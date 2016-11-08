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شاهد صاروخ ” فاغوت ” ينفجر في سط جنود للنظام السوري ويحولهم إلى أشلاء

8 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص
شاهد صاروخ ” فاغوت ” ينفجر في سط جنود للنظام السوري ويحولهم إلى أشلاء
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثه المكتب الإعلامي للفرقة الساحلية الأولى التابعة للجيش السوري الحر في ريف اللاذقية .

حيث بين التسجيل المصور لحظة استهداف مجموعة لقوات النظام بصاروخ فاغوت على تلة الحدادة بجبل الأكراد بريف اللاذقية.

كما  تمكن الثوار من قتل وجرح مجموعة من عناصر قوات النظام على تلة الحدادة بجبل الأكراد بريف اللاذقية، بعد استهدافهم بصاروخ موجه فاغوت في تلة حدادة.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 3:02 ص

    عربي فأر مختبر

    وتستمر أجسادنا يا عرب مختبر تجارب لشركات الأسلحة الغربية والروسية. وهذه لقطة عالحساب لصالح صاروخ الفاغوت X الكورنيت!
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  2. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    هنا يتجمد قلم المجوس ومعرفاته
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  3. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    متابع المرصد

    اللهم انصرهم يارب العالمين ومكنهم من رقاب المجوس واعوانهم من الصليبين الحاقدين عاجل غير اجل ياحي ياقيوم وارفع راية الاسلام خفاقه في الشام والعراق واليمن وفي كل مكان
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  4. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    كيف

    ايرانيين ارهابيين تم الزج بهم إلى مزبلة التاريخ
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