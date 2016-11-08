القبض على جانٍ اختطف غلاماً قبل 5 سنوات وتحرش به تحت تهديد السلاح

صحيفة المرصد : تمكن رجال التحريات بمكة المكرمة من الإطاحة بأحد الجناة بعد جريمة ارتكبها قبل 5 سنوات؛ حيث قام هو وشخص آخر باختطاف غلام والتحرش به جنسياً تحت تهديد السلاح.

وكشفت مصادر وفقاً لموقع “سبق”، أن الجاني فرَّ من مكة بعد ارتكاب جريمته، وتنقل بين ست مدن في شمال ووسط المملكة خلال خمس سنوات، مبيناً أنه تم تتبع تنقلاته وقبض عليه أمس (الإثنين) أثناء عودته إلى مكة، وسلم لقسم المنصور تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وأضافت المصادر أن رجال التحريات أطاحوا بشريك الجاني في حينه؛ حيث استدرج الاثنان الغلام واختطفاه من أحد المجمعات التجارية وأرغماه على الركوب في سيارتهما قبل التوجه به لمنطقة خالية والتحرش به جنسياً.