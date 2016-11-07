شكوى ضد شمس الكويتية بعد وصفها للحور العين و الجنة – فيديو

صحيفة المرصد:تقدم المحامي الكويتي احمد العنزي بشكوى إلى النائب العام الكويتي ضد الفنانة شمس يتهمها فيها بالإساءة للذات الإلهية ونصوص القرآن الكريم، وذلك خلال برنامج «على هوى مصر» على قناة النهار المصرية مع الإعلامي خالد صلاح.

وجاء في الشكوى ان الفنانة شمس تجاوزت في حديثها ووردت على لسانها بعض العبارات التي تسيء الى كل المسلمين في العالم، وذلك بتحدثها عن الحور العين بشكل ساخر لا يليق، معتبرة ان الكلام عن الحور يشبه الأفلام الهندية وأن الجنة ليست «اوتيل»، كذلك قولها إن الأنبياء خسروا، وتشبيههم بالفنانين من حيث مبدأ الخسارة والربح، كما أنكرت علانية ما جاء بالقرآن بالنسبة لقوامة الرجل على المرأة.

وكتب المحامي العنزي في شكواه للنائب العام: وحيث إن ما جاء على لسان المشكو في حقها في برنامج تلفزيوني يذاع على الفضائيات ويراه الجميع يعد إهانة للذات الإلهية وما جاء بنصوص القرآن الكريم والتعرض بما لا يليق بالأنبياء والرسل، أتقدم بهذه الشكوى لتطبيق نص المادة «111» مكرر من قانون العقوبات لمحاسبة هذه المشكو في حقها لهذا التجاوز وتلك الإساءات.