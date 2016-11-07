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بالفيديو : ابتكار يساعد الشرطة على وقف السيارات الهاربة في ثوان

7 نوفمبر, 2016 , 23:18 م
بالفيديو : ابتكار يساعد الشرطة على وقف السيارات الهاربة في ثوان
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صحيفة المرصد:ابتكر مصمم أمريكي جهازاً جديداً فريداً من نوعه يمكن اعتباره بمثابة سلاح جديد في قبضة الشرطة تمكنها من إلقاء القبض على سيارات الإرهابيين والمجرمين المسرعة خلال ثوان معدودة.

يتمثل هذا الابتكار الذي أطلق عليه اسم “غرابلر-Grappler” في شبكة مصنوعة من النايلون مثبتة في مقدمة سيارة الشرطة، لها قدرة عالية على الالتفاف حول إطار عجلة السيارة المسرعة من الخلف، وعرقلة حركتها بل شلها تماماً، وبالتالي وقف السيارة المطلوبة بالكامل وفقاً لموقع 24 الإماراتي.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    الغامدي

    عندنا بيلتف على مطب قبل ***وفككها
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  2. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    مسمار

    مايشفط مع الدرباويه ههههههههه
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