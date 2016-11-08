القبض على جانٍ اختطف غلاماً قبل 5 سنوات وتحرش به تحت تهديد السلاح

صحيفة المرصد : تمكن رجال التحريات بمكة المكرمة من الإطاحة بأحد الجناة بعد جريمة ارتكبها قبل 5 سنوات؛ حيث قام هو وشخص آخر باختطاف غلام والتحرش به جنسياً تحت تهديد السلاح.
وكشفت مصادر وفقاً لموقع “سبق”، أن الجاني فرَّ من مكة بعد ارتكاب جريمته، وتنقل بين ست مدن في شمال ووسط المملكة خلال خمس سنوات، مبيناً أنه تم تتبع تنقلاته وقبض عليه أمس (الإثنين) أثناء عودته إلى مكة، وسلم لقسم المنصور تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وأضافت المصادر أن رجال التحريات أطاحوا بشريك الجاني في حينه؛ حيث استدرج الاثنان الغلام واختطفاه من أحد المجمعات التجارية وأرغماه على الركوب في سيارتهما قبل التوجه به لمنطقة خالية والتحرش به جنسياً.
تعليقات ( 11 )
مشــعلبعد خمس سنوات ؟ وجريمته اختطاف ؟
صبحيبيحكمون عليه سنتين مع وقف التنفيذ.
يالطيفخمس سنوات من الخوف والتنقل كله علشان لواط وبعد الهروب والهيام قبض عليك ...شكرا رجال البحث والتحري
بارك اللهياليتكم تطبقون عليه مثل حكم الرئيس الاندنوسي على المتحرشين الإخصاء الكميائي ليكون عبره لمن اعتبر وهذا اعظم من الإعدام
راميهذا ليس تحرش. . هذا خطف وهتك عرض قاصر. . حرابه وترويع وإفساد في الأرض. . عقوبته واضحه في الشريعة الإسلامية
متقاعدالنفس أمارت بالسوء
مسكاعوذ بالله من شرور انفسنا حسبي الله ونعم الوكيل
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتخوش !! .. بعد خمس سنوات من المراقبة والتحري الان يتم القبض عليه ! .. هذا دليل ان التنسيق بين ادارات الشرط بالمناطق معدووووووووووووووم ولا يمكن ان يستتب الأمن في ظل الغياب والحرص من المسئولين بالمناطق
حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلمإنا لله وإنا إليه راجعون, الحمد لله الذي عافانا مم ابتلاهم به وفضلنا عليهم وعلى كثير ممن خلق تفضيلا, يا أمة محمد إلى أين أنتم سائرون؟! أليس هنالك رجل رشيد يدرس ويبحث حول هذه المواضيع الحساسة؟
كفى كذبأن الجاني فرَّ من مكة بعد ارتكاب جريمته،وتنقل بين ست مدن في شمال ووسط المملكة خلال خمس سنوات !!! وهم جالسين يتابعوه ماشاء الله تبارك الله ****وأخرها سجن كم شهر وكم جلده ويخرج ليكمل المشوار
بقايا مشاعرحسبي الله ونعم الوكيل فيهم الصوره وحدها تقطع القلب اطفال لاحول لهم والاباء ايضا عليهم لوم كيف يهمل طفله اويتركه مع اي شخص كاينا من كان والدوله عليها ان تشدد العقوبه على المتحرشين وتشهر بهم في الاعلام.