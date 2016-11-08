شاب يخترق “هدف” آلاف المرات .. ويستولي على “13 مليون ريال”

صحيفة المرصد : أفادت مصادر أن الجهات القضائية المختصة تحقق في قضية شاب سعودي، تمكن من اختراق النظام الإلكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والاستيلاء على 13 مليون ريال.
وحسب صحيفة “الوطن” أوضحت المصادر أن الشاب لا يحمل الثانوية العامة، وتمكن من اختراق الموقع 193 ألف مرة، إلى أنه استطاع الدخول إلى بيانات طالبي التوظيف والشركات وربطهم كموظفين، والموافقة على طلب التوظيف، والرفع بطلبات الدعم والموافقة عليها، ومتابعة إجراءات الصرف من الصندوق.
وأبانت أن الشاب اعترف خلال التحقيق معه أن ضعف برمجة النظام هو ما سهَّل له عملية الاختراق، وأتاح له إمكانية تحديث الفواتير وتجديدها وحذفها وإجراء التعديلات على المعلومات الشخصية للمتقدمين ومن ثمَّ ربطهم كموظفين.
وأشارت إلى أن الصندوق لم يكتشف عمليات الاختراق إلا بعد تلقيه بلاغاً حول الأمر، مبينةً أن الشاب سبق وأن اخترق أنظمة شركات ومؤسسات معروفة مسجلة لدى الصندوق.
تعليقات ( 26 )
علوش وحش الوحوشمخالف للنشر
يمني عاشق الدماممعنا كثير مبرمجين من اليمن يعملوا بشركات سعودية و لهم القدرة على هذي المنافذ
الحساويأه ياخلف أميه بس هذا ألي أقول
زائرابوفوازأبدن ماهو في السعوديه العلوم ذيه اكيد عملا الحوثي وعفاش جميع التعاملات الكترونيه عندنا ممتازه وفوق الممتازه سوى في البنوك أو اوغيره فيه نظام أعرفه قديم عندنا ااممممورناتمشي بي البركه من غير حركه
يالطيفضحكت من الي يقول استقطبوة هل نجعل الحرامي شرطي طبعا لا هل نجل من الفاسد وارباب السوابق في الهيئه طبعا لا طيب هل نجازي المخترق الانظمه بالوظيفه والراتب المميز اجل ايش الفايدة من الدراسه والتطور
يالطيفبسهوله هاذي ايش قدرت الشاب الي لايحمل مؤهل ثانوي وستولي على ( ١٣) مليون ريال و(١٩٣) اختراق انا لاصدق الي يبي يصدق بكيفه هيئة الفساد رجاء التاكد والايضاح
رحم الله فقيد الأمةالمشكله أن ابن البلد مهضوم حقه في كل مجال. المفروض الاستعانة فيه وصقل موهبته واحتوائه. بدل الأجنبي الذي لايهمه مصلحة أحد سوى نفسه. البلد يوجه به عقليات لايستهان بها والمفروض أن تستغل وتستثمر.
الجنوووووووووووووبيالبرنامج لمستخدم ثريشيلد فاير برناممج بزارين أي واحد يستخدمه وفعلا قاعدة هدف البرمجية وحمايته ضعيفة جدا وهذي ليس احترافية انما حاول وحاول حتى تطابق البورت والاي بي والسيريال مع بعض وشبك معاه سهل جدا
ساري الليلبطل معليكم من الكلااااااام بطران
الشمري -حي الورودلا نادر ولا شئ برمجة الموقع وقاعدت بيانته ضعيفه وطاح فيه مره وقام كل شوي يدخل عليه أنا لي بالاختراق حوالي 3 سنوات بس أستعمله في مايرضي الله مساعدة الاقارب أقفل مواقع اباحيه . بس مايمنع أني لعبت في أول
من تحت الماءاصلا عقله وخبرته تساوي اليوم 50 مليون خمسمين مليون بالسوق العالمي لاتخسروه وتحاسبوه عن ثلاثطعش مليون وابحثوا عن غيره وشكرا
الصبحاويلا تستهينو بالعقول النادرة هذي بغض النظر عن جريمته استقطبوه وصححو توجهاته سيفيد البلد باذن الله وحاسبو ***الاساس وهم المسئولين عن حماية المنشئه المخترقه وما خفي اعظم ،،،
هذا احسن شي سواه هههإلى أنه استطاع الدخول إلى بيانات طالبي التوظيف والشركات وربطهم كموظفين، والموافقة على طلب التوظيف،
.لن .امسكو من صمم النظام فهو يا مهمل يا متعاون يا اختلس وجاب اردى شي يا مافيه رقابة وامانة هولاء من المفسدين ان صح تقصيرهم بقص او غيره .. فهذا زمن ليس للاغبياء .
.لن .مخالف للنشر
عدد التعليقات:2337
سهمياعيني ،،،،، ياعيني ،،،، ويصرفون الملايين على بواباتهم ومواقعهم والحماية الأمنية ، وبعد كذا يطلع لهم طالب ثانوي يخترقهم ، هذي ولا بوابات الطين في البيوت القديمة أفضل منها ، ههههههههههههههه
من ناحيتي اناهذا مكسب اتمنى توظيفه بجهة أمنية والعفو عنه بما صدر منه وإرجاع المبالغ لمكانها الطبيعي .
انشر التعليقهذا استرجعوا منه الفلوس وعلى طول ضموه لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . يا ناس هذا لو بالغرب كان من زمان في مكان مرموق . نحن نقتل العقول والمواهب في مدارسنا نعم انها الحقيقة
مجرد فكرةمثل ذلك الشاب الذي لم يحصل علي الشهادة الثانوية بعد تبنية وتعليمة للستفادة منه وعدم اقحامه في السجن ولابد من ان ينال عقاب ما فعل بطريقة تبين له ان الشي الي فعلة غلط ويستفاد منه
خلك بعيد حبك يزيد 😊ياحلاوه
صبحيهذا مفروض يكرمونه عنده موهبه كبيره وفذه ويمكن يستفاد منه.
الله كريمضعف البرمجه بالنظام هو السبب جعله لصاً محترفاً ههههههههههههه
سن توبمخالف للنشر