مواطن يبتز فتاة بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالرياض

صحيفة المرصد: أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار التنسيق المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة منطقة الرياض، فقد تلقى مركز شرطة الإسكان والوزارات بلاغاً تقدمت به إحدى الفتيات عن قيام شخص بابتزازها من خلال تهديدها بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: بناءً على هذه المعلومات فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بإجراء جملة من الإجراءات البحثية أسفرت بتوفيق من الله عن ضبط أحد الأشخاص (سعودي في العقد الثاني من العمر).

ووفقا لموقع سبق جرى إيقافه بمركز شرطة الإسكان والوزارات بعد التحقق من صحة الاتهام الموجه إليه، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء بمنطقة الرياض؛ لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.