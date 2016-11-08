هكذا قتل الطباخ الإثيوبي رقيب حرس الحدود في جزيرة فرسان ..تفاصيل جديدة يرويها أحد أقارب المغدور

صحيفة المرصد: كشف عدد من أقرباء الرقيب الذي قُتل على يد طباخ من الجنسية الإثيوبية بمقر وحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بجزيرة فرسان، أنه بعد معاينتهم لجثته اتضح لهم أنه تم تقطيع أجزاء من جسده بالساطور، كما أكدوا أنه ما زال في ثلاجة الموتى بمستشفى فرسان العام، وبانتظار تقرير الطبيب الشرعي.
ووفقاً لموقع”سبق”بينوا أن الرقيب متزوج وله ولدان وبنتان، وكانت حياته العملية بالمنطقة الشرقية، وصدر له قرار نقل إلى جزيرة فرسان منذ عام، مؤكدين أنه لا توجد له أي خلافات أو عداوات مع الناس، وكان يتحلى بأخلاقه الرفيعة.
وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان تكثف تحرياتها وبحثها عن العامل المقيم من الجنسية الإثيوبية بمهنة طباخ، المتهم بقضية قتل الرقيب بمقر وحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بجزيرة فرسان.
تعليقات ( 14 )
المهااااطيب انشروا صورته عشان يتعرف عليه الناس ويخبرون عنه
💇💇ريما Rima 💇💇عممو على اسمه يمكن هرب لاثيوبيا وهل له كفيل الإثيوبي والبحث عنه
💇💇ريما Rima 💇💇الإثيوبي السفاح ذنب من اذناب إيران منتشرين بكل العالم شاف الجندي يحرس الحدود فقتله
💇💇ريما Rima 💇💇حتى لو فيه شيء ليه ماياخذه بالمحاكم معروفه هذه الجنسية الأثيوبية يحبون القتل ولاننسى إجرام الشغالات الاثيوبيات
Ynوأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بشرطة **** تكثف تحرياتها وبحثها عن العامل المقيم كيف لم يتم القبض على الجاني في جزيرة صغيرة علما انا جريمة القتل وقعة قبل 48 ساعة
مراقبالله يرحمه
ابن الذيبليه وش سوي علشان يذبحه كذا ؟،؟،،؟أكيد في شي ؟؟،،،،،؟؟؟
عبادي العمريوأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة **** تكثف تحرياتها وبحثها عن العامل المقيم من الجنسية الإثيوبية. القاتل الآن في ضواحي اثيوبيا متمشي و مبسوط.. أحياناً نتأخر في قرار البحث و لو لساعات ونخسر
يااللهوالله اكثر الاثوبين نصاره ومسيح يخشون دول المسلمه ويكذبون يقولون مسلمين انا خالي استقدم من هناك*****
مفقودالقاتل اخذ افكار الظلاميين الوسطيين
احمد عسيرياين الحقيقة ؟ هل قبض على القاتل كما جاء في خبر سابق اللهم اوقعه في يد العدالة لياخذ جزاؤه
الحقبانيعلم مع تحيه الي120السؤال كيف صار الاثيوبي طباخ في مقر عسكري وهل عنده اقامة صحيحة الماذ تكون في سعوده علي طباخين بحيث ان تقتصر علي السعودي وخاص في قطعة العسكريه الانه مهم وهذه في خطر علم
120السؤال كيف صار الاثيوبي طباخ في مقر عسكري وهل عنده اقامة صحيحة .