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مواطن يبتز فتاة بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالرياض

7 نوفمبر, 2016 , 17:40 م
مواطن يبتز فتاة بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالرياض
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صحيفة المرصد: أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار التنسيق المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة منطقة الرياض، فقد تلقى مركز شرطة الإسكان والوزارات بلاغاً تقدمت به إحدى الفتيات عن قيام شخص بابتزازها من خلال تهديدها بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: بناءً على هذه المعلومات فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بإجراء جملة من الإجراءات البحثية أسفرت بتوفيق من الله عن ضبط أحد الأشخاص (سعودي في العقد الثاني من العمر).

ووفقا لموقع سبق جرى إيقافه بمركز شرطة الإسكان والوزارات بعد التحقق من صحة الاتهام الموجه إليه، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء بمنطقة الرياض؛ لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    زائر

    صريح ماصدقت خبر إنه سعودي !! ترى الأجنبي في حقه من الشر وزيادة .؟
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  2. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    هههه تعليق ٣٨ ندري نفسك قلم تبي تعزز لنفسك يا بابا الشاب بينسجن بتهمة الابتزاز فتلقائي بتسجل عليه سابقه فهمت لاكن الي عرضت نفسها للابتزاز لابد من عقابها ووضع سابقه عليها حتى ياخذها الي على شاكلتها
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  3. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    العابد لله

    لن ترى ليبراليى او داشر او حقوقية يحدثوك عن خطورة الاختلاط والتبرج ولكن سيهاجمون الحجاب والنقاب واللحية لأنهم هدفه الانحلال وليس النصح والارشاد للناس
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  4. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    مخالف للنشر
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  5. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    صريح

    ترا المبتز سعودي ماهو اجنبي ياللي ترمون بلاكم على الاجانب
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  6. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    سليمان

    تعليق28 كلامك صحيح انا كأب من حقي اعرف ماضي الشاب المتقدم لأبنتي ومن حقه ايضا يسأل عن بنتي واتمنى اي شاب راعي علاقات ان تسجل عليه سابقه حتى لا تتورط فيه بنات العوائل المحترمة وش ذنب بنتي وبنات الرجال
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  7. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    فوفو

    ماماتوا اللي يبتزون باقي على التخلف والهمجية؟!!
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  8. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    ارقصي يا ****ارقصي
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  9. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    حلوه الشاب ياكل سجن وجلد والمتسببه بالموضوع كله تروح لاهله ويتستر عليها وشجاب صوره ومقاطعه لك بعد ماتشبعين ترمينه بالسجن وتروحين اتمنى تسجيل سابقه على من يثبت تعمدها تسليم مايستغل لابتزازها
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  10. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    سليمان

    للاسف قضايا الابتزاز كثيره وأغلبها من مواطنين لعدم وجود قوانين صارمه ضد المبتزين
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  11. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    يالطيف

    الي يبي يطق الباب ليس بابه يدورله باب ثاني على قدرطوله ومقاسه ونكانك تبين الهووتضيع الطفش فلن تجدي الى العينه هاذي اي احلى اقوم الصبح وجنبي حلالي ولا اقودالسيارة وجنبي وحدة ابي اصرفها باقرب سوق ورميها
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  12. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    خالد

    اهم شي العقاب والا سيعاود فعلته العقاب الرادع اهم شي
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  13. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:5660

    المنتصر بالله

    تعليق 1 مساءكم خيرات وبركات وعسل
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  14. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    تعليق 8

    الله يشفيك ويصلح قلبك .
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  15. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:5660

    المنتصر بالله

    كل القروب والحبايب حضور وهم بسمه وشيهانه وعهود وبدور كيف تجمعوا تكبير الله أكبر راح يجي مطر الليله ****
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  16. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:15242

    قلم الحقيقه

    المفروض أن تسجل على الشاب قبل الفتاة ويوضع له سجل أسود لدى جميع المحاكم الشرعية وعند جميع المأذونيين الشرعيين ويبلغ أهل الفتاة عند عقد النكاح عن سابقته هذه ليعلمون عنه وعن فعلته السوداء مثل وجهه.
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  17. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    تعليق 22

    المفروض تقول شخص حقير ،، لكن تقول مواطن حقير ، حاول ان لا تعمم بقولك مواطن الله يصلحك ، اختيارك للكلام غير موفق .
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  18. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    الدعس واجب على بني جحش الحوثي **
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  19. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    وحنا الضحيه زوج المستقبل اتمنى اي بنت يثبت انها سمحت لشخص بابتزازاها عامده مثل صورها مقاطع لها اتمنى تسجل عليها سابقه ماهو تسترون عليه وانا اتزوج وحده استغفر الله وهذا شي بذمتكم واقصد الشرطه+الهيئه
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  20. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:2994

    ابن الوطن

    اكيد زيدي حاقد حوثي مجلووط
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  21. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    المهاجر13

    للاسف اذا انتهت البنت من الشاب وقل سخائه ..سلمته للهيئه بعد سنتين او ثلاث علاقه محرمه وقالت يبتزني ...من ارسل صورك الى الشاب وكيف سارت هالعلاقه وكم مدتها .. الله المستعان
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  22. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 18:10 م
    عدد التعليقات:15242

    قلم الحقيقه

    مواطن لئيم وحقير وفتاة ساذجة بلهاء وجد فيها هذا الضبع البشري صيدآ ثمين له يعتبرها مجرد قطعة سكر يتذوقها ومن ثم يرميها لآخر أو لحظها ونصيبها الأسود الذي ارتضته لها من خلال التعرف عليه في الظلام الدامس.
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  23. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:5660

    المنتصر بالله

    أقول يا بسمه البنات فيهن غباء مركب مدري ليه أحس أن ماعندهن مخ شي واضح إذا عنده صور لها راح يلعب في ذيله وش ها الثقه فيه ليه ولد عمها هو يخاف على سمعتها أكيد حطاب ليل ونتاف ريش هههههههههه 😎
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  24. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 18:06 م
    عدد التعليقات:4584

    بدور

    وش اللي جاب صورها له استغفر الله العظيم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض لاحول ولا قوة إلا بالله
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  25. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  26. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    قلم جاف

    السؤال كيف وصلت له الصور التي يهدد الفتاة بنشرها ؟ ؟ اكيد هي من أعطاه صورها
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  27. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    ابو محمد

    يمكن جوالها تعطل وراحت تصلح جوالها عند سعودي في محل جوالات وهالنذل هكر جوالها واخذ صورها واستغلها لابتزاز الضحية
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  28. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 18:03 م
    عدد التعليقات:5660

    المنتصر بالله

    اوركيد 🌹🌺 أقسم بالله العظيم أنك 112ههههههههههه مبين الردح لم يتغير أما تعليق عهود فهو منتاز وحطت النقط فوق الحروف دايم تعليقها مميز مو مثل تعليق شيهانه ردح وتبقيس على الخشه ههههههههه وصقل وبربسه 💞
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  29. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    التاريخ

    المبتز وخاصة للنساء لاينطق علية صفة رجل فهو من اخس البشر وارذلها واجبنها بغض النظر ان لدية صور او علاقة قديمة مع الضحية تلك قضية وموضوع آخر كلامي عن الابتزاز فقط حمانا واياكم وجميع المسلمين من كل سوء
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  30. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    ليش. تعطيه. صوره. تستهل. الي. جاه. الوحده. تعطي. صوره. وبعدين. تقول. الحقوني.
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  31. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    رد قوي

    واقع مؤلم شكلك وافد ،، لاتحاول تتصيد في الماء العكر ،، في بلدكم يحدث أشد وأعظم من الابتزاز . خلني ساكت أحسن
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  32. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    لا تعليق

    مسكينة لعب عليها قالها انا احبك وبتزوجك وابي منك ترسلين لي صوره لك عشان اشوفك اذا عجبتيني خطبتك وهي تلقونها مراهقة وناقصة عقل صدقت انه بيتزوجها صحيح ومن حسن نيه منها ارسلت له الصور ومسكها عليها مسكينة
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  33. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 17:58 م
    عدد التعليقات:5843

    بسمه

    نفس المسلسل تعطية صورها بعدها تتورط وهوه يهددها وتلجأ للهيئه ويساعدوها وينقبض عليه ويتعاقب وهيه لاااا ،،،؟؟؟؟لو تعاقبوا البنات نفس الشباب وربي لتقل هذي القصص ،،بس فيه من يطبطب عليهم مع انهم شركاء👌🏻
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  34. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    مسلسلات وافلام وحث بعض الفضائيات هذه افرازاتها والله أعلم
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  35. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    السؤال

    كيف وصلت صورها له ؟؟؟
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  36. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    واقع مؤلم

    افاااا سعودي يبتز بنت بلده !!!! وين غيرة السعودي على بنات بلده ؟؟ افااااا بس افاااا .... سعودي مسلم يصلي ويصوم ويعرف الله ويعرف الحلال والحرام وفي الاخير يضحك على بنت بلده بإسم الحب ويبتزها؟؟ افااااا
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  37. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  38. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    الرجال قاموا بالقبض عليه وحماية المرأة الرجال
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  39. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    أوركيد🌺

    السؤال اللي يطرح نفسه منين له الصور ؟؟ إلا إذا أنتِ ع علاقة معاه وبعد مليتي منه وحبيتي تغيرين قلتي أنسحب وأحطها برأسه لكن ع مين أنسي شئ آسمه إنسحاب إلا بعد مصيبة أو فضيحة هذا إذا مادفعتي حياتك ثمن🤔
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  40. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    أوركيد🌺

    قلنا مراراً وتكراراً بلاش ( صور ) ولكن قه قه ف قلب لايفقه.. أنا مدري ويش تستفيد الوحدة إذا صورت خشتها تتحسن أخلاقها مثلاً🤔
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  41. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    العويد

    المفروض يتم محاسبتها شرعاً اما التستر عليها فهو زيادة لها في توريط الشباب وهي تستاهل ماجاها
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  42. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    اقسم بالله انهم كانهم يؤيدون الفتيات انتي بس فليه واذا زهقتي قلي يبتزني وحضرتها وشجاب صورها والمقاطع لن اتمنى سجن اي بنت تسمح بابتزازها
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  43. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    لولا الله ثم الهيئة لمااستطاعت الشرطة القبض على المبتز .. الشرطة مشغولة بخلايا الإرهاب والمخدرات والسطو والقتل والضرب وغيرها .. شكراً هيئة الأمر بالمعروف ❤️قواكم الله 💪طبعاً مع تحفظي على البنت .
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