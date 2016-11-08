خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت سعودية” تيران وصنافير”

صحيفة المرصد:أكد ممثل الحكومة المصرية أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في جزيرتي تيران وصنافير موجودة في الحدود السعودية، مشدد على أن القاهرة «استعارت» الجزيرتين من المملكة بغرض الحماية وليس الملكية، مبيناً في مرافعته أمام المحكمة الإدارية المصرية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أن «التنازل عن الجزيرتين هو أمر (منشأ) وليس (كاشفاً)».
ووفقاً لصحيفة”الحياة”قال عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة المصرية أمام القضاء المستشار رفيق شريف، أن حكومة بلاده قدمت مستندات إلى القضاء المصري بغرض كشف الوضع القانوني لجزيرتي تيران وصنافير، والطعن على بطلان الاتفاق المصري – السعودي القاضي بترسيم الحدود بين البلدين.
وأوضح الشريف في مرافعته أن «التنازل أمر منشأ وليس كاشفاً، وكل الإجراءات والمستندات التي تثبت ملكية الجزيرتين تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها للدول، إذ كانت مصر تضع يدها على الجزيرتين بصفة أمانة، إلى أن قرر مجلس الوزراء المصري إعادتهما إلى السعودية، وقدمت الحكومة جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للمملكة».
وسلم الشريف إلى المحكمة المصرية أمس «تقريراً مفصلاً يثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين، وأنها احتلتهما من أجل الحماية وليس الملكية»، دافعاً بحكم قضائي سابق بـ«عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى أعمال السيادة».
وطالب بـ«وقف الطعن لحين الفصل في المنازعات أمام المحكمة الدستورية»، مؤكداً أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في الجزيرتين موجودة في الحدود السعودية».
من جهتها، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من محامي الحكومة المصرية على الحكم الصادر ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
تعليقات ( 44 )
الوردة البيضاءمخالف للنشر
الوردة البيضاء************
حمدعارفين انو لنا وانتو احتليتوها وقتها ورجعوها غصب وما في رز خلاص
منصورالجزيرتين لنا الله لايعوق بشراخذينهااخذينهابالمروةوالا بالقوة
الشايبالله يلعن ايران هم السبب
ليبراليفي الخريطة داخل الحدود السعوديه وفي كذا هي ملك اساسي لسعوديه ولافيه اسم تنازل من الحكومة المصريه حتى لايدخل فيها معروف وماكله زي مايعمله اهل العوض انا عملت معروف ذيك السنه ثم اعطاه حتى يخليه عضم بدون
💇💇ريما Rima 💇💇سمش مدام قلتي انزين انتهى الكلام 😂
شمس و قمرريما مو شغلك اتكلمي ف الموضوع وبس والكل يقول وجهة نظره انززززززين
سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدوديالعفو ريما 🌹
عدد التعليقات:258
الصميلأم إسماعيل عليه السلام هاجر من مصر ومن ذريته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأم إبراهيم مارية مصرية هناك روابط وثيقة بين البلدين فاستمسكوا بوصية نبيكم في الإحسان لأهل مصر بارك الله فيكم
💇💇ريما Rima 💇💇سعودي والصحابة جدودي الله يسعدك شكرا
◇◇لا تستسلم طالب بحقك مادامك حي لكي أيضا لايستمرون بأخذ أجزاء أخرى من أرضك
شمس و قمرايش دخل ايران في جزر اختلفوا عليها مصر العاله ومملكتي هههههه من جد النقص في دواخلكم مشكله لا حل لها كل شي ايران وايران كونوا احرار واعتزوا في انفسكم ياجبنا ولا تخافوا من ايران هففففف 😏
كلمة حقخيطي بيطي يارفيقي المصريين يسرقون الكحل من العين فما بالك بجزيرتين مصر دائما تخذل العرب في احلك الظروف ومصر مقهوره من السعوديه لقيادتها للعرب والمسلمين فالشئ الذي لاخير منه تركه افضل
💇💇ريما Rima 💇💇نقول لاذناب إيران ✏الجزر سعودية وسترجع لنا طال الزمن وإلا قصر___لو لمصر جزر و ماخذتها مثلا السودان وبه اثباتات كان قاموا يصارخون بقنواتهم فيه إيه دي من حقنا دي قزرنا مايصحش واتصالات ومحللين 😡❗
سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدوديتعليق ريما Rima انتي كفو يا بنت بلدي بارك الله فيك وفي الاهل الذين أحسنوا تربيتك يا أصيلة (أرفع عقالي إحترام لك) يا بنت وطني ولا يهمونك الاشكال هذي لأنهم ليسوا سعوديين بل حاقدين ونقول لهم موتوا بغيضكم
💇💇ريما Rima 💇💇اللي اسمها سمش ولا مرة قالت سعوديتي إذا عرف السبب بطل العجب
اخونجي سارق أمانة جزرلن تفرقنا (( جزر )) بل ستوحدنا وستربط الجسور بين بلدينا
جبال سديرالقضاء المصري يحكم قبل قليل بان جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ويرفض طعن الحكومة المصرية لذا يجب اللجؤ الى التحكيم الدولي ومنتهم في التراب لان المصرين مثل المنشار طالع واكل ونازل واكل
يالطيفليس الاقمار ميستدبه في التحاكم اسف اقول مصر لن تسلمها هم يطبقون اقبض وساوم الوقت هذا لايعود شي بالسهوله كان عادت طنب الكبر وطنب الصغرى وابو موسى للامارات..مصر لم ترجعها في عز العلاقات وكيف ترجها الان
اخونجي سارق أمانة جزرهل صليت في تيران وصنافير هذا اليوم ( شعار اخوان الفتنة )
💇💇 ريما Rima💇💇اللي مايبي الجزر فيجب أن تعرف بأنه..........
مع نفسك يا ........تعليق رقم 7 اللي مسوي سعودي ترا أرضنا دونها أرواحنا وغالية حيل علينا ولا نتركها ونهرب مثلكم ولو انت رجال تسافر تدافع عن وطنك بدلاً من التطفل على بلادنا 😂
اخونجي سارق أمانة جزروالعجيب في الاخوان الخونة أنهم يرون الجزيتين مصريتين عرضا لهم !!بينما حلايب وشلاتين يرون أنها حق للسودان ؟؟!! لك أن تعجب !!!!!
💇💇 ريما Rima💇💇انتي ياشمس مع السيسي و🎩..فنعرف هذا الأشكال تستغني عن كل شيء لانها ماهمتها أرضها وتتعذر■ اللي يحب أي جزء من أرضه مستحيل يتنازل__نبي الجزر حتى لو لم نستخدمها
اخونجي سارق أمانة جزرجزيرتين لن تسمنا ولن تغنيا !! ولكن الاخوان أرادوها فتنة بين شعبين وقيادتين
اخونجي سارق أمانة جزرالحكومات المصرية تقر بسعودية الجزيرتين والاخوان **** الدين والأوطان جعلوا آمانة عرضا لهم وحقا لهم
سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدوديإن أتت (بطيب نفس) أهلاً وسهلاً و (يا دار ما دخلك شر) وإن لم تأتي : فليعلم القاصي والداني بأن المملكة العربية السعودية 🇸🇦 لن تفرط في سنتمتر واحد من أرضها الغالية وسنأخذها عن طريق التحكيم الدولي .
💇💇 ريما Rima💇💇حديث أبي مالك الأشعري (أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع اراضين ))_____وبحديث {من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع اراضين ))
خالد الزهرانيمايحتاج إثباتات معروف السعوديه ماتاخذشي ماهولها السعوديه منبع الاسلام وحكامها رجال يحبون العدل
شمس و قمرالحمدلله مملكتي شبه قاره وياريت تهدون الجزيرتين لمصر العاله مو محتاجين توسع وبعدين اذا مملكتي شبه قارة ومواطنيها مو محصلين سكن ايش الفائده من هذه الجزر والمساحات 😏 خساير على الفاضي الحمدلله والشكر
💇💇 ريما Rima💇💇قال الرسول صلى الله عليه وسلم[من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع اراضين ]]
💇💇 ريما Rima💇💇قارة يالسعودية ماشاء الله _ الله يكفينا شر الحاسد🐷
💇💇 ريما Rima💇💇الدولة يقصد السعودية اللي اسمه زياد وشلون تظهر رسالته❗
💇💇 ريما Rima💇💇الاخونج والعلماني واليبرالي وامثالهم بمصر مايبون ترجع جزرنا 😡لكن سترجع وغصب ماضاع حق وراه مطالب 👍
زيادخذوها يا مصريين عشام نوفر قيمة الحسر😁😁😁 الدولة بنفسها تحتاج وصاية ع اموالها..
💇💇 ريما Rima💇💇واضح ان الجزيرتين لنا والدليل الخريطة 🙋غير الأدلة والشهود 😢
اخونجيولكن اخوان خونة الأوطان أنكروا الآمانة وجعلوها عرضا لهم لتفريق شمل الشعوب العربية
💇💇 ريما Rima💇💇آه ياقلبي 💚على الجزيرتين جزء من روحنا إن شاء الله ترجع لسيادتنا💚