محلل مالي يهاجم “ حمزة السالم” ويتهمه بالكذب بعد مزاعم الأخير باختفاء تريليون من خزينة المملكة

صحيفة المرصد:اتهم المحلل المالي خالد بن عبدالله العتيبي، المحلل الاقتصادي الدكتور حمزة السالم بالجهل أو الكذب، بعد نشره مزاعم عن اختفاء تريليون ريال من خزينة المملكة في مقال مثير للجدل بعنوان “الحقيقة في تناقص الاحتياطيات الأجنبية“.

وقال العتيبي: “إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل (وهذا هو الجهل المركب) وفي هذه الحالة ندعوا له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته”.

وأضاف العتيبي وفقاً لموقع سبق : ” كيف لرجل مالي يحمل شهادة الدكتوراة أن يرتكب هذا الخطأ”.

وأوضح المحلل المالي أنه رجع إلى تقارير مؤسسة النقد التي استند إليها الدكتور السالم في دراسته، مؤكدا أنه لم يجد فيها ما يزعمه السالم.

وبالرجوع إلى مقابلة بلومبيرغ وفق العتيبي، فإن الوزير آل الشيخ كان يتحدث عن “الإنفاق الحكومي” ولم يكن يتحدث عن الاحتياطات الأجنبية، ذاكرا أن عدم التفريق من قبل الدكتور السالم بين المعطيين يعتبر أحد “المصائب العظمى” التي وقع بها السالم.

وأردف العتيبي: “هناك خطأ شائع بين الناس وهو الخلط بين (الاحتياطي المالي للدولة) وهو معلن بشكل شهري في تقرير مؤسسة النقد، و(الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد)، وهي تعلن في التقرير نفسه. حمزة السالم افترض أن آل الشيخ كان يتكلم عن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، بينما آل الشيخ كان يتكلم عن الاحتياطي العام للدولة”.

وتابع: “سأل الصحفي: (كم تم إهداره؟) وكان رد الوزير واضحًا: (أفضل تقدير لي هو أنه ما بين 80 مليارًا إلى 100 مليار دولار سنويًّا صرفت بكفاءة صرف متدنية)، ولم يذكر أن هناك هدرًا ماليًّا أو بأن هناك أي شيء آخر غير قلة كفاءة الإنفاق الحكومي”.‏

وأنهى العتيبي مقالته بالآية الكريمة ” يا أيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”، متوعدا بتفنيد الجزء الثاني من مقال السالم وتبيان ما به من “طوام” وفق تعبيره.