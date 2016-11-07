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كاتب سعودي يكشف عن ظاهرة داخل مساجد المملكة تكلف المليارات!

7 نوفمبر, 2016 , 21:07 م
كاتب سعودي يكشف عن ظاهرة داخل مساجد المملكة تكلف المليارات!
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صحيفة المرصد: ألقى الكاتب فهد الأحمري، في مقاله المنشور بصحيفة الوطن، الضوء على ظاهرة خطيرة، وهي هدر الطاقة في المساجد في غير أوقات الصلاة، مطالبًا بالانتباه التام لاستنزاف الموارد بشكل كبير في المساجد عن طريق أجهزة التكييف والمراوح والإضاءة.

اعتبر الكاتب أن إنارة المساجد الخارجية شديدة جدًا بالشكل الذي يزعج السكان، ضاربًا مثالاً بأحد العمال القائمين على المساجد، والذي أكد أن إمام ومؤذن هذا المسجد يطلبان منه تشغيل أجهزة التكييف والإنارة قبل الأذان بساعة وبعده بنصف ساعة.

وأوضح أنه بطريقة حسابية بسيطة، فإن المسجد الواحد يعمل 9 ساعات يوميًا بينما من المفترض له العمل 3 ساعات، بمعنى أنه يعمل ضعف 3 مرات وبالتالي استهلاك طاقة بالضعف 3 مرات، مستشهدًا بقول أحد منسوبي المساجد بأنه يبرر ذلك من أجل راحة المصلين وتحصيل الخشوع المطلوب.

ووجه الكاتب سؤالا لهذا الشخص المنسوب للمسجد قائلاً: أليس إسباغ الوضوء على المكاره مما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟، مضيفًا أين هي مواعظ الأجر في الصبر وتحمل المشاق في سبيل الله؟ أو لأنه من المال العام فلا قيمة له؟!.

واستطرد الكاتب في شرح ما يحدث من ظواهر مخيفة خاصة بأحد المنتسبين للمساجد قائلاً: أحدهم يعتلي المنبر ويقدم خطبة نارية عن الإسراف وعقوبته في الدنيا والأخرة، وبالنظر لحاله فإنه أكثر المسرفين، ضاربًا أمثلة حقيقية وواقعية حدثت معه.

وذكر الأحمري ما وصفه بـ” حوار حقيقي” على أرض الواقع قائلا: “يعتلي المنبر ويقدم خطبة نارية عن الإسراف وخطره وعقوباته في الدنيا والآخرة، وأهمها أن الله يكره المسرفين ولا يحبهم للآية الكريمة (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، وعند فراغه من الصلاة يستدعي المؤذن والحارس: “حاس المسجد مو مرة بارد ليش؟ ما قلت لكم شغلوا المكيفات دائما قبل الصلاة بساعة إلا الجمعة من الساعة تسع؟! طيب اش رأيكم يوم الجمعة تخلوها شغالة من بعد الفجر؟!”.

واستدل “الأحمري” بتقرير صادر عن الشركة السعودية للكهرباء، والذي جاء فيه أن المساجد تستهلك طاقة مرتفعة تقدر بـ 35.2 مليار واط كل ساعة خلال عام 2013 فقط، مطالبًا بالترشيد في استغلال الطاقة بداية من بيوت الله، وإلزام المساجد بخفض الاستهلاك وإصدار آلية فاعلة لمعاقبة القائمين على المسجد الذي يرتفع استهلاكه عن المعدل المحدد، والذي تقدره وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء.

وأخذ الكاتب في الحديث عن تكلفة وحدات الطاقة الكهربائية وثمن الوقود المستهلك والنفقات التشغيلية، مؤكدًا أنها كبيرة جدًا، ثم ذكر أيضًا إهدار المياه في المساجد، قائلاً: تسمع شلالات المياه عند قدومك لأماكن الوضوء، وربما سمعتها عند مواقف السيارات.

واعتبر الأحمري، أن العمالة الآسيوية الموجودة في المملكة هيَ الأكثر إسرافًا في المياه، لأنها تبالغ في الطهارة وتدليك الأعضاء وفقا لفقه معين يرى وجوب الوضوء لكل صلاة واستحضار النية عند كل عضو عند غسله، مما يجعله يكرر ويطيل صب المياه.

واختتم مقال بالتأكيد على أن المملكة بها 200 ألف مبنى حكومى نصفها من المساجد، متسائلاً عن مقدار المليارات التي سيتم توفيرها سنويا في حالة ترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن المبالغ الموفرة ستكون مهولة، وهناك حلول لتفعيل ذلك بحسب الأحمري.

وعن تلك الحلول، أضاف “الأحمري”: يمكن وضع غرفة مراقبة للمساجد والمباني الحكومية لكل مدينة بدلا من المراقبة الميدانية الصعبة، وتكون مهمة هذه الغرفة ملاحظة ما يجري من إساءة استخدام لتلك المواقع فيما يخص الطاقة وغيرها.

وتساءل الكاتب “لماذا لا تضع شركة الكهرباء والمياه معدلا تقديريا للاستهلاك الشهري لكل مسجد ومبنى حكومي على حسب حجمه وموقعه، ومن ثم تتم محاسبة مسؤولي الموقع عن التجاوزات؟”.

أما الحل الثالث بحسب “الأحمري”، فهو التوجه لاستعمال الأجهزة والإنارة الموفرة للطاقة في المساجد والمباني الحكومية مطلب قديم غير أنه حان تفعيله بشكل جاد وتحديث المواصفات القياسية وأيضًا العمل على استغلال الطاقة الشمسية في تشغيل المساجد والمباني الحكومية، ولتكن الانطلاقة الفعلية لتنفيذ هذا المشروع من خلال المساجد.

وفي مقاله ذكر الكاتب العديد من النقاط التي يمكن اتباعها لتوفير الطاقة وتوفير المليارات، مطالبًا بتفعيلها والعمل بها طوال الوقت، وهو ما وجد صدى وقبول كبير في صفوف المواطنين.



تعليقات ( 86 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 86
    7 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    خلك ساكت 😷🤐😡👊

    بالصميم45 انت محتاج لجلسات مكثفه وأخر علاجك الكي ان مانفع معك
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  2. 85
    7 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    عبدالمحسن

    ***** . اترك بيوت الله في حالها وروح دور لك شغله ثانيه .
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  3. 84
    7 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    ابو لمى التميمي

    استغفر الله بس
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  4. 83
    7 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    هي وقفت على المساجد بس !! يوجد ملاعب وشوارع وإدارات****وغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 82
    7 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    ===

    هل لديك أقوال أخرىٰ ياكاتب يافاهم؟ياذكي؟يامبدع؟أقصد هل لديك أقتراح أخر؟الله يخلف
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  6. 81
    7 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    أجامل أيامي

    ليتهم أمرحوا ****
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  7. 80
    7 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    سعد

    العيال كبرت والمفروض الشفافية من محافظين المناطق مع المواطنين والتجار والمشاكل التي تواجه المستثمر وأهل العلم وان تكون القائلة مفتوحة بدون تطبيل وشعر لكي تنتهي الإشاعات عن الفساد والمحسوبية
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  8. 79
    7 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    وعينك ماضاقت إلا على بيوت الله
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  9. 78
    7 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    الحمدلله والشكر

    طبق اقتراحك على بيتك
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  10. 77
    7 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    الشنفره

    قام كل واحد يفتي اذا صكينا علينا ابوابنا قمنا نسب ونسخط في الحكومه واذا خرجنا في النور قمنا نسوي نفوسنا حريصين على الاموال يبغانا نسلم من الصلاه ويطردونا عشان النورنادر ماتلقا مسجد والعه انواره
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  11. 76
    7 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    ؟؟

    بسم الله ياعيون البعض تناظر وتشوف المسجد بعين وتغض العين الثانيه عن أشياء اخرى
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  12. 75
    7 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    ام الفهود

    وهل وقف الامر على المساجد ؟ الاسراف موجود في كثييييير من قطاعاتنا الحكومية وكأن البلد لا تعني احد ! هل تطفأ اجهزة التكييف والاجهزة الغير مستخدمة في جميع قطاعاتنا ؟ ألا يوجد عقود بالباطن تأكل الملايين؟
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  13. 74
    7 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    عبدالله الغامدي

    المسألة ليست مطوع ولا مسجد ولا التزام مرأه أو رجل ..... المسأله هي عقيدة يريدون سلخها هذا همهم وديدنهم
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  14. 73
    7 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    عبد الله

    من وين طلع لنا ذا الفره حنا ناقصين مطبلين ومدورة الاشادة وخطاب الشكر ؟
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  15. 72
    7 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    مواطن سعودي

    أدهشتني العبارة المذيلة في الخبر التي تقول : وهو ما وجد صدى وقبول كبير في صفوف المواطنين . بس لو أكملها بكلمة والمقيمين كان صارت أقوى . أما الصحيح فهو وجدت معارضة كبيرة من المواطنين والمقيمين .
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  16. 71
    7 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    أقول كيف حالك ياكاتب
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  17. 70
    7 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    علي

    اغلب الاعلاميين الليبراليين مهجنه عقولهم وافكارهم
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  18. 69
    7 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    المحامية

    كلام منطقي و سليم. بهذا ألكم الهائل من الهدر لن نستطيع أن نلبي إحتياجاتنا من الطاقة مستقبلاً. المساجد وضعت لجمع الناس و نحن فرقناهم بسبب الكثرة. يبدوا أن البلديات و مخططي المدن في سبات عميق.
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  19. 68
    7 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    ؟؟ عالم غريب عجيب ؟؟

    خلاص جاء البرد ياكاتب ياعبقري ... ولاتنسى الشاليهات والاستراحات وقصور الأفراح .......... حتى إنارة الشوارع تبدأ العصر قبل المغرب بساعه والشمس ماغابت وتقفل بعد شروق الشمس بساعه؟
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  20. 67
    7 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    ضمير الناس

    المفترض في حدلاستهلاك كل مسجدواي هدريحاسب الامام لاهماله وكذا المدارس والدوائر الحكوميه***
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  21. 66
    7 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    علي العمري

    نعم. اذا مان الاذان. عالي. يزعج. الناس. بين كل. مسجد. ومسجد. مسجد. وكلهم. يتسبقو. علي الاسراف. في. الما. والكهربا. بعض. المساجد. تقول. قصور. من كثرته الأنور به
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  22. 65
    7 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    ضمير الناس

    اساس بناء المساجدارتجالي فبعض المساجد50صف وماعمرهاتعدى المامومين صف واحد***مساحه*فرش*تكييف*اناره*اجهزه*اسوارعلى مسجدماصارت هومنزل*ووو***
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  23. 64
    7 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    سعد

    كلام سليم وهو بنسبة ٢٠٪‏ وهناك من شبك كهرباء المسجد بمنزلة او محلات تجارية بدون رقيب عن كمية استهلاك الكهرباء
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  24. 63
    7 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    اببببباااااي

    شاطر
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  25. 62
    7 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    عائشة القاسموت

    المقال فيه بصمة من غيرة وطنيى عكست الحرص على تطبيق المبدرين اخوان الشياطين ... المقال يحتاج الى دراسة مستفيضة وتنفيذ عملي فوري ,,,, متى نرى الىمقالات مماثلة تعالج اوضاع مشابهة الى مطالب بهفض اصوات ال
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  26. 61
    7 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    ابو حسن

    واللي معاه كشاف على حجاره يمشي بالظلمه ما هو اسراف
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  27. 60
    7 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    المنصف

    مخالف
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  28. 59
    7 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    استغفر الله

    الظاهر يمشي على سنة السيسي الذي ركب عدادات ببطاقات للمساجد، كلمة حق أريد بها باطل، وش رايك نسكر المساجد خير شر ونحولها للملاعب حتى ترتاح ويرتاح من يسير على طريقك
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  29. 58
    7 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    مخالف
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  30. 57
    7 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    مع الخيل

    اقتراح بتركيب مولد كهربائي لكل مسجد
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  31. 56
    7 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    حتى إضاءة المساجد أصبحت تؤذي الجيران قالوا الأذان والقرآن يزعج الجيران قلنا أفضل لأن صوت الأذان يطرد الشيطان مهرولاً وله ضراط مبالغات سخيفة لا تدخل العقل ، يعني المدارس والجامعات ليس فيها هدر؟!.
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  32. 55
    7 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    الله يفكنا منكم

    مخالف للنشر
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  33. 54
    7 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    العالمي

    ماشفت إلى بيوت الله والباقي الله يسلمك خل بيوت الله اخر شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 53
    7 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    معلم متقاعد

    نعم الترشيد مطلوب في كل شيء وبدون الدخول في النيات
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  35. 52
    7 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    عُـــــــمـــــــر

    هي جت على اغلى شي في نفس المؤمن وهي المساجد واداء الفرائض والاعتكاف الحمدلله الا بيوت الله لاتقربها في كلامك خلك على شوراع ملاعب دوائر حكوميه الحمدلله الله يعز ال سعود ماقصرو في خدمة بيوت الله
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  36. 51
    7 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    تعليق 44

    الكاتب يتكلم وينصح من الهدر في المساجد ، وكلامه صح انت ويش مزعلك .
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  37. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    الاسلام ديني

    الترشيد مطلوب .. والله وحده أعلم بمراد كل شخص فمن كان مقصده الاصلاح فالله يوفقه ومن كان حاقد على بيوت الله ومتربص بها فويل له من يوم تبلى السرائر ويحصل فيه مافي الصدور فالله لا تخفى عليه خافية
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  38. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    معلم متقاعد

    ما دامت الفاتورة على الدولة فلن يؤثر كلامه في أحد ولن يحاول أحد ترشيد أستخدام الماء أو الكهرباء حيث الأسراف لا مثيل له .
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  39. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

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    اللهم قوي ايمانك روح ياشيخ منك لأهل النقبة
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  40. 47
    7 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    واضح صريح

    ماناقص الا تقترح فرض رسوم على المصلين عشان يساهمو في تسديد الكهربا واللي يرفض يمنع من دخول المسجدويروح يصلي في بيته ..... اقول قم الله ينتقم منك ومن عيناتك من الليبراليين الخونة اعداء الفضيله .
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  41. 46
    7 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

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    واضح على الاخ انه محافظ جدا على الصلاة يجي قبل الأذان ويروح بعد السنن الرواتب كاملة لا ومحرر الخبر بعد ماهو بعيد منه
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  42. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    بالصميم

    طبعاً ماراح يعجب ازوير بن اعوير ال اطويع ليش انه يجي متأخر ويسد على العالم بسيارته ويطامر لالول الصفوف يقول علشان زود الاجر. طيب والكارثة اللي انت فيها مافيها ذنب بحق الناس 🤔
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  43. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    المطوع😎

    الله يخلي ال سعود اللي بنوها وصرفو رواتب للأئمه والمؤذنين والخطباء والدعاه واقاموا دين الله في الارض يبتغون وجه الله نسأل الله ان يمكنهم في الارض كما مكنو دينه وان يعلي كلمتهم كما اعلو كلمته بالمكبرات
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  44. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    العويد

    انارة المساجد افضل بمليون مرة من اضاءة الملاعب الداخلية الموجودة داخل الحواري واصبحت تسبب التجمعات الصاخبة وكثرة المشاكل وازعاج الساكنين بالقرب منها، وهذة الملاعب تمت بطرق عشوائية وتهدر الطاقة بجنون
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  45. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    وهل وصل بنا التقشف لعددم انارةبيوت لله ساعود الي صومعتي حتى اشعار اخر
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  46. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    رامي

    ترك الشبوك والسيارات المذهبة والمليارات التي تختفي من الميزانية ويتكلم عن مراوح المساجد طيررررررررر لابارك الله فيكم من كتاب زلايب ☺
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  48. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    بعض المصلين يأتون للمسجد قبل الاذان بنص ساعة ويخرجون بعد الصلاة كذلك عندهم سنن رواتب واوراد قران محافظين عليها عشان كذا يشغلون المكيفات للمصلين ... ومن لايعرف هذا ها قد وصلته ماهو اكتب وبس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  49. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    ماجد

    وجاءك المطبلون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    شركة الكهرب تكسب بالمليارات ليش ماتخلي المساجد مجانا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  51. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    وقف الهدر على المساجد ليتهم بردانين تلك الليله

    فيه حل بسيط يقف شخص عند عداد الكهرباء فإذا كبر الإمام وصل التيار واشتغلت المكيفات والإنارة وإذا سلم الإمام فصل التيار فالرواتب ليست ضرورية
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  52. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    بعض المصلين يأتون للمسجد قبل الاذان بنص ساعة ويخرجون بعد الصلاة كذلك عندهم سنن رواتب واوراد قران محافظين عليها عشان كذا يشغلون المكيفات للمصلين ... ومن لايعرف هذا ها قد وصلته ماهو اكتب وبس
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  53. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    الانديه الرياضيه تهدر الكثير من الكهرباء يجب تفعيل اللعب بعد صلاه الظهر في المواسم الشتويه و بعد صلاه العصر قريب الصيف
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  54. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    تبذير في المساجد وملحقاتها

    اول مرة اشوف كاتب يتكلم في موضوع صح ومفيد ،،، نعم كلام الكاتب صحيح ،، وحدث ولا حرج وخاصة دوراة المياه المفتوحة 24 يوقف عندها قرابة ال 20 لموزين وكلهم يغسلون سياراتهم ،، يا ناس حرام الاسراف والتبذير
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  55. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    كتلبلر

    تصدقوا لو نعطي كل شي حقه فقط ولانسرف لطارة الميزانيه 50000000% لكن اللعب والاسراف 80% من الميزانيه
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  56. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    احمد الصانع

    على الأئمه التخفيف .ان يكون بين النداء لدخول الوقت والأقامه ٥ دقائق وعدم الأطاله في القراءه وهذا تشجيع للشباب وتوفير للوقت والكهرباء وكذلك تخفيف من صوت المايكروفونات العاليه وتشجيع لأصحاب المحلات
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  57. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    شمالي

    المساجد اكيد تشغل مكيفانه بدري تجي ناس وزحمه والمساجذ هي اللي سوت الهدر شف انوار الشوارع اللي في النهار شغاله وشف الطرق مكسره وكم من المال مرصود لهاوغيرها كثير وانت تقول المساجد. لكن زمن***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  58. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    REALITY

    كلام صحيح 100
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    صادق

    نصيحة مهمة حتى المواطن يجب ان لايسرف بعضهم مشغل لمبات خارجية ليل نهار اسراف وقصر فهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  60. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    طالب بنو ليبرال والملحدين بإغلاق المساجد لعدم حاجة الناس لها بزعمهم وتوفير على الدولة من النفقات بل قال بعضهم ما حاجتنا للصلاة وطالبوا بلعب الرياضة عوضاً عنها لعنة الله عليهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  61. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    مجرة التبانة

    مكبرات الصوت من الحجم الكبير وتستهلك كهرباء وعددها كثير لابد من الترشيد في كل شئ واطفاء الاضاءة وجميع الاجهزة بعد وقت من اداء الصلوات التبذير وهدر الطاقة في غير ضرورة لايجوز.
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  62. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    محمد

    هذا يسموه ذكاء الغبي، كاتب لم يجد موضوع مثير للجدل فأبى الل ان يحارب بعض جميل هذه البلاد، الصواب انه يتكلم عن انواع الأجهزة وأنها تكون اقتصادية
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  63. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    المطوع😎

    ان هذا لهو البلاء المبين ان تصرف مليارات على لعب ونستخسر القليل على عباد الله واهل الذكر والحلقات والقراء . والمشكله انا راحلون وزادنا قليل واكثر يومنا لعب ولهو. (تزودوا فان خير الزاد التقوى) وليس لعب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  64. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    فدوه للمساجد ، خل الطاقه***لبيوت الله ، مالقيت الهدر الا في بيوت الله ، نعوذ بالله ، وشيء طبيعي يشغلونها قبل الصلاة بساعه علشان تبرد ، ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  65. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    ابو تميم حائل

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    الملاعب الحكومية المقصود هل يتم إطفاء انارتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    **** والامور بخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    hima

    كلامه في اغلبه صحيح,وانا اشوف ان تقليل العماله الاسيويه واليمنه حيكون الاثر الكبير للتوفير في كل البلد.
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  69. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    أحيانا نشوف لمبات الشوارع بعضها مولع بالنهار ❗
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  70. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 21:28 م
    عدد التعليقات:668

    كاشفهم وكافشهم

    يعجبني هذا الكاتب ومن هم على شاكلته عندما يتكلمون عن الاسراف الموجود في المساجد. ولا يتكلمون عن اسراف المناسبات العامة والخاصة وما يحصل فيها من تبذير واسراف. وهو اشد واخطر من اسراف الكهرباء.
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  71. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    علي العمري

    الي. يقول الملاعب. الملاعب. فيه. دفع. فلوس. بس المساجد. لا رقيب. ولا حسيب. عليه.
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  72. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    المهاجر13

    الراجل ماهو رياضي ولا حق خرجات حتى يعرف اهدار الكهربا وين.... بس قاعد بالمسجد يحسب كم مكيف وكم لمبه ومروحه شغاله جزاه الله الف خير. الله المستعان
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  73. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    ابو عبدالرحمن

    كاتب. قد ثقافته اتمنا تتكلم عن مصلحة الوطن واعدا الوطن والكتابة عن رجالنا البواسل حفظهم الله ورعاهم وسددالله رميهم
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  74. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    احمد عسيري

    ليس هدرا في إبراز مكانة بيوت الله يااحمري تطرق للقصور والشاليهات والنوادي والشوارع وعليك الحسبة وانظر أيها ازكى لاتدعوا لإطفاء انوار بيوت الله فالمسلمين حتى على خطوط السفر يهتدون بها ويقيمون حق الله.
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  75. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    Abdulaziz

    كلامك صحيح ****
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  76. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    لكن الإنارة بالليل للمسجد من برا احسن لكي تحد من سرقة المساجد من مكيفات
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  77. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    إذا المسجد مابه أحد ليه تشغل المكيفات لكن مو مصدقه المسجد مابه أحد وتولع المكيفات والإنارة بالداخل ❗
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  78. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    علي العمري

    كلامه. صح. خاصه. المساجد. عندنا. اكثر من. بيوات. الناس.
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  79. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    مسمار

    والله انك ماصدقت كيف اضاءة المسجد تزعج نوم الاخرين في بيوتهم!! ليييش الناس نايمين في*** حول المسجد!! اتقي الله وخل عنك النفاق حتى مساجد الله لم تسلم من افترائكم
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  80. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    مناور

    احسنت واجدت وضربت على الوتر،تنبيهات في محلها وعين بصيرة وفكر ناقذ وايجابي وحريص على ااطاقه المهدورة ،وانت من يطبق الاسلام لا خطيب المسجد
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  81. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    المطوع😎

    ماحصلت الاعبادالله تريد اقلاق راحتهم في بيوت الله . شف الملاعب كم كشاف فيها وشف الحدايق وشف الكرنيش وغيره والا ما اثر عليك الا راحت المصلي.(اشحه على الخير)
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  82. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    حسين900

    هذه بيوت الله ****لابد بها جميع سبل الراحه ولإضاءه مستخسرها في بيوت الله تكلم عن شي مفيد للناس وليس شي مفيد لك أنت
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  83. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    علي

    يعلم الله اني افكر بهذا الليلة صلاة العشاء اقول معقول مكيفات مركزيه وانارة الليل مع النهار ... فعلا الله يوفقك لابد من التقنين وهذا اسراف منهي عنه . ماشاء الله عليك طرح ممتع . والسبب المؤذن والعامل
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  84. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    يافهد أنا لا أخطئك لكن عينك قاصرة أو انك أعور

    جت على المساجد .... حرام عليك ياخي روح شوف القصور ال....... اللي في كل مدينه و غشرات السنين لم يسكنها احد.... ماء و كهرباء مجانا ... و اتحدى احد .....
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  85. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    علي اكبر ولايتي

    ما سبب التركيز ع المساجد المدارس والمستفيات ٢٤ ساعه شغال التكييف المركز لدرجه ترى الابواب الزجاجيه مضببه لا ترى ما بداخلها طيب عندك الحسينيات ههههه
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  86. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    **** ليش ماتتكلم عن السكن*** والمتقاعدين والضمان
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