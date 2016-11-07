المخلوع يصدر تعليمات باعتقال شقيق عبدالملك الحوثي

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر يمنية، السبت، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، أصدر تعليمات إلى ميليشياته باعتقال عبد الخالق الحوثي، المكلف بمهام قائد الحرس الجمهوري الموالية لصالح، وذلك في أحدث شقاق بين قادة التمرد في اليمن.
وكان زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، قد كلف شقيقه عبد الخالق، بمهام الحرس الجمهوري، في وقت مبكر من الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد قبل أكثر من عامين وفقاً لموقع سكاي نيوز.
وذكر مصدر عسكري يمني، أن هذا الخلاف دب بين الحوثي وصالح، على خلفية رفض أعضاء في حزب صالح في ما يعرف بـ”المجلس السياسي”، تولي عبد الخالق قيادة ما يسمى بالحرس الجمهوري.
وبحسب المصدر نفسه، فإن صالح يدفع باتجاه تعيين نجل شقيقه العميد طارق محمد صالح في قيادة هذه القوات.
في حين ذكر مصدر يمني آخر، أن تعليمات صدرت للميليشيات في معسكر قيادة قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري) بالعاصمة صنعاء، باعتقال عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم المتمردين الحوثيين، حال وصوله إلى المعسكر.
ويشوب الخلاف تحالف صالح والحوثي، لأسباب عدة من بينها مساعي كل طرف لتقوية نفوذه داخل المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها في العاصمة صنعاء، وكذلك وحدات الجيش المساندة للانقلاب.
تعليقات ( 16 )
عدد التعليقات:338
الديدحانقريبا ياعفاش انت وذنب الخنزير الكافر الايراني بالمشنقة .
عدد التعليقات:254
الصميليحاول عفاش تجميل صورته إستباقا لأي أحداث قد تصب في مصلحته وتعيده للسلطة مجددا فالحذر لانكون مثل مجير أم عامر فأكلته لسان حال المخلوع أنا ومن بعدي الطوفان حتىى لو يضحى بشريك البلطجة عبد الملك الحوثي
الشيخ احمد خليفهالله يهديك نصيحه محب لاتتفوة في شئ انت لاتعلمه
عدد التعليقات:3002
ابن الوطنت ١٢ سلامات ليه اصابك مغص
الشيخ احمد خليفهتعليق 7 للاسف انت انسان لسانك يدل على اخلاقك
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبةان الله غفور رحيم
لاتصدقونشلونكم
كيفصراع الارهابيين فيما بينهم
خالدياتعليق ٣ لايلدغ المؤمن من جحر مرتين اساس المصائب ورأس الخيانات هذا المخلوع دعمنا ثم عفونا ثم عالجنا وهو يكيد لنا المكائد باستقبال القاعده واغراق بلدنا بالهاربين والمكائد الدائمه والفتن والخيانات
عدد التعليقات:3002
ابن الوطنلعن الله والديكم يا أحفاد الفيل
سابقزعماء العصابات والمافيا كالمخلوع والحوثي وان جمعت بينهم مصالح مشتركة الا أنهم في نهاية المطاف لابد ان يقضي أحدهم على الاخر
شيعي برونزيههههههههههههه ياحبي لك يالسيسي
بوعليطيب ايش الفائده ندرى عن اخبار هذا الامعه الاهبل بتاع برسيم الغنم الخيان المحروق باع وطنه وعرضه واصبح مطيه للفرس زيدى حوثي يمنى كلب بتاع ايران الخوان الجبان لعنة الله عليك وعلى كل من يدافع عنك ياجزمة
صريحالمفروض ندعم المخلوع ضد الحوثيين لإن له اكثر من 33 سنة وهو حاكم اليمن ولا شفنا منه الا كل خير بس يوم مسكوا الحوثيين قاموا يحاربونا واليمن ما تصلح الا واحد مثله
عبدالرحمن العمودياللهم اجعل كيدهم بينهم
واضححرس جمهوري حرس غابة بالاخر انتوا كلكم من عفاش للحوثة تشتغلون نعال عند الولي السفيه يعني عادي مشي حالك انت وهو خلي السبوبة ماشية