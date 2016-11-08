بالفيديو .. روسيا ترسل أسلحة نووية إلى سوريا

صحيفة المرصد – وكالات:أذاعت قناة “زفيزدا” الروسية فيديو، للسواحل السورية في البحر المتوسط، وتواجد قطع بحرية روسية ونووية مستعدة لشن ضربات عسكرية قاتلة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.
وغادرت مجموعة القطع البحرية التي تقودها حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” والطراد الصاروخي “بطرس الأكبر”، قاعدة الأسطول الروسي في شمال روسيا إلى البحر المتوسط في 15 أكتوبر ووصلت إلى البحر المتوسط الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.
وأظهر الفيديو، حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” في البحر الأبيض المتوسط، وعلى متنها صواريخ وطائرات حربية فائقة القوة بالإضافة إلى الطراد النووي الروسي “بطرس الأكبر”.
تعليقات ( 7 )
الشايبحرب نفسيه .. السلاح النووي للردع وليس للاستخدام
sar-al-saليست الذره لعصابه فانيه وحتى ليست لاوروبا وليست لهدف قرب اسرائيل بل هي ربما لدول عربيه لاسيما في الجزيره العربيه تعاونا مع قاعده الصين في الباكستان وموجوداتها في افريقيا والبحر المتوسط والله يحمينا
متعبيعني كل هذا منشان الأسد هههههه فيه لعبه كبيره يمكرون والله خيو الماكرين
اللهم اغرقها يارب بالبحر كما اغرقت فرعون وجندهقوة الله فوق كل شئ
من شبوة اليمنيهحسبي الله ونعم الوكيل لن ينسى المسلمون في كل العالم شهداء الشيشان ستبقى صفعه في تاريخ روسيا
العمدههين بس يقول المثل العامى (من كبر حصاته مارمى)
شبابيروسيا مثل نادي النصر ما غير هياط وصياح