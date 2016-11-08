شاهد.. ورقة بخط اليد تكشف تفاصيل مثيرة عن سعود الفيصل

صحيفة المرصد: أظهرت وثيقة نشرها مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي، الحذر الشديد الذي كان عليه وزير الخارجية السابق سعود الفيصل وحرصه على موظفيه، حيثُ وقع الفيصل على الوثيقة بخط “غير مقروء”.
ونشر “نقلي” عبر “انستجرام” تفاصيل جديدة عن سعود الفيصل، لافتًا إلى أنه طلب منه إجراء دراسة عن تطوير الأداء الإعلامي بالوزارة، وذلك عقب عودته من العمل بالسفارة السعودية بواشنطن في عام 1997، مضيفًا: “كان السيد سعود عازم على تكليفي بإدارة الإعلام”.
ورغم صعوبة قراءة الملاحظات التي أبداها “الفيصل” على الدراسة، فإن “نقلي” أكد أن الخط الذي وقّع به “الفيصل” على الدراسة، كان أوضح من غيره، معتبرًا بشكلٍ عام أن وزير الخارجية السابق كان خطه صعب القراءة وهو كان معترفًا بذلك.
ووصف “نقلي” الأمير “سعود الفيصل” بالحذر، مستدلاً على ذلك بمضمون التوقيع على الدراسة والذي جاء فيه: “دراسة أولية جيدة ولابد أنه سيكون له أفكار إضافية عند تسلمه للإدارة، أرجو دراسة توفير الإمكانيات التقنية والبشرية المطلوب توفيرها، من الواضح أن إدارة الإعلام بالوزارة ليس لديها الإمكانيات لتقوم بدورها، أمل أن تكون هذه بداية جيدة لإدارة أعمال تقوم بدورها والمطلوب منها”.
تعليقات ( 12 )
رحمك الله يا سعودلم تكن سعود فقط بل كنت فيصل وسعود الكل كان يحسب حسابك ويخشى لقائك.
احمد عسيريرحمك الله يا أسطورة السياسة العالمية
همساتالشخص الوحيد الذي اتفق على حبه كل الشعب !!
همساترحمك الله يافخرنا رحمك الله ووالديك ، هكذا هو دائما خطرالعظماء الأذكياء !!
ابو ماهرسعو الفيصل والله بحجم اسمه كبير الأول سعود والثاني فيصل
من شبوة اليمنيهالله يرحمه بالفعل كان عقل الامه العربيه
ابو ماهرتعليق 4 مشكلتك إنك تعاني من سياسات قديمه فاشله . مثل ماتعانيه من سياسه فاشله حاليآ سعود الفيصل بحجم دوله انت من أي كوكب
ابو ماهرسعود الدوله والدوله سعود الله يجعله في الجنه لن ولن يتعوض
من حائلكثير ماتمر به بلادنا والامه العربيه من كوارث نتيجه لسياسات سابقه وفاشله !!
نجمأسئل الله أن يرحمة ويغفرلة وأموات المسلمين جميع
الله يرحم مهندس السياسة السعودية سعود الفيصلسعود الفيصل كان يدير بحنكه ودهاء ملفات جسام في المنطقة وفي العالم ،، وبعد وفاته انفتحت علينا هذي الملفات من كل حدب وصوب . رحمك الله يا ولد الفيصل .