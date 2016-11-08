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موظف في شركة نفط يدخل سجن الأحساء ملحدا ويخرج داعية..هذه تفاصيل قصته!

8 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص
موظف في شركة نفط يدخل سجن الأحساء ملحدا ويخرج داعية..هذه تفاصيل قصته!
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صحيفة المرصد: تسببت الصحبة السيئة لموظف يعمل في إحدى شركات التنقيب عن البترول بها موظفون من مختلف الجنسيات والديانات والمعتقدات للإعجاب بالإلحاد واعتناقه.

وروى المواطن قصة انحراف معتقداته، التي أدَّت به إلى الإلحاد، وكانت سبباً في التبليغ عنه وسجنه في سجن الأحساء. وفقا لـ”اليوم”، مؤكدًا أنه كان يبحث في الإنترنت والقراءة عن معتقدات وحجج الملحدين حتى قاده الأمر إلى الإلحاد، ولم يكتفِ بذلك، بل وصل به الأمر إلى السخرية من الدين ومن زملائه.

وأشار إلى أن زملاءه حالوا إقناعه بالرجوع إلى الطريق الصحيح، إلا أن ذلك زاده عناداً، فطلبوا منه التوقف عن السخرية من الدين أمامهم فلم يهتم، بعد ذلك أبلغوا الجهات المختصة، التي بدورها ألقت القبض عليه وأودعته السجن.

وأعاد المواطن الفضل لأحد مشايخ السجون الذي قال إنه اهتم به وحدثه عن الله والدين والإعجاز العلمي في القرآن والحكمة من الخلق، حتى عاد إلى رشده وأصبح داعية.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    جايكم

    الملحدين لم يكونوا مسلمين إلا بالاسم لذلك سهل الحادهم لم يعرف حقيقة الدين وعندما يسلم ويتعلم من المشايخ اصول الدين يرجع الى الله !!
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  2. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    مـبارگ

    يشوف الخبر ويفكر يهاجم او يدافع ماف وسط المضحك انه يعلق ع خبر ملحد وذكر مصحات النفسية والله انك اولى فيها قبل امس يدافع ع السكرانه ول سوته وامس يهاجم ال ارسلت صورتها وربي لاذع وحرام تركه كذا
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  3. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    الاسلام ديني

    سبحان الله العبرة بالخاتمة فكم من شخص غارق في لجج المعاصي فيأتيه لطف الله وعنايته فيعودإلى خالقه ويختم له بالحسنى والعكس صحيح اهم شي يحرص عليه كل شخص أن لا يكون من المتكبرين ويستجيب لداعي الله في قلبه
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  4. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    جايكم

    الملحدين لم يكونوا مسلمين إلا بالاسم لذلك سهل الحادهم لم يعرف حقيقة الدين وعندما يسلم ويتعلم من المشايخ اصول الدين يرجع الى الله !!
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  5. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    الشيخ حسن

    كما قلت لبد من تغير مفهومه في الماضي اولا لانو سوف يصدق الاحاد ثم من يأتي من يرشده ولكن سف يرجع إلى الخطأ مرة أخرى بسبب معتقداته في الطفولة لانه لا يستطيع. التحكم في نفسه تسير حياته مثل شد الحبل يمين
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  6. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 12:45 م
    عدد التعليقات:3006

    ابن الوطن

    هؤلاء يتسترون بالدين تحت مسمى داعيه حتى يفك نفسه من السجن
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  7. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    الشيخ حسن

    لايمكن للسجن ان يعدل من معتقداته وهو من المهم ان يرجع إلى صوابه والى دين الله عزوجل ولكن الجانب النفسي لهذا الشخص هو الاهم لماذا لانو لبد من الرجوع الى ماضيه حدث خطأ في طفولته يجب تغييرها ثم نرشده
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  8. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:3006

    ابن الوطن

    الله يفك أسر رائف بدوي ما سوى ربع ماسواه
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  9. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    صور مع تحيه

    والله من زين اخويك يبلغون عنك
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  10. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 12:39 م
    عدد التعليقات:15255

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليكم تضحكون علينا تحت ستار الدين دعاة تقاة متقين.لكن الشرهة على من يصدقكم.المفروض مايسجل تحت اسم داعية الا أن يكون عنده شهادة مثل شهادة عامل المطعم البنقالي مكتوب فيها خالي من الأمراض.
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  11. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    مـبارگ

    ليه مايقبض عليه يستهزئ بالدين والسنة ويحرض ع الانفلات ويتهم المواطنين ويستفزهم بما هو فيه ولا مايتابعون صحف لكن هو فيه فرق بين الملحد ودعوات البعض للتحرر الى اخر المطالب المناقضة للدين
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  12. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    اللهم! اهد ضال المسلمين. اللهم! ردنا إليك رداً جميلاً. اللهم! أصلح شباب المسلمين ونساءهم. اللهم! أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم! آمنا في أوطاننا
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  13. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 12:34 م
    عدد التعليقات:15255

    قلم الحقيقه

    هذا محلي نعم ياداعيتنا ماء وارد محلي. لالالالالالا هذا مايعدل الراس . الماء الزين في تركيـــــــــا نخب أول ههههههههههههه
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  14. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    مـبارگ

    ٤ كل اللي ذكرتهم اهون منك تتكلم عن حالك لاحظ الفرق الزمني بين تعليقه وتعليق ***فوقه بنفس التوقيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 12:31 م
    عدد التعليقات:15255

    قلم الحقيقه

    هذه حقيقة الدعاة الثغاة. والدراويش خلفهم أتباعهم وأحبابهم . ياداعيتنا المقدس لو سمحت بروح أشرب ماء صحة.لاتشرب شربك الموت.اول هات غريشتك أفحصها وشمشمها أخاف ماهو ماء المسكر المخزي.حتى أشرب معك هههههههه
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  16. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    A.awad

    وأصـبـح داعـيــه مره وحده..!! أنـتـبـهـو من هذه النوعيه من الناس لأنه لايعتمدعلى عقله في تحليل الأمور فهو زي السويتش ON /OFF زي الداعشـيـين( CD )يشتغل بالمعلومات اللتي تحملها عليه...قابل للفرمته.؟
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  17. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 12:25 م
    عدد التعليقات:3006

    ابن الوطن

    ههههههاااااي عزالله انك جبتها صح يا قلم الحقيقة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  18. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 12:25 م
    عدد التعليقات:15255

    قلم الحقيقه

    ياترى كم من الدعاة الحاليين كانو على شاكلته ؟؟؟؟؟؟؟.قبل توبتهم وأصبحو دعاة.
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  19. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    يالطيف

    اخاف ان يتخفى ويسير بمعتقدة ونحن نحسب انه عادوتاب لابد متابعة نشاطه بسريه
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  20. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 12:19 م
    عدد التعليقات:15255

    قلم الحقيقه

    الملحدين والزنادقة والمروجين للمخدرات وأصحاب الفواحش والسوابق من خريجي السجون والمصحات النفسية وكل من هو سجله أسود مثل وجهه لاتوجب عليه التوبة بعد رجوعه عن فساده وافساده الا بعد ان يصبح داعية ثاغية.
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  21. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    بدر

    أقول اصبح داعية خرابيط السجن عدل دماغة المنحرف مثل هذا يطول بسجنه حتى يتعدل و يفكر صح
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  22. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    ياالله

    الله يهدي من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم
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  23. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص
    عدد التعليقات:2338

    سهم

    إما اصبح داعية ، ماكفاية **** كلهم يبون يصيرون دعاة ، عز الله دحدرنا . ارحموا عقولنا ياناس .
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