شاهد: دورية مرور تحاصر “مفحط” في رفحاء

صحيفة المرصد: حاول قائد إحدى السيارات ممارسة التفحيط “اللعب بالسيارة” على الطريق العام، ففاجأته دورية أمنية وأوقفته.

ويظهر الفيديو المرفق والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائد السيارة وهو “يفحط” على أحد الطرق برفحاء، كما تظهر سيارته وهي من نوع “شاصن”.

وحاول القائد الرجوع إلى الخلف للإفلات من الدورية الأمنية التي بدورها قامت بملاحقته والقبض عليه.