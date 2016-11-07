20 مليون ريال لعتق رقبة ” رائد ” من القصاص .. والمدة المتبقية 4 أيام

صحيفة المرصد:أعاد والدا “رائد”، الشاب المحكوم عليه بالقصاص، طلب العفو عن ابنهما أو مساعدته في دفع دية قدرها 20 مليون ريال لأولياء الدم، نظير العفو عن ابنهما قبل الموعد المحدد للقصاص في 11 – 2 – 1438 هــ .
وأكد والدا “رائد”، أنه لم يتبق أمامهما سوى 4 أيام فقط قبل تنفيذ موعد القصاص، مؤكدين أن الأمل لازال يملئهما في عودة ابنهما، بعد أن يُساعده أهالي المملكة، وأن يقفوا بجانبه.
وحث الوالدين المواطنين بقولهما “الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه”.
وناشدت والدة “رائد” أولياء الدم بالعفو عن ابنها مستشهدة بمواقفهم النبيلة عبر التاريخ، مضيفة: “أشعر بما يشعر به أهل القتيل، ولا أريد هذا الشعور”.
تعليقات ( 20 )
خلك بعيد حبك يزيد 😊يارجل 20 مليون مهيب سهله أنا عن نفسي أهلي لو باعوني ماجبت خمسه ريال
محب الوطننعم حرمة النفس اشد من حرمة الكعبه ولكن من اراد ان يعتق فلايعجز اهل القاتل فليس لهم ذنب فلو رضي بالمستطاع او اعفى فهو خير له عند ربه والذي يرغب في القصاص فلايعجز خلاص ينهي الامر والله المستعان
نجودعندنا مصابة الايدز تعوض 500 الف (ريال ) وبعد عناء وفي الغرب يعوض الانسان للاضرار النفسيه فقط بملايين الدولارات وهو مرتاح
عاشق الصعبسؤال لعهود لو اخوك في نفس الموقف هل راح تستمري في *** ؟!
جنوبية..🌻🌻عشرين مليون تعجيز طيب متى ينتهي المسلسل هذا حق الديات صحيح المقتول غالي على أهله بس عشرين مليون صارت تجارة يارب ماتشرق الشمس إلا تكمل المبلغ ويطلع لو يسون نفس جمع الديات للفقراء حرام مايبقى فقير
نجود20 مليون قليلة ........الانسان في الغرب يعوض ملايين الدولارات فيما دون الدم
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹اسأل الله العظيم أن يفرج عنكم كربتكم ويرزقكم بأهل الخير من يساعدونكم على الديه
الخبر الصحيحالذي باع دم ابنه بعشرين مليون لم يطلب هذا المبلغ الا للتضييق على أهل القاتل ولو انه ابتغى وجه الله لكان خيرا لهم
مسمارالتجار مع الله هي الرابحه ( ربح البيع ربح البيع) قالها الرسول الكريم لاحد الصحابه عندما تبرع ببستانه لوجه الله تعالى فاطلبو ماعندالله خير من الدنيا ومافيها يااولياء الدم واعفو واصفحو عنه
زائريا الله سوداني من كم يوم يعتق رقبة قاتل ابنه والقتال سعودي وذولي سعوديين يتاجرون بدم ابنهم أعتقوه لوجه الله ولا حول ولاقوة إلا بالله إلله يفرح قلب انه وأبو بعتق رقبته يارب
بركودالله يفرح قلب امه
متقاعداتمنى ان تتابع المرصد كم وصل المبلغ
حميد الدبعيقمة المهزله 20 مليون تسكن 20 اسره دعوتهم مستجابه والا تطعم دوله بكبرها من الدول الفقيره وتكسب اعظم اجر اما قاتل النفس العمد يعفى لوجه الله بطلب الاجر والثواب مقابل ديه شرعيه 700 الف صار الدم تجاره😕
المحتاراللهم فك قيده وحنن قلوب أهل الدم ورحم الميت تكفون يا بني شهر تكفون يا كبار بني شهر في تبوك وفي كل مكان تدخلو لعتق رقبة هذا الشخص نقدر مشاعر أهل المقتول لاكن عتق رقبه أجرها عضيم وأنتم أهل كرم
عبدالله بن مسعودطيب كم وصل المبلغ
💎💛عــــهــــــود💛💎أغنية فيلم شاروخان فيلم زارا 😍😂
💎💛عــــهــــــود💛💎🎤جانا تيك آلو ميديكاي دوريآ مي يااهااا هووو ياها هووياهاا هوون يااهاآ🎼كاسي سيرهاتي كاسي ماجبوريآ مي ياها هوون ياهاآ هو ياها هووون يآهااا🎤