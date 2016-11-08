بالفيديو: لماذا تفضل السعوديات العمل بالسجون؟

صحيفة المرصد: سلط تقرير تليفزيوني أعدته قناة “سكاي نيوز عربية” الضوء على رغبة بعض النساء السعوديات الملحة للعمل داخل السجون، مرجعين تلك الرغبة إلى ما اعتبروه الجانب الإنساني والإصلاحي المفترض قيامهن به تجاه بعض الفئات في المجتمع.
التقرير الذي أفردت له القناة مساحة، ركز على البيئة التي تعيش فيها تلك السيدات السعوديات، مؤكدًا أن معظمهن من حملة المؤهلات الجامعية، وأنهن يخضعن لتدريبات مكثفة لإمكانية التعايش مع السجينات.
وركز التقرير التليفزيوني على تعامل العاملات مع السجينات، مبرزًا عدة نقاط في هذا الشأن أهمها أن هناك قواعد يجب اتباعها في التعامل مع السجينات وتشجيعهن نفسيًا وذهنيًا، وتلك الخطوات تحتاج معرفة ودراية ودراسة أيضًا، بحسب التقرير.
تعليقات ( 8 )
همساتالمفروض تنظم لهن محاضرات توعوية من الداعيات المعتبرات والمشهود لهن ! وربي يهدي بناتنا وبنات المسلمين ،، والثراء من المستغلات لحاجة السجينات لما اشار له الخبير مشاركة ٥ ومن يعنل مثقال ذرة خيرا يره ومن
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم
ساميانهبلو
خبيرالعمل في السجون يجعلك اثرى الاثرياء والذكي يفهم
جحدرالموت ارحم من الحياة الشقية قال واش حدك على المر قال اللي امر منه
عبداللهالعمل في السجون مهنة شاقة وتشاهد فيها مشاكل يشيب لها الرأس وتسمع قصص ينفطر لها القلب
فهدالا محتاجين وظيفه و راتب ولا وش حدك على المر قال اللي امر منه !!
من شبوة اليمنيههذا غير الاجر والثواب من عند الله يعني مستفيدين دنيا واخرة الله يجزاكن خير