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حقيقة طعن أحد أئمة الحرم بساطور على يد زائر

8 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص
حقيقة طعن أحد أئمة الحرم بساطور على يد زائر
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صحيفة المرصد: كشف الناطق الرسمي لأمن الحرام المكي، الرائد سامح السلمي، حقيقة الساطور الذي كان في يد أحد أفراد الأمن داخل الحرم.

وقال السلمي، إن الساطور يخص أحد الزائرين وتم توقيفه وأخذ الساطور منه، نافيًا أن يكون صاحب الساطور قد جلبه معه للاعتداء على أحد أئمة الحرم.

وأوضح الناطق الرسمي لأمن الحرم، أنه لا صحة مطلقًا للشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي من استهداف أحد الأئمة من جانب أحد الزائرين.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    احمد عسيري

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    العسيري

    المجوس من يحملون السوطيرلعنةالله عليكم يأذناب الخبيث الخامنىي
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  3. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    سيرايفوا

    الله يحفظنا ويحفظ علماءنا من كل سوء
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  4. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    همسات

    لكنه اراد شرا !! بمن ؟ ربي نجاه وكشف امر صاحب الساطور ! كيف يدخل لبيت الله بساطور ؟
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