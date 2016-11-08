بالفيديو .. دلال عبدالعزيز ترد على موضوع سرقة الفساتين وتوجه رسالة للمصمم !

صحيفة المرصد:بعد الضجة الكبيرة التي سببها فستان إيمي سمير غانم وشقيقتها، أوضحت الفنّانة المصرية دلال عبد العزيز عن حقيقة الأمر.

حيث شاركت الفنّانة المصرية في برنامج “جراب حواء” وعلقت على أحداث الزفاف في اتصال هاتفي، وشكرت مصمم الأزياء هاني البحيري على التصاميم الجميلة التي يقوم بها.

واستغلت دلال الفرصة وقالت: “بمناسبة إنك بتتكلمي على الفستانين، خليني أشكر المصمم الرائع هاني البحيري، وحرصه على أنّ كل تفاصيل فستان العروسة تكون جميلة، حتى فستان دنيا سمير غانم كان جميل ولونه حلو”.