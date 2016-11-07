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شكوى ضد شمس الكويتية بعد وصفها للحور العين و الجنة – فيديو

7 نوفمبر, 2016 , 22:24 م
شكوى ضد شمس الكويتية بعد وصفها للحور العين و الجنة – فيديو
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صحيفة المرصد:تقدم المحامي الكويتي احمد العنزي بشكوى إلى النائب العام الكويتي ضد الفنانة شمس يتهمها فيها بالإساءة للذات الإلهية ونصوص القرآن الكريم، وذلك خلال برنامج «على هوى مصر» على قناة النهار المصرية مع الإعلامي خالد صلاح.

وجاء في الشكوى ان الفنانة شمس تجاوزت في حديثها ووردت على لسانها بعض العبارات التي تسيء الى كل المسلمين في العالم، وذلك بتحدثها عن الحور العين بشكل ساخر لا يليق، معتبرة ان الكلام عن الحور يشبه الأفلام الهندية وأن الجنة ليست «اوتيل»، كذلك قولها إن الأنبياء خسروا، وتشبيههم بالفنانين من حيث مبدأ الخسارة والربح، كما أنكرت علانية ما جاء بالقرآن بالنسبة لقوامة الرجل على المرأة.

وكتب المحامي العنزي في شكواه للنائب العام: وحيث إن ما جاء على لسان المشكو في حقها في برنامج تلفزيوني يذاع على الفضائيات ويراه الجميع يعد إهانة للذات الإلهية وما جاء بنصوص القرآن الكريم والتعرض بما لا يليق بالأنبياء والرسل، أتقدم بهذه الشكوى لتطبيق نص المادة «111» مكرر من قانون العقوبات لمحاسبة هذه المشكو في حقها لهذا التجاوز وتلك الإساءات.



تعليقات ( 42 )

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  1. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    نجم

    حسبنا الله
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  2. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    طلال

    مخالف للنشر
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  3. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    ضمير الناس

    تباًللمتشددين ودعاة الفتنه***بعض الدعاه لهم ماضي مانسيوه مؤثر فيهم***
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  4. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    الاسلام ديني

    أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين .. هكذا الإنسان يجادل في الله وفي شرعه ونسي أنه خلق من ماء مهين ولا يملك لنفسه ضر أو نفع ويعجز عن إرجاع روحه عند الموت فمن هذا حاله جميل به التأدب
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  5. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    جحدر

    شمس تحمل الجنسية البريطانية ولن يعمل لها شيء وبريطانيا ****
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  6. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    جيهان

    تستاهل شمس وامثالها اتمادو كثثثير كان الفن *****----ادعمو المحامي لازم يكونو معه الف محامي مو واحد
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  7. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    جزاه الله خيرا صاحب الدعوة في الدفاع عن الذات الإلهية أخذته الغيرة على دينه أسأل الله أن يغفر لك ويكتبك من أهل الجنة اما من تطاول على دين الله فقد أساء لنفسه وليس لدينه والله الغني عنا
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  8. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    عبدالله بن مسعود

    الله يوفق المحامي .. توقعت ملاحقتها من البدايه .. والحمدالله حصل
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  9. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    متيم

    عليكم بتأديب هذه *****
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  10. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    إستشاري صح

    يجب القبض عليها وتأديبها من قبل حكومة الكويت قبل أن يتدخل العامة مثلما حصل في الأردن الشهر الماضي للكاتب ناهض حتر الذي قتل في الشارع بسبب تفريط الحكومة الأردنية وعدم محاسبة ****
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  11. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    ابو صالح

    مواليد حفر الباطن من ام كويتيه واب سعودي وحصلت على الجنسيه الكويتيه بعد زواج امها اللي يقول باكستانيه اقول له استريح اثابك الله
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  12. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  13. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    خالد ابو تالا

    الحين يااهم داني. اذا انكرنا شيء من القران ما نكون رجعيين ومتحضرين. عليك من الله ما تستحق وبلاك بالساحق الماحق في بدنك ومالك
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  14. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    اسمرعبر

    كلامها مقنع إلى حد ماء .. اعجبتني ثقافتها الدينية
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  15. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    جزاك الله خير محامي احمد في الوقت اللي سكت عن تطاولها الكثير شُل الله لسانها ويدها عن الاساءه لديننا الحنيف
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  16. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    لا يابابا ياتحترم نفسك ولاتطاول على ديننا وعادتنا ومجتمعنا وتسكت او تتحمل السجن فهمت ي*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    الهمداني

    ياتصيرون رجعين يانشتكيكم ونحبسكم ههههههههههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  18. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    شيهان المرصد

    هي اعترفت وقالت جنسيتي الاصل بكستانية
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  19. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    حسبي الله على من سمح لهذي العينة من الظهور على العلن وهم طفيليات وسفها عقول
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  20. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    لن يحصل لها شيء ولكن ***** محاكمتها
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  21. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    ام عبد الرحمن

    استغفر الله الحين هذي تفتي بالدين وياليت يرفع قضيه يجردها من لقب كويتيه لانها اساسا مو كويتيه
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  22. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    القروي

    طقاقه رافضيه وتهمز وتلمز على السنه
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  23. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    الاصيل

    ريما كلمه قالت لصاحبها دعني يا شين الفلسفه اللى تودى ابو زعبل ...
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  24. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    تميم

    انعطت وجه. مع الاخ قالت ابحط نفسي قرفانه من الدين واهله والا وش مدخل 2016 وفيس بوك وتويتر وسوشل ميديا في وعي الناس ياشمس لاتؤمنينن لا تتدخلين في دينا
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  25. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    فيه واحد مريض بفوبيا الأخوان تعليق 3 يطالب برفع قضية على سيد قطب المتوفي منذ 50 عاماً.. يا رحمه ما ادري وش سووا لك الأخوان حتى تهلوسين بهم صبح مساء يا المتشبه سويميه نتمنى لك الشفاء العاجل
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  26. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    ام بندر

    ليه يا اخي المحامي جزاه الله عنا الف خير باحث عن الشهره كلنا تقززنا من كلامها وجرأتها وتفلسفها تتحدث وكأنها سيبوية زمانها وليست المطربة شمس المغنية
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  27. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    فهد العنزي

    *****، اللهم لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
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  28. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    🤓 ههههههههههه
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  29. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    سعودي

    نشالله كمان شكوي بالسعودية تستاهل زودتها واجد
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  30. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    العمير

    اسجنوها واقيمو عليها الحد الواجب
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  31. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    العويد

    حتى الرجم قليل فيها ****
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  32. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    فارس نحد

    *****
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  33. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    مخالف للنشر
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  34. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    العويد

    ياعساها ماتشم ريحة الجنة ، هذي على شاكلة الهالك حتر الاردني، وهاؤلاء اخطر من غير المسلمين على المسلمين
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  35. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    اببببباااااي

    ******
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  36. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    والله انتي الي نعطف عليك وعلى الجحود الي انتي فيه والكفر والمجون والتغطرس والتعالي على الله يجب وضع حد لك ولامثالك الي تعملهن شي خاص بكن وحسابكن عند الله لاكن لاتتطاولين بلسانك على ديننا ومجتمعنا قذره
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  37. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    مطمئنة

    لا حول و لا قوة إلا بالله ------ من أين جاءت المصيبة هذه ؟
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  38. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    وماذا عن ؟

    هل ما يجوز لقطب لا يجوز لشمس ؟!!
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  39. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    محمدعبيد

    فديت قلبك ونظرياتك، لكن : (ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا)
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  40. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    وماذا عن ؟

    وماذا عن سخرية (( قطب )) بالانبياء والرسل عليهم السلام والصحابة الكرام
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  41. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    اخر زمن ظهور التحوت. وهذا من علامات الساعة ان يموت اشراف الناس وحكماؤهم و عقلاؤهم و علماؤهم ثم يظهر بديل فيظهر التحوت وهم جهال الناس و غوغاؤهم .. شوفوا من يعلم المسلمين دينهم !!!
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  42. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    تأبط شراً

    المحامي باحث عن الشهره........امور مكرره ومكشوفة وتعودنا عليها
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