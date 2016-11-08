صحيفة إسرائيلية تكشف عن سيناريو خطير متوقع بمصر !

صحيفة المرصد: قالت صحيفة “إسرائيل هايوم” العبرية، إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تحدث في مصر حاليًا لن تمنع ثورة متوقعة إذا احتدمت الأوضاع، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد تجرف مصر إلى منحدر خطير.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن انفجار الأوضاع في مصر بات متوقعًا في أي وقت، مشيرة إلى أن وسائل إعلام مصرية، لازالت تتحدث عن مؤامرة تتعرض لها البلاد، فيما يتعلق بالدعوات المتصاعدة للتظاهر احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.

وسلطت الصحيفة الضوء على ما يُردده الإعلام بصفة مستمرة من نظرية المؤامرة، معتبرة أن تلك النظرية لن يعد لها قيمة خصوصًا وأن الفقراء لا يعنيهم سوى الأسعار، مضيفة: “عندما يكون المرء جائعًا، فتوقع منه أي شئ، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة, وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وأكدت أنه في حال خرج “الجوعى” فإن الاحتياطات الأمنية لن يكون لها قيمة في هذا الوقت، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا “كارثي”، وهو ما اضطر مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.