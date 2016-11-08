شاهد: دورية مرور تحاصر “مفحط” في رفحاء

صحيفة المرصد: حاول قائد إحدى السيارات ممارسة التفحيط “اللعب بالسيارة” على الطريق العام، ففاجأته دورية أمنية وأوقفته.
ويظهر الفيديو المرفق والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائد السيارة وهو “يفحط” على أحد الطرق برفحاء، كما تظهر سيارته وهي من نوع “شاصن”.
وحاول القائد الرجوع إلى الخلف للإفلات من الدورية الأمنية التي بدورها قامت بملاحقته والقبض عليه.
تعليقات ( 3 )
سيرايفوا**** قليل التربيه اللي ماتربى على احترام العامه واحترام رجل الامن
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"ورع وجته(سياره)والله البلاء انه ماتعب فيها و(اخذها)بعرق جبينه تجيه بارده ولا يعرف(قيمتها)من جد الحقير حقير عندي(فكره)اللي ينقفط من هالسذج تأخذ(السياره)ويعطيها(المرور)لناس محتاجه و(تكتب)بأسمهم
عجيبيجب القبض عليهم في مكان الجريمة ولا يترك له فرصة الهرب يعطيكم العافية رجال الامن نطالب بمحاكمتهم وتشديد العقوبة على امثالهم وكل من يعرض حياة الاخرين للخطر او يخالف الانظمة