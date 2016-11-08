موظف في شركة نفط يدخل سجن الأحساء ملحدا ويخرج داعية..هذه تفاصيل قصته!

صحيفة المرصد: تسببت الصحبة السيئة لموظف يعمل في إحدى شركات التنقيب عن البترول بها موظفون من مختلف الجنسيات والديانات والمعتقدات للإعجاب بالإلحاد واعتناقه.
وروى المواطن قصة انحراف معتقداته، التي أدَّت به إلى الإلحاد، وكانت سبباً في التبليغ عنه وسجنه في سجن الأحساء. وفقا لـ”اليوم”، مؤكدًا أنه كان يبحث في الإنترنت والقراءة عن معتقدات وحجج الملحدين حتى قاده الأمر إلى الإلحاد، ولم يكتفِ بذلك، بل وصل به الأمر إلى السخرية من الدين ومن زملائه.
وأشار إلى أن زملاءه حالوا إقناعه بالرجوع إلى الطريق الصحيح، إلا أن ذلك زاده عناداً، فطلبوا منه التوقف عن السخرية من الدين أمامهم فلم يهتم، بعد ذلك أبلغوا الجهات المختصة، التي بدورها ألقت القبض عليه وأودعته السجن.
وأعاد المواطن الفضل لأحد مشايخ السجون الذي قال إنه اهتم به وحدثه عن الله والدين والإعجاز العلمي في القرآن والحكمة من الخلق، حتى عاد إلى رشده وأصبح داعية.
تعليقات ( 23 )
جايكمالملحدين لم يكونوا مسلمين إلا بالاسم لذلك سهل الحادهم لم يعرف حقيقة الدين وعندما يسلم ويتعلم من المشايخ اصول الدين يرجع الى الله !!
مـبارگيشوف الخبر ويفكر يهاجم او يدافع ماف وسط المضحك انه يعلق ع خبر ملحد وذكر مصحات النفسية والله انك اولى فيها قبل امس يدافع ع السكرانه ول سوته وامس يهاجم ال ارسلت صورتها وربي لاذع وحرام تركه كذا
الاسلام دينيسبحان الله العبرة بالخاتمة فكم من شخص غارق في لجج المعاصي فيأتيه لطف الله وعنايته فيعودإلى خالقه ويختم له بالحسنى والعكس صحيح اهم شي يحرص عليه كل شخص أن لا يكون من المتكبرين ويستجيب لداعي الله في قلبه
جايكمالملحدين لم يكونوا مسلمين إلا بالاسم لذلك سهل الحادهم لم يعرف حقيقة الدين وعندما يسلم ويتعلم من المشايخ اصول الدين يرجع الى الله !!
الشيخ حسنكما قلت لبد من تغير مفهومه في الماضي اولا لانو سوف يصدق الاحاد ثم من يأتي من يرشده ولكن سف يرجع إلى الخطأ مرة أخرى بسبب معتقداته في الطفولة لانه لا يستطيع. التحكم في نفسه تسير حياته مثل شد الحبل يمين
عدد التعليقات:3006
ابن الوطنهؤلاء يتسترون بالدين تحت مسمى داعيه حتى يفك نفسه من السجن
الشيخ حسنلايمكن للسجن ان يعدل من معتقداته وهو من المهم ان يرجع إلى صوابه والى دين الله عزوجل ولكن الجانب النفسي لهذا الشخص هو الاهم لماذا لانو لبد من الرجوع الى ماضيه حدث خطأ في طفولته يجب تغييرها ثم نرشده
عدد التعليقات:3006
ابن الوطنالله يفك أسر رائف بدوي ما سوى ربع ماسواه
صور مع تحيهوالله من زين اخويك يبلغون عنك
عدد التعليقات:15255
قلم الحقيقهحسبي الله عليكم تضحكون علينا تحت ستار الدين دعاة تقاة متقين.لكن الشرهة على من يصدقكم.المفروض مايسجل تحت اسم داعية الا أن يكون عنده شهادة مثل شهادة عامل المطعم البنقالي مكتوب فيها خالي من الأمراض.
مـبارگليه مايقبض عليه يستهزئ بالدين والسنة ويحرض ع الانفلات ويتهم المواطنين ويستفزهم بما هو فيه ولا مايتابعون صحف لكن هو فيه فرق بين الملحد ودعوات البعض للتحرر الى اخر المطالب المناقضة للدين
عدد التعليقات:15255
قلم الحقيقههذا محلي نعم ياداعيتنا ماء وارد محلي. لالالالالالا هذا مايعدل الراس . الماء الزين في تركيـــــــــا نخب أول ههههههههههههه
مـبارگ٤ كل اللي ذكرتهم اهون منك تتكلم عن حالك لاحظ الفرق الزمني بين تعليقه وتعليق ***فوقه بنفس التوقيت
عدد التعليقات:15255
قلم الحقيقههذه حقيقة الدعاة الثغاة. والدراويش خلفهم أتباعهم وأحبابهم . ياداعيتنا المقدس لو سمحت بروح أشرب ماء صحة.لاتشرب شربك الموت.اول هات غريشتك أفحصها وشمشمها أخاف ماهو ماء المسكر المخزي.حتى أشرب معك هههههههه
A.awadوأصـبـح داعـيــه مره وحده..!! أنـتـبـهـو من هذه النوعيه من الناس لأنه لايعتمدعلى عقله في تحليل الأمور فهو زي السويتش ON /OFF زي الداعشـيـين( CD )يشتغل بالمعلومات اللتي تحملها عليه...قابل للفرمته.؟
عدد التعليقات:3006
ابن الوطنههههههاااااي عزالله انك جبتها صح يا قلم الحقيقة
عدد التعليقات:15255
قلم الحقيقهياترى كم من الدعاة الحاليين كانو على شاكلته ؟؟؟؟؟؟؟.قبل توبتهم وأصبحو دعاة.
يالطيفاخاف ان يتخفى ويسير بمعتقدة ونحن نحسب انه عادوتاب لابد متابعة نشاطه بسريه
عدد التعليقات:15255
قلم الحقيقهالملحدين والزنادقة والمروجين للمخدرات وأصحاب الفواحش والسوابق من خريجي السجون والمصحات النفسية وكل من هو سجله أسود مثل وجهه لاتوجب عليه التوبة بعد رجوعه عن فساده وافساده الا بعد ان يصبح داعية ثاغية.
بدرأقول اصبح داعية خرابيط السجن عدل دماغة المنحرف مثل هذا يطول بسجنه حتى يتعدل و يفكر صح
يااللهالله يهدي من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم
عدد التعليقات:2338
سهمإما اصبح داعية ، ماكفاية **** كلهم يبون يصيرون دعاة ، عز الله دحدرنا . ارحموا عقولنا ياناس .