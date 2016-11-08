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شاب يخترق “هدف” آلاف المرات .. ويستولي على “13 مليون ريال”

8 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص
شاب يخترق “هدف” آلاف المرات .. ويستولي على “13 مليون ريال”
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صحيفة المرصد : أفادت مصادر أن الجهات القضائية المختصة تحقق في قضية شاب سعودي، تمكن من اختراق النظام الإلكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والاستيلاء على 13 مليون ريال.

وحسب صحيفة “الوطن” أوضحت المصادر أن الشاب لا يحمل الثانوية العامة، وتمكن من اختراق الموقع 193 ألف مرة، إلى أنه استطاع الدخول إلى بيانات طالبي التوظيف والشركات وربطهم كموظفين، والموافقة على طلب التوظيف، والرفع بطلبات الدعم والموافقة عليها، ومتابعة إجراءات الصرف من الصندوق.

وأبانت أن الشاب اعترف خلال التحقيق معه أن ضعف برمجة النظام هو ما سهَّل له عملية الاختراق، وأتاح له إمكانية تحديث الفواتير وتجديدها وحذفها وإجراء التعديلات على المعلومات الشخصية للمتقدمين ومن ثمَّ ربطهم كموظفين.

وأشارت إلى أن الصندوق لم يكتشف عمليات الاختراق إلا بعد تلقيه بلاغاً حول الأمر، مبينةً أن الشاب سبق وأن اخترق أنظمة شركات ومؤسسات معروفة مسجلة لدى الصندوق.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    علوش وحش الوحوش

    مخالف للنشر
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  2. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    يمني عاشق الدمام

    معنا كثير مبرمجين من اليمن يعملوا بشركات سعودية و لهم القدرة على هذي المنافذ
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  3. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    الحساوي

    أه ياخلف أميه بس هذا ألي أقول
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  4. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    زائرابوفواز

    أبدن ماهو في السعوديه العلوم ذيه اكيد عملا الحوثي وعفاش جميع التعاملات الكترونيه عندنا ممتازه وفوق الممتازه سوى في البنوك أو اوغيره فيه نظام أعرفه قديم عندنا ااممممورناتمشي بي البركه من غير حركه
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  5. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    يالطيف

    ضحكت من الي يقول استقطبوة هل نجعل الحرامي شرطي طبعا لا هل نجل من الفاسد وارباب السوابق في الهيئه طبعا لا طيب هل نجازي المخترق الانظمه بالوظيفه والراتب المميز اجل ايش الفايدة من الدراسه والتطور
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  6. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    يالطيف

    بسهوله هاذي ايش قدرت الشاب الي لايحمل مؤهل ثانوي وستولي على ( ١٣) مليون ريال و(١٩٣) اختراق انا لاصدق الي يبي يصدق بكيفه هيئة الفساد رجاء التاكد والايضاح
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  7. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    رحم الله فقيد الأمة

    المشكله أن ابن البلد مهضوم حقه في كل مجال. المفروض الاستعانة فيه وصقل موهبته واحتوائه. بدل الأجنبي الذي لايهمه مصلحة أحد سوى نفسه. البلد يوجه به عقليات لايستهان بها والمفروض أن تستغل وتستثمر.
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  8. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    الجنوووووووووووووبي

    البرنامج لمستخدم ثريشيلد فاير برناممج بزارين أي واحد يستخدمه وفعلا قاعدة هدف البرمجية وحمايته ضعيفة جدا وهذي ليس احترافية انما حاول وحاول حتى تطابق البورت والاي بي والسيريال مع بعض وشبك معاه سهل جدا
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  9. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    ليه يالشمري كل هاالحسد انت ابو العريف. ؟؟؟
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  10. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    هذا الشاب يجب على وزارة الداخلية مكافأته موهوب بعصر الشبكه العنكبوتيه وللعلم الحروب القادمة حرب إلكترونيه (شاب اعجوبه )؟؟؟
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  11. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    ساري الليل

    بطل معليكم من الكلااااااام بطران
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  12. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    الشمري -حي الورود

    لا نادر ولا شئ برمجة الموقع وقاعدت بيانته ضعيفه وطاح فيه مره وقام كل شوي يدخل عليه أنا لي بالاختراق حوالي 3 سنوات بس أستعمله في مايرضي الله مساعدة الاقارب أقفل مواقع اباحيه . بس مايمنع أني لعبت في أول
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  13. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    من تحت الماء

    اصلا عقله وخبرته تساوي اليوم 50 مليون خمسمين مليون بالسوق العالمي لاتخسروه وتحاسبوه عن ثلاثطعش مليون وابحثوا عن غيره وشكرا
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  14. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    الصبحاوي

    لا تستهينو بالعقول النادرة هذي بغض النظر عن جريمته استقطبوه وصححو توجهاته سيفيد البلد باذن الله وحاسبو ***الاساس وهم المسئولين عن حماية المنشئه المخترقه وما خفي اعظم ،،،
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  15. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 10:02 ص

    لا والله ماهو ضعف برنامج النظام الا والله ضعف مخافت الله عنده وضعفه للشيطان هذا حرامي ويجب قطع يده
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  16. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    هذا احسن شي سواه ههه

    إلى أنه استطاع الدخول إلى بيانات طالبي التوظيف والشركات وربطهم كموظفين، والموافقة على طلب التوظيف،
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  17. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    .لن .

    امسكو من صمم النظام فهو يا مهمل يا متعاون يا اختلس وجاب اردى شي يا مافيه رقابة وامانة هولاء من المفسدين ان صح تقصيرهم بقص او غيره .. فهذا زمن ليس للاغبياء .
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  18. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    .لن .

    مخالف للنشر
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  19. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص
    عدد التعليقات:2337

    سهم

    ياعيني ،،،،، ياعيني ،،،، ويصرفون الملايين على بواباتهم ومواقعهم والحماية الأمنية ، وبعد كذا يطلع لهم طالب ثانوي يخترقهم ، هذي ولا بوابات الطين في البيوت القديمة أفضل منها ، ههههههههههههههه
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  20. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    من ناحيتي انا

    هذا مكسب اتمنى توظيفه بجهة أمنية والعفو عنه بما صدر منه وإرجاع المبالغ لمكانها الطبيعي .
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  21. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

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    هذا استرجعوا منه الفلوس وعلى طول ضموه لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . يا ناس هذا لو بالغرب كان من زمان في مكان مرموق . نحن نقتل العقول والمواهب في مدارسنا نعم انها الحقيقة
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  22. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    مجرد فكرة

    مثل ذلك الشاب الذي لم يحصل علي الشهادة الثانوية بعد تبنية وتعليمة للستفادة منه وعدم اقحامه في السجن ولابد من ان ينال عقاب ما فعل بطريقة تبين له ان الشي الي فعلة غلط ويستفاد منه
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  23. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ياحلاوه
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  24. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    صبحي

    هذا مفروض يكرمونه عنده موهبه كبيره وفذه ويمكن يستفاد منه.
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  25. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    الله كريم

    ضعف البرمجه بالنظام هو السبب جعله لصاً محترفاً ههههههههههههه
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  26. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    سن توب

    مخالف للنشر
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