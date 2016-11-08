“تقرير” يكشف حقيقة الصورة التي استخدمتها “سي إن إن” لفتاة يمنية تعاني من المجاعة – صورة

صحيفة المرصد – متابعات: كشف تقرير إعلامي متداول على حقيقة الصورة التي عرضت على قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، خلال إجرائها مقابلة مع المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء الركن أحمد عسيري، لفتاة يمنية ضحية حالة مجاعة، حيث أكد على أن الصورة قديمة و يعود تاريخها لأكثر من 5 سنوات.
وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي،على ضرورة تقديم القناة باعتذار للمملكة، لممارستها سلوكاً يتنافى مع مهنية العمل الإعلامي، بغرض تشويه صورة التحالف الداعم للشرعية في اليمن.
تعليقات ( 12 )
ااببووححممووددتعليق 9 .. الجميع يعلم ما تخلفه الحروب من ويلات على البشر والحجر .. لكن نحن نتكلم عن موضوع بعينه .. أذكرك اليمنين أنفسهم هم من ورطو السعودية و التحالف لتدخل وانت تعلم ⁉
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الديدحاننحن جبال لاتهزنا الرياح . اللهم احفظنا وانصرنا على من عادانا وارزقنا من حيث لانحتسب . فليذهب الاعلام الكاذب للجحيم .
أبو مصلفح الرياضوأنا أشكر الله على وجود شركة التقارير الإعلامية الفريدة اللي نشرت هذا الخبر ودحضت جميع أقوال المغرضين *** أبطالها خنفشاريين وإن حصل وفيه مجاعة ولا قتل تروهم مجرد يمنيين
أبو مصلفح الرياضلا والله عداكم العيب صراحةمافي أي مشاكل في اليمن ولا قتل ولاضحايا مدنيين هذي كلها هرطقة إعلامية السعودية هي سفينة النجاة أي شيء يسيء لها يسيء للدين لأن المقدسات سعودية من بداية الحرب تحسنت الامور أكثر
عبدالعزيز//للاسف ايران تدفع للاعلام الغربي لتشوية صورة السعوديه والتحالف وهذا هو اعلامها الكذب التزييف
ااببووححممووددالإعلام الإيراني .. إمتياز في صنع التزيف والتضليل .. يجب الوقوف لهم بالمرصاد ⁉
الغيور هو اللي اللي يحافظ على سمعة بنته وزوجته .بلاش تاليف في القران يا محمد محمد اذكر الايه صح والا اصمت
محمد محمدربنا يقول اعدو لهم ماستطعو ولكن احنا حطينا يدنا بيدهم وربنا يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى واحنا استئمناهم وهذا غضب علينا من الله
شرحبيلالاعتذار قليل لابد من تغريمهم بمليارات الدولارات هذا مساس بالإسلام والمسلمين ***اليهود والنصارى والمجوس والملحدين خونة الأوطان
منصورامريكالايامن جانبيها