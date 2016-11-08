السجن 20 سنة لـ «ابن دبلوماسي» وشركائه المتهمين في قضية سطو البنك !

صحيفة المرصد : أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكما جديدا في أشهر قضايا السطو التي نفذها أربعة جناة (ثلاثة منهم سعوديون) وقضى الحكم بالسجن 25 عاما على زعيم العصابة و20 عاما لرفاقه الثلاثة. واستندت محكمة الاستئناف في حكمها الجديد إلى عجز المدعي العام عن إحضار البينة على المتهمين الأربعة على الرغم من طول أمد التداول والمرافعات التي امتدت لأكثر من 15 عاما، ونُقض خلالها الحكم أكثر من مرة؛ إذ سبق الحكم بقتل أفراد العصابة كافة، وتم نقضه، وحُكم مرة أخرى بقتل زعيم العصابة وسجن البقية ٢٥ عاما.

وحسب صحيفة “عكاظ” كان الجناة رفضوا الإقرار بجرمهم وأنكروا كافة الاتهامات التي وجهت اليهم، منها قضية السطو على فرع مصرف بنك في شارع الستين وحصولهم على مبلغ 300 ألف ريال بعد اقتحام الموقع وإرغام العاملين على تسليم ما لديهم من نقود في جريمة هي الأولى من نوعها في جدة وقتذاك.

ومن الاتهامات التي طالت الرباعي، التخطيط لتنفيذ سرقة جديدة في أحد البنوك بحي البوادي بشارع الستين وبعد مرور أقل من ساعة من فتح البنك لأبوابه اقتحم المسلحون المقرعلى طريقة أفلام هوليود

وشرعوا في إطلاق الرصاص لإخافة العاملين بالبنك قبل أن يحصلوا على مبلغ 190 ألف ريال والفرار من الموقع ونجحت الأجهزة الأمنية في شرطة جدة من إسقاط المتهمين في وقت قصير. ومن بين المتهمين ثلاثة سعوديين وآسيوي من أسرة ثرية (والده يعمل بسفارة بلاده).