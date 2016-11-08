300 ألف جندي لمواجهة روسيا..وحالة ذعر تصيب قادة الناتو

صحيفة المرصد:انتابت حالة من الذعر قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب مخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يهاجم الغرب، فشرعوا في السعي لتشكيل قوة من 300 ألف جندي، قد توضع في “حالة التأهب القصوى”.
وقد تدهورت العلاقات بين روسيا والغرب في العام الماضي، مع إصرار موسكو على دعم حليفها السوري، بشار الأسد، مهما كانت النتائج، مما أدى إلى توتر خطير مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بحسب تقرير نشره موقع هافينغتون بوست نقلا عن صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
قلص معظم أعضاء حلف الناتو ميزانياتهم العسكرية بشكل كبير، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، ولكن روسيا قامت بتعزيز قدراتها العسكرية، وتنظيم عروض عسكرية، كل عام يشارك فيها أكثر من 100 ألف جندي.
دأبت موسكو في السنوات الأخيرة على استعراض قوتها، ففي عام 2008 قامت القوات الروسية بإذلال الجورجيين، وكذلك البيت الأبيض، عن طريق غزو أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا لدعم المتمردين الموالين لموسكو.
اتُّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة التدخل في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة، عن طريق اختراق البريد الإلكتروني لكبار أعضاء الحزب الديمقراطي، ونقل صواريخ اسكندر ذات القدرة النووية إلى مقاطعة كالينينجراد على الحدود مع بولندا.
لكن أعضاء حلف شمال الأطلسي، مثل إستونيا وبولندا ورومانيا، الذين يشعرون بخطر متزايد من قبل موسكو، يوعدون الآن بقوة انتشار سريع.
فقد قال السكرتير العام للناتو ينس شتولتنبرج لمجلة “The Times” هذا الأسبوع “لقد رأينا روسيا تستخدم الدعاية في أوروبا بين حلفاء حلف شمال الأطلسي، وهذا هو السبب في رد الفعل الصادر من الحلف. نحن نستجيب بأكبر تعزيز لدفاعنا المشترك منذ نهاية الحرب الباردة”.
وأضاف شتولنبرغ: “لقد أصبحت روسيا أكثر نشاطاً بعدة طرق مختلفة. شهدنا روسيا أكثر إصراراً على تعزيز قوتها العسكرية على مدى سنوات عديدة، فقد ضاعفت نفقاتها العسكرية 3 أضعاف منذ عام 2000، فطورت قدرات عسكرية جديدة، واستخدمت القوة العسكرية ضد جيرانها”.
وقال ممثل بريطانيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي، آدم طومسون لـ”التايمز” إن الأمر سيستغرق 6 أشهر ليتمكن حلف شمال الأطلسي من نشر قوة قوامها 300 ألف جندي، وهذا يعتبر بطيئاً جداً.
تعليقات ( 18 )
مرسيدسأغبى دوله روسيا خسرت الإتحاد السوفيتي /// خسرت أفغانستان وفي النهايه خسرت وراح تخسر في سوريا
زائرابوفوازنقول جعلها تسب بينهم وعسا واحد من قادتهم يشرب من الفودكا الروسي لين ينعمي ويطلق الصواريخ تل أبيب وشنطن وتمسك معه بعد غلط على قصر الكرملين في روسيا ويرسل لهم بعد صاروخ ويرسل واحد لي طهران يارب
كلمة حققلم الخنبقه ماهومفهومك عن الإرهاب ايه الكذاب الاشر هل النظام فيه خيرلنفسه قبل غيره ولماذا لم يحرر الجولان وتحالف مع ايران العدوا الاول للعرب والمسلمين والله لوتتمكن منك ايران لتذبحك على الهويه
منصوركلامك صحيح يالصميل البارتحت طلحة
عدد التعليقات:2341
سهملعنة الله عليه ذا البوتين قيصر الروس الجديد ، نسأل الله ان يهلكه بمرض يفني ويفتك بجسمه فقد قتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب ، الله ينتقم منه ويجعل نهايته مثل نهاية شارون صاغراً عاجزاً عن الحركة .
فهد العرمانياحس ان الحرب العالمية الثالثة على وشك او اوشكت، لازم نحتل عُمان اذا قامت الحرب العالمية الثالثة
محب آل البيتوجه الشبه بين الرافضة والخوارج كلهم ضلال يكفرون عامة المسلمين ويلبسون السواد ويتخذونه شعاراً لهم يدعون أئمتهم ومراجعهم نسبهم لآل البيت يتركون الكفار ويقتلون أهل الإسلام والشعار الموت لأمريكا الموت...
العالميمن يصدق ان حرب ستقوم بين الغرب وروسيا فهو اكبر مغفل .. كل تلك القوات وادعاء الخلاف بينهم مجرد افلام قديمة لاتنطلي الا على الأغبياء .. روسيا والغرب مع المجوس هدفهم تقسيم الدول العربية بالقوة العسكرية
البرق الخاطفعساها تشب بينهم. ايش بنخسر . لاملايين عندنا ولا مليارات *****
منصوراللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين
عدد التعليقات:258
الصميلظهرت حقيقة المدعو ( قلم الحقيقه ) صفوي الهوى فلا أحد يفرح بقتل شعب وهدم البيوت على رؤوسهم إلا من تخندق في صف إيران وزعيم حزب المقاولة وبشار النعجة
عبدالعزيز//روسيا سترى قريبا نتيجه افعالها بفوضى عارمه اللهم عليك بهم يالله
كلمة حقكذابين الغرض مما يحدث في الدول العربيه القضاء على اهل السنه وتهجيرهم بمساعدة ايران العدو الاول للعرب والمسلمين والشيعه الخونه اذا اردت ان تكون خاين فتشيع سوف تصبح تلطم بلا عقل وتتحالف مع أعداء الا
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الديناللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين
مراقبالله يشغلهم فيما بينهم ويكفي المسلمين شرهم
عدد التعليقات:15262
قلم الحقيقهستنتصر روسيا بحول الله وقوته على الارهاب والارهابيين في عقر دارهم.
عدد التعليقات:258
الصميلهم والله أحرص على الحياة وملذاتها وقد ذاقوا ويلات الحرب العالمية الأولى والثانية
عدد التعليقات:198
Xx5halidxXافلقوني ان صار شي كلام في الهوا على قولتهم