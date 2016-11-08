شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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تعليقات ( 78 )
عدد التعليقات:7824
الحرمانمسهم بالخير ✋
عدد التعليقات:14795
هيفاء @هههههههه
شايف العجائبتعليقي 72 ... هل ارادوا احراجهن ،، طبعا لا ،، لكنه التعبير عن المشاعر المجتوله ...(شايف)
شايف العجائبذبحني غلاك اللي سرى مثل سم الداب ،، طفح بالعروق وكل ما وافقه ينهيه ...(حمد السعيد) . . . . ,, ..... لو كان هذا البيت لي لاداوى كثيرا .. ولكن صح لسان قايله ....(شايف)
🎀💫عبرة-قد يجمع-المال غير آكله--ويأكل -المال غير من جمعه
🎀💫صديقك -حين تستغني كثير-ومالك عند فقرك-صديق.
شايف العجائبالمحب،،لابد ان ينفس عما بداخله من مشاعر تجتول ،، والا انفجر،،والتاريخ يشهد بذلك ،، فهذا الفارس عنتره ماذا قال عن مشاعره نحو عبلاء،،وكثير عزه،،وجميل بثينه،، ماذا قالوا!! ومع ذلك خلدت مشاعرهم من احبوا .
🎀💫دائماً يكتشف -جواهر الرجال-في تقلب الأحوال
أوركيد🌺آعزآئي المشاهدين😊فاااصل ونواااصل فقرة طقطقــــ😂😂ـــه.
🎀💫يقول أحد الحكماء-مادام الحساب -موجود-دامت الصحبة
أوركيد🌺وأنت أعتبرني فـ الحياة .. "متـذوق"🌼
شايف العجائباللهم صل وسلم على حبيبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واحشرني تحت لوائه واسقني من يده الشريفه انا ووالدي ومن ذكرنا ووالديه والمسلمين .
أوركيد🌺وأنت🤔
أوركيد🌺أنا أعتبر .. طعم الحياة بــ "وجُودك💗"
عدد التعليقات:14795
هيفاء @قد حان الآن موعد صلاة الظهر ياساده في مدينة جده. 🌻🌻
أوركيد🌺ومودي مــررروق😜😄
أوركيد🌺أنا طيب!
🎀💫سلم مخادع -أكثر شراً-من حرب مكشوفة
أوركيد🌺وأقـول ؟
🎀💫الكلمة الطيبة -جواز مرور -لمعظم القلوب
🎀💫من قنع من الدنيا باليسير-هان عليه كل عسير
أوركيد🌺تقول كيف الحال .. وشلون مودّك؟
🎀💫البستان الجميل-لايخلوامن الأفاعي
🎀💫إذا أزداد -الغرور-نقص-السرور
عدد التعليقات:14795
هيفاء @الرائعون. لايعيشون طويلا ..صدقوني من يوم ماسمعت هالجمله وأنا يدي على قلببي. 💔😝😝😝😭😭😝😝
🎀💫لاإله إلا الله-محمدرسول الله
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّصــــلوا على الحبيب ﴿םבםב ﷺ﴾ اللهمَّ صَلِّ وَسَـــلِّمْ وَبَارِك على نَبِيِّنَـــا مُحمَّد ﷺ....
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّواحفظ لسانك لا تقول فتبقى /إن البلاء موكل بالمنطق...
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّصباح النور اخي شايف....
عدد التعليقات:14795
هيفاء @جميعنا نملك نفس القلب. ولكن. لانملك نفس النيه. .....احيانا ننتمى عالما بلا ألم وظلم وحزن ولكن إذا احب الله المومن ابتلاه .....
أوركيد🌺ما كانت [ الدنيا ] هم أحد قط إلا لزم قلبه أربع خصال: فقر لا يدرك غناه وهم لا ينقضي مداه وشغل لا ينفد أولاه وأمل لا يبلغ منتهاه.
عدد التعليقات:14795
هيفاء @انا اكتب على شأنه وانا خابره موجود يتابع بصمت وكن ماهي على شانه...دقات قلبي من عنااي اعبث بي تزووود بين .....الثانيه والدقيقه. ....
شايف العجائبكلما تمعنت في تعليقاتها ،، تأسرني ،، تجذبني ،، تبهرني ،، تحلق بفكري في سماء الخيال ،، فماذا يعني هذا ......(شايف أسيرك)
أوركيد🌺من قال إن الحياة هم ، غم ، ضيق ،؟ بل " الحياة طيبة لكن لمّّن ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة )
شايف العجائباللهم صل وسلم على حبيبي محمد واله وصحبه اجمعين ..... .... ،، صباح الورد والفل والكادي ياسمــــو النفــــس ،، صباح الطلة المميزة ،، والحضور المختلف ...(شايف جمالك)
عدد التعليقات:14795
هيفاء @غلطه. ....... وهويتك...
عدد التعليقات:14795
هيفاء @لو أعرف أن الحب خطير جدا. ... مااحببت.......
أوركيد🌺لن تتحقق لك أمنية وهي لم تكتب لك ف "اللوح" فلماذآ تشغل تفكيرك😴بشئ مفروغ منه؟🤔
عدد التعليقات:14795
هيفاء @اشتقت إليك. ... فعلمني أن لا أشتاق ....
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّيُبهرني الأدب في زمنٍ قلّ فيه الأدب يعجبني اللطف في زمن الصراحة الجارحة .. و يأسرني الإحترام في زمن الجرأة و يبكيني الشوق لحسن الخلق .....
أوركيد🌺طمأنينة القلب أعظم من سعادته.. لأن السعادة وقتية والطمأنينة دائمة.. ومن أعظم أسبابها ذكر الله: ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾❤️
عدد التعليقات:14795
هيفاء @وصباحك يالغلا. كيفك وكيف الماما. الله يشفيهاا ياااارب ويعوضكم خيير ي رب 💕
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّالتعلم من الحياة لايكون بالأشياء الجيدة فقط بل حتى بردود الناس السيئه تتأمل بالعقليات البشرية المختلفة الجيد والحسن منها ضبط النفس شجاعة...
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّقال الحجاج بن يوسف لأعرابي إن طعام طيب فرد عليه الأعرابي : والله ماطيبه خبازك و لا طباخك ولكن طيبته العافية ...
أوركيد🌺27 ـ لاتضيع وقتك في طلب الأماني أهم الأماني الثبات ع الدين والعافية حتى نلقاه وغيره لاشئ.
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّوعليكم السلام...
أوركيد🌺مآيجعل صبآآحي مُميزاً هو أن قلبي💗مازآل ينبض بالحيآة🌹
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّالعقول العظيمة تناقش الأفكار، والمتوسطة تناقش الأحداث، وأما الصغيرة فتناقش الأشخاص....
محمدقد تتأخرالأماني لتكثرالعطايا فيوسف سجن معه فتيان وخرجا قبله ليصبح أحدهما خادما ويصلب الأخر ثم خرج يوسف ليصبح عزيز مصر "فأحسنواالظن بالله"❤
محمدااللهم امين الله يشفي كل مريض
أوركيد🌺يقولﷺ: من أصبح منكم آمناً في سربه،معافى في جسده،عنده قوت يومه،فكأنما حيزت له الدنيا”🌿
محمدالسلام عليكم كيفكم جميعا ارحبو
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّاللهم إشفي كل روح قيدها المرض،و إغفر لكل روح احتواها التراب.💕....
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّصباح الفل هيوفه...
أوركيد🌺يقولون : صباح الخير يا عرب برنامج إجتماعي يومي يعرض على شاشة mbc
عدد التعليقات:14795
هيفاء @ليست السعادة ان تمتلك كل شئ انما السعاده ان يسعدك الله بما اعطاك ويرضيك بما اتاك....واصبحنا. اصبح الملك الله اللهم اعطنا خير هذا اليووم وخير مافيه واكفنا شر هذا اليوم وشر مافيه ...
عدد التعليقات:14795
هيفاء @تكتمل حياتنا بأشياء وتنقص بأخرى ليست مسألة حظ. إنما هي أقدار يعطي الله لكل ذي حق حقه فالحمدالله دائما وابدأ ..صباح الخير واقصد بالخير تلك الحياة التي تشبه حسن من تحب تحديدا...🕊
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّلتعيش براحة بال ' 'اسكت كأنك لم تفهم شيئاً .. وتجاهل كأنك لم ترى أي شيء....
أوركيد🌺آعزآئي المشاهد آرررحبوآ ثم آرررحبوآ ويش حالكم🖐 ، أستريحوا أستريحوا حلفت ماتقومون أنا راعية محل😊
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّاللهم ارزق أمي فوق عمرها عمرا وفوق صحتها عافية وأسعد. قلبها يا الله✨...
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّالبعض تعود على سوء الظن بالاخرين معتبرا ذلك نوعا من الفطنة والذكاء تذكر أن سوء الظن مرض يقتل علاقاتك بالاخرين ....
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّعلى حسب قدر السلعة يكون مكيالها فالحديد..بالطن ..والفاكهة..بالكيلو.. والذهب..بالجرام.. والألماس..بالقيراط.. أمّا أعمال الآخرة..فهي بالذرّة....
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّ﷽ ﴿إنّ اللهَ وملائكتَهُ يُصَـلُّونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلُّوا عليه وسلِّمُوا تسليما﴾ ﷺ...
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّتعجبني الأرواح الراقيه التي تحترم ذاتها وتحترم الغير ..عندما تتحدث تتحدث ب عمق ، تطلب ب أدب ، تمزح ب ذوق ، وتعتـذر ب صدق ....
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّيارب أغرس في نبضات أمي رآحه وفي جسدها عافية لا تفارقها أبدا اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء ليس بعده سقما ابدا ..!!
عدد التعليقات:6709
سـارونھَہّرؤيةُ أمكَ سعيدة ،،، تكفيكَ لترى كُل مَعاني السَعادة التي لا تّزول ..!!
عدد التعليقات:5665
المنتصر باللهوين باقي القروب يا شيهانه يا القناص 2 جعلك ماتصيد غير ضبان ههههههه
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 لجنة ( تشويه ) الرياضة السعودية اختراع لبن مساعد كمسكن لتسلية الطواقي عن ( العالمية ) على حساب تاريخ الرياضة التي حذف منه أكثر من 22 عام لم يحقق فيها المحلي أي إنجاز ..يا طاقية👊
عدد التعليقات:5665
المنتصر باللهويجب على العاقل أن يستمع إلى مايقوله الموس وس والمحسود من دلول وبدريه وفرقة حسب الله وأعوانهم هههههههه
القناص2اقرب شيء لنفس الاجل وابعد شى الأمل
عدد التعليقات:5665
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💞🌻🌺💞🌼💞
القناص2افضل طريق لاكتساب سمعه جيده ان تحاول الظهور بالشكل الذي تريده
القناص2الكذب ليس شرا بحد ذاته ولكنه يصيب الروح بالشر
القناص2ينبغي للعاقل ان يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض
القناص2لايكون الشخص حكيما حتى يتغلب على شهواته