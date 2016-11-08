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مستشار رئيس الوزراء التركي يتوعد “فيحان” عدم دخول “تركيا”

8 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص
مستشار رئيس الوزراء التركي يتوعد “فيحان” عدم دخول “تركيا”
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صحيفة المرصد: رد مستشار رئيس الوزراء التركي طه التركي، على إدعاء نجم وسائل التواصل الاجتماعي “فيحان” بمحاولة خطفه في تركيا قائلا: “‏ما لقو غيرك يخطفوك”؟.

وتوعدت التركي بلغة عامية حادة رداً على فيحان: “سأبلغ السلطات التركية عشان ما يدخلوك مره ثاني.. لأنك كذبت العام الماضي وقلت إن شرطة اسطنبول مسكوك وطلع كذب”.

من جهتهم تجاوب “مغردون” مع التركي وطلبوا بمحاسبة فيحان على دعواه ومنعه فعلا من دخول تركيا جراء زعمه بمحاولة خطفه.



تعليقات ( 44 )

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  1. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 5:05 ص

    ام نمر

    هذا المفروض ينسجن حتى يبطل كذب عقبال مايمسكونه الشرطه قبل مايسبب مشاكل بين دول بسبب كذبه الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه به
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  2. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 4:59 ص

    قربولي الصورة شوي أبغى أشوف اللوز حقته
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  3. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 4:59 ص

    فهد الروقي

    على فكره العتبان متبرية من هاالأشكال عينتة هو وابوسن ناس منحطة يمثلون انفسهم وليس قبيلة الهيلا اتمني وصل صوتي للجميع ؛؛؛؛
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  4. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 4:57 ص

    الشايب

    رد على اللي يسال عن النظاره ليش بالنهار ... الحبوب ماتداني الشمس او بمعنى اخر تفك اذا طلع بالشمس بدون نظاره على كل حال الله يهدي ابناء المسلمين
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  5. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 4:49 ص

    سعودي غلبااان

    والله اﻻعلام المنحط هو الي طلع ذا العينات
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  6. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 4:45 ص

    Wad

    باقي *** ذا يمسكونه الداخليه عشان نرتاح من اشكاله ..ع فكره هذا اللي *** مع الشريان
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  7. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 4:44 ص

    يارب رحمتك

    ت32 قال الله سبحانه وتعالى :- { مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد }
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  8. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 4:37 ص

    متقاعد

    هذا راعي الشهاده الجامعية من الجامعه العربيه متى نتخلص من هذه الأشكال
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  9. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 4:33 ص

    ابو محمد

    لعنبوبليسكم وصل فيكم الانبطاح للعصملي لهدرجة..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  10. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص

    انشر التعليق

    بهايم الشعير هذا هوا الاسم الحقيقي وليس السوشاميديا
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  11. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 3:54 ص

    كاشف المتشبهين

    ندى / ذكر متنكر بمعرف رجالي ويطقطق ويستهبل ويستخف دمه ... عيب يا ندى متنكر بإسم رجالي ما تستحي على وجهك
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  12. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ )
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  13. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 3:49 ص

    ندى

    متعب لا تغلط له جمهوره اكثر منك،، ونا متولعة مرررررره
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  14. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 3:49 ص

    فهد

    المفروض الهمج امثاله يمنع من السفر !!
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  15. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 3:48 ص

    ابوشيخه

    أعتقد أن امه منزله راسها عند الحريم تشوف أبناء هذي وهذيك قمة الادب والاخلاق - والمسكينه عندها اشباه رجال قمة في الانحطاط
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  16. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 3:44 ص

    متعب

    فاشلين في الدراسه ومبلشين الناس بالخرابيط أمثال السذوب هذا
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  17. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 3:43 ص

    ندى

    فيحان عمري انت وبس
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 3:42 ص

    ابوشيخه

    الله يعين امه المسكينه عليه تبي تشوف قبل موتها رجال بس لا حياة لمن تنادي
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  19. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 3:39 ص

    ندى

    اتمنى نهجول انا وانت بس على دباب
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  20. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 3:38 ص

    العسيري

    اتمنى هذاولي مثله تودنه الحدالجنوبي لين يعرف المراجل والنعمه لي هوفيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 3:38 ص

    ندى

    فيحان احببببببك
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  22. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص

    فيحان يقول انه مهندس خريج جامعة الدول العربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 3:32 ص

    😎😎ههههه😎😎

    😎😎😎 هههههههههه😎😎😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    فارس الزهراني

    شكل فيحان مريض نفسي ولا حرج الله يشافيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    خلدون

    قلة التربيه من الاهل وعدم متابعة ابنائهم هذه نتيجتها . هذا مسوي مفسه فكاهي وهو غثيث بمعنى الكلمه
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  26. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    متعب

    المطلوب محاسبة *** مستخف دمه ابو ***
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  27. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 3:22 ص

    ياما تحت العمائم قمائم

    هذه **** واشباهها خربو سمعة البلد يجب ايقاف مهازلهم
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  28. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 3:22 ص

    الله يصلح الحال

    حتى في الليل يلبس نظارات فضحنا عند الاتراك الله يصلحه ورا ما يقضب ارضه ويركد وين امه وابوه عنه وين زوجته المسيكينه عنه الله يعوضها بالجنة على صبرها عليه وعلى سخافاته الواحد كل ما يكبر سنه يعقل الا هذا
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  29. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص

    من شبوة اليمنيه هو ليش دايم يلبس نظارات مالسبب - يمكن علشان مايشوف نجوم الظهر
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  30. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 3:16 ص

    تبوك الورد...

    مخالف
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  31. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    معاذ الذهب

    **** شوه سمعة البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    النساء ناقصات عقل حدهم جوال ابو كشاف ويخب عليهم
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  33. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 3:10 ص

    من شبوة اليمنيه

    هو ليش دايم يلبس نظارات مالسبب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    زائره الرجال ناقصين عقل حدهم جوال ابو كشاف ويخب عليهم - طبعا اللي من عينتك فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  35. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    فكه(الله)لو ان (الشرطه)الاتراگ مسكوه وعرفوا اللي(صوره)في عيدهم وهو(يستخف)دمه(الثقيل)كأن(بيخيس) في(عنبرهم)و(يعفن)هالمغفل(فيحنوه) (:رأحت ع الاتراگ أن مأدبغوه دبغ(:
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  36. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 3:07 ص

    اصلا اول مره اعرف فليحان وبعد ماشفت شعره غسلت ايدي وواضح انه فاغر وهو فاغر واللي يتابعه كمان فاغر
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  37. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص

    جنوبية..🌻🌻 تعليق 1 صدقتي أغلب الي مسكوهم اساءو استخدام التقنية رجال وأغلب الي ينجرف وراء المشاهير رجال وأغلب الي يقتل ويسرق ويغتصب رجال ويقولون احنا أساس المشاكل - نعم انتم سبب المشاكل والمصائب
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  38. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    ياسر

    هذا ماخذنها من الهمممج من سفرهم فضحونا
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  39. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    حامد

    وبعدين يخطفونك يا فيحان على ايش !!****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    جنوبية..🌻🌻

    تعليق 1 صدقتي أغلب الي مسكوهم اساءو استخدام التقنية رجال وأغلب الي ينجرف وراء المشاهير رجال وأغلب الي يقتل ويسرق ويغتصب رجال ويقولون احنا أساس المشاكل والي يشتكون الزوجات من رجالهم يعني هم أساس البلى
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  41. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    عبدالله

    هذا *** المدعو فيحان سيتسبب في انحراف الكثير من الاطفال والمراهقين اذا لم تتدخل الدولة وتوقفه عند حده هذا مكانه الطبيعي السجن او مصحة عقليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    نايف

    نطالب بالقبض على فيحان وامثاله الذين أساءو استخدام وسائل التواصل وشوهو صورة البلد قدام العالم العربي والإسلامي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  43. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    عبدالله

    الاخوة الاتراك اتمنى تمسكونه عندكم وتحاكمونه وترمونه في السجون تكونو عملتم خير فينا
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  44. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل حدهم جوال ابو كشاف ويخب عليهم
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