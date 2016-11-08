مستشار رئيس الوزراء التركي يتوعد “فيحان” عدم دخول “تركيا”

صحيفة المرصد: رد مستشار رئيس الوزراء التركي طه التركي، على إدعاء نجم وسائل التواصل الاجتماعي “فيحان” بمحاولة خطفه في تركيا قائلا: “‏ما لقو غيرك يخطفوك”؟.

وتوعدت التركي بلغة عامية حادة رداً على فيحان: “سأبلغ السلطات التركية عشان ما يدخلوك مره ثاني.. لأنك كذبت العام الماضي وقلت إن شرطة اسطنبول مسكوك وطلع كذب”.

من جهتهم تجاوب “مغردون” مع التركي وطلبوا بمحاسبة فيحان على دعواه ومنعه فعلا من دخول تركيا جراء زعمه بمحاولة خطفه.