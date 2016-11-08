شاب يخترق “هدف” آلاف المرات .. ويستولي على “13 مليون ريال”

صحيفة المرصد : أفادت مصادر أن الجهات القضائية المختصة تحقق في قضية شاب سعودي، تمكن من اختراق النظام الإلكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والاستيلاء على 13 مليون ريال.

وحسب صحيفة “الوطن” أوضحت المصادر أن الشاب لا يحمل الثانوية العامة، وتمكن من اختراق الموقع 193 ألف مرة، إلى أنه استطاع الدخول إلى بيانات طالبي التوظيف والشركات وربطهم كموظفين، والموافقة على طلب التوظيف، والرفع بطلبات الدعم والموافقة عليها، ومتابعة إجراءات الصرف من الصندوق.

وأبانت أن الشاب اعترف خلال التحقيق معه أن ضعف برمجة النظام هو ما سهَّل له عملية الاختراق، وأتاح له إمكانية تحديث الفواتير وتجديدها وحذفها وإجراء التعديلات على المعلومات الشخصية للمتقدمين ومن ثمَّ ربطهم كموظفين.

وأشارت إلى أن الصندوق لم يكتشف عمليات الاختراق إلا بعد تلقيه بلاغاً حول الأمر، مبينةً أن الشاب سبق وأن اخترق أنظمة شركات ومؤسسات معروفة مسجلة لدى الصندوق.