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هكذا قتل الطباخ الإثيوبي رقيب حرس الحدود في جزيرة فرسان ..تفاصيل جديدة يرويها أحد أقارب المغدور

8 نوفمبر, 2016 , 13:27 م
هكذا قتل الطباخ الإثيوبي رقيب حرس الحدود في جزيرة فرسان ..تفاصيل جديدة يرويها أحد أقارب المغدور
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صحيفة المرصد: كشف عدد من أقرباء الرقيب الذي قُتل على يد طباخ من الجنسية الإثيوبية  بمقر وحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بجزيرة فرسان، أنه بعد معاينتهم لجثته اتضح لهم أنه تم تقطيع أجزاء من جسده بالساطور، كما أكدوا أنه ما زال في ثلاجة الموتى بمستشفى فرسان العام، وبانتظار تقرير الطبيب الشرعي.

ووفقاً لموقع”سبق”بينوا أن الرقيب متزوج وله ولدان وبنتان، وكانت حياته العملية بالمنطقة الشرقية، وصدر له قرار نقل إلى جزيرة فرسان منذ عام، مؤكدين أنه لا توجد له أي خلافات أو عداوات مع الناس، وكان يتحلى بأخلاقه الرفيعة.

وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان تكثف تحرياتها وبحثها عن العامل المقيم من الجنسية الإثيوبية بمهنة طباخ، المتهم بقضية قتل الرقيب بمقر وحدة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بجزيرة فرسان.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    العمال الاثيوبية واليمنية المفروض مايعملو في المراكز الحكومية . هذه اخرتها
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  2. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    المهاااا

    طيب انشروا صورته عشان يتعرف عليه الناس ويخبرون عنه
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  3. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    عممو على اسمه يمكن هرب لاثيوبيا وهل له كفيل الإثيوبي والبحث عنه
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  4. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    الإثيوبي السفاح ذنب من اذناب إيران منتشرين بكل العالم شاف الجندي يحرس الحدود فقتله
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  5. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    حتى لو فيه شيء ليه ماياخذه بالمحاكم معروفه هذه الجنسية الأثيوبية يحبون القتل ولاننسى إجرام الشغالات الاثيوبيات
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  6. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    Yn

    وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بشرطة **** تكثف تحرياتها وبحثها عن العامل المقيم كيف لم يتم القبض على الجاني في جزيرة صغيرة علما انا جريمة القتل وقعة قبل 48 ساعة
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  7. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    مراقب

    الله يرحمه
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  8. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    ابن الذيب

    ليه وش سوي علشان يذبحه كذا ؟،؟،،؟أكيد في شي ؟؟،،،،،؟؟؟
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  9. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    عبادي العمري

    وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة **** تكثف تحرياتها وبحثها عن العامل المقيم من الجنسية الإثيوبية. القاتل الآن في ضواحي اثيوبيا متمشي و مبسوط.. أحياناً نتأخر في قرار البحث و لو لساعات ونخسر
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  10. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    ياالله

    والله اكثر الاثوبين نصاره ومسيح يخشون دول المسلمه ويكذبون يقولون مسلمين انا خالي استقدم من هناك*****
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  11. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    مفقود

    القاتل اخذ افكار الظلاميين الوسطيين
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  12. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    احمد عسيري

    اين الحقيقة ؟ هل قبض على القاتل كما جاء في خبر سابق اللهم اوقعه في يد العدالة لياخذ جزاؤه
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  13. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    الحقباني

    علم مع تحيه الي120السؤال كيف صار الاثيوبي طباخ في مقر عسكري وهل عنده اقامة صحيحة الماذ تكون في سعوده علي طباخين بحيث ان تقتصر علي السعودي وخاص في قطعة العسكريه الانه مهم وهذه في خطر علم
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  14. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    120

    السؤال كيف صار الاثيوبي طباخ في مقر عسكري وهل عنده اقامة صحيحة .
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