شاهد.. ورقة بخط اليد تكشف تفاصيل مثيرة عن سعود الفيصل

صحيفة المرصد: أظهرت وثيقة نشرها مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي، الحذر الشديد الذي كان عليه وزير الخارجية السابق سعود الفيصل وحرصه على موظفيه، حيثُ وقع الفيصل على الوثيقة بخط “غير مقروء”.

ونشر “نقلي” عبر “انستجرام” تفاصيل جديدة عن سعود الفيصل، لافتًا إلى أنه طلب منه إجراء دراسة عن تطوير الأداء الإعلامي بالوزارة، وذلك عقب عودته من العمل بالسفارة السعودية بواشنطن في عام 1997، مضيفًا: “كان السيد سعود عازم على تكليفي بإدارة الإعلام”.

ورغم صعوبة قراءة الملاحظات التي أبداها “الفيصل” على الدراسة، فإن “نقلي” أكد أن الخط الذي وقّع به “الفيصل” على الدراسة، كان أوضح من غيره، معتبرًا بشكلٍ عام أن وزير الخارجية السابق كان خطه صعب القراءة وهو كان معترفًا بذلك.

ووصف “نقلي” الأمير “سعود الفيصل” بالحذر، مستدلاً على ذلك بمضمون التوقيع على الدراسة والذي جاء فيه: “دراسة أولية جيدة ولابد أنه سيكون له أفكار إضافية عند تسلمه للإدارة، أرجو دراسة توفير الإمكانيات التقنية والبشرية المطلوب توفيرها، من الواضح أن إدارة الإعلام بالوزارة ليس لديها الإمكانيات لتقوم بدورها، أمل أن تكون هذه بداية جيدة لإدارة أعمال تقوم بدورها والمطلوب منها”.