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بالفيديو: شاهد المقطع الذي نشره “فيحان” وتسبب بتهديد منعه من دخول تركيا!

8 نوفمبر, 2016 , 13:30 م
بالفيديو: شاهد المقطع الذي نشره “فيحان” وتسبب بتهديد منعه من دخول تركيا!
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صحيفة المرصد: نشر نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي “فيحان”، مقطع فيديو يدعي فيه أن صاحب تاكسي سرق من سعودي برفقة عائلته في اسطنبول 8000 ريال، مناشدًا مستشار رئيس الوزراء التركي “طه” أن يحل المشكلة، مؤكدًا أنه سيكشف عن سرقات التكاسي في تركيا.

جاء ذلك عقب حملة التلاسن التي جرت بالأمس بين “فيحان” ومستشار رئيس الوزراء التركي، طه كنتش، على خلفية ادعاء الأول أنه نجا من محاولة خطف وسرقة في تركيا بقوله “بفضل الله نجوت من الخطف والسرقة في تركيا” ليرد الثاني عليه قائلا: “ما لقو غيرك يخطفوك ؟ وسأبلغ السلطات التركية عشان ما يدخلوك مرة ثانية، لانك كذبت العام الماضي وقلت إن شرطة اسطنبول مسكوك وطلع كذب”.

وأثارت واقعة الاختطاف، سخرية وتهكم السعوديين على موقع التواصل “تويتر” ودشنوا هاشتاغ #فيحان_يتعرض_للخطف_في_تركيا، حيث علقت “تهاني” ساخرة: “اجل ع كذا بنرسل كل عاهات المجتمع ع تركيا يخطفونهم ويريحونا منهم، غير قابل للاسترجاع، لو سمحتوا”.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 14:53 م
    عدد التعليقات:5847

    بسمه

    نشر نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي “فيحان”،((((انتوا كمان تسمونه نجم هههههههه لالالالا مششش ممكن والله حرام تزعلوا النجم بسماه🙄 يارب قريب في التخشيبه مع فريق المشاهير اللي محتاجين update
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  2. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    م

    اللي يدور الغلط قتله حلال
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  3. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    منصور

    اذاكن مخطي ادبوه واذاكان مااخطى مالكم حق تتكلمون عليه انتهى
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  4. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    سامر

    للامانه اكثر من شخص سمعته ذهب الي تركيا ان اصحاب التكاسي****........آخرهم أخي ابن امي وأبوي...
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  5. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    خالد

    ومنهوا ذا فيحان حتى يؤخذ بكلامه وغدا يقبال بالتلفزيون ويصير مشهور مثل ابوسن ****
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  6. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    رأي آخر

    ت٨ ندافع عنه وشلون يعني إنسان فاشل وش قدم للبلد وللاسلام والمسلمين لاشكل لا اُسلوب لااداء حتى ندافع عنه يبي يشوه سمعة السياحه في تركيا ويستاهل ماجاه اصبح السعودي مكروه خارجيا بسبة تصرفاته
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  7. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    كلمة حق

    قلم الخنبقه ماهومفهومك للارهاب ايه الكذاب الاشر هل النظام السوري فيه خير لنفسه قبل غيره لماذا لم يحرر الجولان وتحالف مع ايران العدو الاول للعرب والمسلمين والله لوتتمكن منك ايران لتذبح على الهويه
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  8. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    لمواطن

    من طبيعة المجتمعات يخرج منها**** امثال فيحان والمشكله فيه ناس سُذَّج يتابعونهم ،،،
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  9. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    واضح

    اقترح سحب جواز فيحان ومن هم على شاكلته ويخلون تشميتهم بالحد الجنوبي
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  10. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 14:10 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( حمل برنامج استدعاء طواري الشرطة التركية الخاص بالاجهزة الذكية ...واضغط على الايقونة في تركيا.. اذا رد عليك واحد كلمني ))))))
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  11. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 14:04 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( ان كان الاتراك جادين في الحفاظ على السياحة ............. لاستدعوا فيحان ليدلهم الي موقع العصابات بدلا من تهديده بمنع القدوم وفق نظام شوف وانت ساكت))))))
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  12. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    ابو فارس

    طيب يا فيحـــــــان يا بطل ياسعودي وش موديك للمكان اللى انحشت منه ولا عتيبه معروفه ما تنحاش .... ****
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  13. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 14:02 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( أكبرمصائد الاتراك لشباب العرب...........في تقسيم .......... وازقة شارع الاستقلال ))))))
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  14. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    عبدالعزيز//

    ليتهم رقدو
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  15. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    الله خير الشاهدين

    تركيا بلد يكثر **** وبكل اسف يسوق المنتفعين من تجار العقار او من مسؤلي التسويق الاتراك الكذب كي يستولوا على فلوسنا او المتبقى منها ، لا تصدقوهم بصرف النظر عن فيحان (وهو صادق.
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  16. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    فاهم

    لاتعطونة أكبر من حجمه الطبيعي خلوة يشم اللى سواة عند الشريان
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  17. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    عُـــــــمـــــــر

    اسمه فيحان العتيبي ذروق طقوع وهنا يجيك يهايط الشجاع شجاع في اي بلد اما الاشكال هاذي ماعندها غير الهياط بس
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  18. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    يالطيف

    لاحول انت رايح تخرب علاقات ولا سياحه اذا متبي تسرق ولا تعيش بخوف ف خلك بدارك الان ردودك ستزيد متابعينك لاكن سيسقط سهمك بالسناب اسرع ممى تتوقع فدع التفهات هلف ظهرك وتابع مسيرك لانك انت الخاسر
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  19. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    الراقي000

    تستاهل يا ** مسوي نفسك ابو العريف وتتلقف وتروح معهم ليش
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  20. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    محق

    أقول للمعلقين وقفو مع ابن بلدكم ودافعو عنه شوفو المستشار وقف****
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  21. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    محق

    فيحان صادق والمستشار كاذب لأن الذي مع فيحان في المقطع تركي من لواء اسكندرون أو أضنة أو انطاكيا وانتاليا أهلها لهجتهم سورية وهم علويين أصولهم سورية ولكن في أيام العثمانيين تم ضمهم إلى تركيا وهم اخبث
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  22. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    ابو صيته

    ممكن وممكن يفتري عليهم ويبي يقطع الرزق مفروض رفع صوته عند الناس ويطالب ب البوليس ينحاز ولا عليه من ربعه قوية
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  23. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 13:38 م
    عدد التعليقات:198

    Xx5halidxX

    مالت عليكم وعلى تويتر وعلى كل واحد يسوي هاشتاق مبزره قسم بالله
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  24. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    كلي فخر

    فيحان موهوب
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  25. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    ابو احمد

    لا أزكي هذا الشخص ولكن هذا المقطع قريبا لحقيقة بعض السوريين هناك خصوصا في تقسيم وقد ذكر لي من اثق به انه شاهد ذلك الحال هناك
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  26. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    البرق الخاطف

    من ذل سلم . الخوف والهجه في بعض المواقف شجاعه.
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  27. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    ابومحمد

    لا تساعدون التافهين على الانتشار اخسروهم
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