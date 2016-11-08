مستشار رئيس الوزراء التركي يتوعد “فيحان” عدم دخول “تركيا”

صحيفة المرصد: رد مستشار رئيس الوزراء التركي طه التركي، على إدعاء نجم وسائل التواصل الاجتماعي “فيحان” بمحاولة خطفه في تركيا قائلا: “ما لقو غيرك يخطفوك”؟.
وتوعدت التركي بلغة عامية حادة رداً على فيحان: “سأبلغ السلطات التركية عشان ما يدخلوك مره ثاني.. لأنك كذبت العام الماضي وقلت إن شرطة اسطنبول مسكوك وطلع كذب”.
من جهتهم تجاوب “مغردون” مع التركي وطلبوا بمحاسبة فيحان على دعواه ومنعه فعلا من دخول تركيا جراء زعمه بمحاولة خطفه.
تعليقات ( 44 )
ام نمرهذا المفروض ينسجن حتى يبطل كذب عقبال مايمسكونه الشرطه قبل مايسبب مشاكل بين دول بسبب كذبه الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه به
فهد الروقيعلى فكره العتبان متبرية من هاالأشكال عينتة هو وابوسن ناس منحطة يمثلون انفسهم وليس قبيلة الهيلا اتمني وصل صوتي للجميع ؛؛؛؛
الشايبرد على اللي يسال عن النظاره ليش بالنهار ... الحبوب ماتداني الشمس او بمعنى اخر تفك اذا طلع بالشمس بدون نظاره على كل حال الله يهدي ابناء المسلمين
سعودي غلبااانوالله اﻻعلام المنحط هو الي طلع ذا العينات
Wadباقي *** ذا يمسكونه الداخليه عشان نرتاح من اشكاله ..ع فكره هذا اللي *** مع الشريان
يارب رحمتكت32 قال الله سبحانه وتعالى :- { مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد }
متقاعدهذا راعي الشهاده الجامعية من الجامعه العربيه متى نتخلص من هذه الأشكال
ابو محمدلعنبوبليسكم وصل فيكم الانبطاح للعصملي لهدرجة..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
انشر التعليقبهايم الشعير هذا هوا الاسم الحقيقي وليس السوشاميديا
كاشف المتشبهينندى / ذكر متنكر بمعرف رجالي ويطقطق ويستهبل ويستخف دمه ... عيب يا ندى متنكر بإسم رجالي ما تستحي على وجهك
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ )
ندىمتعب لا تغلط له جمهوره اكثر منك،، ونا متولعة مرررررره
فهدالمفروض الهمج امثاله يمنع من السفر !!
ابوشيخهأعتقد أن امه منزله راسها عند الحريم تشوف أبناء هذي وهذيك قمة الادب والاخلاق - والمسكينه عندها اشباه رجال قمة في الانحطاط
متعبفاشلين في الدراسه ومبلشين الناس بالخرابيط أمثال السذوب هذا
ندىفيحان عمري انت وبس
ابوشيخهالله يعين امه المسكينه عليه تبي تشوف قبل موتها رجال بس لا حياة لمن تنادي
ندىاتمنى نهجول انا وانت بس على دباب
العسيرياتمنى هذاولي مثله تودنه الحدالجنوبي لين يعرف المراجل والنعمه لي هوفيها
ندىفيحان احببببببك
😎😎ههههه😎😎😎😎😎 هههههههههه😎😎😎
فارس الزهرانيشكل فيحان مريض نفسي ولا حرج الله يشافيه
خلدونقلة التربيه من الاهل وعدم متابعة ابنائهم هذه نتيجتها . هذا مسوي مفسه فكاهي وهو غثيث بمعنى الكلمه
متعبالمطلوب محاسبة *** مستخف دمه ابو ***
ياما تحت العمائم قمائمهذه **** واشباهها خربو سمعة البلد يجب ايقاف مهازلهم
الله يصلح الحالحتى في الليل يلبس نظارات فضحنا عند الاتراك الله يصلحه ورا ما يقضب ارضه ويركد وين امه وابوه عنه وين زوجته المسيكينه عنه الله يعوضها بالجنة على صبرها عليه وعلى سخافاته الواحد كل ما يكبر سنه يعقل الا هذا
تبوك الورد...مخالف
معاذ الذهب**** شوه سمعة البلد
من شبوة اليمنيههو ليش دايم يلبس نظارات مالسبب
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"فكه(الله)لو ان (الشرطه)الاتراگ مسكوه وعرفوا اللي(صوره)في عيدهم وهو(يستخف)دمه(الثقيل)كأن(بيخيس) في(عنبرهم)و(يعفن)هالمغفل(فيحنوه) (:رأحت ع الاتراگ أن مأدبغوه دبغ(:
ياسرهذا ماخذنها من الهمممج من سفرهم فضحونا
حامدوبعدين يخطفونك يا فيحان على ايش !!****
جنوبية..🌻🌻تعليق 1 صدقتي أغلب الي مسكوهم اساءو استخدام التقنية رجال وأغلب الي ينجرف وراء المشاهير رجال وأغلب الي يقتل ويسرق ويغتصب رجال ويقولون احنا أساس المشاكل والي يشتكون الزوجات من رجالهم يعني هم أساس البلى
عبداللههذا *** المدعو فيحان سيتسبب في انحراف الكثير من الاطفال والمراهقين اذا لم تتدخل الدولة وتوقفه عند حده هذا مكانه الطبيعي السجن او مصحة عقليه
نايفنطالب بالقبض على فيحان وامثاله الذين أساءو استخدام وسائل التواصل وشوهو صورة البلد قدام العالم العربي والإسلامي .
عبداللهالاخوة الاتراك اتمنى تمسكونه عندكم وتحاكمونه وترمونه في السجون تكونو عملتم خير فينا
زائرهالرجال ناقصين عقل حدهم جوال ابو كشاف ويخب عليهم