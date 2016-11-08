من نفود عنيزة إلى علوم الفضاء…تعرف على قصة مهندسة الصواريخ مشاعل الشميمري-فيديو

صحيفة المرصد:تواجدت مهندسة الصواريخ والمركبات الفضائية السعودية “مشاعل الشميمري” ضمن المتحدثين في الجلسات الحوارية للدورة الرابعة من ملتقى الإعلام المرئي الرقمي «شوف»، التي عقدت في الرياض خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بمشاركة 40 شاباً وفتاة من السعودية والخليج.
ووفقاً لصحيفة”الحياة” استطاعت صاحبة شركة تصنيع الصواريخ «مشاعل أروسبيس» الوصول بالمرأة السعودية إلى العالمية على رغم من صغر سنها، من خلال مجال علمي يندر التخصص فيه في عالمنا العربي، لا سيما بين النساء، وهو علوم الفضاء والصواريخ والمركبات الفضائية.
ففي سن السادسة، دهشت الشميمري التي ترعرعت وتلقت تعليمها في الولايات المتحدة الأميركية، من كثافة النجوم بينما كانت تطالع سماء النفود في عنيزة، وبدأ شغفها في معرفة المزيد عن علوم الفضاء واستكشافه، ومنذ ذلك الوقت أصبحت ميولها علمية، وشاركت في مرحلة التعليم الثانوي في مسابقات عدة لتصنيع «الرجل الآلي» (روبوت)، وتحصّلت مع فريقها في إحدى المسابقات على المركز الأول على مستوى منطقتها من بين 80 مشاركاً، وعلى المركز الثالث عالمياً من بين 400 مشارك، وفقاً لما قالت في مقطع بثته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات».
ثم انطلقت الشابة في رحلتها نحو الفضاء بحصولها على منحة غطت 75 في المئة من كلفة دراستها الجامعية في تخصص «أروسبيس إنجينيرنغ» الذي يشمل نوعين من أنواع الهندسة، يدرسان طيران الأجسام ضمن الغلاف الجوي وخارجه (في الفضاء)، واضطرت إلى تمويل الـ25 في المئة المتبقية من كلفة الدراسة بقرض مصرفي، ثم حصلت على شهادة «البكالوريوس»، إضافة إلى شهادتي تخصص في الرياضيات في العام 2006.
وواصلت الشميمري مشوارها العلمي التخصصي، بحصولها على شهادة «الماجستير» في العام 2007، التي قدمت فيها بحث «تصميم صاروخ نووي حراري للذهاب إلى المريخ»، وتكفلت «وكالة الفضاء الأميركية» (ناسا) بمصاريف دراستها ومنحتها راتباً شهرياً، وفي الوقت نفسه، كانت تُدرّس مادتين ضمن اختصاصها لـ40 طالباً.
وبعد التخرج، توظفت مهندسة الصواريخ في شركة «ريفيان» التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الدفاع الأميركية، وعملت معها على إنجاز 22 صاروخاً في مجالات مختلفة، ثم اختارت أن تبدأ عملها الخاص عندما كانت تبلغ 26 عاماً، بإنشائها شركة «مشاعل أروسبيس» في العام 2010.
وبدأت الشركة عملها الفعلي على الصواريخ في العام 2011، إذ تمثل هدف الشركة في تصنيع صاروخ يحمل الأقمار الاصطناعية الصغيرة (وزنها 500 كيلوغرام أو أقل) إلى مدار الكرة الأرضية المنخفض، بتقنية تجمع أربعة صواريخ في عملية إطلاق واحدة.
وسبق أن قالت مشاعل الشميمري عن نجاحها، أنه «لم يأت بسهولة، بل أتى بعد عناء طويل وإصرار ومواجهة عقبات كثيرة، وهو شيء لا ينتهي، فكلما نجحت في تحدٍّ معين، يجب عليك أن تواصل المشوار لمواجهة تحدٍّ جديد».
ولفتت مشاعل الى أنها واجهت صعوبات كثيرة منذ طفولتها، بدأت بطلاق والدتها عندما كانت في عمر الـ40 يوماً، ثم حرمانها منها بعدما سافرت مع والدها إلى أميركا وهي طفلة، لتمر في مرحلة أصعب بعد عودتها إلى السعودية لتعلم اللغة العربية، فقلبها متعلق بأمها ويريد البقاء معها، لكن رغبتها في دراسة علوم الفضاء دفعتها إلى العودة إلى أميركا، لعدم توافر هذا التخصص في السعودية.
وأضافت الشميمري أن دراستها الجامعية «لم تكن سهلة، فبعض المواد كانت تحتاج إلى تركيز ودراسة لساعات طويلة، فضلاً عن صعوبة فهم لهجات بعض المدرسين».
وفي مرحلة «الماجستير»، كان عليها الموازنة بين البحث والتدريس، ما كان يحرمها من النوم والراحة، وبعد انتقالها إلى ولاية أريزونا ذات المناخ القاسي للعمل في شركة «ريفيان»، كانت واحدة من بين ست نساء فقط يعملن في فريق مكون من 60 شخصاً، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها لاحقاً في إيجاد مستثمرين في شركتها الخاصة، وغيرها من الصعوبات.
تأمل مشاعل الآن وقد تجاوزت الـ30 عاماً، بأن تحقق حلمها في نقل صناعة الصواريخ إلى المملكة، وزادت: «حلمي لو تفضل عليّ الوطن أن أبني قاعدة استراتيجية في علوم الفضاء السلمي، لننافس العالم في دراسة هذا العلم، كي يعود بالنفع على أبناء الوطن وأمنه الاستراتيجي».
تعليقات ( 41 )
معلم متقاعدالبيئة لها دور كبير في تطور حياة الناس أو تخلفهم ممكن تنشأ في بيئة وتصبح عالمة وذات فكر ووعي وفهم وممكن هي نفسها في بيئة أخرى تصبح حشويه راعية عين وسحر وجن وحصني نفسك وتغطي يامرة .
ابو داليداالحمدلله اللي رزقنا بستر بناتنا في البيوت وعافنا من النططه في بلاد خلق الله وقال الله تعالى( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة غافلون) وش تبغا من الدنيا بعصيان الخالق
محب الهيئةالعز والرقي والتقدم بالتمسك بتعاليم الأسلام ومنها وجوب لبس الحجاب الشرعي .نسأل الله لك الهداية.
السلام عليكمبداية للقصه صادمه جدا جدا ***
الله يحفظ لنا ملكناصنعت وطورت صواريخ للامريكان الصهاينة اللهم دمر صواريخهم بهم
الرأي العامولا تنفع الوطن ولا بقرش فكونا جندي على الحد الله يحظفه يسوى مليار مثل هذي
أسماءكفو عليكي لو انك ***كان الحين منقبه وماتدلين بيتكم
عبداللهادوشتونا بها تراها صواريخ كراث !
صهيل الخيلالفايدة منها بنشتري منها صواريخ او سوارييخ
موجودنفس بتاع الكفته نسخه سعوديه هههههه صواريخ اجل ومركبات فضائيه
AMS.fبدينا نسير في المسار الصحيح
يالطيفطيب هل افادة الوطن ولا فقط نفتخربها وهي فايدتها لناسا
مـ،ـاݛــےالان لنا 80 سنه ننتج ثروات وابتعاث م عشرات السنين وامكانيات هائله تستقطب العقول وتوطنها وتروح تدور عليها نضري عند غيرك بدل ماتطبقها عملي واذا ف فشل تحمله للناس وانت ال بيدك المال والسلطه عجبي
زيادوفي النهاية تتزوج امريكي وتاخذ الجنسية..وسحبة😁😁😁
ااببووححممووددللأسف .. للأسف .. للأسف هذه الادمغة لا يمكن رجوعها ن بلاد الغرب لوطنها الأم إلا في تابوت فقط .. أصبحت حقوق فكريه لمن غرس فيها مناهج البحث لعلمي وسقاه .. حتى فقط التفكير بالرجوع ممنوع !!
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهلو البلاد الله يخلصها من عقلين اثنين لاغيرهم الأول عقل الأخونجي والثاني عقل المتصحر كان أصبحنا أفضل وطن في العالم كله وأسعد شعب بين الشعوب كافة. لكن هالملاعين الاثنين هم أعداء حواء والحرية والتقدم.
مـ،ـاݛــےواعرف لي بلد سواله جامعه ب 200 مليار يقول عليها عالميه وبتنهض بالتعليم وبتنهي الابتعاث واخرها يستقدمون لها طلبه م الخارج ولا عاد تكلمو فيها وعيالهم لا زالو برا وليت افلح فيهم واحد
الحقيقة والواقعمشاعل يا فخر الوطن انتي مثال رائع للبنت السعودية عاد الله يعينك على الذكور الفاشلين اللي هنا ماغير يشتمونك ويسبونك ويقللونك من شأنك لانك سعودية وهذه مشكلة تعاني منها كل السعوديات من هالمجتمع الذكوري
بنت الرسعندنا عقول مثل الغرب بس فيه سر هو ليه العقل العربي مهمش من المسؤول ؟
مـ،ـاݛــےواعرف لي بلد سواله جامعه ب 200 مليار يقول عليها عالميه وبتنهض بالتعليم وبتنهي الابتعاث واخرها يستقدمون لها طلبه م الخارج ولا عاد تكلمو فيها وعيالهم لا زالو برا وليت افلح فيهم واحد
عربيٌ متعّصِبٌبمثلكِ أسترد أنفاسي وأرفع راسي كلما يئست من تطور العرب. لله درك يا أملَ العروبة وليقبع عشاق العبودية تحت ظلال التفسير الخاطيء حتى إنقطاع النفَس.
مـ،ـاݛــےاعرف لي بلد يفحط بصناعه سياره ودعمت ع اعلى مستوى وانفقو مئات الملايين ع المشروع وقبل واثناء وبعد الابتعاث واختفى المشروع وين الدراسات وعقول المبتعثين ال انفقتو عليهم مليارات ماعندكم غير ذي المصوراتيه
مدريلو كان كلامها صح ماخلاها الموساد
جنوبية..🌻🌻هذه النماذج من البنات فخرا لنا السعوديات ياليتني تخصصت من الثانوي علمي وقدمت بعثة كان صرت شي كبير مثلهم تخصصي حتى المنهج اتلغى من المدراس علم اجتماع ونهاية دراستي مصنع وياليت إدارية إلا عاملة إنتاج
رأي آخرالبويات اكثروا هاليومين الله يستر
ما شاء الله تبارك الرحمن..هذه الفتاة نموذج لكل مجرم أو مريض نفسي يقول طلاق أهلي والخلافات الأسرية والبيئة الي عشت فيها هي الي دفعتني للإجرام..عاشت بدون أم وبعيد عن وطنها ومع ذلك تحلم بتوجيه ما أنجزته لوطنها وازدهاره..يا فخرنا
كوكب المريخماشاء الله مزيونه ليتها عندنا هنا
ما شاء اللهمتى توجد لدينا مراكز ابحاث متقدمة كي نستفيد من خبرات شبابنا كأمثال مشاعل وهم كثر في كل المجالات لكن حقيقة يستقرون في دول توفر لهم مراكز ابحاث نحن أحق بهم من تلك الدول ونحن احق بمخترعاتهم .
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهنصيحتي انحاشي عن بلاد المتصحرين والأخونجيين. سيصبحون حجر عثرة في حريتك وعلمك وثقافتك ودراستك وكل آمالك وتطلعاتك. ناس ماعندها غير سلخنا ذبحنا علقنا قتلنا ممنوع في ممنوع. طيور ظلام وموت لاتشرق لهم شمس.
مـ،ـاݛــےوالله لا تقدم ولا تأخر ولا براسها غير الترزز والتصوير والتحول الوحيد انها اصبحت غربيه خالصه بكل شي هذا اخر التطور اتحداكم اذا عندها سالفه
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهنرفع رؤوسنا بها بنت بلادي السعودية حفظها الله ورعاها. هي شموخ وطن بل انتصار له على كل *** لايشاهد الا السعوديات **** لاوفقه الله ولاحفظه أو رعاه. أنتي شرف هذا الوطن وهنيئآ له بك.
عدد التعليقات:185
فاااااهمبيجيك واحد فاشل مامعه ثاني متوسط يقلل من شانها كالعاده
عبداللهانتي **** بسم الله عليك
ميادةمن جد هذي النماذج اللى تشرف مو اللى مستقعدين للحريم فى البلد ومانعين ابتعاثهم عشان عقد نفسيه عندهم وعدم ثقه فى انفسهم وتربيتهم
عربيٌ متعّصِبٌالله يحفظك وينجيكِ من سلسلة الشتائم القادمة لأنك غير محجبة يا فخر العرب!
منهلا ببنت بلادي اكثر الله من امثالك هذي ترفع الرأس وليس خفافيش الضلام
فهدلو انها هنا حدها مدرسة فيزياء ههههههه