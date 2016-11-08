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بيان من الديوان الملكي

8 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص
بيان من الديوان الملكي
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صحيفة المرصد – واس:صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 8 / 2 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    همسات

    اللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين وارحم ام عبدك فيصل بن طلال ،، الا منهي امه ماذكروا اسمها
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  2. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص

    تأبط شراً

    الله يرحمني ووالدي و يرحمها وهو ارحم ارالرحمين
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  3. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 3:22 ص

    جنتي تمسك بديني

    الله يرحمها بواسع رحمته
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  4. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    جنتي تمسك بديني

    الله يرحمها بواسع رحمته
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  5. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    زكي باشاء

    الله يرحمة ويحسن اليه
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