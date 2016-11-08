صحيفة إسرائيلية تكشف عن سيناريو خطير متوقع بمصر !

صحيفة المرصد: قالت صحيفة “إسرائيل هايوم” العبرية، إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تحدث في مصر حاليًا لن تمنع ثورة متوقعة إذا احتدمت الأوضاع، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد تجرف مصر إلى منحدر خطير.
وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن انفجار الأوضاع في مصر بات متوقعًا في أي وقت، مشيرة إلى أن وسائل إعلام مصرية، لازالت تتحدث عن مؤامرة تتعرض لها البلاد، فيما يتعلق بالدعوات المتصاعدة للتظاهر احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.
وسلطت الصحيفة الضوء على ما يُردده الإعلام بصفة مستمرة من نظرية المؤامرة، معتبرة أن تلك النظرية لن يعد لها قيمة خصوصًا وأن الفقراء لا يعنيهم سوى الأسعار، مضيفة: “عندما يكون المرء جائعًا، فتوقع منه أي شئ، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة, وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.
وأكدت أنه في حال خرج “الجوعى” فإن الاحتياطات الأمنية لن يكون لها قيمة في هذا الوقت، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا “كارثي”، وهو ما اضطر مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.
تعليقات ( 17 )
Wadنناظر ثورة مباركه ع **** السيسي.ابو ثلاجه
الوردة البيضاءاسرائيل وبعض السعوديين امنيتهم واحده لمصر بالخراب كم الحقد وكره طيب اسرائيل يهود وانتم اصلكم يهود
الوردة البيضاءدا اللي تتمنآ اسرائيل واعداء المصريين بس انشاء الله مش هيحصل مصر قوية وهتفضل قوية
الوردة البيضاءايو اسامه عليك من الله ما تستحق
انشر التعليق**** لسيسي ونظامة . المصيبة انا من جابة ورزه . والعفن اول من تنكر لنا واعطانا ظهره
أبو أسامةاللهم زدهم بغضب من عندك
مرسيدسانتم سبب النكبة بسبب الجزر لم يعجبكم السيسي فتامرتم على مصر /تعويم الجنيه في صالح الغلابة.
الشنفرهالظلم والقهر والجوع الذي يتعرض له الشعب المصري اليوممن جنس العمل ظلموا الاخوان في السجون فاستجاب الله دعائهم سلط عليهم الجيش قوم جبارين اكلوا الاخضرواليابس والله غالب على امره ولكن اكثرالناس لايعلمون
العسيريعبي الثلاجه ياسيسي صح
ابونواف...كماقيل الجوع كافر والشعب المصري يعاني والمعاناه قدتولد الانفجار قام الشعب بثوره ولكن ماهي نتائجها مزيد من الضياع ورئيس كلمنجي وذو خيال واسع قام الشباب بالثوره لكن اختطفها الكهول المتصابين
همساتالرجل لم يعمل شيئا لمصر وانما يحاول جاهدا ان يعبي ارصدته الشخصية !! ماذا عمل لمصر منذ استلامه الرئاسة ؟؟! بعض الناس يستمريء الشحاذه !! الله يبدلهم خير المصير كان يحلم بوضع مستقر في مصر ومنهن دكاتره !
العمدهنتمنى لمصر والشعب المصرى الشقيق كل أمن وسلامه ولاكن تصرفات السيسى وحكومته تسببت فى مشاكل لا حصر لها وآخرها التنسيق والانجرار خلف حكومة الملالى المجوسية لتوريط الشعب المصرى فى اتفاقيات كيديه
بربيكانوالطبقة الوسطى هي الطبقة المنتجة والمستهلكة ومصدر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في اي دولة وهي صمام أمان المجتمع وكلما توسعت تحقق الاستقرار.. وتلاشيها او انحسارها نتائجه كارثية على اي دولة
من شبوة اليمنيهاكثر ماشدني في المقال صورة المراءه لماذا تشتم المسن عند الفرن
من شبوة اليمنيهالله يستر المنطقه لاتحتمل مزيدا من الاضطربات والتمزق الله يزينها
بربيكانوكثرت الضغط تولد الانفجار..لذلك اتوقع ثورة للجياع في مصر وكثير من الدول العربية