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محلل مالي يهاجم “ حمزة السالم” ويتهمه بالكذب بعد مزاعم الأخير باختفاء تريليون من خزينة المملكة

7 نوفمبر, 2016 , 19:28 م
محلل مالي يهاجم “ حمزة السالم” ويتهمه بالكذب بعد مزاعم الأخير باختفاء تريليون من خزينة المملكة
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صحيفة المرصد:اتهم المحلل المالي خالد بن عبدالله العتيبي، المحلل الاقتصادي الدكتور حمزة السالم بالجهل أو الكذب، بعد نشره مزاعم عن اختفاء تريليون ريال من خزينة المملكة في مقال مثير للجدل بعنوان “الحقيقة في تناقص الاحتياطيات الأجنبية“.

وقال العتيبي: “إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل (وهذا هو الجهل المركب) وفي هذه الحالة ندعوا له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته”.

وأضاف العتيبي وفقاً لموقع سبق : ” كيف لرجل مالي يحمل شهادة الدكتوراة أن يرتكب هذا الخطأ”.

وأوضح المحلل المالي أنه رجع إلى تقارير مؤسسة النقد التي استند إليها الدكتور السالم في دراسته، مؤكدا أنه لم يجد فيها ما يزعمه السالم.

وبالرجوع إلى مقابلة بلومبيرغ وفق العتيبي، فإن الوزير آل الشيخ كان يتحدث عن “الإنفاق الحكومي” ولم يكن يتحدث عن الاحتياطات الأجنبية، ذاكرا أن عدم التفريق من قبل الدكتور السالم بين المعطيين يعتبر أحد “المصائب العظمى” التي وقع بها السالم.

وأردف العتيبي: “هناك خطأ شائع بين الناس وهو الخلط بين (الاحتياطي المالي للدولة) وهو معلن بشكل شهري في تقرير مؤسسة النقد، و(الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد)، وهي تعلن في التقرير نفسه. حمزة السالم افترض أن آل الشيخ كان يتكلم عن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، بينما آل الشيخ كان يتكلم عن الاحتياطي العام للدولة”.

وتابع: “سأل الصحفي: (كم تم إهداره؟) وكان رد الوزير واضحًا: (أفضل تقدير لي هو أنه ما بين 80 مليارًا إلى 100 مليار دولار سنويًّا صرفت بكفاءة صرف متدنية)، ولم يذكر أن هناك هدرًا ماليًّا أو بأن هناك أي شيء آخر غير قلة كفاءة الإنفاق الحكومي”.‏

وأنهى العتيبي مقالته بالآية الكريمة ” يا أيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”، متوعدا بتفنيد الجزء الثاني من مقال السالم وتبيان ما به من “طوام” وفق تعبيره.



تعليقات ( 23 )

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  1. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

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    ****... يا عتيبي الله يصلح حالك . الا على فكرة كم وصلت اسعار ****
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  2. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    الستيني

    ماذكره الدكتور حمزه السالم استند علي ارقام والجهات الرسمية بالدوله هي من تستطيع الرد وتفنيد الموضوع بحقائق وأرقام وما عدا ذلك فهو وجهات نظر ،،،،،
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  3. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    الصولجان

    كان بالخزنه 7 تريليون وينها؟؟؟؟؟؟؟؟؟ العتيبي يطبل وهو ***ولايعرف غير تقارير غير موكدة السالم كلامه صحيح
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  4. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    2030

    مخالف للنشر
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  5. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    ملحق الصحافه

    انه زمن ***
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  6. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    يا العتيبي

    باي صفه تصرح وتكذب الرجال . أتمنى من حمزه مقاضاتك ،، انت لا مسؤول ولا جهة رسمية حتى تتكلم وتكذب الرجال . ويش دخلك .
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  7. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    ابو عبدالرحمن

    من اسلوبك ياعتيبي يدل انك جاهل لإن العارف يناقش بهدوء واحترام اما انت فذكرتني بالمذيع عكاشه
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  8. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    حسن

    قال محلل عتيبي .. حمزه السالم دكتور في الأقتصاد ويعي مايقول
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  9. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    صامل

    ياعتيبي كبر عقلك الاسلوب هذا لم يعد مجدي يجب ان تكشف الحقائق ويعرف الناس الحقيقية ولو كانت مرة .
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  10. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    عيد

    اي محلل واي خرابيط ماعندك يالعتيبي ماعند جدتي ؟
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  11. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    فهد

    نطالب بمناظره تجمع السالم و العتيبي لوضع النقاط على الحروف .
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  12. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    مواطن

    ليش السب والشتم ياعتيبي لو عندك شي واجه حمزه بمناظره أمام الملأ وإلا اخرس
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  13. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    علي العمري

    حمزه السالم دكتور. انت. ايش.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  14. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    في مثل قديم مشهور

    لا دخان بدون نار 🤔
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  15. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    أجامل أيامي

    وأنت وش محرق رزك يابن عمي ولاجايك توجيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الإشاعة تدمر البلدان المفروض مانصدق حتى يكون به دليل ___ليت اللي يصرح اويغرد بدون دليل يعاقب سجن وغرامة
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  17. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    ياليت يتم أخذ الاثنين والتحقيق معهم واللي يكذب يأخذ جزاءه
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  18. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    فيصل

    الدكتور حمزه السالم رجل وطني من الطراز الاول من باب اولى ي عتيبي تهاجم الي طلع مع الشريان وقال المملكه راح تفلس بعد ٣ سنين هذا الرجل شوفو الشهادات الي يملكها وبعدين تكلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  19. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    علي العمري

    بدون. تعليق. ادعي الخوف. علي النفس
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  20. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    تبون الصراحة

    نقول للاثنين باي صفه يصرحون ويكذبون بعض ، يازين السكات .
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  21. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    سابق

    للاسف ان الانتهازيين من ادعياء المعرفة يحالون التسلق والصعود الى الشهرة عن طريق الاثارة والبلبة وابتزاز مشاعر الناس بالكذب والتلفيق مستغلين سقف الحرية التي اثبتت الأيام انهم غير مؤهلين لها
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  22. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    محمد

    شكل اللي سرقها ورع
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  23. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    حساوي

    هوا في ايه ياقماعه
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