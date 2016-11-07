بالفيديو .. داعية مصري : الرسول سبقنا إلى تعويم الجنيه !

صحيفة المرصد: تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو للشيخ عمرو أحمد، الداعية السلفي، ومقدم برامج على قناة الرحمة، قال خلاله أن التعويم تم لأول مرة في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وقال الداعية السلفي، في مقطع الفيديو المتداول: “التعويم حصل أيام الرسول، يعني إيه تعويم الجنيه يعني ألا يخضع لتسعيرة”، مستشهدًا بواقعة حدثت أيام الرسول حيث ذهب إليه البعض يطالبونه بأن يسعر لهم إلا أن الرسول رفض ذلك وأكد أن المسعر هو الله”، على حد قوله.
تعليقات ( 50 )
اببببباااااييا خنبوقه رحمه ابن الوطن وين ساكن . ممكن نتعرف.
بدرمخالف للنشر
هذه مشكلة بعض السلفيينأنهم تصل لهم عملية ا**** الناس مرحلة تجعل منهم كارجوحة الهواء
التاريخلا هذا كثير جداً ،، ***قوي ومؤثر .
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنمتى ينفذو حكم الاعدام بمرسي
رحمهالاستبن مرسي هو الحل
رحمهالحمدلله على نعمه السيد الرئيس السيسي طردنا الاستبن مرسي الكذاب بائع سيناء على الارهابيين
قلم جافعادة ما ينشط من يسمو أنفسهم دعاة عند وقوع الكوارث ليستفيدوا في رفع اسهمهم أمام معجبيهم
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنهههههه هذا اللي مسمي نفسه خالد معروف بس سو نفس الطريقه انتحل معرفه و انتها الامر
ابو سلطانوكم ذا بمصر من المضحكات *** ما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعويم الجنيه والتسعيرة .. الظاهر إن وجبة الفول مع حتة بصله مع الزيت الحار خلت عقولكم نار يا حبيبي نار ..
مواطنودي اصدقه
شيعي برونزيااااف سرقوا معرفي وش الحل ياشباب هذا اللي ماحسبنا حسابه يابن الوطن سرقوا معرفي
عفوك ورضاك يا اللههذه هيا السلفيه وارائهم الغريبه حرام لبس الجنز المراءه ماتستخدم النت الا بوجود محرم همهم الجواري والولدان ماتستخدم الابريق ما تمسك الكوسه والخيار والجزر الكره الارضيه ماتدور
شيعي برونزياعصابك يا بنت الوطن ريلاكس
شيعي برونزيابن الوطن ماعليك منه حبيبي يابن الوطن
نايـــف الـــعنزيياكثر هرطقة مشايخ مصر ام الدنيا
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنمن تكون انت يا حفيد ***
MJالله اكبر .. اللهم صلي على النبي .. عظمة على عظمة يا مولانا .. يا شيخ روح ما عندكم إلا تعويم العباطة و خلي إيران تنفعكم .. و الله حركة راعي الثلاجة جات من الله و ليتها من زمان
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنههههههه ***مسمي نفسه خالد اقول روح حرر بلادك من الفرس و تعال تعودنا على تعليقك ما عنده غيره
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنمخالف للنشر
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنمخالف للنشر
بدويالله يكفينا شركم ، يستحيل أن يقول أحدهم الله أعلم ، يبررون بل يبربرون ترضية لحال السوق .
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنايه رايك ف النفط الايراني هو بالشيكل او بالروبل
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. ابن الوطن و رحمه و hima و الموظف
تركيمخالف للنشر
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنعندك رخصة بسكليت يا عم الحق
ايه دهالسلفين عندهم فتاوي وحجات متدخلش العقل.
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنايش ***اللي على نافوخك يا فضيلة الشيخ ما شاءالله عن العلامه اول مره اشوف شيخ عالم مثله
تعليق 16 رحمهشوي وتقولين احد المبشرين بالجنة. يعني كل هذا البلاء والذبح بالفقراء ومصر الى الوراء وانت تقول عنه هالكلام.
وشك وشكالله اكبر...الله عليك يامولانا
الراقي000أنت ***وليس داعية وللأسف حتى ***أمثالك أصبحوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حيا لتبرأ منك ومن أمثالك
يا حليل دينكم وتفسيركمطلاب الأزهر ما عندهم مشاكل حتى لو قال سلفي فالفتوى والتفسير ابوابها بعدد سكان مصر.
رحمهوفق الله الحاكم المسلم التقي النقي الورع السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه
مسمارههههههههههههه بقعا تصوعك اخذلك الله
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنالنبي يا عم الحق انته شيخ ***عالم ربنا يكرمك يا بيه
جبال سديركلام صحيح عن الرزق الرازق هو الله ولكن تعويم الجنية ليس لة علاقة بما قالة رسول اللة صلى الله علية وسلم عن ارتفاع الاسعار اذا كان الحديث صحيحا ويجب التاكد من صحتة
الموظفواذا الوحوش حشرة
يالطيفمعليش يسدنا الشيخ هل كان فيه ذاك الوقت دولار اونفط او عدد هائل من البشر مجامله حلوة ورفع معنويات للحكومه والريس
ابو عبدالعزيزشعب مصر مغلوب على امره ضااع بين الاخوان والسيسي والمنافقين واطماع المنطقه وادارة السيسي الارتجاليه لمصر ضيعت مصر بيلعب على جميع الحبال مع كل الدول وانطرح وعقبال ما يثور شعب مصر ويغيرنه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
himaالستايل كلو حركات.
العنزيهههههه استغفرالله ***
مواطنمخالف للنشر
متيمحسبي الله عليكم، *** حرام عليكم الشعب راح فيها
الشمريلا تضحكون على المصريين وكذبهم وتطبيلهم للسيسي ... باقي لنا شوي ونصير مثلهم