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إحالة المتشبه بالنساء على “سناب شات” إلى السجن

7 نوفمبر, 2016 , 17:27 م
إحالة المتشبه بالنساء على “سناب شات” إلى السجن
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صحيفة المرصد:أودعت شرطة منطقة القصيم الشاب الذي قبض عليه قبل شهر والذي ظهر في مقاطع منافية للاداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السجن، وذلك لإحالة أوراقه إلى المحكمة تمهيداً لمحاكمته .

يشار إلى أن المتهم قد درج على تسجيل مقاطع “سناب شات” ومحاولة إضحاك الآخرين، واستمر في ذلك حتى خرج بمقطع مشمئز وهو يوثّق تصوير نفسه مُجسّداً شخصية فتاة بوضع “ميك أب”.



تعليقات ( 54 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 54
    7 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    شمشون

    مشكلة مشاهير السناب شات انهم لم يفكروا سوى في زيادة عدد المشاهدات .. ﻷن شركة سناب كل ماتخطى عدد مشاهداتك 150 الف مشاهدة يوميا" كان لك عائد مادي من قبل الشركة يودع بحسابك ومبالغ عاليه جدا" للأسف
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  2. 53
    7 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    العسيري

    احسن
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  3. 52
    7 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    أرزة 🌲 لبنان

    44 //( وبلاش داعي العنطزة هذي والهياط ) للأسف لسه ما تعلمت هاﻷشيا ﻷنو ما تربيت عليا
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  4. 51
    7 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    ضحكت عليها الامم

    نسال الله له الهدايه وان يتوب علية غرته الشهره ولو تم مناصحته افضل او محاسبه الكل فية كثير تشبهو ولم يسال امثال**** ولم بتم محاسبتهم وفي المواقع التواصل كثير
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  5. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    بدر

    عقبال البنت التافها الي في اكشن
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  6. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    سعودي وافتخر

    طيب وش الفرق بينه وبين **** رقية يجب محاسبة الكل
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  7. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 18:42 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    عهود بوزيدي وكم عرض مثلث برموده
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  8. 47
    7 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    مواطن

    الmac هي رأس الحيه
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  9. 46
    7 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    يالطيف

    وبعدين في برنامج هابط أسمه اكشن عيال في mbc ليس له مضمون ولاهدف الي اهداف تخرج مثل هذة العينه بحل يدرباويه عنهم
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  10. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    الاحفوره

    علومه زينه حرام
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  11. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    عبدالعزيز الخالدي

    38 أرزة 🌲 لبنان للعلم بالشيئ فقط اهل الشام لا يكتبون لهجتهم العامية بلفظها ،عودي لاصلك وبلاش داعي العنطزة هذي والهياط
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  12. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    .........

    سبحان الله هناك شبه بينه وبين **
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  13. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    من يتابعه هذا رحت تو ع اليوتيوب شفت مقطعين وماقدرت اكمل الثاني أصلاً استغفر الله مايأهل أن احد يشوفه لامنظر ولا أسلوب ولا صوت ولا شي 😕عجبي ؟؟!!
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  14. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    أرزة 🌲 لبنان

    لما تكون بزيارة عند أحد اﻷشخاص ويدعون ﻷهلك بالرحمة وبالخير هيدا دليل إنك إنسان بار بوالديك
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  15. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    ربي عونك

    يستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    وااااااسطة

    مخالف للنشر
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  17. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    أرزة 🌲 لبنان

    بنظري هيدا للأسف عقوق للوالدين ﻷنو بهالحالة بيخلي الناس تدعي على أهلو بدل مايدعون لهم ومن علامات البر باﻷهل دعاء الناس لهم بالخير لما يشوف شخص بيحبو اتمنى تكون انفهمت وجهة نظري
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  18. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    2253

    لايزال شاب ***و مراهق يحتاج الى التوعيه فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    مانع القحطاني

    ليش يسجنونه ماهو كان يحاول إضحاك المتابعيين يعني سبب استمراره على ماهو عليه ان عدد المتابعيين في إزدياد يعني سبب دخوله السجن المتابعيين حسبنا الله ونعم الوكيل تفاهااات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 18:07 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    ايران منبع الشذوذ عشان كذا نطالب بترحيل الزيود عن بلاد الحرمين الشريفين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    أوركيد🌺

    الله يهديه وأن هو مريض الله يشفيه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    ايران. هيه السباب. في ذلك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  23. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    الشايب

    الله يلعن ايران
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    - سعودي -

    مع انه جاء متآخراً لكن بصراحه يستاهل هذا وأشكاله المهرجين التافهين السخفاء
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  25. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    فــــهـــــد

    يستاهل الله يلعن هذي الاشكال من وجه الارض
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  26. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 18:01 م
    عدد التعليقات:5843

    بسمه

    هذا تقدر تقول عنه كلمة (مسسسستفزززززز على شكل انسان)😶
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  27. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    - سعودي -

    أحسن وياليت يمسكون البنات قليلات الادب والتربيه اللي مع ابوسن خاصة الطعسه أم ***فهؤلاء يحتاجون من يؤدبهم لأنه أهاليهم وجماعتهم لم يعرفو كيف يربو ويؤدبو أبنائهم وبناتهم_والحكومه هي من ستربيهم وتؤدبهم
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  28. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 17:57 م
    عدد التعليقات:4584

    بدور

    لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ياربي لايبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    ارز 👊 نجد

    ليش ماتحيلون اللي مجاهرين برقص ومعهم بطل خمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    زائر

    يماني الله يهديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 17:55 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    اين زويحف السميري و مفلس عربي أينكم ما تشتوا تعلقو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    نواف الرداد

    ايه بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 17:52 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    حوثي مجلووط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    أهل : وش بوه ؟ عند كثير منهم مثلية منتنة والعياذ بالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    عـــهـــود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    ليه تبحثين عن ابو كرش
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 17:48 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    المفروض القبض عليه

    من زمان له مقاطع منتشرة اقسم بالله انك تشماز منها ، وبعدين الجهات المختصة ليش ما تقبض على حقين اكشن يا عيال في ال ام بي سي ، شوهو سمعتنا وتعلموا منهم الأطفال كل قبيح . وبعدين مالهم رسأله معينه يقدموها
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  40. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    عـــهـــود

    طيب بالصدفة قبل أمس وقعت عيني على مقاطع باليوتيوب ***شكله كأنه بنت وتصرفاته غريبة اسمه ***وينكم عنه ؟ ******
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  41. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    شيعي برونزي

    ههههههههه اطردوا اليمنه حيلكم بينكم خخخخخخخخخخخخخ ياحبي للسيسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    ماعمري شفت يماني دب ؟ كل بلا بترمونه على اليمانيين الضعوف ؟؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  43. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    شيعي برونزي

    هههههه قويه يابن الوطن خخخخخ اتفق معك هههههه ياحبي للسيسي
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  44. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    ابراهيم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    اقسم برب الكعبه انه خبر يبرد القلب خل الي ماله مربي يتربى لاكن من يفكن من ام بي سي الي اي شي يستفز مجتمعنا وقيمنا يقومون باستضافته واشهاره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  46. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 17:39 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    نطالب بترحيل الزيود عن بلاد ملك الحزم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    مفقود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    شيعي برونزي

    تعليق 3 وانت ماشانك في ام الدنيا وكنانه العرب واصل العرب وفصله هل تعلم ان العرب اصلهم من مصر ويكفي مصر ان ***ن منها
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  49. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 17:36 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    ههههه عصيده
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    يالطيف

    اضحاك الناس وكثرة متابعين تخلطه بين الواقع والجد والبسمه الحلوه دون الاسفاف وظهارحركات الدرباويه فيه ناس تضع السناب على زاويه السيارة من الخلف لاكن شف متابعينه كانهم اطفال روضه ويكرمون اطفال الروضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 17:36 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    هذا يماني معروف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    ايووووووه

    راح فيها عبودي الله يفك ضيقته..تعليق 1 النفسيه خنبوقي برونزي سعر الجنيه النهارده كام بعد التعويم..وقبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    MJ

    بكرة يخرج من السجن و يطلع في برنامج على mbc .. للأسف هذا زمن الاشكال اللي زي كدا !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  54. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    شيعي برونزي

    احلى ههههههه اللهم احفظ البطل الشهم القبيلي سعاده الريس السيسي
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