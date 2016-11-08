بالفيديو: لماذا تفضل السعوديات العمل بالسجون؟

صحيفة المرصد: سلط تقرير تليفزيوني أعدته قناة “سكاي نيوز عربية” الضوء على رغبة بعض النساء السعوديات الملحة للعمل داخل السجون، مرجعين تلك الرغبة إلى ما اعتبروه الجانب الإنساني والإصلاحي المفترض قيامهن به تجاه بعض الفئات في المجتمع.

التقرير الذي أفردت له القناة مساحة، ركز على البيئة التي تعيش فيها تلك السيدات السعوديات، مؤكدًا أن معظمهن من حملة المؤهلات الجامعية، وأنهن يخضعن لتدريبات مكثفة لإمكانية التعايش مع السجينات.

وركز التقرير التليفزيوني على تعامل العاملات مع السجينات، مبرزًا عدة نقاط في هذا الشأن أهمها أن هناك قواعد يجب اتباعها في التعامل مع السجينات وتشجيعهن نفسيًا وذهنيًا، وتلك الخطوات تحتاج معرفة ودراية ودراسة أيضًا، بحسب التقرير.