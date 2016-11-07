تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنوك المصرية

صحيفة المرصد: واصلت أسعار الدولار ارتفاعها في البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بالأسعار نهاية تعاملات أمس الأحد، وتجاوز سعر البيع 17 جنيهًا في بعضها.
وارتفع سعر بيع الدولار أمام الجنيه بحسب موقع مصراوي في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، 16.25 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع، مقابل 15.81 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع مع نهاية تعاملات أمس.
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، نحو 16.25 جنيهًا للشراء، و17.25 جنيهًا للبيع، مقابل نحو 15.8 جنيهًا للشراء، و16.5 جنيهًا للبيع في نهاية تعاملات أمس.
فيما وصل في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات اليوم إلى 16.25 جنيه للشراء، و17.25 جنيه للبيع، إلى 15.7 جنيهًا للشراء، و16.25 جنيه للبيع خلال نهاية تعاملات أمس.
وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم نحو 16.75 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع مقابل 15.9 جنيه للشراء، و16.4 جنيه للبيع، خلال نهاية تعاملات أمس.
تعليقات ( 9 )
انوساترك مصر في حالها حفظ اللة أرض الكنانة
خلك بعيد حبك يزيد 😊تعليق 6 ياصالح الله يصلحك قول آمين إسمه دولار وليس دورال مدرعم وماشي 300 هدي السرعه .
لو خلص الفول أنا مش مسئولالله يذكرك بالخير يا حسني مبارك صار الدولار في البنوك أغلى من السوق السوداء 😂 بفضل الثورة الفاشلة والحكومات التي أتت من بعدها
صالحمصر ام الدنيا باي باي اصبحت جدت الدنيا ههههه معاك دورال تسوى دولار ومفيش معاك دولار تسوى جنيه هههه😂
منطقيمصر على حافة الانهيار مالم تتم الاطاحة بالسيسي
صبحيمصر دولة عظيمة وحتظل عظيمة رغم الجراح اللي فيها وستنهض بالامة العربية والاسلامية الدول العربية بدون مصر ضعيفه.
خالدماهو سبب خروج مصر من الصف العربي والاسلامي هل هو السيسي ام ان مرسي سيكون افضل !!؟؟
انوسارجوكم اترك مصر في حالها
خبيريعني ارخص من ورق الحائط وربك يستر ومايبقى ارخص من ورق ثاني .