بالفيديو .. روسيا ترسل أسلحة نووية إلى سوريا

صحيفة المرصد – وكالات:أذاعت قناة “زفيزدا” الروسية فيديو، للسواحل السورية في البحر المتوسط، وتواجد قطع بحرية روسية ونووية مستعدة لشن ضربات عسكرية قاتلة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وغادرت مجموعة القطع البحرية التي تقودها حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” والطراد الصاروخي “بطرس الأكبر”، قاعدة الأسطول الروسي في شمال روسيا إلى البحر المتوسط في 15 أكتوبر ووصلت إلى البحر المتوسط الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وأظهر الفيديو، حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” في البحر الأبيض المتوسط، وعلى متنها صواريخ وطائرات حربية فائقة القوة بالإضافة إلى الطراد النووي الروسي “بطرس الأكبر”.