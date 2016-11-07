محلل مالي يهاجم “ حمزة السالم” ويتهمه بالكذب بعد مزاعم الأخير باختفاء تريليون من خزينة المملكة

صحيفة المرصد:اتهم المحلل المالي خالد بن عبدالله العتيبي، المحلل الاقتصادي الدكتور حمزة السالم بالجهل أو الكذب، بعد نشره مزاعم عن اختفاء تريليون ريال من خزينة المملكة في مقال مثير للجدل بعنوان “الحقيقة في تناقص الاحتياطيات الأجنبية“.
وقال العتيبي: “إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل (وهذا هو الجهل المركب) وفي هذه الحالة ندعوا له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته”.
وأضاف العتيبي وفقاً لموقع سبق : ” كيف لرجل مالي يحمل شهادة الدكتوراة أن يرتكب هذا الخطأ”.
وأوضح المحلل المالي أنه رجع إلى تقارير مؤسسة النقد التي استند إليها الدكتور السالم في دراسته، مؤكدا أنه لم يجد فيها ما يزعمه السالم.
وبالرجوع إلى مقابلة بلومبيرغ وفق العتيبي، فإن الوزير آل الشيخ كان يتحدث عن “الإنفاق الحكومي” ولم يكن يتحدث عن الاحتياطات الأجنبية، ذاكرا أن عدم التفريق من قبل الدكتور السالم بين المعطيين يعتبر أحد “المصائب العظمى” التي وقع بها السالم.
وأردف العتيبي: “هناك خطأ شائع بين الناس وهو الخلط بين (الاحتياطي المالي للدولة) وهو معلن بشكل شهري في تقرير مؤسسة النقد، و(الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد)، وهي تعلن في التقرير نفسه. حمزة السالم افترض أن آل الشيخ كان يتكلم عن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، بينما آل الشيخ كان يتكلم عن الاحتياطي العام للدولة”.
وتابع: “سأل الصحفي: (كم تم إهداره؟) وكان رد الوزير واضحًا: (أفضل تقدير لي هو أنه ما بين 80 مليارًا إلى 100 مليار دولار سنويًّا صرفت بكفاءة صرف متدنية)، ولم يذكر أن هناك هدرًا ماليًّا أو بأن هناك أي شيء آخر غير قلة كفاءة الإنفاق الحكومي”.
وأنهى العتيبي مقالته بالآية الكريمة ” يا أيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”، متوعدا بتفنيد الجزء الثاني من مقال السالم وتبيان ما به من “طوام” وفق تعبيره.
تعليقات ( 23 )
انشر التعليق****... يا عتيبي الله يصلح حالك . الا على فكرة كم وصلت اسعار ****
الستينيماذكره الدكتور حمزه السالم استند علي ارقام والجهات الرسمية بالدوله هي من تستطيع الرد وتفنيد الموضوع بحقائق وأرقام وما عدا ذلك فهو وجهات نظر ،،،،،
الصولجانكان بالخزنه 7 تريليون وينها؟؟؟؟؟؟؟؟؟ العتيبي يطبل وهو ***ولايعرف غير تقارير غير موكدة السالم كلامه صحيح
2030مخالف للنشر
ملحق الصحافهانه زمن ***
يا العتيبيباي صفه تصرح وتكذب الرجال . أتمنى من حمزه مقاضاتك ،، انت لا مسؤول ولا جهة رسمية حتى تتكلم وتكذب الرجال . ويش دخلك .
ابو عبدالرحمنمن اسلوبك ياعتيبي يدل انك جاهل لإن العارف يناقش بهدوء واحترام اما انت فذكرتني بالمذيع عكاشه
حسنقال محلل عتيبي .. حمزه السالم دكتور في الأقتصاد ويعي مايقول
صاملياعتيبي كبر عقلك الاسلوب هذا لم يعد مجدي يجب ان تكشف الحقائق ويعرف الناس الحقيقية ولو كانت مرة .
عيداي محلل واي خرابيط ماعندك يالعتيبي ماعند جدتي ؟
فهدنطالب بمناظره تجمع السالم و العتيبي لوضع النقاط على الحروف .
مواطنليش السب والشتم ياعتيبي لو عندك شي واجه حمزه بمناظره أمام الملأ وإلا اخرس
علي العمريحمزه السالم دكتور. انت. ايش.
في مثل قديم مشهورلا دخان بدون نار 🤔
أجامل أياميوأنت وش محرق رزك يابن عمي ولاجايك توجيه
💇💇 ريما Rima 💇💇الإشاعة تدمر البلدان المفروض مانصدق حتى يكون به دليل ___ليت اللي يصرح اويغرد بدون دليل يعاقب سجن وغرامة
💇💇 ريما Rima 💇💇ياليت يتم أخذ الاثنين والتحقيق معهم واللي يكذب يأخذ جزاءه
فيصلالدكتور حمزه السالم رجل وطني من الطراز الاول من باب اولى ي عتيبي تهاجم الي طلع مع الشريان وقال المملكه راح تفلس بعد ٣ سنين هذا الرجل شوفو الشهادات الي يملكها وبعدين تكلم
علي العمريبدون. تعليق. ادعي الخوف. علي النفس
تبون الصراحةنقول للاثنين باي صفه يصرحون ويكذبون بعض ، يازين السكات .
سابقللاسف ان الانتهازيين من ادعياء المعرفة يحالون التسلق والصعود الى الشهرة عن طريق الاثارة والبلبة وابتزاز مشاعر الناس بالكذب والتلفيق مستغلين سقف الحرية التي اثبتت الأيام انهم غير مؤهلين لها
محمدشكل اللي سرقها ورع
حساويهوا في ايه ياقماعه