مواطن يبتز فتاة بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالرياض

صحيفة المرصد: أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار التنسيق المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة منطقة الرياض، فقد تلقى مركز شرطة الإسكان والوزارات بلاغاً تقدمت به إحدى الفتيات عن قيام شخص بابتزازها من خلال تهديدها بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع: بناءً على هذه المعلومات فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بإجراء جملة من الإجراءات البحثية أسفرت بتوفيق من الله عن ضبط أحد الأشخاص (سعودي في العقد الثاني من العمر).
ووفقا لموقع سبق جرى إيقافه بمركز شرطة الإسكان والوزارات بعد التحقق من صحة الاتهام الموجه إليه، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء بمنطقة الرياض؛ لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.
تعليقات ( 43 )
زائرصريح ماصدقت خبر إنه سعودي !! ترى الأجنبي في حقه من الشر وزيادة .؟
العابد للهلن ترى ليبراليى او داشر او حقوقية يحدثوك عن خطورة الاختلاط والتبرج ولكن سيهاجمون الحجاب والنقاب واللحية لأنهم هدفه الانحلال وليس النصح والارشاد للناس
صريحترا المبتز سعودي ماهو اجنبي ياللي ترمون بلاكم على الاجانب
سليمانتعليق28 كلامك صحيح انا كأب من حقي اعرف ماضي الشاب المتقدم لأبنتي ومن حقه ايضا يسأل عن بنتي واتمنى اي شاب راعي علاقات ان تسجل عليه سابقه حتى لا تتورط فيه بنات العوائل المحترمة وش ذنب بنتي وبنات الرجال
فوفوماماتوا اللي يبتزون باقي على التخلف والهمجية؟!!
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنارقصي يا ****ارقصي
سليمانللاسف قضايا الابتزاز كثيره وأغلبها من مواطنين لعدم وجود قوانين صارمه ضد المبتزين
يالطيفالي يبي يطق الباب ليس بابه يدورله باب ثاني على قدرطوله ومقاسه ونكانك تبين الهووتضيع الطفش فلن تجدي الى العينه هاذي اي احلى اقوم الصبح وجنبي حلالي ولا اقودالسيارة وجنبي وحدة ابي اصرفها باقرب سوق ورميها
خالداهم شي العقاب والا سيعاود فعلته العقاب الرادع اهم شي
عدد التعليقات:5660
المنتصر باللهتعليق 1 مساءكم خيرات وبركات وعسل
تعليق 8الله يشفيك ويصلح قلبك .
عدد التعليقات:5660
المنتصر باللهكل القروب والحبايب حضور وهم بسمه وشيهانه وعهود وبدور كيف تجمعوا تكبير الله أكبر راح يجي مطر الليله ****
عدد التعليقات:15242
قلم الحقيقهالمفروض أن تسجل على الشاب قبل الفتاة ويوضع له سجل أسود لدى جميع المحاكم الشرعية وعند جميع المأذونيين الشرعيين ويبلغ أهل الفتاة عند عقد النكاح عن سابقته هذه ليعلمون عنه وعن فعلته السوداء مثل وجهه.
تعليق 22المفروض تقول شخص حقير ،، لكن تقول مواطن حقير ، حاول ان لا تعمم بقولك مواطن الله يصلحك ، اختيارك للكلام غير موفق .
عدد التعليقات:2994
ابن الوطنالدعس واجب على بني جحش الحوثي **
عدد التعليقات:2994
ابن الوطناكيد زيدي حاقد حوثي مجلووط
المهاجر13للاسف اذا انتهت البنت من الشاب وقل سخائه ..سلمته للهيئه بعد سنتين او ثلاث علاقه محرمه وقالت يبتزني ...من ارسل صورك الى الشاب وكيف سارت هالعلاقه وكم مدتها .. الله المستعان
عدد التعليقات:15242
قلم الحقيقهمواطن لئيم وحقير وفتاة ساذجة بلهاء وجد فيها هذا الضبع البشري صيدآ ثمين له يعتبرها مجرد قطعة سكر يتذوقها ومن ثم يرميها لآخر أو لحظها ونصيبها الأسود الذي ارتضته لها من خلال التعرف عليه في الظلام الدامس.
عدد التعليقات:5660
المنتصر باللهأقول يا بسمه البنات فيهن غباء مركب مدري ليه أحس أن ماعندهن مخ شي واضح إذا عنده صور لها راح يلعب في ذيله وش ها الثقه فيه ليه ولد عمها هو يخاف على سمعتها أكيد حطاب ليل ونتاف ريش هههههههههه 😎
عدد التعليقات:4584
بدوروش اللي جاب صورها له استغفر الله العظيم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض لاحول ولا قوة إلا بالله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
قلم جافالسؤال كيف وصلت له الصور التي يهدد الفتاة بنشرها ؟ ؟ اكيد هي من أعطاه صورها
ابو محمديمكن جوالها تعطل وراحت تصلح جوالها عند سعودي في محل جوالات وهالنذل هكر جوالها واخذ صورها واستغلها لابتزاز الضحية
عدد التعليقات:5660
المنتصر باللهاوركيد 🌹🌺 أقسم بالله العظيم أنك 112ههههههههههه مبين الردح لم يتغير أما تعليق عهود فهو منتاز وحطت النقط فوق الحروف دايم تعليقها مميز مو مثل تعليق شيهانه ردح وتبقيس على الخشه ههههههههه وصقل وبربسه 💞
التاريخالمبتز وخاصة للنساء لاينطق علية صفة رجل فهو من اخس البشر وارذلها واجبنها بغض النظر ان لدية صور او علاقة قديمة مع الضحية تلك قضية وموضوع آخر كلامي عن الابتزاز فقط حمانا واياكم وجميع المسلمين من كل سوء
رد قويواقع مؤلم شكلك وافد ،، لاتحاول تتصيد في الماء العكر ،، في بلدكم يحدث أشد وأعظم من الابتزاز . خلني ساكت أحسن
لا تعليقمسكينة لعب عليها قالها انا احبك وبتزوجك وابي منك ترسلين لي صوره لك عشان اشوفك اذا عجبتيني خطبتك وهي تلقونها مراهقة وناقصة عقل صدقت انه بيتزوجها صحيح ومن حسن نيه منها ارسلت له الصور ومسكها عليها مسكينة
عدد التعليقات:5843
بسمهنفس المسلسل تعطية صورها بعدها تتورط وهوه يهددها وتلجأ للهيئه ويساعدوها وينقبض عليه ويتعاقب وهيه لاااا ،،،؟؟؟؟لو تعاقبوا البنات نفس الشباب وربي لتقل هذي القصص ،،بس فيه من يطبطب عليهم مع انهم شركاء👌🏻
🍉زائر المساء✋🍉🕟مسلسلات وافلام وحث بعض الفضائيات هذه افرازاتها والله أعلم
السؤالكيف وصلت صورها له ؟؟؟
واقع مؤلمافاااا سعودي يبتز بنت بلده !!!! وين غيرة السعودي على بنات بلده ؟؟ افااااا بس افاااا .... سعودي مسلم يصلي ويصوم ويعرف الله ويعرف الحلال والحرام وفي الاخير يضحك على بنت بلده بإسم الحب ويبتزها؟؟ افااااا
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أوركيد🌺السؤال اللي يطرح نفسه منين له الصور ؟؟ إلا إذا أنتِ ع علاقة معاه وبعد مليتي منه وحبيتي تغيرين قلتي أنسحب وأحطها برأسه لكن ع مين أنسي شئ آسمه إنسحاب إلا بعد مصيبة أو فضيحة هذا إذا مادفعتي حياتك ثمن🤔
أوركيد🌺قلنا مراراً وتكراراً بلاش ( صور ) ولكن قه قه ف قلب لايفقه.. أنا مدري ويش تستفيد الوحدة إذا صورت خشتها تتحسن أخلاقها مثلاً🤔
العويدالمفروض يتم محاسبتها شرعاً اما التستر عليها فهو زيادة لها في توريط الشباب وهي تستاهل ماجاها
💎💛عـــهـــود💙💎لولا الله ثم الهيئة لمااستطاعت الشرطة القبض على المبتز .. الشرطة مشغولة بخلايا الإرهاب والمخدرات والسطو والقتل والضرب وغيرها .. شكراً هيئة الأمر بالمعروف ❤️قواكم الله 💪طبعاً مع تحفظي على البنت .