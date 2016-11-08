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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

8 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
  • 1٬678
  • 78
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1

الجزيرة-طلال الشعشاع

2

الجزيرة-مفرح الزيادي

3

الجزيرة-عبد الله المرزوق

4

الجزيرة-رشيد السليم

5

الجزيرة-سعود الماضي

6

الجزيرة-منال محمد

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-محمود الهمزاني

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 78 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 78
    8 نوفمبر, 2016 , 13:06 م
    عدد التعليقات:7824

    الحرمان

    مسهم بالخير ✋
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  2. 77
    8 نوفمبر, 2016 , 12:55 م
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    هههههههه
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  3. 76
    8 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    شايف العجائب

    تعليقي 72 ... هل ارادوا احراجهن ،، طبعا لا ،، لكنه التعبير عن المشاعر المجتوله ...(شايف)
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  4. 75
    8 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    شايف العجائب

    ذبحني غلاك اللي سرى مثل سم الداب ،، طفح بالعروق وكل ما وافقه ينهيه ...(حمد السعيد) . . . . ,, ..... لو كان هذا البيت لي لاداوى كثيرا .. ولكن صح لسان قايله ....(شايف)
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  5. 74
    8 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    🎀💫

    عبرة-قد يجمع-المال غير آكله--ويأكل -المال غير من جمعه
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  6. 73
    8 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    🎀💫

    صديقك -حين تستغني كثير-ومالك عند فقرك-صديق.
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  7. 72
    8 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    شايف العجائب

    المحب،،لابد ان ينفس عما بداخله من مشاعر تجتول ،، والا انفجر،،والتاريخ يشهد بذلك ،، فهذا الفارس عنتره ماذا قال عن مشاعره نحو عبلاء،،وكثير عزه،،وجميل بثينه،، ماذا قالوا!! ومع ذلك خلدت مشاعرهم من احبوا .
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  8. 71
    8 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    🎀💫

    دائماً يكتشف -جواهر الرجال-في تقلب الأحوال
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  9. 70
    8 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    أوركيد🌺

    آعزآئي المشاهدين😊فاااصل ونواااصل فقرة طقطقــــ😂😂ـــه.
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  10. 69
    8 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    🎀💫

    يقول أحد الحكماء-مادام الحساب -موجود-دامت الصحبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 68
    8 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    أوركيد🌺

    وأنت أعتبرني فـ الحياة .. "متـذوق"🌼
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 67
    8 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    شايف العجائب

    اللهم صل وسلم على حبيبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واحشرني تحت لوائه واسقني من يده الشريفه انا ووالدي ومن ذكرنا ووالديه والمسلمين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 66
    8 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    أوركيد🌺

    وأنت🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 65
    8 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    أوركيد🌺

    أنا أعتبر .. طعم الحياة بــ "وجُودك💗"
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 64
    8 نوفمبر, 2016 , 12:09 م
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    قد حان الآن موعد صلاة الظهر ياساده في مدينة جده. 🌻🌻
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 63
    8 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    شايف لاتحرج البنت سارونة اكثر من كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 62
    8 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    أوركيد🌺

    ومودي مــررروق😜😄
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 61
    8 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    أوركيد🌺

    أنا طيب!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 60
    8 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    🎀💫

    سلم مخادع -أكثر شراً-من حرب مكشوفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 59
    8 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    أوركيد🌺

    وأقـول ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 58
    8 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    🎀💫

    الكلمة الطيبة -جواز مرور -لمعظم القلوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 57
    8 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    🎀💫

    من قنع من الدنيا باليسير-هان عليه كل عسير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 56
    8 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    أوركيد🌺

    ​‏​‏​​تقول كيف الحال .. وشلون مودّك؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 55
    8 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    🎀💫

    البستان الجميل-لايخلوامن الأفاعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 54
    8 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    🎀💫

    إذا أزداد -الغرور-نقص-السرور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 53
    8 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    لو الناس الأخرى من قرابه وغيرهم عرفت من انتن بالحقيقة كان ماجلستن تردن على الذكور والعكس صحيح رغم أن الله يرى
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  27. 52
    8 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    الرائعون. لايعيشون طويلا ..صدقوني من يوم ماسمعت هالجمله وأنا يدي على قلببي. 💔😝😝😝😭😭😝😝
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  28. 51
    8 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    🎀💫

    لاإله إلا الله-محمدرسول الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 50
    8 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    صــــلوا على الحبيب ﴿םבםב ﷺ﴾ اللهمَّ صَلِّ وَسَـــلِّمْ وَبَارِك على نَبِيِّنَـــا مُحمَّد ﷺ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 49
    8 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    واحفظ لسانك لا تقول فتبقى /إن البلاء موكل بالمنطق...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 48
    8 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    صباح النور اخي شايف....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 47
    8 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    جميعنا نملك نفس القلب. ولكن. لانملك نفس النيه. .....احيانا ننتمى عالما بلا ألم وظلم وحزن ولكن إذا احب الله المومن ابتلاه .....
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  33. 46
    8 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    أوركيد🌺

    ما كانت [ الدنيا ] هم أحد قط إلا لزم قلبه أربع خصال: فقر لا يدرك غناه وهم لا ينقضي مداه وشغل لا ينفد أولاه وأمل لا يبلغ منتهاه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 45
    8 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    اتقين الله يااخوات ..والله عيب ..ماتكتبون. ...استحوا من الله ...فالله يراكم..وستحاسبون
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    انا اكتب على شأنه وانا خابره موجود يتابع بصمت وكن ماهي على شانه...دقات قلبي من عنااي اعبث بي تزووود بين .....الثانيه والدقيقه. ....
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  36. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    شايف العجائب

    كلما تمعنت في تعليقاتها ،، تأسرني ،، تجذبني ،، تبهرني ،، تحلق بفكري في سماء الخيال ،، فماذا يعني هذا ......(شايف أسيرك)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    أوركيد🌺

    من قال إن الحياة هم ، غم ، ضيق ،؟ بل " الحياة طيبة لكن لمّّن ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    شايف العجائب

    اللهم صل وسلم على حبيبي محمد واله وصحبه اجمعين ..... .... ،، صباح الورد والفل والكادي ياسمــــو النفــــس ،، صباح الطلة المميزة ،، والحضور المختلف ...(شايف جمالك)
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    غلطه. ....... وهويتك...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    لو أعرف أن الحب خطير جدا. ... مااحببت.......
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  41. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    أوركيد🌺

    لن تتحقق لك أمنية وهي لم تكتب لك ف "اللوح" فلماذآ تشغل تفكيرك😴بشئ مفروغ منه؟🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    اشتقت إليك. ... فعلمني أن لا أشتاق ....
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  43. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    يُبهرني الأدب في زمنٍ قلّ فيه الأدب يعجبني اللطف في زمن الصراحة الجارحة .. و يأسرني الإحترام في زمن الجرأة و يبكيني الشوق لحسن الخلق .....
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  44. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    أوركيد🌺

    طمأنينة القلب أعظم من سعادته.. لأن السعادة وقتية والطمأنينة دائمة.. ومن أعظم أسبابها ذكر الله: ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾❤️
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    وصباحك يالغلا. كيفك وكيف الماما. الله يشفيهاا ياااارب ويعوضكم خيير ي رب 💕
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    التعلم من الحياة لايكون بالأشياء الجيدة فقط بل حتى بردود الناس السيئه تتأمل بالعقليات البشرية المختلفة الجيد والحسن منها ضبط النفس شجاعة...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  47. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    قال الحجاج بن يوسف لأعرابي إن طعام طيب فرد عليه الأعرابي : والله ماطيبه خبازك و لا طباخك ولكن طيبته العافية ...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    أوركيد🌺

    27 ـ لاتضيع وقتك في طلب الأماني أهم الأماني الثبات ع الدين والعافية حتى نلقاه وغيره لاشئ.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  50. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    أوركيد🌺

    مآيجعل صبآآحي مُميزاً هو أن قلبي💗مازآل ينبض بالحيآة🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    العقول العظيمة تناقش الأفكار، والمتوسطة تناقش الأحداث، وأما الصغيرة فتناقش الأشخاص....
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  52. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    محمد

    قد تتأخرالأماني لتكثرالعطايا فيوسف سجن معه فتيان وخرجا قبله ليصبح أحدهما خادما ويصلب الأخر ثم خرج يوسف ليصبح عزيز مصر "فأحسنواالظن بالله"❤
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  53. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    محمد

    االلهم امين الله يشفي كل مريض
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  54. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    أوركيد🌺

    يقولﷺ: من أصبح منكم آمناً في سربه،معافى في جسده،عنده قوت يومه،فكأنما حيزت له الدنيا”🌿
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    محمد

    السلام عليكم كيفكم جميعا ارحبو
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  56. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    اللهم إشفي كل روح قيدها المرض،و إغفر لكل روح احتواها التراب.💕....
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  57. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    صباح الفل هيوفه...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  58. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    أوركيد🌺

    يقولون : صباح الخير يا عرب برنامج إجتماعي يومي يعرض على شاشة mbc
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    ليست السعادة ان تمتلك كل شئ انما السعاده ان يسعدك الله بما اعطاك ويرضيك بما اتاك....واصبحنا. اصبح الملك الله اللهم اعطنا خير هذا اليووم وخير مافيه واكفنا شر هذا اليوم وشر مافيه ...
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  60. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:14795

    هيفاء @

    تكتمل حياتنا بأشياء وتنقص بأخرى ليست مسألة حظ. إنما هي أقدار يعطي الله لكل ذي حق حقه فالحمدالله دائما وابدأ ..صباح الخير واقصد بالخير تلك الحياة التي تشبه حسن من تحب تحديدا...🕊
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  61. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    لتعيش براحة بال ' 'اسكت كأنك لم تفهم شيئاً .. وتجاهل كأنك لم ترى أي شيء....
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  62. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    أوركيد🌺

    آعزآئي المشاهد آرررحبوآ ثم آرررحبوآ ويش حالكم🖐 ، أستريحوا أستريحوا حلفت ماتقومون أنا راعية محل😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    اللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافية وأسعد. قلبها يا الله✨...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    البعض تعود على سوء الظن بالاخرين معتبرا ذلك نوعا من الفطنة والذكاء تذكر أن سوء الظن مرض يقتل علاقاتك بالاخرين ....
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  65. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    على حسب قدر السلعة يكون مكيالها فالحديد..بالطن ..والفاكهة..بالكيلو.. والذهب..بالجرام.. والألماس..بالقيراط.. أمّا أعمال الآخرة..فهي بالذرّة....
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  66. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    ﷽ ﴿إنّ اللهَ وملائكتَهُ يُصَـلُّونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلُّوا عليه وسلِّمُوا تسليما﴾ ﷺ...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  67. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    تعجبني الأرواح الراقيه التي تحترم ذاتها وتحترم الغير ..عندما تتحدث تتحدث ب عمق ، تطلب ب أدب ، تمزح ب ذوق ، وتعتـذر ب صدق ....
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  68. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    يارب أغرس في نبضات أمي رآحه وفي جسدها عافية لا تفارقها أبدا اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء ليس بعده سقما ابدا ..!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  69. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:6709

    سـارونھَہّ

    رؤيةُ أمكَ سعيدة ،،، تكفيكَ لترى كُل مَعاني السَعادة التي لا تّزول ..!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  70. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:5665

    المنتصر بالله

    وين باقي القروب يا شيهانه يا القناص 2 جعلك ماتصيد غير ضبان ههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  71. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 لجنة ( تشويه ) الرياضة السعودية اختراع لبن مساعد كمسكن لتسلية الطواقي عن ( العالمية ) على حساب تاريخ الرياضة التي حذف منه أكثر من 22 عام لم يحقق فيها المحلي أي إنجاز ..يا طاقية👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  72. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:5665

    المنتصر بالله

    ويجب على العاقل أن يستمع إلى مايقوله الموس وس والمحسود من دلول وبدريه وفرقة حسب الله وأعوانهم هههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  73. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    القناص2

    اقرب شيء لنفس الاجل وابعد شى الأمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  74. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:5665

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💞🌻🌺💞🌼💞
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  75. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    القناص2

    افضل طريق لاكتساب سمعه جيده ان تحاول الظهور بالشكل الذي تريده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    القناص2

    الكذب ليس شرا بحد ذاته ولكنه يصيب الروح بالشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    القناص2

    ينبغي للعاقل ان يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    القناص2

    لايكون الشخص حكيما حتى يتغلب على شهواته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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