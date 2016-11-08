“تقرير” يكشف حقيقة الصورة التي استخدمتها “سي إن إن” لفتاة يمنية تعاني من المجاعة – صورة

صحيفة المرصد – متابعات: كشف تقرير إعلامي متداول على حقيقة الصورة التي عرضت على قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، خلال إجرائها مقابلة مع المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء الركن أحمد عسيري، لفتاة يمنية ضحية حالة مجاعة، حيث أكد على أن الصورة قديمة و يعود تاريخها لأكثر من 5 سنوات.

وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي،على ضرورة تقديم القناة باعتذار للمملكة، لممارستها سلوكاً يتنافى مع مهنية العمل الإعلامي، بغرض تشويه صورة التحالف الداعم للشرعية في اليمن.

