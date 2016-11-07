  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

كشف تفاصيل اقتلاع معلمة لأظافر طالبة بأحد المدارس الثانوية بالقطيف!

7 نوفمبر, 2016 , 21:35 م
كشف تفاصيل اقتلاع معلمة لأظافر طالبة بأحد المدارس الثانوية بالقطيف!
  • 2٬652
  • 60
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: فوجئت طالبات إحدى مدارس الثانوية بالقطيف بتوزيع معلمة مراقبة “مقصات الأظافر” أثناء تأدية الامتحانات النهائية، وهددتهن بتقليم أظافرهن لو كانت “طويلة”.

وبالمرور على الطالبات وجدت المعلمة “فتاة” أظافرها طويلة، فهمت الثانية بقص أظافر الفتيات بالقوة المفرطة، وصل لحد قص لحوم أصبع الطالبة وهو ما ظهر من خلال الصور المتداولة.

من جهتهم أبدى “مغردون” استيائهم من الفعل ودشنوا هاشتاجًا يحمل اسم “معلمة تقتلع أظافر فتاة”، وطالبوا بمحاسبة المعلمة.

وروت الطالبة بطلة القصة قائلة: أثناء الاختبار، وبينما كنت أحاول تذكر بعض الإجابات؛ قالت المعلمة مهددة “لن استلم أي ورقة طالبة أظافرها طويلة” وبدأت في المرور على الطالبات وإجبارهن عن التوقف عن الحل وقص الأظافر.

وتابعت الفتاة التي رفضت ذكر اسمها خوفا من المعلمة: “حينما رأت المعلمة أظافري التي لم تكن طويلة؛ صاحت في وجهي تعرفي تقصيهم ولا أعلمك” فأجبتها بمعرفتي وبدأت بالقص فعلا وتوقفت عن الحل.

وأردفت: “بعدها بدأت في تقليب يدي وتطلب مني القص مجددا، والصراخ في وجهي بحاجتي لتعليم كيفية القص الصحيح”.

ومضت الطالبة بقولها: “سحبت مني المعلمة المقص ومسكت يدي وقصت ظفري كامل حتى سال الدم مني لأنها انتزعت بعض اللحم”.

وأشارت إلى أن الموقف جعلها تبكي من الألم والإحراج من الطالبات اللواتي بدأن في الضحك على الموقف الغريب.

وبنبرة يغلب غليها الألم استكملت: “لم تكتفي المعلمة بهذا القدر والألم بل أصرت على متابعة القص لجميع أظافري بنفس المستوى حتى ظهور الدماء من بين أصابعي”.

وأكدت أن المعلمة كانت تسألها عدد من الأسئلة وهي ترى الدم منها: “هل هذه المرة الأولى التي تقصين بها أظافرك ألا تعرفين الطريقة الصحيحة”؟.

وزادت: “حينما استوعبت المعلمة أن نزيف الدم كان من طريقة القص الشديدة والخاطئة فبررت موقفها بقولها إنه دم فاسد لا نزيف”.



تعليقات ( 60 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 60
    7 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    ام فيصل

    انقلعي انتي او انت بلاكم ما عندكم عيال وتعرفون قلب الام ناس مرضى وين التربيه اللي انت اوانتي متربينها اذا تسب وتغلط على شخص ابدا رايه ********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 59
    7 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    bhs

    واضح القصه ملفقه و الا من جدهم معلمه بتقص الاظفار بهالطريقه مجرد استعدى الراي العام ع التعليم حركات رويفض واضحه و بعض المعلقين مع الخيل يا شقراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 58
    7 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    bhs

    بالغالب ان الموضوع فيه شيعه و هو مجرد تحريك للراي العام و خصوصا اتجاه التعليم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 57
    7 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    زائر

    انا ما اكل من يد حرمه اظافرها طويلة او شعرها مكشوف اثناء اعداد وطبخ الاكل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  5. 56
    7 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    زائر

    بنت مقرفه أظافرها طويله معلمه مثاليه ارادت ان تعلمها النطافه تشويه صورة المعلمه ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  6. 55
    7 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    ام الفهود

    هذه تصلح ان تحال لمصلحة السجون لتكون سجّانة وفِي قسم التحقيقات ، أين الرحمة والإنسانية ؟ أين خلق البيئة التعليمية المناسبة؟ أين اخلاقيات المهنة ؟ حتى وان قلت الرواتب! حتى وان كانت المدرسة منزل مستأجر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 54
    7 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    الله يشل يدها اللهم آمين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  8. 53
    7 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    الله يشل يدها اللهم آمين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  9. 52
    7 نوفمبر, 2016 , 22:32 م
    عدد التعليقات:5846

    بسمه

    تدعوش على خفييييييييف.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  10. 51
    7 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    ندى

    حتى بعض المعلمات مربين أظافر ويقولو لطالبات قصَن أظافيركن وين القدوه . والله مااسمح لها تلمس اظافيري هي مسؤوله عن أظافري او تدريسي؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  11. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    ام بندر

    هذة لا تصلح ان تكون مربية ابدا استمرارها غي هذا الحقل سيصبح خطا كبير نرجوا من مسؤلي الوزارة تحويل هذة الغير معلمة الي عمل اداري آخر بعيد عن التعليم وذلك بعد ان تنال الجزاء المترتب علي فعلها المشين .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  12. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    تدعوش على خفييييف ،
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  13. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    شدوصل

    طيب ليش ماتقص الطالبات اظافرهن ف بيوتهن .... اشوف أن المعلمة محقة ف ذلك المفروض ماتدخل الطالبة الاختبار وليس قصها
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  14. 47
    7 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    وماذا كن

    وماذا كن يفعلن طيلة الفصل أم القص ما يحلى الا في الاختبارات
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  15. 46
    7 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    التشدد مدخل للسروريه القطبية

    من مثل هذا التشدد يخرج منا من يخرج
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  16. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    ضمير الناس

    يمكن حضرة المعلمه تحتاج تعميم منع قص اللحم***المشكله ان الوزاره كثيراًماتكون ردة فعل لافاعل***والعاقل من منع وقوع المشكله لامن حلها(رقعها)***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    وتلك الايام....

    ****ما يسوون فيه كذا ....خلاص فيه شيء اسمه نظام ...تعهد... جيبي امها... اما تقطعين لحمها عشان ترضين الشر اللي في نفسك فالله المستعان بعض المعلمات كأن الطالبة ضرتها .....
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    التنكيد على الطالبه اثناء الاختبار له مردود فعلي عكسي يشتت الذهن اذا كان فعلا حصل للطالبه ما حصل فيعاد اختبارها وأن حصلت على علامات ممتازه فلابأس والموضوع يترك لمديرة المدرسه والمرشده الطلابيه للتبيان
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  19. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    ضمير الناس

    وين مديرة المدرسه؟ولاعلىقولة المثل وين عاقلكم قالوهالمربط***وبالنهايه وين وزارة المدرسه؟***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    ام فيصل اقسم بالله لو تسوي في بنتي كذا لا اخلع عينها من مكانها 🔪 - طيب تعرفين تنقلعين؟ اذا ربيتي بنتك ماحد بيجيها بس ياخوفي تطلع زيك لانك واضحه تحتاجين تربيه وفاقد الشيئ لايعطيه يام سكين بلا
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  21. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    ضمير الناس

    بعض المعلمين مع بعض القيادات مايفرقون بين الهدف العام والهدف الخاص ناهيك عن تحقيقه والتعليم عندهم هدف معرفي ولايعرف الوجداني ولا السلوكي***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    ضمير الناس

    نعم انااعرف عن قرب وشاهدمن سنين على مهازل تحدث من المعلمين وقيادات المدارس تفشل***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    لا تحزن

    ... شكرا لك ايتها المعلمه الفاضله....***
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  24. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    وتقليم الأظافر بنفس الامتحان ويمكن استخدام الحكمه بعدالإختبارأخذ تعهدعلى االطالبه واليوم الثاني تجي مقصوصه أظافرها لازم التنكيد وقت الإختبارهناالخطاء الاءرتكابي وهل هناك تعليمات بقص الأظافر (بالتحديد)
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  25. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    ضمير الناس

    29متاكده انك فاهمه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    النمرالذهبي

    يجب فصل المعلمه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  27. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    .لن .

    ينبغي احترام نظام المدرسة وبلاش تظخيم كل شي له نظام حتى في المدارس الامريكية اللي يعتبر انهم قمة الانحلال لهم قوانين صارمة في اللبس وفي هذه الامور وخاصة الابتدائي والمتوسط .. بس بلانا من السميعة وقالو
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  28. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    صنيدح بن بربيخ

    يبقى شئ واحد لم نسمعه الضرب بالشاكوش
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  29. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    وتقليم الأظافر بنفس الامتحان ويمكن استخدام الحكمه بعدالإختبارأخذ تعهدعلى االطالبه واليوم الثاني تجي مقصوصه أظافرها لازم التنكيد وقت الإختبارهناالخطاء الاءرتكابي وهل هناك تعليمات بقص الأظافر (بالتحديد)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 22:04 م
    عدد التعليقات:3546

    ولدالشيوخ

    هل تعلم.. ان شبيه نجاد لم يستحم منذ ربع قرن. واصدقاؤه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    اداريه فاهمه

    ياناس زميلتي تحدثني طبعا هي قبلت بالروضه ونا اداريه ولله الحمد تقول في طفل يقول انتي تفكرين فيه زي مافكر فيك انا انصدمت وحلفت انه قالها. الطالبات والطلاب احوالهم سيئه جددا الا من رحم هذا طفل ووكذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 22:01 م
    عدد التعليقات:3546

    ولدالشيوخ

    ****. اني خيرتك فـ ختاري..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    اداريه فاهمه

    ترى ياما نشوف بالمدارس والله بنات صغار مكياج واضافر وصبغ ووشي فوق الخيال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    هند

    لو بنتي بكره بتسمعون هاشتاق : ام تقتل معلمة !
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  35. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    اااخ قلبي يوجعني اش ذاااااا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    الهاشمي

    كلام بلاش يا ت 13 يا حقدك للمعلمين والمعلمات ماقد شفت تعليق لك يرد جميلهم عليك وع ابناءك ولكن الله يجزاهم عنا خير الحزاء وزفع الله درجتهم بالجنان لهم الفضل بعد الله ع الكل بالتعليم والقدوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:3546

    ولدالشيوخ

    نسأل الله ان يهديكم للاستحمام😂😂😂😂😂😂..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:668

    كاشفهم وكافشهم

    بعض الطلاب والطالبات الفاشلين في دراستهم يلفقون قصص من خيالهم لتشوية صورة المعلم والمعلمة .. وهذه القصة لا تدخل مزاجي حتى لو جلست اعسل من هنا إلى الصبح :)
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  39. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:3546

    ولدالشيوخ

    باين ان الطفله من زمااااان لم تستحم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:3546

    ولدالشيوخ

    الوساخه من الشيطان..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  41. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    محمد الشهري

    النظافة من الإيمان نعم ولكن في حدود الرحمة والبصيرة إذا ثبت هذا الشيء على هذا المعلمة هنا المشكلة راح تحاسب حساب عسير ولكن إذا فعلا انها وصل بها الامر الى هذا الحد من المفروض تتعالج وتعتبر مريضة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:3546

    ولدالشيوخ

    النظافه مقطعه بعضها هناك..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    أوركيد🌺

    قص أظافر اثناء تأدية الإمتحانات النهائية .. بالله هذا وقته🤔 .. تراه مكان تعليم وتربية مو مكان لفرد العضلات💪 ع طالبات مراهقات... أركدي ي معلمة وكبري عقلك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    مانع القحطاني

    فدى الحسين -__-
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  45. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    عباس منتظري

    هزا كتير عندنا في مدارسنا نهنو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    احمد عسيري

    كيف اضافر المعلمة ؟ تذكرني بمدير مدرسة ابتدائية يقول لطلابه حرام تطويل الشعر رد عليه احد الطلاب يعني حلق لحيتك حلال !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    الهاشمي

    ومن قال لك تربيها تستااهلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    ام فيصل

    اقسم بالله لو تسوي في بنتي كذا لا اخلع عينها من مكانها 🔪
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  49. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    مانع القحطاني

    يسوون العن من كذا في عاشورا جت على اظافير؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    تستاهل من يوم تجيك الوحده اظافرها مثل الجني ووصخ وقرف تحتها من يقبلها شقلها مقرررررررررررف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    دعبادي

    للاسف قليل من المعلمات حنونات غالبيتهم عكس حسب ماسمع من قريباتي غالبية اللي توظفن شخصياتهم قوية وعنيفه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  52. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    أوركيد🌺

    هذي معلمة يبا لها معلمة🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    فاهم

    النظافة من الإيمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    حسين900

    هذا إن تبين أنه ليس خطاء من المعلمه بل هو حقد على الطالبه من المعلمه لو المعلمه تريد أن تقص اظافرها هل كانت تخطي !!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  55. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    دعبادي

    افصلوها وريحونا غيرها يبي وظيفتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  56. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    عباس منتظري

    وحشية بني رفض ليس بغريب
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  57. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:4591

    بدور

    ياويل قلبي حسبي الله عليها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    معلمة

    تصرف غير مقبول واساسا مقصات الاظافر مرفوض استخدامها بين الطالبات في المدرسة لانها تنقل امراض الدم كيف اعطاها قلبها تقصها لهم كذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    بيض الله وجه ذا المعلمه ، بعض البنات اضافرها طول الاصبع
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  60. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:14784

    هيفاء @

    حسبي الله عليها. الله يقلع رأسها
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم