كشف حقيقة وقوف شاب سعودي خلف أوباما في أحد خطاباته – فيديو

صحيفة المرصد : كشف الشاب السعودي الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يقف خلف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أحد خطاباته، ملابسات وحقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الشاب عبدالرحمن الغامدي ، إن الفيديو ليس حقيقياً وإنما مركب وإنه لم يكن واقفاً خلف أوباما وقت إلقاء هذا الخطاب في إحدى زياراته، رغم أنه بدا في الفيديو طبيعياً كأنه أحد المنظمين حسب ما ورد بموقع “العربية نت”.

وسرد الغامدي قصته مع الفيديو حيث أنه وجد المقطع وعلم أن مصدره قناة البيت الأبيض، ليرسل لهم بريداً عن رغبته في عمل تجربة للتعديل عليه، وكانت شروط التحميل في القناة تمنع استخدام أي فيديو بشكل يسيء لأوباما، مبيناً أنه أرسل لهم الفيديو بعد إجراء التعديلات عليه قبل نشره على موقع “يوتيوب”.

وأضاف أن العمل في الفيديو تم منذ 4 سنوات واستغرق 3 أيام مع أحد أصدقائه وكان الهدف منه هو التجربة واكتساب خبرة في تلك التقنية، إلا أنه فوجئ بانتشاره والخلاف الكبير حول هويته واستنكار البعض لوجوده خلف أوباما، مضيفاً أنه دهش من تصديق البعض للفيديو ليقوم بعدها بشرح كيفية نشر تلك المقاطع.