20 مليون ريال لعتق رقبة ” رائد ” من القصاص .. والمدة المتبقية 4 أيام

صحيفة المرصد:أعاد والدا “رائد”، الشاب المحكوم عليه بالقصاص، طلب العفو عن ابنهما أو مساعدته في دفع دية قدرها 20 مليون ريال لأولياء الدم، نظير العفو عن ابنهما قبل الموعد المحدد للقصاص في 11 – 2 – 1438 هــ .

وأكد والدا “رائد”، أنه لم يتبق أمامهما سوى 4 أيام فقط قبل تنفيذ موعد القصاص، مؤكدين أن الأمل لازال يملئهما في عودة ابنهما، بعد أن يُساعده أهالي المملكة، وأن يقفوا بجانبه.

وحث الوالدين المواطنين بقولهما “الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه”.

وناشدت والدة “رائد” أولياء الدم بالعفو عن ابنها مستشهدة بمواقفهم النبيلة عبر التاريخ، مضيفة: “أشعر بما يشعر به أهل القتيل، ولا أريد هذا الشعور”.