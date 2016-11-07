كشف تفاصيل اقتلاع معلمة لأظافر طالبة بأحد المدارس الثانوية بالقطيف!

صحيفة المرصد: فوجئت طالبات إحدى مدارس الثانوية بالقطيف بتوزيع معلمة مراقبة “مقصات الأظافر” أثناء تأدية الامتحانات النهائية، وهددتهن بتقليم أظافرهن لو كانت “طويلة”.
وبالمرور على الطالبات وجدت المعلمة “فتاة” أظافرها طويلة، فهمت الثانية بقص أظافر الفتيات بالقوة المفرطة، وصل لحد قص لحوم أصبع الطالبة وهو ما ظهر من خلال الصور المتداولة.
من جهتهم أبدى “مغردون” استيائهم من الفعل ودشنوا هاشتاجًا يحمل اسم “معلمة تقتلع أظافر فتاة”، وطالبوا بمحاسبة المعلمة.
وروت الطالبة بطلة القصة قائلة: أثناء الاختبار، وبينما كنت أحاول تذكر بعض الإجابات؛ قالت المعلمة مهددة “لن استلم أي ورقة طالبة أظافرها طويلة” وبدأت في المرور على الطالبات وإجبارهن عن التوقف عن الحل وقص الأظافر.
وتابعت الفتاة التي رفضت ذكر اسمها خوفا من المعلمة: “حينما رأت المعلمة أظافري التي لم تكن طويلة؛ صاحت في وجهي تعرفي تقصيهم ولا أعلمك” فأجبتها بمعرفتي وبدأت بالقص فعلا وتوقفت عن الحل.
وأردفت: “بعدها بدأت في تقليب يدي وتطلب مني القص مجددا، والصراخ في وجهي بحاجتي لتعليم كيفية القص الصحيح”.
ومضت الطالبة بقولها: “سحبت مني المعلمة المقص ومسكت يدي وقصت ظفري كامل حتى سال الدم مني لأنها انتزعت بعض اللحم”.
وأشارت إلى أن الموقف جعلها تبكي من الألم والإحراج من الطالبات اللواتي بدأن في الضحك على الموقف الغريب.
وبنبرة يغلب غليها الألم استكملت: “لم تكتفي المعلمة بهذا القدر والألم بل أصرت على متابعة القص لجميع أظافري بنفس المستوى حتى ظهور الدماء من بين أصابعي”.
وأكدت أن المعلمة كانت تسألها عدد من الأسئلة وهي ترى الدم منها: “هل هذه المرة الأولى التي تقصين بها أظافرك ألا تعرفين الطريقة الصحيحة”؟.
وزادت: “حينما استوعبت المعلمة أن نزيف الدم كان من طريقة القص الشديدة والخاطئة فبررت موقفها بقولها إنه دم فاسد لا نزيف”.
تعليقات ( 60 )
ام فيصلانقلعي انتي او انت بلاكم ما عندكم عيال وتعرفون قلب الام ناس مرضى وين التربيه اللي انت اوانتي متربينها اذا تسب وتغلط على شخص ابدا رايه ********
bhsواضح القصه ملفقه و الا من جدهم معلمه بتقص الاظفار بهالطريقه مجرد استعدى الراي العام ع التعليم حركات رويفض واضحه و بعض المعلقين مع الخيل يا شقراء
bhsبالغالب ان الموضوع فيه شيعه و هو مجرد تحريك للراي العام و خصوصا اتجاه التعليم
زائرانا ما اكل من يد حرمه اظافرها طويلة او شعرها مكشوف اثناء اعداد وطبخ الاكل
زائربنت مقرفه أظافرها طويله معلمه مثاليه ارادت ان تعلمها النطافه تشويه صورة المعلمه ****
ام الفهودهذه تصلح ان تحال لمصلحة السجون لتكون سجّانة وفِي قسم التحقيقات ، أين الرحمة والإنسانية ؟ أين خلق البيئة التعليمية المناسبة؟ أين اخلاقيات المهنة ؟ حتى وان قلت الرواتب! حتى وان كانت المدرسة منزل مستأجر
عدد التعليقات:5846
بسمهتدعوش على خفييييييييف.
ندىحتى بعض المعلمات مربين أظافر ويقولو لطالبات قصَن أظافيركن وين القدوه . والله مااسمح لها تلمس اظافيري هي مسؤوله عن أظافري او تدريسي؟؟؟؟؟
ام بندرهذة لا تصلح ان تكون مربية ابدا استمرارها غي هذا الحقل سيصبح خطا كبير نرجوا من مسؤلي الوزارة تحويل هذة الغير معلمة الي عمل اداري آخر بعيد عن التعليم وذلك بعد ان تنال الجزاء المترتب علي فعلها المشين .
شدوصلطيب ليش ماتقص الطالبات اظافرهن ف بيوتهن .... اشوف أن المعلمة محقة ف ذلك المفروض ماتدخل الطالبة الاختبار وليس قصها
وماذا كنوماذا كن يفعلن طيلة الفصل أم القص ما يحلى الا في الاختبارات
التشدد مدخل للسروريه القطبيةمن مثل هذا التشدد يخرج منا من يخرج
ضمير الناسيمكن حضرة المعلمه تحتاج تعميم منع قص اللحم***المشكله ان الوزاره كثيراًماتكون ردة فعل لافاعل***والعاقل من منع وقوع المشكله لامن حلها(رقعها)***
وتلك الايام....****ما يسوون فيه كذا ....خلاص فيه شيء اسمه نظام ...تعهد... جيبي امها... اما تقطعين لحمها عشان ترضين الشر اللي في نفسك فالله المستعان بعض المعلمات كأن الطالبة ضرتها .....
ضمير الناسوين مديرة المدرسه؟ولاعلىقولة المثل وين عاقلكم قالوهالمربط***وبالنهايه وين وزارة المدرسه؟***
ضمير الناسبعض المعلمين مع بعض القيادات مايفرقون بين الهدف العام والهدف الخاص ناهيك عن تحقيقه والتعليم عندهم هدف معرفي ولايعرف الوجداني ولا السلوكي***
ضمير الناسنعم انااعرف عن قرب وشاهدمن سنين على مهازل تحدث من المعلمين وقيادات المدارس تفشل***
لا تحزن... شكرا لك ايتها المعلمه الفاضله....***
ضمير الناس29متاكده انك فاهمه***
النمرالذهبييجب فصل المعلمه
.لن .ينبغي احترام نظام المدرسة وبلاش تظخيم كل شي له نظام حتى في المدارس الامريكية اللي يعتبر انهم قمة الانحلال لهم قوانين صارمة في اللبس وفي هذه الامور وخاصة الابتدائي والمتوسط .. بس بلانا من السميعة وقالو
صنيدح بن بربيخيبقى شئ واحد لم نسمعه الضرب بالشاكوش
عدد التعليقات:3546
ولدالشيوخهل تعلم.. ان شبيه نجاد لم يستحم منذ ربع قرن. واصدقاؤه***
اداريه فاهمهياناس زميلتي تحدثني طبعا هي قبلت بالروضه ونا اداريه ولله الحمد تقول في طفل يقول انتي تفكرين فيه زي مافكر فيك انا انصدمت وحلفت انه قالها. الطالبات والطلاب احوالهم سيئه جددا الا من رحم هذا طفل ووكذا
عدد التعليقات:3546
ولدالشيوخ****. اني خيرتك فـ ختاري..
اداريه فاهمهترى ياما نشوف بالمدارس والله بنات صغار مكياج واضافر وصبغ ووشي فوق الخيال
هندلو بنتي بكره بتسمعون هاشتاق : ام تقتل معلمة !
الهاشميكلام بلاش يا ت 13 يا حقدك للمعلمين والمعلمات ماقد شفت تعليق لك يرد جميلهم عليك وع ابناءك ولكن الله يجزاهم عنا خير الحزاء وزفع الله درجتهم بالجنان لهم الفضل بعد الله ع الكل بالتعليم والقدوه
عدد التعليقات:3546
ولدالشيوخنسأل الله ان يهديكم للاستحمام😂😂😂😂😂😂..
عدد التعليقات:668
كاشفهم وكافشهمبعض الطلاب والطالبات الفاشلين في دراستهم يلفقون قصص من خيالهم لتشوية صورة المعلم والمعلمة .. وهذه القصة لا تدخل مزاجي حتى لو جلست اعسل من هنا إلى الصبح :)
عدد التعليقات:3546
ولدالشيوخباين ان الطفله من زمااااان لم تستحم..
عدد التعليقات:3546
ولدالشيوخالوساخه من الشيطان..
محمد الشهريالنظافة من الإيمان نعم ولكن في حدود الرحمة والبصيرة إذا ثبت هذا الشيء على هذا المعلمة هنا المشكلة راح تحاسب حساب عسير ولكن إذا فعلا انها وصل بها الامر الى هذا الحد من المفروض تتعالج وتعتبر مريضة
عدد التعليقات:3546
ولدالشيوخالنظافه مقطعه بعضها هناك..
أوركيد🌺قص أظافر اثناء تأدية الإمتحانات النهائية .. بالله هذا وقته🤔 .. تراه مكان تعليم وتربية مو مكان لفرد العضلات💪 ع طالبات مراهقات... أركدي ي معلمة وكبري عقلك.
مانع القحطانيفدى الحسين -__-
عباس منتظريهزا كتير عندنا في مدارسنا نهنو
احمد عسيريكيف اضافر المعلمة ؟ تذكرني بمدير مدرسة ابتدائية يقول لطلابه حرام تطويل الشعر رد عليه احد الطلاب يعني حلق لحيتك حلال !!
الهاشميومن قال لك تربيها تستااهلي
ام فيصلاقسم بالله لو تسوي في بنتي كذا لا اخلع عينها من مكانها 🔪
مانع القحطانييسوون العن من كذا في عاشورا جت على اظافير؟؟
دعباديللاسف قليل من المعلمات حنونات غالبيتهم عكس حسب ماسمع من قريباتي غالبية اللي توظفن شخصياتهم قوية وعنيفه
أوركيد🌺هذي معلمة يبا لها معلمة🤔
فاهمالنظافة من الإيمان
حسين900هذا إن تبين أنه ليس خطاء من المعلمه بل هو حقد على الطالبه من المعلمه لو المعلمه تريد أن تقص اظافرها هل كانت تخطي !!!!!!!!!!!!
دعباديافصلوها وريحونا غيرها يبي وظيفتها
عباس منتظريوحشية بني رفض ليس بغريب
عدد التعليقات:4591
بدورياويل قلبي حسبي الله عليها
معلمةتصرف غير مقبول واساسا مقصات الاظافر مرفوض استخدامها بين الطالبات في المدرسة لانها تنقل امراض الدم كيف اعطاها قلبها تقصها لهم كذا
عدد التعليقات:14784
هيفاء @حسبي الله عليها. الله يقلع رأسها