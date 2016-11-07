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الديوان الملكي :خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

7 نوفمبر, 2016 , 16:58 م
الديوان الملكي :خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء
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صحيفة المرصد-واس:صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 10 من شهر صفر 1438هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه ، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار ، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم ، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو. وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة ، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا ، مع الإلحاح في الدعاء ، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد ، وأن يستجيب دعاء عباده ، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    رؤية 2060

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  2. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:3537

    ولدالشيوخ

    اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا..
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  3. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    يالطيف

    باذن الله ومشيئته سوف تمطر هل الايام القادمه وكل شئ بمشيئته وانشاء الله سنصلي الاستسفاء ندعو الله ان يغيثنا
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  4. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 18:42 م
    عدد التعليقات:3537

    ولدالشيوخ

    اللهم اسقنا غيثا مغيثا..
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  5. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 18:40 م
    عدد التعليقات:3537

    ولدالشيوخ

    اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين..
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  6. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 18:36 م
    عدد التعليقات:3537

    ولدالشيوخ

    اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 18:32 م
    عدد التعليقات:3537

    ولدالشيوخ

    اللهم اسقنا فرحاً لا يزول..
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  8. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:3537

    ولدالشيوخ

    اللهم استغنا الغيث..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:3537

    ولدالشيوخ

    اللهم اسقنا..
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  10. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:3537

    ولدالشيوخ

    يسعد مساك يا امام المؤمنين..
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  11. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:4584

    بدور

    اللهم اغث العباد والبلاد يارب
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  12. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    صهيل الخيل

    الحمد الله في ديارنا امطار وبركة
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  13. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    محمد الحميد 2030

    غدا او بعد غد امطار انشاء الله
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  14. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    على الجمييييييييييييييييييييييييع التوبة والاستغفار الجميع ليس فقط الفقراء بل الفقير والغني ذو الجاه والمنصب والشخص البسيط الفقير . ؟؟؟
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  15. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    من شبوة اليمنيه

    اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم انشر علينا وعليهم رحمتك بالسحاب سحاباً
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