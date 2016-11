بالفيديو .. دلال عبدالعزيز ترد على موضوع سرقة الفساتين وتوجه رسالة للمصمم !

#دلال_عبدالعزيز من دون قصد تكذب #هاني_البحيري و تأكد ان هو من: "صمم فستان دنيا" . . . . . . كذبت الفنانة دلال عبد العزيز، ما أدعاه مصم الأزياء هاني البحيري أنه لم يصمم فستان دنيا سمير غانم خلال حفل زفاف شقيقتها إيمي. وتوجهت دلال عبد العزيز بالشكر للبحيري على تصميمه لفستان دنيا وايمي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج جراب حواء على شاشة "Ltc". وقالت دلال: "هاني البحيري مصمم أزياء عالمي وشرف لكل المصريين وبشكره على تصميمه فستان دنيا وايمي". وكان البحيري نفى لـ "صدى البلد" أمس أنه قام بتصميم فستان دنيا، مشيرا الى انه قام بتنفيذه فقط بعدما اختارت دنيا الفستان من احد الماركات العالمية. فيما أجمع عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى على أن الفستان خرج بشكل غير لائق ولا يتناسب مع نجمة بحجم دنيا وكان هاني قال انه في حالة استيائه شديد من الأخبار التي تداولتها المواقع الإخبارية مؤخرًا، وتقول إن فستان دنيا سمير غانم الذي ظهرت به في فرح أختها "إيمي" تصميمه مسروق. وأضاف "البحيري" في تصريح لـ"صدى البلد" :" لم أقم بتصميم فستان دنيا سمير غانم، ولكني قمت بتنفيذه فقط، وهو من تصميم أحد بيوت الأزياء العالمية، وخاماته مستوردة من الخارج". وأوضح "البحيري" أن الفستان الأصلي تكلفته باهظة الثمن، لكنه نجح في تنفيذه في مصر بتكاليف أقل وبأيدي عاملة مصرية 100%، مستنكرًا حالة الهجوم الكبيرة حول هذا الفستان. وتابع "البحيري" :"كل ما كتبته دنيا عبر صفحتها على انستجرام هو By هاني البحيري"، وهذا لا يعني أنني صاحب هذا التصميم". واستطرد "البحيري" :"لن أرد على حزب أعداء النجاح"، مشيرًا إلى أن هناك تصميمات عديدة له سُرقت وتم تقليدها، . . . . . ✨💫 شوربة الملفوف الحارقة للدهون 💫✨ . . اورقانك طبيعية ١٠٠٪‏ خالية من اي مواد حافظة غنية بالمعادن والفيتامينات تساعد على حرق الدهون الصعبة وتخفيف الوزن الزائد تقلل نسبة الكولسترول بالدم تحتوي فقط على ٢٥ كالوري + الى مكوناتها المحفزة لعملية حرق الدهون 🔥 . شوف النتايج خلال اسبوع .. . للطلب والاستفسار واتساب على : . 96599717787 . 👇🏽👇🏽 . لمعلومات اكثر . [email protected] _soup [email protected] _soup [email protected] _soup . . .

A video posted by worldcelebrity ✨🌍✨🎥💯 (@worldcelebrity) on Nov 6, 2016 at 11:16am PST