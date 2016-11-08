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“تقرير” يكشف حقيقة الصورة التي استخدمتها “سي إن إن” لفتاة يمنية تعاني من المجاعة – صورة

8 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص
“تقرير” يكشف حقيقة الصورة التي استخدمتها “سي إن إن” لفتاة يمنية تعاني من المجاعة – صورة
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صحيفة المرصد – متابعات: كشف تقرير إعلامي متداول على حقيقة الصورة التي عرضت على قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، خلال إجرائها مقابلة مع المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء الركن أحمد عسيري، لفتاة يمنية ضحية حالة مجاعة، حيث أكد على أن الصورة قديمة و يعود تاريخها لأكثر من 5 سنوات.

وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي،على ضرورة تقديم القناة باعتذار للمملكة، لممارستها سلوكاً يتنافى مع مهنية العمل الإعلامي، بغرض تشويه صورة التحالف الداعم للشرعية في اليمن.
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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    ااببووححمموودد

    تعليق 9 .. الجميع يعلم ما تخلفه الحروب من ويلات على البشر والحجر .. لكن نحن نتكلم عن موضوع بعينه .. أذكرك اليمنين أنفسهم هم من ورطو السعودية و التحالف لتدخل وانت تعلم ⁉
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  2. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص
    عدد التعليقات:342

    الديدحان

    نحن جبال لاتهزنا الرياح . اللهم احفظنا وانصرنا على من عادانا وارزقنا من حيث لانحتسب . فليذهب الاعلام الكاذب للجحيم .
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  3. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص

    أبو مصلفح الرياض

    وأنا أشكر الله على وجود شركة التقارير الإعلامية الفريدة اللي نشرت هذا الخبر ودحضت جميع أقوال المغرضين *** أبطالها خنفشاريين وإن حصل وفيه مجاعة ولا قتل تروهم مجرد يمنيين
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  4. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص

    أبو مصلفح الرياض

    لا والله عداكم العيب صراحةمافي أي مشاكل في اليمن ولا قتل ولاضحايا مدنيين هذي كلها هرطقة إعلامية السعودية هي سفينة النجاة أي شيء يسيء لها يسيء للدين لأن المقدسات سعودية من بداية الحرب تحسنت الامور أكثر
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  5. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    عبدالعزيز//

    للاسف ايران تدفع للاعلام الغربي لتشوية صورة السعوديه والتحالف وهذا هو اعلامها الكذب التزييف
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  6. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    قال الله تعالى :( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) فهم العدو الحقيقي الذي يسعى للقضاء على الإسلام والمسلمين ويتعاونون مع كل قوى الشر لذلك .
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  7. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    ااببووححمموودد

    الإعلام الإيراني .. إمتياز في صنع التزيف والتضليل .. يجب الوقوف لهم بالمرصاد ⁉
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  8. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    حسبنا الله عل من يريد تشويه سمعة المملكه
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  9. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    الغيور هو اللي اللي يحافظ على سمعة بنته وزوجته .

    بلاش تاليف في القران يا محمد محمد اذكر الايه صح والا اصمت
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  10. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    محمد محمد

    ربنا يقول اعدو لهم ماستطعو ولكن احنا حطينا يدنا بيدهم وربنا يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى واحنا استئمناهم وهذا غضب علينا من الله
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  11. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    شرحبيل

    الاعتذار قليل لابد من تغريمهم بمليارات الدولارات هذا مساس بالإسلام والمسلمين ***اليهود والنصارى والمجوس والملحدين خونة الأوطان
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  12. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    منصور

    امريكالايامن جانبيها
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