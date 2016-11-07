كاتب سعودي يكشف عن ظاهرة داخل مساجد المملكة تكلف المليارات!

صحيفة المرصد: ألقى الكاتب فهد الأحمري، في مقاله المنشور بصحيفة الوطن، الضوء على ظاهرة خطيرة، وهي هدر الطاقة في المساجد في غير أوقات الصلاة، مطالبًا بالانتباه التام لاستنزاف الموارد بشكل كبير في المساجد عن طريق أجهزة التكييف والمراوح والإضاءة.

اعتبر الكاتب أن إنارة المساجد الخارجية شديدة جدًا بالشكل الذي يزعج السكان، ضاربًا مثالاً بأحد العمال القائمين على المساجد، والذي أكد أن إمام ومؤذن هذا المسجد يطلبان منه تشغيل أجهزة التكييف والإنارة قبل الأذان بساعة وبعده بنصف ساعة.

وأوضح أنه بطريقة حسابية بسيطة، فإن المسجد الواحد يعمل 9 ساعات يوميًا بينما من المفترض له العمل 3 ساعات، بمعنى أنه يعمل ضعف 3 مرات وبالتالي استهلاك طاقة بالضعف 3 مرات، مستشهدًا بقول أحد منسوبي المساجد بأنه يبرر ذلك من أجل راحة المصلين وتحصيل الخشوع المطلوب.

ووجه الكاتب سؤالا لهذا الشخص المنسوب للمسجد قائلاً: أليس إسباغ الوضوء على المكاره مما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟، مضيفًا أين هي مواعظ الأجر في الصبر وتحمل المشاق في سبيل الله؟ أو لأنه من المال العام فلا قيمة له؟!.

واستطرد الكاتب في شرح ما يحدث من ظواهر مخيفة خاصة بأحد المنتسبين للمساجد قائلاً: أحدهم يعتلي المنبر ويقدم خطبة نارية عن الإسراف وعقوبته في الدنيا والأخرة، وبالنظر لحاله فإنه أكثر المسرفين، ضاربًا أمثلة حقيقية وواقعية حدثت معه.

وذكر الأحمري ما وصفه بـ” حوار حقيقي” على أرض الواقع قائلا: “يعتلي المنبر ويقدم خطبة نارية عن الإسراف وخطره وعقوباته في الدنيا والآخرة، وأهمها أن الله يكره المسرفين ولا يحبهم للآية الكريمة (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، وعند فراغه من الصلاة يستدعي المؤذن والحارس: “حاس المسجد مو مرة بارد ليش؟ ما قلت لكم شغلوا المكيفات دائما قبل الصلاة بساعة إلا الجمعة من الساعة تسع؟! طيب اش رأيكم يوم الجمعة تخلوها شغالة من بعد الفجر؟!”.

واستدل “الأحمري” بتقرير صادر عن الشركة السعودية للكهرباء، والذي جاء فيه أن المساجد تستهلك طاقة مرتفعة تقدر بـ 35.2 مليار واط كل ساعة خلال عام 2013 فقط، مطالبًا بالترشيد في استغلال الطاقة بداية من بيوت الله، وإلزام المساجد بخفض الاستهلاك وإصدار آلية فاعلة لمعاقبة القائمين على المسجد الذي يرتفع استهلاكه عن المعدل المحدد، والذي تقدره وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء.

وأخذ الكاتب في الحديث عن تكلفة وحدات الطاقة الكهربائية وثمن الوقود المستهلك والنفقات التشغيلية، مؤكدًا أنها كبيرة جدًا، ثم ذكر أيضًا إهدار المياه في المساجد، قائلاً: تسمع شلالات المياه عند قدومك لأماكن الوضوء، وربما سمعتها عند مواقف السيارات.

واعتبر الأحمري، أن العمالة الآسيوية الموجودة في المملكة هيَ الأكثر إسرافًا في المياه، لأنها تبالغ في الطهارة وتدليك الأعضاء وفقا لفقه معين يرى وجوب الوضوء لكل صلاة واستحضار النية عند كل عضو عند غسله، مما يجعله يكرر ويطيل صب المياه.

واختتم مقال بالتأكيد على أن المملكة بها 200 ألف مبنى حكومى نصفها من المساجد، متسائلاً عن مقدار المليارات التي سيتم توفيرها سنويا في حالة ترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن المبالغ الموفرة ستكون مهولة، وهناك حلول لتفعيل ذلك بحسب الأحمري.

وعن تلك الحلول، أضاف “الأحمري”: يمكن وضع غرفة مراقبة للمساجد والمباني الحكومية لكل مدينة بدلا من المراقبة الميدانية الصعبة، وتكون مهمة هذه الغرفة ملاحظة ما يجري من إساءة استخدام لتلك المواقع فيما يخص الطاقة وغيرها.

وتساءل الكاتب “لماذا لا تضع شركة الكهرباء والمياه معدلا تقديريا للاستهلاك الشهري لكل مسجد ومبنى حكومي على حسب حجمه وموقعه، ومن ثم تتم محاسبة مسؤولي الموقع عن التجاوزات؟”.

أما الحل الثالث بحسب “الأحمري”، فهو التوجه لاستعمال الأجهزة والإنارة الموفرة للطاقة في المساجد والمباني الحكومية مطلب قديم غير أنه حان تفعيله بشكل جاد وتحديث المواصفات القياسية وأيضًا العمل على استغلال الطاقة الشمسية في تشغيل المساجد والمباني الحكومية، ولتكن الانطلاقة الفعلية لتنفيذ هذا المشروع من خلال المساجد.

وفي مقاله ذكر الكاتب العديد من النقاط التي يمكن اتباعها لتوفير الطاقة وتوفير المليارات، مطالبًا بتفعيلها والعمل بها طوال الوقت، وهو ما وجد صدى وقبول كبير في صفوف المواطنين.