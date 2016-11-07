تحريم عمل النساء في المستشفيات يشعل موجة جدل في المملكة – فيديو

صحيفة المرصد:أشعل داعية سعودي ، جدلاً واسعاً في السعودية عندما اعتبر عمل المرأة في المستشفيات واختلاطها بالرجال من المحرمات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية، مطالباً بمنع الاختلاط بين الجنسين في المستشفيات.
وتسببت آراء عضو الجمعية الفقهية ، الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم، حول الاختلاط في المستشفيات، في إثارة قضية الاختلاط بشكل عام بين الجنسين في الأماكن العامة التي تعد من القضايا الخلافية الدائمة في المجتمع وفقاً لموقع إرم نيوز.
ولا تعد آراء الداعية العبدالكريم التي قالها خلال مقابلة مع فضائية محلية مساء الأحد، فتوى رسمية تستوجب التنفيذ، إذ تقصر السعودية الفتوى الدينية على هيئة كبار العلماء والتي يرأسها المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
ومع ذلك، فإن حديث الداعية السعودي وجد صدى كبيراً جداً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، لاسيما في موقع “تويتر” الذي يشهد اليوم الاثنين نقاشاً واسعاً حول القضية.
وعلى الوسم “#عمل_المراه_بالمسـتشفيات_حرام” الذي يتصدر قائمة أكثر الموضوعات تفاعلاً في تويتر بالسعودية، يبدي عدد كبير من السعوديين رفضهم لآراء الداعية العبدالكريم مع وجود عدد أقل يدافع عنها.
ويتسائل المعارضون الغاضبون من رأي الداعية، عن مصير المرأة التي تذهب للمستشفى ولا تجد نساء لعلاجها، بينما يرفض ذووها أن يعالجها أطباء رجال.
بينما يقول مؤيدو الداعية إن الحل يكون بإنشاء مستشفيات منفصلة للرجال وأخرى النساء، لضمان عدم الاختلاط.
ولا تُعد مهنة التمريض من المهن المقبولة اجتماعيًا في المملكة، وباتت الفكرة الرائجة عنها لدى كثير من السعوديين مرتبطة “بالاختلاط والانفلات الأخلاقي”.
أصوات معارضة
واحتج عوض هزازي على عمل المرأة في المستشفيات، بحجة التبرج، قائلًا: “مفروض الهاشتاق نطالب بحشمة الممرضات في المستشفيات، كفا تبرجا وضعتن في مهنة نبيلة فلا تدنسنها بالتبرج والعري #عمل_المرأة_بالمستشفيات_حرام”.
وعلق فهـد الشهري: “#عمل_المرأة_بالمستشفيات، ليس حراما ولا عيبا، ولكن ما وصلت له الحال، من تبرج وتسكع وبيئة قذرة، جعل منها مهنة شاذة نوعًا ما، ومخالفة للدين والعرف”.
استنكار
في المقابل، استنكر مدون يدعى “مزروع” إطلاق الوسم؛ قائلًا: “#عمل_المرأة_بالمستشفيات_حرام وإذا تعبت أمه أو أخته أو زوجته قال: ما عندكم دكتورات!؟ رجال ما يدخلون على محارمنا!”.
وكتب آخر: “أقول هنيئًا لمن تزوج طبيبة أو ممرضة على الأقل متعلمة تربي عيالك وتعلمهم إنسانة متعلمة والخائنة بتخون لو بداخل بيتك”.
استشهاد بالسلف
واستشهد مغرد أطلق على نفسه اسم “واحـد من الـنـاس” بمرحلة صدر الإسلام ليؤكد جواز عمل المرأة في التطبيب؛ قائلًا: “رفيدة الأسلمية.. كانت تعالج المسلمين بالغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بلاش تزايد وغلو بالدين”.
من المستفيد من إطلاق تلك الدعوات؟
ويتخذ السجال بين الدعوات للانفتاح وبين التيار المحافظ، منحًى أكثر حدة، لتحوز قضايا المرأة على نصيب وافر من ذلك الجدل في مجتمع مغرق في محافظته.
وما أن يطلق مغردون وسمًا جديدًا حول قضية من القضايا الاجتماعية، حتى تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، ويصل إلى واجهات وسائل الإعلام، ويتحول في كثير من الأحيان إلى قضية تصل إلى الجهات العليا في الدولة السعودية.
في حين يتهم سعوديون أطرافًا خارجية بإثارة مثل تلك القضايا، لزرع الشقاق في المجتمع السعودي، واللعب على وتر القضايا الحساسة، كقيادة المرأة للسيارة، وقضية المطالبة بإلغاء وصاية الرجال على النساء، إضافة إلى دخول المرأة سوق العمل.
تعليقات ( 150 )
الهاشميلقد رأيت فيها ما يشيب به الوأس من***** للاسف بالعلن
محقاقول لبعض المعلقين والمغردين والمندسين الاجانب العلمانيين في التعليقات الذي يؤيد الإختلاط معناه أنه يرضى لعرضه محادثة الرجال الأجانب فهو ****وكل علماني ***ولا في قلبه غيرة على محارمه
وهابي سابقالى كل من تمترس خلف فتاوي بن باز وبن عثيمين , هما بشر خطائون وليسوا بمعصومين والبيئة الاجتماعية والجغرافية التي عاشا فيها اثرت بشكل كبير في ارائهما .
حل يقضي على العنوسة.اتمنى فتح المجال للاجانب بالزواج من الطبيبات فالسعودي لا يرغب بالطبيبة كزوجة وكي نقضي على العنوسة في مجتمع الطبيبات لابد من تسهيل إجراءات الزواج للطبيبة الراغبة بالاجنبي وإعطاء ابناءها الجنسية .
مـ،ـاݛــےقلنا ونكرر صدر الاسلام ماهم بغرف مغلقه وبوجيه بعض يوميا ولا باللبس الحالي ولا القلوب والانفس ماهي عليه اليوم ولا فساد الزمن ولا الامكانات ولا العدد ولا توسعو فيه وخرجت مجاهده يتخطفها الموت
عدد التعليقات:5873
الرحااالسحلوا النساء..رجموا النساء .. جلدوا النساء .. قتلوا النساء .. طاردوا النساء ..كذبوا على النساء .. حرموا على النساء ..كل هذا لأجل ماذا..ﻷجل ان يحصلوا على النساء في الآخره ( حور العين ) كما يدعون !!!!!
الفناص2يااخي نتمنى ان يخرج واحد يتكلم عن حوادث السيارات وحرمة قطع الاشاره والسرعه الجنونيه وقتل الناس على الطرقات وكم يموت سنويا وكم مصاب وكثرة العماله السايبه ومحاربة الناس في ارزاقهم من العماله الوافده
وهابي سابقاختي الممرضة , اختي الطبيبة , انتما تاج على رأس المجتمع ولا تلتفتوا الى من يحاول ان يعطل مسيرتكن وتذكروا دائما ان القافلة تسير .....................
خالديالبي نقرتك و قلبك
محقنقول للعمري إن كان صدق انه عمري مارأيك في فتاوى بن باز وبن عثيمين في هذا الجانب ترى كان مرخص لهم بالفتوى الله يرحمهما شرط اذا حرموا الاختلاط تسلم ياعمري
خالدماشاءالله عايلتنا تدق و طرب مع الاحباب
عدد التعليقات:5873
الرحااالالسؤال : ماهي الاسباب ..وماهي الكتب التي جعلت احاديثهم كلها تدور على النساء و الحور العين..من هو المتسبب في ذلك .. ؟
أوركيد🌺125 : ويش يعني مجتمع مغلق يعني بزعمك أن المجتمعات اللي فري جميع زواجاتهم ناجحة؟ عموماً ف مجتمعنا الناس يتناقلون سيرة الآخرين أما سمعة طيبة أو سمعة رديئة وحتى لو ماسمعت ع نياتكم ترزقون.
محقالذي يتزوج واحدة تعمل في المستشفى وتكلم زملاءها من الذكور في العمل وتضاحك معهم فهو ***
عدد التعليقات:5873
الرحااالوالله..اننا اصبحنا اضحوكه بين الشعوب..يظنون سوء الظن في النساء..الله لايقولها ويتولون النساء يوم واحد..لكان اصبح مصيرنا مثل مايحدث***
العمريياكثر اهل الفتاوى كلا يدلي بدلوه كيفما اتفق ومن الواجب ان تكون الفتوى من قبل مشائخ مرخص لهم بالفتوى وما عداهم ليس لهم حق في الفتاوي التي من شأنها إثارة الجدل والقلاقل .
علي العمريالعلمانيه. هيه. الحل. لهذا. الجهل. الي موجود. استعبد. الناس. بسم. الدين
دروجبا ديديهبالعكس مافيه شيء الاختلاط داخل المستشفى
ربىلكي تتشجع
وهابي سابقالعلمانية هي الحل .............................................
عدد التعليقات:5873
الرحااالاستغفر الله ممن يجعل نفسه من منزله ليس كفو لها.. متى سوف ننتهي من سالفة الحريم..كل يوم يطلع لنا واحد النساء و النساء..وهل المرأه اصبحت اعظم من الشيطان..اعوذ بالله منهم
حمدأصحاب الأهواء حينما يكون الأمر يوافق ويخدم توجهاتهم و أفكارهم يلجأون إلى الاستدالال بقال الله وقال رسوله ولكن حينما يكون الأمر يتعارض مع أفكارهم يظهر عليهم الانزعاج ويبدأ الاستهزاء ..بالتخلف والرجعية
علي العمريشكل. نصف الشعب. ويهاجر. ما يبغه يجلس. في. هذا السجن. هذا. المدعو الدعيه. يبغه. البلد. تكون. سجن. بسم. الدين
وهابي سابقمن اخطر الامور على المجتمع هي الاراء الفقهية العشوائية خصوصا عندما تكون خارج التخصص . ماذا يعرف المذكور عن الوسط الطبي ؟ مع العلم ان هناك قرارا ملكيا بتقنين الاراء الفقهية وتنظيمها .
الفناص2اور كيد ت 111 كيف نعرف وماهي الطريقه التى يمكن نميز ونعرف في مجتمع مغلق
عزوبي وماعرف اطبخ ومتعود على المطاعمليش متحمسين بقوه
خالدياليتني ممرضه احسن من هالحياه اللي انا فيها
راعي بعارين وبطكل هذا تعليق
ربىالمراءة يفرض ان يمشي لها راتب من الدوله لكي لا تحتاج لأحد بعد الله
طبيب نفسي وحارس أمنسابق يبدو انك متقلب وغير ثقه
وهابي سابقفي الانظمة العلمانية توجد عقوبات مشددة لكل من يسئ ويقذف المرأة مباشرة او تلميحا , مع الاسف بعض المدارس الفكرية ذات الصبغة الدينية مبنية على محاربة المرأة ومعاملتها وكأنها شيطان .
اسيرمصرالمعلقة 83 نورة العبدالله بصراحة اشارة لنقطة مهمه فيما يتعلق في بعض المضحكة فعلا فيما يخص الحرم وسبق ان اشرت لهذه النقطة قبل كذا في مشاركات لي والخلاصة في تعليقها. تصبحون ع خير
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
الفناص2جنوبيه تحيه محمله بالفل ولكادي خانك التعبير في لاتقلب الموازين هذه لها سياق اخر في الكلام اي قلب الحقائق وهذا ليس له صله بما قلت مع احترامي وتقدير لك اختى
نعمفصل الجنسين عن بعض اريح للمراة السعودية اعرف كثير من الفتيات السعوديات حلمها تكون طبيبة وممرضة( ولكن اهلها رافضين بسبب الاختلاط ( اتمنى فصل الجنسين عن بعض وان يكون للنساء قسم خاص وللرجال قسم خاص اريح
وهابي سابقالطبيبة والممرضة السعودية شريفات يعملون في مهنة شريفة ولا يرى غير ذلك الا اصحاب النفوس المريضة . السؤال هو الى متى ستستمر هذا الافكار الشاذة .
عدد التعليقات:662
كاشفهم وكافشهمهذا الشيخ الله يجزاه كل خير لم يحرم الإختلاط في المستشفيات من الباب إلى الطاقة, بل عارف البئر وغطاهـ, وكل من يهاجم الشيخ هو شخص يدعو للفساد. اللهم اكفنا شر المفسدين واهدي ذكور واناث المسلمين.
عامرايش هي المزلفه يا جنوبيه لا تتكلمين الغاز عشان نفهم سئلت الحج قوقل عن المزلفه قال ما عمري سمعت فيه هل هي مثل البلحطيه او الفيضيه او شيء آخر
أوركيد🌺ي "ريما" ترى حتى المرأة اللي مو موظفة صعبة يقدر يميز الرجل هل هي صالحة ولاطالحة إلا ف حال أنه سامع عنها قد يتزوجها صالحة ويكتشف فيها صفات أكثر من اللي سمع وقد يتزوجها ظاهرها الصلاح ويكتشف اشياء.
اسيرمصرالذين يقولون الممرضة تقل فرصتها في الزواج انا لي سنين ابحث عن ممرضة او طبيبة ولم اجد حتى تاريخة حتى الاجنبيات ما حصلت.وحتى حاولت اسأل بعضهن ما قدرت الامور ليست كما يتصور البعض انها فوضى وهيصة
الخروج للعمل وكسب الرزق حلال شرعاما يفرق الرجل والمرأة هو طبيعتما الجسمية في تحمل مشاق العمل لا أكثر ولا أقل
جنوبية..🌻🌻بسمة المزلفة هذه دقاقة شعبية عندنا في الجنوب نسميها مزلفة
زاااااائرقلم الحقيقة مسبب رعب للاخونجية . لانة يملك الحجة وهم لا حجة لهم الا يقولون .
الخروج للعمل وكسب الرزق حلال شرعاما يحرم على الرجل يحرم على المرأة في شأن العمل
توضيحفي الغزوات وليس داخل الغرف
مبغض الدواعش ومحبيهم؟؟؟ي شيخ والله انك صادق لكن لا حياه لمن تنادي....
الله يصلح الحالفي اي مجال مختلط هي عليها الحشمة وانت عليك غض البصر -وفرضاً كانت الممرضة أجنبية غير مسلمة وكاشفة لوجهها- بس انت كمسلم غض البصر واجب عليك -لا تقعد تناظر فيها وتدقق فيها ويوم تشبع وتخلص تجي تستشرف علينا!
الفزاعةإذا كنت لا أرضى لزوجتي أن تدخل على المواقع والتطبيقات بدافع الحديث والنقاش مع هذا وذاك حتى لو كان نقاشا جادا يشغل الرأي العام ، فكيف أرضى لها أن تعمل في مجال عمل مختلط
الخروج للعمل وكسب الرزق حلال شرعاالعمل للرجل وللمرأة على حد سواء بالضوابطالشرعية لا فرق بينهما
ربىجاؤوا من كل مكان
جنوبية..🌻🌻الفناص لاتقلب الموازين اخوي أقصد أنها مهنة ماتحتاج شهادة مهنة بسيطة وتحتاج جهد وممكن سفر من مدينة لمدينة ووقتها متأخر وانت تعرف وبرضو بيوافق يأخذها بس لأن عندها دخل يومي ماعد إلا شهري
ابن السعوديهاستشهد مغرد أطلق على نفسه اسم “واحـد من الـنـاس” بمرحلة صدر الإسلام ليؤكد جواز عمل المرأة في التطبيب؛ قائلًا: “رفيدة الأسلمية.. كانت تعالج المسلمين بالغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بلاش غلو
أوركيد🌺قال صلى الله عليه وسلم "سَبْعَة يظِلُّهمُ الله في ظِلِّهِ يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه, ..... إلى أن وصل إلى ....- ورجل دَعَتْهُ امرأة ذاتُ مَنْصِب وجمال، فقال: إني أخافُ الله))
💇💇 ريما Rima 💇💇الحرم مختلط لأجل الكعبة للطواف والمرأة معها محرم ورايحة للعبادة
💇💇 ريما Rima 💇💇يا اوركيدة اكيد فيه الصالحة والطالحة لكن هو له الظاهر مختلطة مع الأطباء لذلك مايقدر يعرف الصالحة و....
أوركيد🌺﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾
الخروج للعمل وكسب الرزق حلال شرعاللرجل وللمرأة العمل وكسب الرزق الحلال
متأملمخالف
رحمهواحد اتنين حرقي مرقي،، انته حكيم ولا تمرقي الشيباني 112 انته فين ياض
أوركيد🌺قد يكون وجود المرأة ف مكان مختلط مع الرجال أو وجود الرجل ف مكان مختلط مع النساء ( إختبار ) من رب العالمين.. لقوة الإيمان والصبر عن إرتكاب المحظورات.
💇💇 ريما Rima 💇💇التخصصات النادرة ليه ما تكون لحالها بمكان خاص■لكن مدري كم يكلف عزل الطبيبات والأطباء هل لازم تجهز المستشفيات من جديد لأجل الترتيبات اذا صار عزل
عدد التعليقات:95
نواره بنت عبداللهأسير مصر 75 أشكر لك وعيك..لا زلنا نتذكّر فتوى فصل الرجال عن النساء في الحرم ووضع بعض الحلول المضحكه من هدم وبناء..بينما لو فكّروا في الهدف الأسمى لما أشغلتهم هذه التوافه من الأمور.. العبادة قبل كل شيئ
الفناص2البعض يقول الفصل بينهم يفكر حاجز بينهم برتيشن ونحلت المشكله يااخي وضع قوانين صارمه فقط الحلال والحرام بين والبعض عايش في زمن غير زمنه يازينه ساكت
أوركيد🌺56 / أي شبهة اللي أنت جاي تتكلم عنها ؟ ع أساس أنك إذا تزوجت امرأة خارج مجال الطب راح تلاقيها تباري الساس ومن الملائكة تمشي ع الأرض🤔النساء منهن الصالحات ومنهن الطالحات حتى غير الموظفة.
ربىنحن في زمن غلبت عليه العلمانية والعولمه وأصبح الحق باطل وعكس وعدم قبوله وهذا آخر الزمان كما قال الرسول ص..لاشك أن كلام الشيخ العبدالكريم قريب جدا للحق ولكن المجتمع الأسلامي قدتغيرفاصبح الاسلام صلاةفقط
عدد التعليقات:5845
بسمهالمزلفه//ايش معناتها يا جنوبيه ولاقناص ٢.!؟؟
الفناص2جنوبيه ت 58 حتى لوهي مزلفه يااختي المزلفه مثلك انسانه محترمه لايجوز الانتقاص منها تعرفين ونا اعرف البعض من اولادهم ونساءهم يساوي منا ميه بصدق وامانه بعضهم رجوله ونخوه وشجاعه وبعصنا عكسها
اسيرمصرتحية للاخت نورة العبدالله على التعليق المميز. لا يجب أن تتحكم العادات والتقاليد والافكار المتخلفة بالمهن الطبية وتحديد شكلها فهذا ليس بالامر السهل
جاري الكتابه...اين المشكله في تخصيص مستشفيات خاصه بالنساء وأخرى خاصه بالرجال او على مستوى الاقسام والعيادات يتم الفصل بقدر المستطاع لايعني الفصل بأننا مجتمع رجعي ولا يعني الاختلاط بننا مجتمع متحضر
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. نواره بنت عبدالله و فواز و محمد بن حسن
أوركيد🌺ي "ريما" هو الأفضل إن المرأة تعالجها امرأة ولكن هناك بعض "التخصصات" النادرة لايوجد فيها غير أطباء..!
💇💇 ريما Rima 💇💇يقسم المستشفى أحلى يحميهن من التحرش
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. AMS.f و ابن الوطن و سوط الحق و علي العمري و اسيرمصر و القناص2 و حقيقه و سالم العجمي و فهد
💇💇 ريما Rima 💇💇حتى الدفاع المدني المفروض نساء وفي أماكن مغلقة يدربن تدربهن امرأة اجنبية أو عن طريق فيديو ويكون عملهن منعزل عن الرجال بمكان خاص بهن اذا صار حريق بالمدارس جامعات يدخلن
عادلحرام مره وحده ؟ يعني الإختلاط بين الأطباء السعوديين والممرضات الأجنبيات حلال ؟ ليش ما قال الأفضل أن نفصل أقسام الرجال عن أقسام النساء حتى تأخذ الطبيبة راحتها في العمل والحركة بدون إختلاط وتحرش ؟
عدد التعليقات:95
نواره بنت عبداللهالمشكلة هنا أن المعترضين الذين يريدون أن تنقسم المستشفى إلى قسم نسائي وآخر رجالي يتوهمون أنهم في صالة أفراح وترفيه وليس في صرح طبي يُفترض النظر له بعين التقدير والإحترام ولكن بعض العقول تأبى التفكير!
أوركيد🌺ت62 يبدو لي إنك علقت ع العنوان ، الداعية ماقال لك أن عمل المرأة ف مجال الطب حرام هو يطالب بمنع الإختلاط .. وصلت الفكرة؟
اسيرمصرالى ابن روق العتيبي! كم تكلفنا مستشفيات معزولة؟
💇💇 ريما Rima 💇💇أولا الرواتب زينة ثانيا أفضل امرأة تعالجها امرأة لكن المفروض يكون المستشفى مقسوم نصفين قسم للأطباء وقسم للطبيبات
أوركيد🌺61 وشهد شاهد من أهلها إذاً الخلل ف المرأة وليس ف الوظيفة وهذا مصداقية لما ذكرت.
فوازقمة التناقض هو انك تقول مابي الا دكتوره تدخل على زوجتي ، واذا دخل التويتر او الصحف كتب عمل المراه بالمستشفيات حرام 😤😠
اسدانا واحد من الا يعملون بالمستشفيات مانراه الان هو يندا له الجبين بالعربي كاني داخل سووق والله من التبرج الزايد وقلة الحياء من بعض العاملات ومانوقول الله يستراعرضنا
صادقالحرام فالتبرج والملابس الغير محتشمة بعض الممرضات تقول رايحه زواج اومناسبه ليس دوام وفية تهاون في التعليمات الي تمنع ادوات التجميل والملابس الغريبه
جنوبية..🌻🌻الممرضة والدكتورة زحمة خطاب عليهم في الزمن هذا الرجال يبغون وحدة تصرف عليهم لو هي مزلفة خلو عنكم وايش فيها المهنة هذه وربي شريفة وترفع الرأس كل وحدة تمثل نفسها في الأدب والحشمة
عدد التعليقات:12709
برق الحرم(((((((لايجوز عمل المرأة في الصيدليات التجارية ......ولكن في صيدليات المشافي مقبولا لان التعامل محصور في صرف وصفت الطبيب ... وليس لترويج منتجات وادوية )))))))))
ابن روق العتيبيماراح يتزوج حرمة في محل شبهه ويخليهاأم لعيالة الااذا كان ماعنده غيرة يمكن يقبل بالموظفة اللي تكون في هالموقع المشبوهه طبعاان هنا مااتهم احد في عرضه وأدري ان الزواج رزق ولاكن كل شي بأسباب فبلاش مزايدات
مدريلا تضيعون بالعجة اقول هذا الشيخ وغيره يعرفون الحق وهو ان يكون قسم مستقل للنساء لايدخله الرجال وعكسه لا يدخله النساء .
محمد بن حسنياليت لو الدكتورات السعوديات يسجلون إسمه عندهم ويرفضون معالجة زوجته وبناته ويحولونهم الى الدكاتره الذكور. ياطول صبرنا على ***المتخلفين. الصبر مفتاح الفرج خابرينه *** لكن مفتاح الصبر وين نلقاه.
القناص2كيف ياشيخ بارك الله فيك //نغنهن// اشرح لنا الطريقه لانحب الكلام العائم يعنى المشكله والحل
اسيرمصرمثل هؤلاء الاشخاص اتمنى اعرف كيف طريقة حياتهم مع اسرهم وداخل منازلهم!!!!
أوركيد🌺أقول روقنا يابن روق ترى ماحن ف العصور الجاهلية النساء شقائق الرجال وعمل المرأة لاهو عيب ولاحرام إذا ربيت المرأة تربية صحيحة وحجابها إسلامي ساتر وفكيتها مع مليون رجل بإذن الله ماعليها خطر.
AMS.fالرجال وانساء خلقو مكملين لبعض . والعمل المختلاط لاشي فية . يجب معاقبة هذا الرجل الذي يحرم الحلال
من ناحيتي اناتعليق 21 لاتقول على الإناث ( دكتورة او ممرضة ) ... الرحمة . لاتقول ان الملائكة انثى .. وارجع للقرآن اواقرأ قول الله فيها يصفون الملائكة بالأنثى . حبيت أنبه .
حمتوهذولا اللي ودونا بداهيه ونكبو البلد قولي ياحبوب اذا زوجتك تعبت تروح للدكتور وإلا الدكتوره أكيد بتقول الدكتوره ويجب ان نحسن النيه تجاه بناتنا حفظهم الله
ابن روق العتيبيطيب يا أوركيد اذا إنتي ما اقتنعتي ان اللي موظفه بين رجال يعني في موقع اختلاط دايم مع الرجال مايتزوجن وش رايك تخصصي مثلهن في موقع اختلاط ونبيك تعلمينا اذا احد تزوجك او لا لان الرجال اللي قول وفعل يتبع
القناص2الشيخ بارك الله فيك عفو اللحى
صور مع تحيهAMS.f اخوي مش ع كيفك الدين وشو مش حرام الاختلاط اجل لارحت عند اخويك اخذ اهلك معك عشان ماتصير خلوه وخل يختلط الماء وزيت وشكرا
منطقيكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلف جيوش المسلمين ١-يداوين الجرحى ٢-يسقين الماء ٣-يدافعن عن المصابين ؟؟ اذا كانت المراة محتشمة ومحجبة ف لماذا حرام ؟؟ ترضى برجل يعالج زوجتك او ابنتك ؟؟
عدد التعليقات:3002
ابن الوطنمنهو مالك شبكة نيوز أرم ذات العماد
AMS.fيجب معاقبة هذا الداعية . اذي يتعدى على حدود الدين ويحرم ما احل الله
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبةان الله غفور رحيم
AMS.fيجب اسكات الدعاة الذين يثيرون الراي العام وزعزة الامن . بتحريمهم الحلال . وتحليلهم الحرام . اي ان الخلوة مع السايق حلال . وقيادة المرأة سيراتها حرام .
عدد التعليقات:12709
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=n45fCKbXAjU ..........شهادة تاريخية... لقمة العفاف والطهارة ورد رائع من خادم الحرمين عبدالله بن عبدالعزيز غفر الله له واسكنه في عليين
بدر الجهنيولنا في رسول الله اسوه حسنه اول ممرضه في الاسلام كانت رفيده الاسلمي كانت وحدها تطبب جيش كامل ولوحدها
سوط الحقفكر ظلامي وتفكير منحرف .. ماذا يريدون هؤلاء القوم من النساء ؟في العالم أجمع تُشارك المرأة الرجل في بناء الدول ! حتى في عصور الظلام وزمن محاكم التفتيش لم يُطرح مثل هذا!بماذا يفكرون وإلى أين يأخذوننا؟
عدد التعليقات:3002
ابن الوطنانا اويد عزل الرجال عن النساء بشرط يكون مستشفى النساء مستقل و بعيد مستشفى الرجال
ابن روق العتيبيعزالله انك شيخ ولد شيخ ونعم وألف نعم ال مثلك وشرواك ماجبت الا الكلام الصحيح نعم الحرمة مكانها بيتها والدولة غنية يجب ان تصرف عليها والاختلاط حرام حرم البنت على ابوها مايبلها كلام او فتوى بيض الله وجهك
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبةان الله غفور رحيم
علي العمريظوابط شرعيه. ههههههههههههههههه يا اخي. فكنا. الناس. تبحث. عن الرزق. وانت. ضوابط شرعيه. ضوبطك الشرعيه. لا تدفع اجار. او تدفع. اكل. ومشرب. وانت. في البيت تنظر ضوبطك الشرعيه
اسيرمصرالان يالخو بلشنا ما نحصل على بيت دور واحد إلا بشق الانفس وجهد جهيد وحضرتك تتكلم عن مستشفيات للرجال والنسا! وكمان وزارة الصحة بتصرف على الاطباء لان بنتك لن تكون طبيبة!!
القناص2شكر الله سعيكم عندنا في القريه مستوصف فيه طبيب وممرضه الطبيب عربي ولممرضه عربيه في هذه الحاله نزوجهم حتى لايختلطو ولا كيف اذا كان فتواك سليمه اما يكشف على النساء او تبقى الممرضه
AMS.fالمتمشيخين. تركو كبائر الذنوب . واشغلونا يبغطا وجة المرأة. حجاب المرأمختف فية .يجب نشر غظ بصر الشباب.تجنب الرشوة وووووو
أوركيد🌺عمل المرأة ف المستشفى ليس حرام ولاعيب إنما الحرام والعيب مايحدث من التبرج والسفور والبساط أحمدي بينها وبين الموظفين ف المستوصف أو المستشفى لدرجة أنك تسمع سواليفهم والضحك والميانة🤔
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
علي العمريكل. دول. العالم. الاسلامي. دينهم. غير. وحنا. عندنا. دين غيرهم نريد نقسم البلد بين الرجال. والنسا. لن نتقدم ما دام. فيه. هذا. الفكر. المنحرف. عن. الحياه
AMS.fلاختلاط مو حرام . الحرام الخلوة رجل واح وامرأة واحدة في معزل عن الناس هذا الحرام . وينكم يامشايخ عن الرباء والرشاوي والفساد . هي الحرام اشغلتونا بالحجام وهو فية اختلاف بين العلماء تركتو كبائر الذنوب
علي العمريما. اجمل. العلمانيه. لنه. اقل شي. فيه. كرمه. وعدم. قطع أرزاق. النسا. بسم. الدين
أوركيد🌺بعض الناس يسمع أن بعض الرجال مايرضى يرتبط ف صنف معين من النساء ويأخذها كقاعدة ويعممها ع الجميع وهذا أكبر غلط إذا أنت ماترضى بالممرضة أو الطبيبة أو أو االخ غيرك يبحث عنها الناس أذواق وأمزجة.
عدد التعليقات:12709
برق الحرم(((((( اياكم و(((ملائكة_ الرحمة))).........زيتون ابليس كثير... وتصرفون النظر عنه )))))
سوط الحقالمرأة في صدر الإسلام كانت تُطبب الجرحى ، وتشارك الرجال في أعمالهم وهذا ثابت في السنة .. ويأتي أحدهم ويطالب بمستشفيات للرجال وأخرى للسيدات ، وسيطالب بطائرات وقطارات وطرق تسير عليها النساء دون الرجال!!
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
صور مع تحيهكلام صحيح والله جد انا لابقيت ارقم اروح المستشفي هههههههههههههههه امزح بس قد شفت زي كذا كثير
القناص2سمعت سيكون هناك مستشفى خاص بالنساء ممنوع دخول الرجال ومطاعم واسواق وجامعات وجزء من الشواطىء في جده والشرقيه اذا بقي منها شىء مخصص للنساء والبر والروضات تقسم اذا بقي مايكفي اخيرا مقبره خاصه لنساء
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعودوش فيكم
عدد التعليقات:12709
برق الحرم((((يا أمة ما زلت أسمع جرحها .......يشكو دعاة ضلالة و(رفاقًا).......يشكو غلاة أرهقوا إحساسها.......ومفرْطين ....تجاهلوا ... الميثاقا))))))
علي العمريهذا. جاهل. وفكر. جاهل. والنَّاس. لا تسمع. لمثل. عذا الجاهل. يريد قطع أرزاق النساه. من العمل. له. حق تعمل. وتعيش بكرمه في. هذا. البلد. لا نتقتله بسم الدين. اي دين يقطع رزق الناس هذا. اي دين
حقيقهمحمد العمري ت3 العنوسة مالها دخل في الطب .. شف عندك البيوت مليئة من الفتيات الغير طبيبات جالسات في البيوت ومع ذلك عوانس بسبب زواج الكثير من السعوديين من اجنبيات ..ولهذا انصح الطبيبات بالزواج من اجانب
بلكيناخذها بالعقل المره هذي بالعقل شغلوا مخكم. لماذا لا يتم خلط المعلمين والمعلمات؟ طيب لماذا لا يتم خلط الطلاب والطالبات ؟ طيب ايش نستنتج . ان عمل المرأة في المستشفيات اختلاط . وبالتالي هو محرم شرعا.
أوركيد🌺ي3 عفواً أنت بأي منطق تتكلم؟ ماعلاقة عدم الزواج أو تاخر الزواج بالوظيفة؟🤔الزواج من ضمن الأرزاق المكتوبة ف اللوح إذا لها نصيب بتتزوج حتى لوإنها رقاصة ولاممثلة إباحية.
عدد التعليقات:12709
برق الحرم((((( الاختلاط في الشركات والمعارض والاسواق والمحلات ...... (((حلال)))...... وحرام ان يعملن في المستشفيات .... منع عملهم في اقسام الرجال ممكن لكن التعميم بالتحريم ))))))
علي العمريالي. متي. فكر ***. يخرم وحلال. عمل. الناس هل. يربد. من الدوله. تبني مستشفي للرجال. واحد. للنسا وين. عايش. هذا. الا المستشفيات. غير. جيده. عندنا. دين. غريب. غير. دين الناس. الاختلاط. في العمل.ليس ب
سالم العجميزي هذا يبي الشهره وحققها اسفهوه. الواحد منهم لين جت تعالج ولا تولد زوجته قال مابي الا دكتوره .
فهدو لايزال العبث الفكري مستمرا لالهاء الناس
القناص2نغنيهن // نفرض ان فضيلتكم مرضت ابنته او زوجته دخل العياده جاء الدكتور يكشف عليها افرض مغص او الم في الظهر يوافق يكشف عليها الدكتور يااخي قل يلبسن لبس محتشم يكون لهن قسم نقول معك حق
كلمة حقانا مع فصل الرجال عن النساء اتمنى ان تخصص مستشفيات للنساء وأخرى للرجال حتى نسلم من الاختلاط والتحرش والخيانات الزوجية .. فبعض الازواج يخون زوجته مع ممرضه او طبيبه .. اتمنى فصل النساء عن الرجال.
محمد العمريكلنا نشوف الواقع المخزي الناس ضد الاختلاط فقط ثم هن عوانس ما حد يرضى يتزوجهن
من ناحيتي انااوافق على تعيين اختي او بنتي مستقبلا كدكتورة او ممرضة ولكن في ظل تفعيل قانون التحرش لايقل عن عشر سنوات سجن للمتحرش بدكتورة او ممرضة .. كلامي موجه للقطاع الصحي . وانت خلي فتواك على اهلك .