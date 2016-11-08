“الشورى”يهدد “هيئة الاتصالات” بالشكوى إلى المقام السامي

صحيفة المرصد:هدد مجلس الشورى «هيئة الاتصالات» بالرفع إلى المقام السامي ضد التجاهل الذي تبديه «الهيئة» لما أسمته قرارات المجلس منذ 11 عاماً، مبيناً أنها لم تراع أياً من التوصيات أو المطالب التي قدمت لها وذلك بحسب صحيفة”الحياة.
وكانت لجنة الاتصالات في المجلس تجاهلت في مجمل ردودها على ملاحظات الأعضاء، شكاوى المواطنين من شركات الاتصالات، التي تم تسطيرها عبر حملة «راح نفلسكم» التي وصلت حتى أمس إلى 72 يوماً.
وحمل أعضاء في المجلس على قرارات هيئة الاتصالات التي رأوا أنها تصب في مصلحة الشركات وليس المواطنين، إلا أنهم طالبوا بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت لجنة الاتصالات في المجلس توصية، ونصها: «على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، لكنها أثارت ردود فعل بين الأعضاء الذين اعتبروها بالغامضة.
وعلق الدكتور عبدالله الفيفي على التوصية «بأن الحل ليس بالمنع أو الحجب، ولا حتى بالإجراءات الأمنية، بل بالمعالجات الثقافية، والتحصينات الفكرية، ثم بسن قوانين تحمي الأمن الوطني، وتحمي الوحدة الوطنية، من دون النعرات الفئوية، أو العنصرية، أو الطائفية، أو التيّارية، واستغلال التقنية التواصلية للإخلال بالسِّلم الاجتماعي، على أن المخاطر الأمنية والاجتماعية هي في معظمها خارجية لا داخلية، وهذا ما يجب الالتفات إليه، وبحث وسائل معالجته، وعدم الاكتفاء بالجانب الداخلي».
تعليقات ( 17 )
اسمرعبرراح نفلسكم
العويدشتان بين شركات الاتصالات لدينا وشركات الاتصالات العالمية ،،فاالارباح لدينا خرافية وبدون رقابة من هيئة الاتصالات وتتعامل مع المواطن كسلعة مالية دون تقديم الخدمات التي يتطلع اليها الفرد
عابد سالمقولوا أحجبوا تويتر فأنتم لم تقفوا يوما بصف المواطن .
عدد التعليقات:258
الصميلهيئة الإتصالات مشاركة في الكعكة لذا حالها ...لا أرى ... لا أسمع ... لا أتكلم
أنا معكباذن الله راح يحجبون تويتر والفيس وسناب والاستقرام . هذه البرامج اخرجت حثالة المجتمع . والواتس آب ونرجع على الرسايل النصية ابرك ونفتك من هالمبزره وهو يسوق يرسل او يقرا حتى بالمسجد منشغلين بالجوال
كلمة حق**** عينك بالتعاون مع شركات التقسيط انتبهوا وعدم الاستعجال في شراء السيارات والاراضي والفلل والقروض إلا للمطر يبغون يسوقون سلعهم بالأسعار القديمه الأول تحول
loovivoolغريبة يتقدمون بشكوى لأنها لم تراقب مواقع التواصل وتسبب في جسن الناس أو لان الشعب يقاطعها ويهدفون إلى الحفاظ عليها من الخسائر ؟
ليبراليكلام الفيفي صحيح الحل في الطرق الثقافيه والانتقدات ماتت من فراغ وهي مفيدة لمنع التمادي في الاخطى والمثقف يستقبل النقد الهادف وانا اعتبرالي ينصحني عن اخطى اعملهاصديق وليس عدوا واشكره واقبل راسه
عموريحتى مجلس الشورى يشتكي يعني ماله حيلة
ههه بس بعلمتذكرت أيام الطفولة حين كان الأصغر مني سناً يهددوني بالشكوى لوالدتي يرحماه الله, ترى بنعمل (:-
رأيالمساهمين خسروا تحويشة العمر في بعض شركات الاتصالات. تشغيل الاتصالات مكلف. والمملكة مترامية الاطراف. نقترح ان يتم دعم شركات الاتصالات بالقروض طويلة الاجل وبدون فوائد لانشاء وتشغيل ابراج الاتصالات فقط.
عبدالرحمن سراجنأمل ان يكون مجلس الشورى جادا في رفع شكوى للمقام السامي ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث لوحظ انها لم تنصف المشتركين من ظلم شركات الاتصالات التي تفرض مبالغ غير معقولة على المشتركين .
الشيخ حسننحن نريد مجلس الشورى يصلح غلط الهيئة وعدم وقوفها امام التقدم التكنولوجي ووقف تسونامي ايقاف البيانات اللامحدودة صرتي مع الهيئة ضد المواطن المسكين واسفاه صارو اعضاء الشورى بلا عقل لا للرجوع الى الوراء
عدد التعليقات:343
الديدحانباذن الله راح يحجبون تويتر والفيس وسناب والاستقرام . هذه البرامج اخرجت حثالة المجتمع . في امان الله
💇💇 ريما Rima💇💇أحجبوا تويتر والله انه خطر ينشطون به العلمانيين والبراليين وأمثالهم
عدد التعليقات:15262
قلم الحقيقهياليتكم تتجهون الى البنوك التي أصبحت سكين لذبح الموطن دون أن يوقفها أحد.
الكنقالله يقويكم يالشورى .. لنصرةالمواطن المسكين ع الاتصالات