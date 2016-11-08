تعرف على قصة الحمار الديمقراطي والفيل الجمهوري لأكبر حزبين أميركيين!

صحيفة المرصد: رغم المتعارف عليه بين الجميع هو أن “الحمار” رمزًا للغباء، إلا أن الأمر في الولايات المتحدة الأميركيّة مختلف، إذ تحوّل هذا الحيوان إلى أيقونة سياسيّة وعلامة تجاريّة تدرّ ملايين الدولارات سنويًا؛ وبات يتخذه الحزب الديمقراطي الأميركي شعارًا له، ويرمز للتمرّد والثورة، بينما يتخذ الحزب الجمهوري “الفيل” شعارا.

بدأت القصة عام 1828، عندما اختار المرشح الديمقراطي أندرو جاكسون شعار “لندع الشعب يحكم”، فما كان من منافسه الجمهوري إلا أن وصف شعاره بالمبتذل والرخيص والشعبوي، فقرر جاكسون حينها اختيار رمز “الحمار” لحملته الانتخابيّة في القرى والمدن، وذلك على عكس منافسه الجمهوري الذي أظهر أنّه نخبويّ وبعيد عن هموم الناس.

ظلّ “الحمار” رمزًا لحملته الانتخابيّة، حتّى قررت مجلة “هاربر” الإسبوعيّة عام 1870 رسم كاريكاتير لحمار عنيد وأسود اللون، كرمز للحزب الديمقراطي، ويتصارع مع “فيل” جمهوري مذعور. ومنذ ذلك الوقت تحوّل الرمز الانتخابي البسيط إلى رمز حزبي مثيرًا للفخر، حتّى أصبح الديمقراطيّون ينظّمون المسابقات لرسم أفضل بورتريه للحمار الديمقراطي، وإطلاق صورته في معظم الشعارات الانتخابيّة.

وحينما قرر الرئيس “إبراهام لينكولن” خوض الانتخابات في سنة 1860، ظهر رمز “الفيل” للمرة الأولى في دعاية انتخابيّة للينكولن، وحول إلى شعار سياسي للجمهوريين إلى عام 1870.

واقترب إسدال الستار على الماراثون الانتخابي للرئاسة الأميركية، الثلاثاء، وساعات معدودة تفصل بين تحديد الرئيس الجديد سواء من الحزب الديمقراطي الذي يتخذ “الحمار” شعارا له، أو الحزب الجمهوري الذي يتخذ “الفيل” رمزا له.