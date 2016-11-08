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بالفيديو .. روسيا ترسل أسلحة نووية إلى سوريا

8 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص
بالفيديو .. روسيا ترسل أسلحة نووية إلى سوريا
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صحيفة المرصد – وكالات:أذاعت قناة “زفيزدا” الروسية فيديو، للسواحل السورية في البحر المتوسط، وتواجد قطع بحرية روسية ونووية مستعدة لشن ضربات عسكرية قاتلة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وغادرت مجموعة القطع البحرية التي تقودها حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” والطراد الصاروخي “بطرس الأكبر”، قاعدة الأسطول الروسي في شمال روسيا إلى البحر المتوسط في 15 أكتوبر ووصلت إلى البحر المتوسط الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وأظهر الفيديو، حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” في البحر الأبيض المتوسط، وعلى متنها صواريخ وطائرات حربية فائقة القوة بالإضافة إلى الطراد النووي الروسي “بطرس الأكبر”.



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 5:04 ص

    الشايب

    حرب نفسيه .. السلاح النووي للردع وليس للاستخدام
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  2. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 4:34 ص

    sar-al-sa

    ليست الذره لعصابه فانيه وحتى ليست لاوروبا وليست لهدف قرب اسرائيل بل هي ربما لدول عربيه لاسيما في الجزيره العربيه تعاونا مع قاعده الصين في الباكستان وموجوداتها في افريقيا والبحر المتوسط والله يحمينا
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  3. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    متعب

    يعني كل هذا منشان الأسد هههههه فيه لعبه كبيره يمكرون والله خيو الماكرين
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  4. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    اللهم اغرقها يارب بالبحر كما اغرقت فرعون وجنده

    قوة الله فوق كل شئ
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  5. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص

    من شبوة اليمنيه

    حسبي الله ونعم الوكيل لن ينسى المسلمون في كل العالم شهداء الشيشان ستبقى صفعه في تاريخ روسيا
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  6. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    العمده

    هين بس يقول المثل العامى (من كبر حصاته مارمى)
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  7. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    شبابي

    روسيا مثل نادي النصر ما غير هياط وصياح
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