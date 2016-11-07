إحالة المتشبه بالنساء على “سناب شات” إلى السجن

صحيفة المرصد:أودعت شرطة منطقة القصيم الشاب الذي قبض عليه قبل شهر والذي ظهر في مقاطع منافية للاداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السجن، وذلك لإحالة أوراقه إلى المحكمة تمهيداً لمحاكمته .

يشار إلى أن المتهم قد درج على تسجيل مقاطع “سناب شات” ومحاولة إضحاك الآخرين، واستمر في ذلك حتى خرج بمقطع مشمئز وهو يوثّق تصوير نفسه مُجسّداً شخصية فتاة بوضع “ميك أب”.