة المرصد: تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو للشيخ عمرو أحمد، الداعية السلفي، ومقدم برامج على قناة الرحمة، قال خلاله أن التعويم تم لأول مرة في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال الداعية السلفي، في مقطع الفيديو المتداول: “التعويم حصل أيام الرسول، يعني إيه تعويم الجنيه يعني ألا يخضع لتسعيرة”، مستشهدًا بواقعة حدثت أيام الرسول حيث ذهب إليه البعض يطالبونه بأن يسعر لهم إلا أن الرسول رفض ذلك وأكد أن المسعر هو الله”، على حد قوله.



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    اببببباااااي

    يا خنبوقه رحمه ابن الوطن وين ساكن . ممكن نتعرف.
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  2. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    بدر

    مخالف للنشر
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  3. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    هذه مشكلة بعض السلفيين

    أنهم تصل لهم عملية ا**** الناس مرحلة تجعل منهم كارجوحة الهواء
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  4. 47
    7 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    انتبهو من قلم الحقيقه يدخل بمعرف ابن الوطن ويسبب الفتن إنسان خطير ومتمرس بكل ماتعنيه الكلمه في إشعال الفتن متابعه اكثر من سنتين وله معرفات كثيره الرحال وساميه ومعلم متقاعد ويمني محبوب
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  5. 46
    7 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    التاريخ

    لا هذا كثير جداً ،، ***قوي ومؤثر .
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  6. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 18:03 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    متى ينفذو حكم الاعدام بمرسي
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  7. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    رحمه

    الاستبن مرسي هو الحل
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  8. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    رحمه

    الحمدلله على نعمه السيد الرئيس السيسي طردنا الاستبن مرسي الكذاب بائع سيناء على الارهابيين
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  9. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    قلم جاف

    عادة ما ينشط من يسمو أنفسهم دعاة عند وقوع الكوارث ليستفيدوا في رفع اسهمهم أمام معجبيهم
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  10. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 17:45 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    هههههه هذا اللي مسمي نفسه خالد معروف بس سو نفس الطريقه انتحل معرفه و انتها الامر
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  11. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    ابو سلطان

    وكم ذا بمصر من المضحكات *** ما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعويم الجنيه والتسعيرة .. الظاهر إن وجبة الفول مع حتة بصله مع الزيت الحار خلت عقولكم نار يا حبيبي نار ..
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  12. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    مواطن

    ودي اصدقه
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  13. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    شيعي برونزي

    ااااف سرقوا معرفي وش الحل ياشباب هذا اللي ماحسبنا حسابه يابن الوطن سرقوا معرفي
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  14. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    عفوك ورضاك يا الله

    هذه هيا السلفيه وارائهم الغريبه حرام لبس الجنز المراءه ماتستخدم النت الا بوجود محرم همهم الجواري والولدان ماتستخدم الابريق ما تمسك الكوسه والخيار والجزر الكره الارضيه ماتدور
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  15. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    خنبوق برونزي هههههههه
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  16. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    شيعي برونزي

    اعصابك يا بنت الوطن ريلاكس
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  17. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    شيعي برونزي

    ابن الوطن ماعليك منه حبيبي يابن الوطن
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  18. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    نايـــف الـــعنزي

    ياكثر هرطقة مشايخ مصر ام الدنيا
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  19. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    من تكون انت يا حفيد ***
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  20. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    MJ

    الله اكبر .. اللهم صلي على النبي .. عظمة على عظمة يا مولانا .. يا شيخ روح ما عندكم إلا تعويم العباطة و خلي إيران تنفعكم .. و الله حركة راعي الثلاجة جات من الله و ليتها من زمان
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  21. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    ههههههه ***مسمي نفسه خالد اقول روح حرر بلادك من الفرس و تعال تعودنا على تعليقك ما عنده غيره
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  22. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 17:25 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
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  23. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 17:24 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    بدوي

    الله يكفينا شركم ، يستحيل أن يقول أحدهم الله أعلم ، يبررون بل يبربرون ترضية لحال السوق .
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  25. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    ايه رايك ف النفط الايراني هو بالشيكل او بالروبل
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  26. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. ابن الوطن و رحمه و hima و الموظف
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  27. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    تركي

    مخالف للنشر
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  28. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    عندك رخصة بسكليت يا عم الحق
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  29. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    ايه ده

    السلفين عندهم فتاوي وحجات متدخلش العقل.
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  30. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    ايش ***اللي على نافوخك يا فضيلة الشيخ ما شاءالله عن العلامه اول مره اشوف شيخ عالم مثله
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  31. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    تعليق 16 رحمه

    شوي وتقولين احد المبشرين بالجنة. يعني كل هذا البلاء والذبح بالفقراء ومصر الى الوراء وانت تقول عنه هالكلام.
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  32. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    وشك وشك

    الله اكبر...الله عليك يامولانا
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  33. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    الراقي000

    أنت ***وليس داعية وللأسف حتى ***أمثالك أصبحوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حيا لتبرأ منك ومن أمثالك
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  34. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    يا حليل دينكم وتفسيركم

    طلاب الأزهر ما عندهم مشاكل حتى لو قال سلفي فالفتوى والتفسير ابوابها بعدد سكان مصر.
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  35. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    رحمه

    وفق الله الحاكم المسلم التقي النقي الورع السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه
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  36. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    انا مادري وشلهم بالرسول وكل ماصار شي دخلو الرسول والصحابه بالموضوع صارت فوضى
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  37. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    حتى الرسول بتكذبوا عليه التسعير في عهد الرسول غير التعويم في عهد الفراعنة، في مصر البضائع مسعرة كل بضاعة عليها سعرها هذا للبيع والشراء أما التعويم فسيجر مصر كما قال الاقتصاديون إلى ويلات كثيرة .
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  38. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    مسمار

    ههههههههههههه بقعا تصوعك اخذلك الله
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  39. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    النبي يا عم الحق انته شيخ ***عالم ربنا يكرمك يا بيه
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  40. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    جبال سدير

    كلام صحيح عن الرزق الرازق هو الله ولكن تعويم الجنية ليس لة علاقة بما قالة رسول اللة صلى الله علية وسلم عن ارتفاع الاسعار اذا كان الحديث صحيحا ويجب التاكد من صحتة
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  41. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    الموظف

    واذا الوحوش حشرة
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  42. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    يالطيف

    معليش يسدنا الشيخ هل كان فيه ذاك الوقت دولار اونفط او عدد هائل من البشر مجامله حلوة ورفع معنويات للحكومه والريس
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  43. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    ابو عبدالعزيز

    شعب مصر مغلوب على امره ضااع بين الاخوان والسيسي والمنافقين واطماع المنطقه وادارة السيسي الارتجاليه لمصر ضيعت مصر بيلعب على جميع الحبال مع كل الدول وانطرح وعقبال ما يثور شعب مصر ويغيرنه
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  44. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران
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  45. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    hima

    الستايل كلو حركات.
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  47. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    العنزي

    هههههه استغفرالله ***
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  48. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    مواطن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    متيم

    حسبي الله عليكم، *** حرام عليكم الشعب راح فيها
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  50. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    الشمري

    لا تضحكون على المصريين وكذبهم وتطبيلهم للسيسي ... باقي لنا شوي ونصير مثلهم
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