إحالة المتشبه بالنساء على “سناب شات” إلى السجن

صحيفة المرصد:أودعت شرطة منطقة القصيم الشاب الذي قبض عليه قبل شهر والذي ظهر في مقاطع منافية للاداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السجن، وذلك لإحالة أوراقه إلى المحكمة تمهيداً لمحاكمته .
يشار إلى أن المتهم قد درج على تسجيل مقاطع “سناب شات” ومحاولة إضحاك الآخرين، واستمر في ذلك حتى خرج بمقطع مشمئز وهو يوثّق تصوير نفسه مُجسّداً شخصية فتاة بوضع “ميك أب”.
تعليقات ( 54 )
شمشونمشكلة مشاهير السناب شات انهم لم يفكروا سوى في زيادة عدد المشاهدات .. ﻷن شركة سناب كل ماتخطى عدد مشاهداتك 150 الف مشاهدة يوميا" كان لك عائد مادي من قبل الشركة يودع بحسابك ومبالغ عاليه جدا" للأسف
العسيرياحسن
أرزة 🌲 لبنان44 //( وبلاش داعي العنطزة هذي والهياط ) للأسف لسه ما تعلمت هاﻷشيا ﻷنو ما تربيت عليا
ضحكت عليها الاممنسال الله له الهدايه وان يتوب علية غرته الشهره ولو تم مناصحته افضل او محاسبه الكل فية كثير تشبهو ولم يسال امثال**** ولم بتم محاسبتهم وفي المواقع التواصل كثير
بدرعقبال البنت التافها الي في اكشن
سعودي وافتخرطيب وش الفرق بينه وبين **** رقية يجب محاسبة الكل
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنعهود بوزيدي وكم عرض مثلث برموده
مواطنالmac هي رأس الحيه
يالطيفوبعدين في برنامج هابط أسمه اكشن عيال في mbc ليس له مضمون ولاهدف الي اهداف تخرج مثل هذة العينه بحل يدرباويه عنهم
الاحفورهعلومه زينه حرام
عبدالعزيز الخالدي38 أرزة 🌲 لبنان للعلم بالشيئ فقط اهل الشام لا يكتبون لهجتهم العامية بلفظها ،عودي لاصلك وبلاش داعي العنطزة هذي والهياط
.........سبحان الله هناك شبه بينه وبين **
💎💛عــــهــــــود💛💎من يتابعه هذا رحت تو ع اليوتيوب شفت مقطعين وماقدرت اكمل الثاني أصلاً استغفر الله مايأهل أن احد يشوفه لامنظر ولا أسلوب ولا صوت ولا شي 😕عجبي ؟؟!!
أرزة 🌲 لبنانلما تكون بزيارة عند أحد اﻷشخاص ويدعون ﻷهلك بالرحمة وبالخير هيدا دليل إنك إنسان بار بوالديك
ربي عونكيستاهل
وااااااسطةمخالف للنشر
أرزة 🌲 لبنانبنظري هيدا للأسف عقوق للوالدين ﻷنو بهالحالة بيخلي الناس تدعي على أهلو بدل مايدعون لهم ومن علامات البر باﻷهل دعاء الناس لهم بالخير لما يشوف شخص بيحبو اتمنى تكون انفهمت وجهة نظري
2253لايزال شاب ***و مراهق يحتاج الى التوعيه فقط
مانع القحطانيليش يسجنونه ماهو كان يحاول إضحاك المتابعيين يعني سبب استمراره على ماهو عليه ان عدد المتابعيين في إزدياد يعني سبب دخوله السجن المتابعيين حسبنا الله ونعم الوكيل تفاهااات
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنايران منبع الشذوذ عشان كذا نطالب بترحيل الزيود عن بلاد الحرمين الشريفين
أوركيد🌺الله يهديه وأن هو مريض الله يشفيه.
الشايبالله يلعن ايران
- سعودي -مع انه جاء متآخراً لكن بصراحه يستاهل هذا وأشكاله المهرجين التافهين السخفاء
فــــهـــــديستاهل الله يلعن هذي الاشكال من وجه الارض
عدد التعليقات:5843
بسمههذا تقدر تقول عنه كلمة (مسسسستفزززززز على شكل انسان)😶
- سعودي -أحسن وياليت يمسكون البنات قليلات الادب والتربيه اللي مع ابوسن خاصة الطعسه أم ***فهؤلاء يحتاجون من يؤدبهم لأنه أهاليهم وجماعتهم لم يعرفو كيف يربو ويؤدبو أبنائهم وبناتهم_والحكومه هي من ستربيهم وتؤدبهم
عدد التعليقات:4584
بدورلعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ياربي لايبلانا
ارز 👊 نجدليش ماتحيلون اللي مجاهرين برقص ومعهم بطل خمر
زائريماني الله يهديه
عدد التعليقات:2994
ابن الوطناين زويحف السميري و مفلس عربي أينكم ما تشتوا تعلقو
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنمخالف للنشر
نواف الردادايه بالله
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنحوثي مجلووط
💎💛عـــهـــود💙💎أهل : وش بوه ؟ عند كثير منهم مثلية منتنة والعياذ بالله
عـــهـــودمخالف للنشر
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنليه تبحثين عن ابو كرش
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنمخالف للنشر
المفروض القبض عليهمن زمان له مقاطع منتشرة اقسم بالله انك تشماز منها ، وبعدين الجهات المختصة ليش ما تقبض على حقين اكشن يا عيال في ال ام بي سي ، شوهو سمعتنا وتعلموا منهم الأطفال كل قبيح . وبعدين مالهم رسأله معينه يقدموها
عـــهـــودطيب بالصدفة قبل أمس وقعت عيني على مقاطع باليوتيوب ***شكله كأنه بنت وتصرفاته غريبة اسمه ***وينكم عنه ؟ ******
شيعي برونزيههههههههه اطردوا اليمنه حيلكم بينكم خخخخخخخخخخخخخ ياحبي للسيسي
💎💛عـــهـــود💙💎ماعمري شفت يماني دب ؟ كل بلا بترمونه على اليمانيين الضعوف ؟؟
شيعي برونزيهههههه قويه يابن الوطن خخخخخ اتفق معك هههههه ياحبي للسيسي
ابراهيممخالف للنشر
عدد التعليقات:2994
ابن الوطننطالب بترحيل الزيود عن بلاد ملك الحزم
مفقودمخالف للنشر
شيعي برونزيتعليق 3 وانت ماشانك في ام الدنيا وكنانه العرب واصل العرب وفصله هل تعلم ان العرب اصلهم من مصر ويكفي مصر ان ***ن منها
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنههههه عصيده
يالطيفاضحاك الناس وكثرة متابعين تخلطه بين الواقع والجد والبسمه الحلوه دون الاسفاف وظهارحركات الدرباويه فيه ناس تضع السناب على زاويه السيارة من الخلف لاكن شف متابعينه كانهم اطفال روضه ويكرمون اطفال الروضه
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنهذا يماني معروف
ايووووووهراح فيها عبودي الله يفك ضيقته..تعليق 1 النفسيه خنبوقي برونزي سعر الجنيه النهارده كام بعد التعويم..وقبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم!
MJبكرة يخرج من السجن و يطلع في برنامج على mbc .. للأسف هذا زمن الاشكال اللي زي كدا !!
شيعي برونزياحلى ههههههه اللهم احفظ البطل الشهم القبيلي سعاده الريس السيسي