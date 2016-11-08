  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

300 ألف جندي لمواجهة روسيا..وحالة ذعر تصيب قادة الناتو

8 نوفمبر, 2016 , 13:29 م
300 ألف جندي لمواجهة روسيا..وحالة ذعر تصيب قادة الناتو
  • 4٬858
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:انتابت حالة من الذعر قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب مخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يهاجم الغرب، فشرعوا في السعي لتشكيل قوة من 300 ألف جندي، قد توضع في “حالة التأهب القصوى”.

وقد تدهورت العلاقات بين روسيا والغرب في العام الماضي، مع إصرار موسكو على دعم حليفها السوري، بشار الأسد، مهما كانت النتائج، مما أدى إلى توتر خطير مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بحسب تقرير نشره موقع هافينغتون بوست نقلا عن صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

قلص معظم أعضاء حلف الناتو ميزانياتهم العسكرية بشكل كبير، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، ولكن روسيا قامت بتعزيز قدراتها العسكرية، وتنظيم عروض عسكرية، كل عام يشارك فيها أكثر من 100 ألف جندي.

دأبت موسكو في السنوات الأخيرة على استعراض قوتها، ففي عام 2008 قامت القوات الروسية بإذلال الجورجيين، وكذلك البيت الأبيض، عن طريق غزو أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا لدعم المتمردين الموالين لموسكو.

اتُّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة التدخل في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة، عن طريق اختراق البريد الإلكتروني لكبار أعضاء الحزب الديمقراطي، ونقل صواريخ اسكندر ذات القدرة النووية إلى مقاطعة كالينينجراد على الحدود مع بولندا.

لكن أعضاء حلف شمال الأطلسي، مثل إستونيا وبولندا ورومانيا، الذين يشعرون بخطر متزايد من قبل موسكو، يوعدون الآن بقوة انتشار سريع.

فقد قال السكرتير العام للناتو ينس شتولتنبرج لمجلة “The Times” هذا الأسبوع “لقد رأينا روسيا تستخدم الدعاية في أوروبا بين حلفاء حلف شمال الأطلسي، وهذا هو السبب في رد الفعل الصادر من الحلف. نحن نستجيب بأكبر تعزيز لدفاعنا المشترك منذ نهاية الحرب الباردة”.

وأضاف شتولنبرغ: “لقد أصبحت روسيا أكثر نشاطاً بعدة طرق مختلفة. شهدنا روسيا أكثر إصراراً على تعزيز قوتها العسكرية على مدى سنوات عديدة، فقد ضاعفت نفقاتها العسكرية 3 أضعاف منذ عام 2000، فطورت قدرات عسكرية جديدة، واستخدمت القوة العسكرية ضد جيرانها”.

وقال ممثل بريطانيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي، آدم طومسون لـ”التايمز” إن الأمر سيستغرق 6 أشهر ليتمكن حلف شمال الأطلسي من نشر قوة قوامها 300 ألف جندي، وهذا يعتبر بطيئاً جداً.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    مرسيدس

    أغبى دوله روسيا خسرت الإتحاد السوفيتي /// خسرت أفغانستان وفي النهايه خسرت وراح تخسر في سوريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    زائرابوفواز

    نقول جعلها تسب بينهم وعسا واحد من قادتهم يشرب من الفودكا الروسي لين ينعمي ويطلق الصواريخ تل أبيب وشنطن وتمسك معه بعد غلط على قصر الكرملين في روسيا ويرسل لهم بعد صاروخ ويرسل واحد لي طهران يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    كلمة حق

    قلم الخنبقه ماهومفهومك عن الإرهاب ايه الكذاب الاشر هل النظام فيه خيرلنفسه قبل غيره ولماذا لم يحرر الجولان وتحالف مع ايران العدوا الاول للعرب والمسلمين والله لوتتمكن منك ايران لتذبحك على الهويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    منصور

    كلامك صحيح يالصميل البارتحت طلحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:2341

    سهم

    لعنة الله عليه ذا البوتين قيصر الروس الجديد ، نسأل الله ان يهلكه بمرض يفني ويفتك بجسمه فقد قتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب ، الله ينتقم منه ويجعل نهايته مثل نهاية شارون صاغراً عاجزاً عن الحركة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    فهد العرماني

    احس ان الحرب العالمية الثالثة على وشك او اوشكت، لازم نحتل عُمان اذا قامت الحرب العالمية الثالثة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    محب آل البيت

    وجه الشبه بين الرافضة والخوارج كلهم ضلال يكفرون عامة المسلمين ويلبسون السواد ويتخذونه شعاراً لهم يدعون أئمتهم ومراجعهم نسبهم لآل البيت يتركون الكفار ويقتلون أهل الإسلام والشعار الموت لأمريكا الموت...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    العالمي

    من يصدق ان حرب ستقوم بين الغرب وروسيا فهو اكبر مغفل .. كل تلك القوات وادعاء الخلاف بينهم مجرد افلام قديمة لاتنطلي الا على الأغبياء .. روسيا والغرب مع المجوس هدفهم تقسيم الدول العربية بالقوة العسكرية
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    البرق الخاطف

    عساها تشب بينهم. ايش بنخسر . لاملايين عندنا ولا مليارات *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    منصور

    اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:258

    الصميل

    ظهرت حقيقة المدعو ( قلم الحقيقه ) صفوي الهوى فلا أحد يفرح بقتل شعب وهدم البيوت على رؤوسهم إلا من تخندق في صف إيران وزعيم حزب المقاولة وبشار النعجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  12. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    عبدالعزيز//

    روسيا سترى قريبا نتيجه افعالها بفوضى عارمه اللهم عليك بهم يالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  13. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    كلمة حق

    كذابين الغرض مما يحدث في الدول العربيه القضاء على اهل السنه وتهجيرهم بمساعدة ايران العدو الاول للعرب والمسلمين والشيعه الخونه اذا اردت ان تكون خاين فتشيع سوف تصبح تلطم بلا عقل وتتحالف مع أعداء الا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  14. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    مراقب

    الله يشغلهم فيما بينهم ويكفي المسلمين شرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:15262

    قلم الحقيقه

    ستنتصر روسيا بحول الله وقوته على الارهاب والارهابيين في عقر دارهم.
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  17. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 13:43 م
    عدد التعليقات:258

    الصميل

    هم والله أحرص على الحياة وملذاتها وقد ذاقوا ويلات الحرب العالمية الأولى والثانية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 13:37 م
    عدد التعليقات:198

    Xx5halidxX

    افلقوني ان صار شي كلام في الهوا على قولتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم