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المخلوع يصدر تعليمات باعتقال شقيق عبدالملك الحوثي

7 نوفمبر, 2016 , 19:32 م
المخلوع يصدر تعليمات باعتقال شقيق عبدالملك الحوثي
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صحيفة المرصد: ذكرت مصادر يمنية، السبت، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، أصدر تعليمات إلى ميليشياته باعتقال عبد الخالق الحوثي، المكلف بمهام قائد الحرس الجمهوري الموالية لصالح، وذلك في أحدث شقاق بين قادة التمرد في اليمن.

وكان زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، قد كلف شقيقه عبد الخالق، بمهام الحرس الجمهوري، في وقت مبكر من الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد قبل أكثر من عامين وفقاً لموقع سكاي نيوز.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن هذا الخلاف دب بين الحوثي وصالح، على خلفية رفض أعضاء في حزب صالح في ما يعرف بـ”المجلس السياسي”، تولي عبد الخالق قيادة ما يسمى بالحرس الجمهوري.

وبحسب المصدر نفسه، فإن صالح يدفع باتجاه تعيين نجل شقيقه العميد طارق محمد صالح في قيادة هذه القوات.

في حين ذكر مصدر يمني آخر، أن تعليمات صدرت للميليشيات في معسكر قيادة قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري) بالعاصمة صنعاء، باعتقال عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم المتمردين الحوثيين، حال وصوله إلى المعسكر.

ويشوب الخلاف تحالف صالح والحوثي، لأسباب عدة من بينها مساعي كل طرف لتقوية نفوذه داخل المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها في العاصمة صنعاء، وكذلك وحدات الجيش المساندة للانقلاب.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 20:35 م
    عدد التعليقات:338

    الديدحان

    قريبا ياعفاش انت وذنب الخنزير الكافر الايراني بالمشنقة .
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  2. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 20:21 م
    عدد التعليقات:254

    الصميل

    يحاول عفاش تجميل صورته إستباقا لأي أحداث قد تصب في مصلحته وتعيده للسلطة مجددا فالحذر لانكون مثل مجير أم عامر فأكلته لسان حال المخلوع أنا ومن بعدي الطوفان حتىى لو يضحى بشريك البلطجة عبد الملك الحوثي
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  3. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    الشيخ احمد خليفه

    الله يهديك نصيحه محب لاتتفوة في شئ انت لاتعلمه
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  4. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 20:12 م
    عدد التعليقات:3002

    ابن الوطن

    ت ١٢ سلامات ليه اصابك مغص
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  5. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    الشيخ احمد خليفه

    تعليق 7 للاسف انت انسان لسانك يدل على اخلاقك
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  6. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبة

    ان الله غفور رحيم
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  7. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    لاتصدقون

    شلونكم
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  8. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    كيف

    صراع الارهابيين فيما بينهم
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  9. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    خالد

    ياتعليق ٣ لايلدغ المؤمن من جحر مرتين اساس المصائب ورأس الخيانات هذا المخلوع دعمنا ثم عفونا ثم عالجنا وهو يكيد لنا المكائد باستقبال القاعده واغراق بلدنا بالهاربين والمكائد الدائمه والفتن والخيانات
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  10. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:3002

    ابن الوطن

    لعن الله والديكم يا أحفاد الفيل
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  11. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    سابق

    زعماء العصابات والمافيا كالمخلوع والحوثي وان جمعت بينهم مصالح مشتركة الا أنهم في نهاية المطاف لابد ان يقضي أحدهم على الاخر
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  12. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    شيعي برونزي

    ههههههههههههه ياحبي لك يالسيسي
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  13. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    بوعلي

    طيب ايش الفائده ندرى عن اخبار هذا الامعه الاهبل بتاع برسيم الغنم الخيان المحروق باع وطنه وعرضه واصبح مطيه للفرس زيدى حوثي يمنى كلب بتاع ايران الخوان الجبان لعنة الله عليك وعلى كل من يدافع عنك ياجزمة
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  14. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    صريح

    المفروض ندعم المخلوع ضد الحوثيين لإن له اكثر من 33 سنة وهو حاكم اليمن ولا شفنا منه الا كل خير بس يوم مسكوا الحوثيين قاموا يحاربونا واليمن ما تصلح الا واحد مثله
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  15. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    عبدالرحمن العمودي

    اللهم اجعل كيدهم بينهم
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  16. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    واضح

    حرس جمهوري حرس غابة بالاخر انتوا كلكم من عفاش للحوثة تشتغلون نعال عند الولي السفيه يعني عادي مشي حالك انت وهو خلي السبوبة ماشية
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