صحيفة المرصد – واس:صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 8 / 2 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
تعليقات ( 5 )
همساتاللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين وارحم ام عبدك فيصل بن طلال ،، الا منهي امه ماذكروا اسمها
تأبط شراًالله يرحمني ووالدي و يرحمها وهو ارحم ارالرحمين
جنتي تمسك بدينيالله يرحمها بواسع رحمته
جنتي تمسك بدينيالله يرحمها بواسع رحمته
زكي باشاءالله يرحمة ويحسن اليه