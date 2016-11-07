تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنوك المصرية

صحيفة المرصد: واصلت أسعار الدولار ارتفاعها في البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بالأسعار نهاية تعاملات أمس الأحد، وتجاوز سعر البيع 17 جنيهًا في بعضها.

وارتفع سعر بيع الدولار أمام الجنيه بحسب موقع مصراوي في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، 16.25 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع، مقابل 15.81 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع مع نهاية تعاملات أمس.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، نحو 16.25 جنيهًا للشراء، و17.25 جنيهًا للبيع، مقابل نحو 15.8 جنيهًا للشراء، و16.5 جنيهًا للبيع في نهاية تعاملات أمس.

فيما وصل في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات اليوم إلى 16.25 جنيه للشراء، و17.25 جنيه للبيع، إلى 15.7 جنيهًا للشراء، و16.25 جنيه للبيع خلال نهاية تعاملات أمس.

وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم نحو 16.75 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع مقابل 15.9 جنيه للشراء، و16.4 جنيه للبيع، خلال نهاية تعاملات أمس.