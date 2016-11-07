شكوى ضد شمس الكويتية بعد وصفها للحور العين و الجنة – فيديو

صحيفة المرصد:تقدم المحامي الكويتي احمد العنزي بشكوى إلى النائب العام الكويتي ضد الفنانة شمس يتهمها فيها بالإساءة للذات الإلهية ونصوص القرآن الكريم، وذلك خلال برنامج «على هوى مصر» على قناة النهار المصرية مع الإعلامي خالد صلاح.
وجاء في الشكوى ان الفنانة شمس تجاوزت في حديثها ووردت على لسانها بعض العبارات التي تسيء الى كل المسلمين في العالم، وذلك بتحدثها عن الحور العين بشكل ساخر لا يليق، معتبرة ان الكلام عن الحور يشبه الأفلام الهندية وأن الجنة ليست «اوتيل»، كذلك قولها إن الأنبياء خسروا، وتشبيههم بالفنانين من حيث مبدأ الخسارة والربح، كما أنكرت علانية ما جاء بالقرآن بالنسبة لقوامة الرجل على المرأة.
وكتب المحامي العنزي في شكواه للنائب العام: وحيث إن ما جاء على لسان المشكو في حقها في برنامج تلفزيوني يذاع على الفضائيات ويراه الجميع يعد إهانة للذات الإلهية وما جاء بنصوص القرآن الكريم والتعرض بما لا يليق بالأنبياء والرسل، أتقدم بهذه الشكوى لتطبيق نص المادة «111» مكرر من قانون العقوبات لمحاسبة هذه المشكو في حقها لهذا التجاوز وتلك الإساءات.
تعليقات ( 42 )
نجمحسبنا الله
طلالمخالف للنشر
ضمير الناستباًللمتشددين ودعاة الفتنه***بعض الدعاه لهم ماضي مانسيوه مؤثر فيهم***
الاسلام دينيأولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين .. هكذا الإنسان يجادل في الله وفي شرعه ونسي أنه خلق من ماء مهين ولا يملك لنفسه ضر أو نفع ويعجز عن إرجاع روحه عند الموت فمن هذا حاله جميل به التأدب
جحدرشمس تحمل الجنسية البريطانية ولن يعمل لها شيء وبريطانيا ****
جيهانتستاهل شمس وامثالها اتمادو كثثثير كان الفن *****----ادعمو المحامي لازم يكونو معه الف محامي مو واحد
حسبنا الله ونعم الوكيلجزاه الله خيرا صاحب الدعوة في الدفاع عن الذات الإلهية أخذته الغيرة على دينه أسأل الله أن يغفر لك ويكتبك من أهل الجنة اما من تطاول على دين الله فقد أساء لنفسه وليس لدينه والله الغني عنا
عبدالله بن مسعودالله يوفق المحامي .. توقعت ملاحقتها من البدايه .. والحمدالله حصل
متيمعليكم بتأديب هذه *****
إستشاري صحيجب القبض عليها وتأديبها من قبل حكومة الكويت قبل أن يتدخل العامة مثلما حصل في الأردن الشهر الماضي للكاتب ناهض حتر الذي قتل في الشارع بسبب تفريط الحكومة الأردنية وعدم محاسبة ****
ابو صالحمواليد حفر الباطن من ام كويتيه واب سعودي وحصلت على الجنسيه الكويتيه بعد زواج امها اللي يقول باكستانيه اقول له استريح اثابك الله
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالاالحين يااهم داني. اذا انكرنا شيء من القران ما نكون رجعيين ومتحضرين. عليك من الله ما تستحق وبلاك بالساحق الماحق في بدنك ومالك
اسمرعبركلامها مقنع إلى حد ماء .. اعجبتني ثقافتها الدينية
حسبنا الله ونعم الوكيلجزاك الله خير محامي احمد في الوقت اللي سكت عن تطاولها الكثير شُل الله لسانها ويدها عن الاساءه لديننا الحنيف
الهمدانيياتصيرون رجعين يانشتكيكم ونحبسكم ههههههههههههههههه
شيهان المرصدهي اعترفت وقالت جنسيتي الاصل بكستانية
ام عبد الرحمناستغفر الله الحين هذي تفتي بالدين وياليت يرفع قضيه يجردها من لقب كويتيه لانها اساسا مو كويتيه
القرويطقاقه رافضيه وتهمز وتلمز على السنه
الاصيلريما كلمه قالت لصاحبها دعني يا شين الفلسفه اللى تودى ابو زعبل ...
تميمانعطت وجه. مع الاخ قالت ابحط نفسي قرفانه من الدين واهله والا وش مدخل 2016 وفيس بوك وتويتر وسوشل ميديا في وعي الناس ياشمس لاتؤمنينن لا تتدخلين في دينا
ام بندرليه يا اخي المحامي جزاه الله عنا الف خير باحث عن الشهره كلنا تقززنا من كلامها وجرأتها وتفلسفها تتحدث وكأنها سيبوية زمانها وليست المطربة شمس المغنية
فهد العنزي*****، اللهم لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
سعودينشالله كمان شكوي بالسعودية تستاهل زودتها واجد
العميراسجنوها واقيمو عليها الحد الواجب
العويدحتى الرجم قليل فيها ****
فارس نحد*****
العويدياعساها ماتشم ريحة الجنة ، هذي على شاكلة الهالك حتر الاردني، وهاؤلاء اخطر من غير المسلمين على المسلمين
اببببباااااي******
مطمئنةلا حول و لا قوة إلا بالله ------ من أين جاءت المصيبة هذه ؟
وماذا عن ؟هل ما يجوز لقطب لا يجوز لشمس ؟!!
محمدعبيدفديت قلبك ونظرياتك، لكن : (ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا)
وماذا عن ؟وماذا عن سخرية (( قطب )) بالانبياء والرسل عليهم السلام والصحابة الكرام
تأبط شراًالمحامي باحث عن الشهره........امور مكرره ومكشوفة وتعودنا عليها