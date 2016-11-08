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شاهد.. ورقة بخط اليد تكشف تفاصيل مثيرة عن سعود الفيصل

8 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص
شاهد.. ورقة بخط اليد تكشف تفاصيل مثيرة عن سعود الفيصل
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صحيفة المرصد: أظهرت وثيقة نشرها مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي، الحذر الشديد الذي كان عليه وزير الخارجية السابق سعود الفيصل وحرصه على موظفيه، حيثُ وقع الفيصل على الوثيقة بخط “غير مقروء”.

ونشر “نقلي” عبر “انستجرام” تفاصيل جديدة عن سعود الفيصل، لافتًا إلى أنه طلب منه إجراء دراسة عن تطوير الأداء الإعلامي بالوزارة، وذلك عقب عودته من العمل بالسفارة السعودية بواشنطن في عام 1997، مضيفًا: “كان السيد سعود عازم على تكليفي بإدارة الإعلام”.

ورغم صعوبة قراءة الملاحظات التي أبداها “الفيصل” على الدراسة، فإن “نقلي” أكد أن الخط الذي وقّع به “الفيصل” على الدراسة، كان أوضح من غيره، معتبرًا بشكلٍ عام أن وزير الخارجية السابق كان خطه صعب القراءة وهو كان معترفًا بذلك.

ووصف “نقلي” الأمير “سعود الفيصل” بالحذر، مستدلاً على ذلك بمضمون التوقيع على الدراسة والذي جاء فيه: “دراسة أولية جيدة ولابد أنه سيكون له أفكار إضافية عند تسلمه للإدارة، أرجو دراسة توفير الإمكانيات التقنية والبشرية المطلوب توفيرها، من الواضح أن إدارة الإعلام بالوزارة ليس لديها الإمكانيات لتقوم بدورها، أمل أن تكون هذه بداية جيدة لإدارة أعمال تقوم بدورها والمطلوب منها”.

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    رحمك الله يا سعود

    لم تكن سعود فقط بل كنت فيصل وسعود الكل كان يحسب حسابك ويخشى لقائك.
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  2. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    احمد عسيري

    رحمك الله يا أسطورة السياسة العالمية
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  3. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    همسات

    الشخص الوحيد الذي اتفق على حبه كل الشعب !!
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  4. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    همسات

    رحمك الله يافخرنا رحمك الله ووالديك ، هكذا هو دائما خطرالعظماء الأذكياء !!
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  5. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    ابو ماهر

    سعو الفيصل والله بحجم اسمه كبير الأول سعود والثاني فيصل
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  6. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    من شبوة اليمنيه

    الله يرحمه بالفعل كان عقل الامه العربيه
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  7. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    ابو ماهر

    تعليق 4 مشكلتك إنك تعاني من سياسات قديمه فاشله . مثل ماتعانيه من سياسه فاشله حاليآ سعود الفيصل بحجم دوله انت من أي كوكب
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  8. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    ابو ماهر

    سعود الدوله والدوله سعود الله يجعله في الجنه لن ولن يتعوض
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  9. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    من حائل

    كثير ماتمر به بلادنا والامه العربيه من كوارث نتيجه لسياسات سابقه وفاشله !!
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  10. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    نجم

    أسئل الله أن يرحمة ويغفرلة وأموات المسلمين جميع
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  11. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    الله يرحم مهندس السياسة السعودية سعود الفيصل

    سعود الفيصل كان يدير بحنكه ودهاء ملفات جسام في المنطقة وفي العالم ،، وبعد وفاته انفتحت علينا هذي الملفات من كل حدب وصوب . رحمك الله يا ولد الفيصل .
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  12. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    ربي يغفر لك ويرحمك رحمة واسعة ويجعل مثواك الفردوس الاعلى من الجنه
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