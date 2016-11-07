الديوان الملكي :خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

صحيفة المرصد-واس:صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 10 من شهر صفر 1438هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه ، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار ، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم ، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو. وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة ، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا ، مع الإلحاح في الدعاء ، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.
نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد ، وأن يستجيب دعاء عباده ، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تعليقات ( 15 )
رؤية 2060سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
عدد التعليقات:3537
ولدالشيوخاللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا..
يالطيفباذن الله ومشيئته سوف تمطر هل الايام القادمه وكل شئ بمشيئته وانشاء الله سنصلي الاستسفاء ندعو الله ان يغيثنا
عدد التعليقات:3537
ولدالشيوخاللهم اسقنا غيثا مغيثا..
عدد التعليقات:3537
ولدالشيوخاللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين..
عدد التعليقات:3537
ولدالشيوخاللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
عدد التعليقات:3537
ولدالشيوخاللهم اسقنا فرحاً لا يزول..
عدد التعليقات:3537
ولدالشيوخاللهم استغنا الغيث..
عدد التعليقات:3537
ولدالشيوخاللهم اسقنا..
عدد التعليقات:3537
ولدالشيوخيسعد مساك يا امام المؤمنين..
عدد التعليقات:4584
بدوراللهم اغث العباد والبلاد يارب
صهيل الخيلالحمد الله في ديارنا امطار وبركة
محمد الحميد 2030غدا او بعد غد امطار انشاء الله
💎💛عـــهـــود💙💎على الجمييييييييييييييييييييييييع التوبة والاستغفار الجميع ليس فقط الفقراء بل الفقير والغني ذو الجاه والمنصب والشخص البسيط الفقير . ؟؟؟
من شبوة اليمنيهاللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم انشر علينا وعليهم رحمتك بالسحاب سحاباً