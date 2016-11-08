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خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت سعودية” تيران وصنافير”

8 نوفمبر, 2016 , 12:37 م
خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت سعودية” تيران وصنافير”
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صحيفة المرصد:أكد ممثل الحكومة المصرية أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في جزيرتي تيران وصنافير موجودة في الحدود السعودية، مشدد على أن القاهرة «استعارت» الجزيرتين من المملكة بغرض الحماية وليس الملكية، مبيناً في مرافعته أمام المحكمة الإدارية المصرية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أن «التنازل عن الجزيرتين هو أمر (منشأ) وليس (كاشفاً)».

ووفقاً لصحيفة”الحياة”قال عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة المصرية أمام القضاء المستشار رفيق شريف، أن حكومة بلاده قدمت مستندات إلى القضاء المصري بغرض كشف الوضع القانوني لجزيرتي تيران وصنافير، والطعن على بطلان الاتفاق المصري – السعودي القاضي بترسيم الحدود بين البلدين.

وأوضح الشريف في مرافعته أن «التنازل أمر منشأ وليس كاشفاً، وكل الإجراءات والمستندات التي تثبت ملكية الجزيرتين تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها للدول، إذ كانت مصر تضع يدها على الجزيرتين بصفة أمانة، إلى أن قرر مجلس الوزراء المصري إعادتهما إلى السعودية، وقدمت الحكومة جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للمملكة».

وسلم الشريف إلى المحكمة المصرية أمس «تقريراً مفصلاً يثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين، وأنها احتلتهما من أجل الحماية وليس الملكية»، دافعاً بحكم قضائي سابق بـ«عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى أعمال السيادة».

وطالب بـ«وقف الطعن لحين الفصل في المنازعات أمام المحكمة الدستورية»، مؤكداً أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في الجزيرتين موجودة في الحدود السعودية».

من جهتها، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من محامي الحكومة المصرية على الحكم الصادر ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



تعليقات ( 44 )

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  1. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    الوردة البيضاء

    مخالف للنشر
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  2. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    الوردة البيضاء

    ************
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  3. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    حمد

    عارفين انو لنا وانتو احتليتوها وقتها ورجعوها غصب وما في رز خلاص
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  4. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    منصور

    الجزيرتين لنا الله لايعوق بشراخذينهااخذينهابالمروةوالا بالقوة
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  5. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    الشايب

    الله يلعن ايران هم السبب
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  6. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    ليبرالي

    في الخريطة داخل الحدود السعوديه وفي كذا هي ملك اساسي لسعوديه ولافيه اسم تنازل من الحكومة المصريه حتى لايدخل فيها معروف وماكله زي مايعمله اهل العوض انا عملت معروف ذيك السنه ثم اعطاه حتى يخليه عضم بدون
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  7. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    سمش مدام قلتي انزين انتهى الكلام 😂
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  8. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    السعوديين مو جبناء ياسمش احترمي نفسك🎩 لعنة الله على إيران المجوسية "كل يوم نقنص🔫 من الحوثيين والعفاشيين 😂
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  9. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    شمس و قمر

    ريما مو شغلك اتكلمي ف الموضوع وبس والكل يقول وجهة نظره انززززززين
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  10. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    مصر راح يكون عليهم حصار بآخر الزمان يمكن بسبب وقوفهم مع روسيا وبشار اللي يقتلون اطفال حلب واطفال سوريا السنة بشكل عام وأيضا مع العبادي عميل إيران وأيضا أخذ جزر مو لهم للسعودية أرض التوحيد
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  11. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدودي

    العفو ريما 🌹
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  12. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 13:52 م
    عدد التعليقات:258

    الصميل

    أم إسماعيل عليه السلام هاجر من مصر ومن ذريته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأم إبراهيم مارية مصرية هناك روابط وثيقة بين البلدين فاستمسكوا بوصية نبيكم في الإحسان لأهل مصر بارك الله فيكم
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  13. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    سعودي والصحابة جدودي الله يسعدك شكرا
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  14. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    ◇◇

    لا تستسلم طالب بحقك مادامك حي لكي أيضا لايستمرون بأخذ أجزاء أخرى من أرضك
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  15. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    شمس و قمر

    ايش دخل ايران في جزر اختلفوا عليها مصر العاله ومملكتي هههههه من جد النقص في دواخلكم مشكله لا حل لها كل شي ايران وايران كونوا احرار واعتزوا في انفسكم ياجبنا ولا تخافوا من ايران هففففف 😏
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  16. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    عاد الله أنعم علينا بإن أرضنا قارة لله الحمد حتى الجزر إذا بها خيرات فهي من حق الشعب السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    كلمة حق

    خيطي بيطي يارفيقي المصريين يسرقون الكحل من العين فما بالك بجزيرتين مصر دائما تخذل العرب في احلك الظروف ومصر مقهوره من السعوديه لقيادتها للعرب والمسلمين فالشئ الذي لاخير منه تركه افضل
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  18. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    نقول لاذناب إيران ✏الجزر سعودية وسترجع لنا طال الزمن وإلا قصر___لو لمصر جزر و ماخذتها مثلا السودان وبه اثباتات كان قاموا يصارخون بقنواتهم فيه إيه دي من حقنا دي قزرنا مايصحش واتصالات ومحللين 😡❗
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  19. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدودي

    تعليق ريما Rima انتي كفو يا بنت بلدي بارك الله فيك وفي الاهل الذين أحسنوا تربيتك يا أصيلة (أرفع عقالي إحترام لك) يا بنت وطني ولا يهمونك الاشكال هذي لأنهم ليسوا سعوديين بل حاقدين ونقول لهم موتوا بغيضكم
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  20. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    اللي اسمها سمش ولا مرة قالت سعوديتي إذا عرف السبب بطل العجب
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  21. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    حفظ الله حكومتنا تدري بإن هذه الجزر قطعة من ارض الشعب السعودي كما هي أرض لحكومتنا فمستحيل تتنازل وأيضا نحن
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  22. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    اخونجي سارق أمانة جزر

    لن تفرقنا (( جزر )) بل ستوحدنا وستربط الجسور بين بلدينا
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  23. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    جبال سدير

    القضاء المصري يحكم قبل قليل بان جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ويرفض طعن الحكومة المصرية لذا يجب اللجؤ الى التحكيم الدولي ومنتهم في التراب لان المصرين مثل المنشار طالع واكل ونازل واكل
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  24. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    يالطيف

    ليس الاقمار ميستدبه في التحاكم اسف اقول مصر لن تسلمها هم يطبقون اقبض وساوم الوقت هذا لايعود شي بالسهوله كان عادت طنب الكبر وطنب الصغرى وابو موسى للامارات..مصر لم ترجعها في عز العلاقات وكيف ترجها الان
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  25. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    اخونجي سارق أمانة جزر

    هل صليت في تيران وصنافير هذا اليوم ( شعار اخوان الفتنة )
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  26. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    اللي مايبي الجزر فيجب أن تعرف بأنه..........
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  27. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    مع نفسك يا ........

    تعليق رقم 7 اللي مسوي سعودي ترا أرضنا دونها أرواحنا وغالية حيل علينا ولا نتركها ونهرب مثلكم ولو انت رجال تسافر تدافع عن وطنك بدلاً من التطفل على بلادنا 😂
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  28. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    اخونجي سارق أمانة جزر

    والعجيب في الاخوان الخونة أنهم يرون الجزيتين مصريتين عرضا لهم !!بينما حلايب وشلاتين يرون أنها حق للسودان ؟؟!! لك أن تعجب !!!!!
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  29. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    انتي ياشمس مع السيسي و🎩..فنعرف هذا الأشكال تستغني عن كل شيء لانها ماهمتها أرضها وتتعذر■ اللي يحب أي جزء من أرضه مستحيل يتنازل__نبي الجزر حتى لو لم نستخدمها
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  30. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    اخونجي سارق أمانة جزر

    جزيرتين لن تسمنا ولن تغنيا !! ولكن الاخوان أرادوها فتنة بين شعبين وقيادتين
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  31. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    اخونجي سارق أمانة جزر

    الحكومات المصرية تقر بسعودية الجزيرتين والاخوان **** الدين والأوطان جعلوا آمانة عرضا لهم وحقا لهم
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  32. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدودي

    إن أتت (بطيب نفس) أهلاً وسهلاً و (يا دار ما دخلك شر) وإن لم تأتي : فليعلم القاصي والداني بأن المملكة العربية السعودية 🇸🇦 لن تفرط في سنتمتر واحد من أرضها الغالية وسنأخذها عن طريق التحكيم الدولي .
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  33. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    حديث أبي مالك الأشعري (أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع اراضين ))_____وبحديث {من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع اراضين ))
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  34. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    خالد الزهراني

    مايحتاج إثباتات معروف السعوديه ماتاخذشي ماهولها السعوديه منبع الاسلام وحكامها رجال يحبون العدل
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  35. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    شمس و قمر

    الحمدلله مملكتي شبه قاره وياريت تهدون الجزيرتين لمصر العاله مو محتاجين توسع وبعدين اذا مملكتي شبه قارة ومواطنيها مو محصلين سكن ايش الفائده من هذه الجزر والمساحات 😏 خساير على الفاضي الحمدلله والشكر
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  36. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    قال الرسول صلى الله عليه وسلم[من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع اراضين ]]
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  37. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    متنازلين منها لأخواننا المصريين .. مبروووووووووووك عليكم
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  38. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    قارة يالسعودية ماشاء الله _ الله يكفينا شر الحاسد🐷
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  39. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    الدولة يقصد السعودية اللي اسمه زياد وشلون تظهر رسالته❗
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  40. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    الاخونج والعلماني واليبرالي وامثالهم بمصر مايبون ترجع جزرنا 😡لكن سترجع وغصب ماضاع حق وراه مطالب 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  41. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    زياد

    خذوها يا مصريين عشام نوفر قيمة الحسر😁😁😁 الدولة بنفسها تحتاج وصاية ع اموالها..
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  42. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    واضح ان الجزيرتين لنا والدليل الخريطة 🙋غير الأدلة والشهود 😢
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  43. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    اخونجي

    ولكن اخوان خونة الأوطان أنكروا الآمانة وجعلوها عرضا لهم لتفريق شمل الشعوب العربية
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  44. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    آه ياقلبي 💚على الجزيرتين جزء من روحنا إن شاء الله ترجع لسيادتنا💚
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