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كشف حقيقة وقوف شاب سعودي خلف أوباما في أحد خطاباته – فيديو

8 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص
كشف حقيقة وقوف شاب سعودي خلف أوباما في أحد خطاباته – فيديو
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صحيفة المرصد : كشف الشاب السعودي الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يقف خلف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أحد خطاباته، ملابسات وحقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الشاب عبدالرحمن الغامدي ، إن الفيديو ليس حقيقياً وإنما مركب وإنه لم يكن واقفاً خلف أوباما وقت إلقاء هذا الخطاب في إحدى زياراته، رغم أنه بدا في الفيديو طبيعياً كأنه أحد المنظمين حسب ما ورد بموقع “العربية نت”.

وسرد الغامدي قصته مع الفيديو حيث أنه وجد المقطع وعلم أن مصدره قناة البيت الأبيض، ليرسل لهم بريداً عن رغبته في عمل تجربة للتعديل عليه، وكانت شروط التحميل في القناة تمنع استخدام أي فيديو بشكل يسيء لأوباما، مبيناً أنه أرسل لهم الفيديو بعد إجراء التعديلات عليه قبل نشره على موقع “يوتيوب”.

وأضاف أن العمل في الفيديو تم منذ 4 سنوات واستغرق 3 أيام مع أحد أصدقائه وكان الهدف منه هو التجربة واكتساب خبرة في تلك التقنية، إلا أنه فوجئ بانتشاره والخلاف الكبير حول هويته واستنكار البعض لوجوده خلف أوباما، مضيفاً أنه دهش من تصديق البعض للفيديو ليقوم بعدها بشرح كيفية نشر تلك المقاطع.

 



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    موضوع لايستحق النقاش وش الفكره الي يبغى يوصلها الغامدي من الفديو الطفل الصغير يعرف انه تركيب تبغى تبهرنا شاركهم في رحالتهم الفضاييه اخترع لناصاروخ نكسربه عيونهم والا طور لنا دواء للسرطان ونفتخر بك
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  2. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    ؟؟؟؟؟؟

    مخالف
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  3. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    زائره

    ادعموا هذه المواهب الجميله في استخدام التقنيه غيرك مايعرف وشلون يعيد مشاهدة الفديو
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  4. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    ابو محمد

    مالها داعي الحركات من البداية ولكن ..؟
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  5. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    صقر الجنوب

    واضح إنه فوتوشوب
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  6. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    دراكولا

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص

    الشعور بالنقص يؤدي للهياط لتعويض الشعور بالنقص وليته على شيء يستحق .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  8. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    مركب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    كلي فخر

    خاطر بنفسه. ياغامدي أبعد عن الكبار لا تلعب معاهم ثم يغيبوا شمسك
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  10. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص

    ****يشغل البعض نفسه بالتوافه مثل هذا ماذا يعني له أن يقف خلف نصراني عدو للإسلام والمسلمين ؟؟؟!!!! .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  11. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص

    البرق الخاطف

    هذي دعوه غير مباشرة الى بلادنا السعودية مهبط الوحي ومنبع الإسلام. فلا بد أن يتساءلون من هذا ؟ ومن أي بلد ؟ ف يأتيهم الجواب هذا سعودي مسلم عربي ومن ثم يبحثون عن الإسلام ف يسلمون إن شاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    ابو فارس

    تحية لهذا الشاب وكل شباب الوطن تحيه للمخلصين تحيه للمتميزين لاعزاء للحاقدين لاعزاء للسلبيين لاعزاء للفاشلين . الوطن ينهض بأبنائه المخلصين
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