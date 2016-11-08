بالفيديو: شاهد المقطع الذي نشره “فيحان” وتسبب بتهديد منعه من دخول تركيا!

صحيفة المرصد: نشر نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي “فيحان”، مقطع فيديو يدعي فيه أن صاحب تاكسي سرق من سعودي برفقة عائلته في اسطنبول 8000 ريال، مناشدًا مستشار رئيس الوزراء التركي “طه” أن يحل المشكلة، مؤكدًا أنه سيكشف عن سرقات التكاسي في تركيا.

جاء ذلك عقب حملة التلاسن التي جرت بالأمس بين “فيحان” ومستشار رئيس الوزراء التركي، طه كنتش، على خلفية ادعاء الأول أنه نجا من محاولة خطف وسرقة في تركيا بقوله “بفضل الله نجوت من الخطف والسرقة في تركيا” ليرد الثاني عليه قائلا: “ما لقو غيرك يخطفوك ؟ وسأبلغ السلطات التركية عشان ما يدخلوك مرة ثانية، لانك كذبت العام الماضي وقلت إن شرطة اسطنبول مسكوك وطلع كذب”.

وأثارت واقعة الاختطاف، سخرية وتهكم السعوديين على موقع التواصل “تويتر” ودشنوا هاشتاغ #فيحان_يتعرض_للخطف_في_تركيا، حيث علقت “تهاني” ساخرة: “اجل ع كذا بنرسل كل عاهات المجتمع ع تركيا يخطفونهم ويريحونا منهم، غير قابل للاسترجاع، لو سمحتوا”.