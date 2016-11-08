شاهد صاروخ ” فاغوت ” ينفجر في سط جنود للنظام السوري ويحولهم إلى أشلاء

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثه المكتب الإعلامي للفرقة الساحلية الأولى التابعة للجيش السوري الحر في ريف اللاذقية .

حيث بين التسجيل المصور لحظة استهداف مجموعة لقوات النظام بصاروخ فاغوت على تلة الحدادة بجبل الأكراد بريف اللاذقية.

كما تمكن الثوار من قتل وجرح مجموعة من عناصر قوات النظام على تلة الحدادة بجبل الأكراد بريف اللاذقية، بعد استهدافهم بصاروخ موجه فاغوت في تلة حدادة.