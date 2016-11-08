  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تعرف على قصة الحمار الديمقراطي والفيل الجمهوري لأكبر حزبين أميركيين!

8 نوفمبر, 2016 , 12:57 م
تعرف على قصة الحمار الديمقراطي والفيل الجمهوري لأكبر حزبين أميركيين!
  • 1٬577
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: رغم المتعارف عليه بين الجميع هو أن “الحمار” رمزًا للغباء، إلا أن الأمر في الولايات المتحدة الأميركيّة مختلف، إذ تحوّل هذا الحيوان إلى أيقونة سياسيّة وعلامة تجاريّة تدرّ ملايين الدولارات سنويًا؛ وبات يتخذه الحزب الديمقراطي الأميركي شعارًا له، ويرمز للتمرّد والثورة، بينما يتخذ الحزب الجمهوري “الفيل” شعارا.

بدأت القصة عام 1828، عندما اختار المرشح الديمقراطي أندرو جاكسون شعار “لندع الشعب يحكم”، فما كان من منافسه الجمهوري إلا أن وصف شعاره بالمبتذل والرخيص والشعبوي، فقرر جاكسون حينها اختيار رمز “الحمار” لحملته الانتخابيّة في القرى والمدن، وذلك على عكس منافسه الجمهوري الذي أظهر أنّه نخبويّ وبعيد عن هموم الناس.

ظلّ “الحمار” رمزًا لحملته الانتخابيّة، حتّى قررت مجلة “هاربر” الإسبوعيّة عام 1870 رسم كاريكاتير لحمار عنيد وأسود اللون، كرمز للحزب الديمقراطي، ويتصارع مع “فيل” جمهوري مذعور. ومنذ ذلك الوقت تحوّل الرمز الانتخابي البسيط إلى رمز حزبي مثيرًا للفخر، حتّى أصبح الديمقراطيّون ينظّمون المسابقات لرسم أفضل بورتريه للحمار الديمقراطي، وإطلاق صورته في معظم الشعارات الانتخابيّة.

وحينما قرر الرئيس “إبراهام لينكولن” خوض الانتخابات في سنة 1860، ظهر رمز “الفيل” للمرة الأولى في دعاية انتخابيّة للينكولن، وحول إلى شعار سياسي للجمهوريين إلى عام 1870.

واقترب إسدال الستار على الماراثون الانتخابي للرئاسة الأميركية، الثلاثاء، وساعات معدودة تفصل بين تحديد الرئيس الجديد سواء من الحزب الديمقراطي الذي يتخذ “الحمار” شعارا له، أو الحزب الجمهوري الذي يتخذ “الفيل” رمزا له.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    ؟؟؟

    شعارهم حمار،، ويحكمون العالم. شكل حمارهم غيررررررز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدودي

    نحن نعرف حمار واحد ولكن له أربعة أذناب (الحمار هو إيران) والأذاب هم على التوالي : بشار ، حسن نصر اللات ، عبد الملك الحوثي ، عفاش .
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  3. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    A.awad

    ويـا تــرى من يـحـكــم الـعـــالم ،،،،؟؟؟؟ الـــحـــمار ولا الــفــيـــل ..!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    عندنا وعندما

    حين يجتمعان في جسم واحد ويصبح فيل مستحمر فهنا الخطورة الأكبر بالمجتماعات. عندهم فرقوهم والباقي ممكن تقهمونه. لا علاقة لها بحجم او وزن الجسم عندنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    مسمار

    نشوف اليوم مين نعلف فيهم !! فالعلف الخليجي مرغوب لديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    محب آل البيت

    سواء فاز الحمار أو فاز الفيل كله واحد فالهدف المتفقين عليه هو حماية اسرائيل عن طريق حمارهم ايران واذنابها بزعزعة أمن المسلمين والعرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم