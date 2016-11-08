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بالفيديو: الشيخ الموسى يؤكد على جواز الاختلاط بين الرجل والمرأة وينفي وجود دليل على تحريمه

8 نوفمبر, 2016 , 14:10 م
بالفيديو: الشيخ الموسى يؤكد على جواز الاختلاط بين الرجل والمرأة وينفي وجود دليل على تحريمه
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صحيفة المرصد: قال الشيخ عبد العزيز الموسي أنه لا يوجد دليل شرعي على تحريم الاختلاط بين الرجل والمرأة وتابع ” أعطونى دليل واحد من كتاب الله عز وجل أو من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم عن تحريم الاختلاط ” وتساءل ” ماذا نفعل فى الإختلاط فى الطواف ؟وجاء ذلك خلال استضافته فى برنامج ” ياهلا” بقناة روتانا الخليجية .

وأكد ” الموسى” أن هناك فرق بين الخلوة والإختلاط موضحاً أن الخلوة هى اجتماع رجل وإمرأة أجنبية غريبة عنه فى مكان منفردين فيه بعيداً عن أعين الناس وذكر بعض الأحاديث النبويه التى تحرم ذلك وتابع قائلا ” أما الإختلاط فكان موجود منذ بداية الإسلام وفى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام “سيدنا محمد” وهو من العادات المعروفة فى الأسواق والأماكن العامة وحتى الوظائف .

وأثارت تصريحات “الموسى” حالة من الجدل خاصة انها تعارضت مع رأى الدكتور العبد الكريم والذى أدلى فى تصريحات سابقه” أن اختلاط الممرضات بالأطباء والمرضى فى المستشفيات حرام وطالب بمستشفيات للنساء فقط ”

وقال أحد المغردين على موقع التواصل الإجتماعى ” تويتر ” معلقا على تصريحات ” الموسى” كلام سليم وصحيح بالدليل من غير تعصب “



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 57
    8 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    جنوبية..

    كلمة باطل 50 كيف لو جاتنا فرصة نسوي أكثر ايش الفرصة الي ننتظرها برائيك الحمدلله الي يمنعنا الخوف من الله عفيفات طاهرات غصب عن الي مايرضى
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  2. 56
    8 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    ردقاطع

    اعطني اناس مثل الصحابة وانا مع كلامك يجوز لكن الان وبعصرنا هذا لا والف لا واتقي الله في نفسك فية ناس تسمع كلامك هذا وتشرعة على كيفهاوالذنب برقبتك يوم القيامة كانوا الصحابة لا ينظروا اصلا الى المراءة
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  3. 55
    8 نوفمبر, 2016 , 15:02 م
    عدد التعليقات:731

    سامية

    قلنالكم من الأول الإختلاط غير الخلوة ولكن المدلسين خلوهم شي واحد حتى أصيب المجتمع بالقلق الإجتماعي (Social anxiety disorder)وأكبر دليل على جوازه وحِله الإختلاط عند الطواف مع أن البعض بغوا يمنعونه 😇
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  4. 54
    8 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    مـ،ـاݛــے

    رح له للبيت وقله انت تقول الاختلاط حلال وخل الجماعه يجون يضيفون ونسولف ونتناقش معهم شف وش يسوي فيك ههههاااااااااااااا
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  5. 53
    8 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    كلمة حق

    اقسم بالله ان الاختلاط انه نظره فابتسامه فموعد فلقاء الا العفيفه الشريفه النساء لو يترك لهم الحريه تلقاهم العن من الشباب إلا من رحم ربي والبيت الصالح مايحدث في الغرب سوف يحدث عندنا لولا تطبيق الشريعه
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  6. 52
    8 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    يااخوان الرسول عليه الصلاة والسلام حذنا من الجهال الذين يضلون ويضلون الناس .ترى الناس التي تفجر انفسهم عندهم ناس مايعرفون العلم الشرعي يستفتونهم .الذي يبي الجنة يسأل الراسخين بالعلم
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  7. 51
    8 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    الشنفره

    شيخ موديل 2016 طيب ياشيخ مافي القران والسنه شي يمنع التقبيل والبوس وش رايك نبوس ونقبل ونجغم تكفى ياشيخ والله نمر بظروف سيئه وسع صدورنا
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  8. 50
    8 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    الى قلم النهيقه والنعيقه

    ياجماعه شوي شوي على قلم الحقيقه مسكين المساله اكل عيش ياخنبوق +نجود وغيرهاﻻتتشبه بالنساء بالمسمى اسامي الرجال ماخلصت وكثيرررره ههههههههه
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  9. 49
    8 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    مـ،ـاݛــے

    رح له للبيت وقله انت تقول الاختلاط حلال وخل الجماعه يجون يضيفون ونسولف ونتناقش معهم شف وش يسوي فيك ههههاااااااااااااا
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  10. 48
    8 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    سعد

    طيب بختلط مع بنتك عادي. اعوذ بالله زمن ****
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  11. 47
    8 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    إمرأه

    هل نحتاج لأي تبرير إحنا نعرف كتاب الله ونحفظ اياته ولله الحمد نطبّق مافيه لكن المتنطعين يحيبون دين غير اللي في كتابه الاختلاط ليس حرام بينما الخلوه هي الحرام وسمعونا صياحكم
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  12. 46
    8 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    العابد لله

    ممكن احصائية او دراسة علمية او توصية تشير ان الاختلاط يفيد المرأة ويحافظ على كرمتها وانوثتها مع العلم الغرب يعاني الان من خطورة الاختلاط وينادى بقوانين للفصل
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  13. 45
    8 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    مدري

    شفوني جاهل واعرف الدليل من قول الله واذا سألتموهن فسألوهن الاية
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  14. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    عربيٌ متعّصِبٌ

    مسافة السكة يا شيخنا(كل تغيير يحتاج إلى وقته ليتم ويتحول إلى واقع) اليوم من يحاربون الإختلاط بالمطلق تأقلموا مع حمل بناتهم ونسائهم للجوالات 24/24،والخلوة مع الجوال أخطر من الإختلاط بالعمل والأسواق.
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  15. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    نجود

    الواقع سيفرض نفسه العالم متجه نحو الخصصه الكامله وسيخرج الجميع الى سوق العمل ( رجال ونساء ) ولن نضل نحن الدوله الوحيده 90% من رعاياها موظفين حكوميين بلا انتاجيه حقيقيه
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  16. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    محمد

    افلست mbc سحبو عليهم المشايخ والدعاة ف اي احد بيلبس بشت وسكسوكه ياخذالكليشه ويحفظ الدور ويكتبون شيخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    مـ،ـاݛــے

    ماشبعتو ردح من البارح اخبار للاثاره مستهلكه ومن روتانا بعد ياعيني ماهم بعيدين ع شيوخ مصر تقارن الحرم بمشفى ؟! اذا الخلوه عندك حرام ل ماتكلمت ع خلوه السواقين وخلوتها بعملها واذ الاختلاط حلال بجيك البيت
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  18. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    مدري

    اذا قال الواحد مافيه دليل فهذا يدل على انه جاهل .بس خمة القناة وانبطح
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  19. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    الى قلم النهيقه

    خنبوقه قلم البهتان اخبارالقنيه عنكو ايه عساهم يعومونك مثل ماعوموه باقرب صرف ويكرم الجميع اﻻ انت
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  20. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    كتلبلر

    منين طلع . احبووووو شويه وكل شي حلال هههههههه
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  21. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    ابو عبدالله

    اول مرة اسمع عن هذا الشيخ يا اخي في هئية كبار العلماء تبي فتوى اسأل واحد منهم هم الراسخون في العلم الله يحفظهم لنا
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  22. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    برطس

    وجدو أبائهم على ذلك الله يعينك ياشيخ والله يرحم الدين يحسبون ان الاختلاط الذي تقصده مايدور ببعض أفكار المرضى بعض عاداتنا بدع مبدعه من بعض المؤثرين من المجتمعات الباليه . هل استعبدتم الناس وقد ولدتهم .
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  23. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    الى قلم النهيقه

    ت16//مخنبق تبغى يصير حالنا ومجتمعنا مثل مجتمعك وبيئتك اختﻻط ونزع حجاب وعلمنه باقي عليكم باذن الواحداﻻحدولن تلحق على هذا مجتمعناﻻزال متدين بحمدالله ومتمسك بالقران والسنه رجال ونساءصغاروكبار.ﻻنه الحق
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  24. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    غريب

    الحمد لله والشكر ما نحتاج شيخ يعرفنا وش الحرام والحلال درسنا وتعملنا من ابائنا وعندنا عقول تعرف الحرام . فالذى يفتى بلا علم وتجهل فهو فى عقاب من الله وهناك مفتى المملكه فقط اما غيره لانعترف به
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  25. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    اليوم شيخ الاختلاط عنده جائز وامس شيخ يحرم الاختلاط وبعدين معاكم !!!!! الفتوى لها رجالها وأهلها الثقات؛؛؛؛ الله يصلح الحال
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  26. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    عربيٌ متعّصِبٌ

    أول مرّة أشعر بالإرتياح لأنني إكتشفت اليوم سر كبير وهو أن قلة إحترام (فرقة الشتامون) لكل من يخالفهم لا تقتصر على الرافضة والمجوس والليبيرال وغيرهم،بل تشمل علماء أفاضل من بني جلدتهم.محو الأمية فريضة!
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  27. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    نجود

    سيضل المتشددون يعارضون اي فتوى لاتناسب تركيبة عقولهم المتصحره.. فقد عارضوا قديما تعليم المرأه وعارضوا دخول اجهزه بسيطه كالراديو والتليفون
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  28. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    Abdulaziz

    والله ماصرت اثق في اي شيخ ....الحمدلله شي حرمه القرآن أو الأحاديث الصحيحه اتقيد فيه اما بالنسبه لذولي الشيوخ طلعوا مقلب
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  29. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    الفرق بينهما ان الموسى فقيه والعبدالكريم محرم

    الموسى قال آتوني بدليل واحد يحرم الإختلاط ومن لديه الدليل فاليواجهه به لكنه متيقن من علمه اما الآخرون الذين ذهبوا للتحريم فهم متشددون بحجة درئ المفاسد وهذا خطأ جسيم.
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  30. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    سلمان

    يلا خنبوقة الحق علق بمعرفاتك الحق خنبوقه هههههههه
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  31. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    رأي آخر

    في تقديري الاختلاط بين الجنسين جايز بشرط تطبيق القران والسنه بغض البصر وأما كشف الوجه هناك خلاف بين العلماء وخل عنك الفلسفة الزايده ياتعليق ١٦ اذا كشف الوجه لايجوز في تقديرك طيب النقاب لايجوز ايضا
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  32. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    🎀💫

    طيب وش الجديد -فيه اختلاط في المسجد الحرام-في موسم الحج -في الاسواق-في المستشفيات-لايروح مخكم بعيد-وتحسبونه يقصد الخلوة -بين الرجل والمرأة
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  33. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    زائر

    الناس اصحاب العقول السويه والفطره السليمه ﻻتقبل شي في امورالدين من هذه القناة mbc وضيوفها فقد فضحهاالله على لسان الغيورين من خلقه يعني عرووها
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  34. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    زمن يخوف

    اتق الله يارجل ومنالذي جعل منك شيخ لدينا علماء وهيئة كبار علماء ومثل هالقزم وغيره كالغيث واشباههم يفسدون ولايصلحون ويجعلون من بلدهم مرمى للاعداء شل الله السنتكم وكتم انفاسكم ومن انت حتى تفتي خسئت
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  35. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    متأمل

    قبل الإسلام كان بعض الجهلة يؤدون البنات لما يرونه أن النساء عار ، فما الفرق بين الجاهلية قبل السلام وجاهلية القرن الواحد والعشرين .. النظرة والفكرة واحدة وإن إختلف الوأد .. ،،
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  36. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    ابن روق العتيبي

    امحق شيخ مفارق الفتوى في الدين وجهك وجهه محرج يالموسى الشرهه مايهيب علاك على اللي يأخذ منك فتوى انت وجههك والا انت ماتسرح في شاتين ماهوب يؤخذ منك فتوى الاختلاط حلال اوحرام ياهالموسى عندنا كبار العلما
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  37. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    ننكر المنكر

    من هذا استغغر الله العظيم كل من يبي يشتهر جاء بكلام من راسه علشان تضبط كلمه خالف تعرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    لا حول ولاقوة الا بالله .

    تعديل الاسم
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  39. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 14:26 م
    عدد التعليقات:2341

    سهم

    الملك اصدر أمر أن لا يُفتي إلا هيئة كبار العلماء ، إذا يجب أن يعاقب هذا وقناته وكذلك القناة الخبيثة الأخرى التي تستضيف*****الثاني الغامدي الثور ، حسبي الله عليهم الاثنين لمخالفتهم أمر ولي الأمر
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  40. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    هدى

    يذكرني هذا الراي ..باحد من يرى كشف الوجه للمراه بانه يجوز فسالوه هل ترضى بناتك يكشفون وجوههن فقال امنعهن ﻻن في كشغهن فتنه! ونسال هذا ﻻبس البشت تمشيخ هل ترضى اختﻻط بناتك برجال؟؟؟
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  41. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    صور مع تحيه

    طيب ياشيخ اذ ماعندك مانع خل نختلاط باعائلتك الكريمة اذ ماعندك مانع وشكرا
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  42. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 14:24 م
    عدد التعليقات:15262

    قلم الحقيقه

    لكن الأخونجي ومعه المتصحر قلبه مريض وعقله سقيم . وسواس خناس يشاهد الناس بعين طباعه وسوء أخلاقه .لذلك تجده خلف انثاه يشك في تصرفاتها ةيتنصت على مكالماتها ويبحث في جوالها .شخص معه مرض الوسواس خبيث ملعون
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  43. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    ومن هذا الموسى الي صار يفتي عجبي خوذو الفتوى من هئة كبار العلماء وبس
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  44. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    لا حول ولازقوة الا بالله .

    اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين بسوء اللهم اشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    رؤية

    فيه مثل يقول طالع في وجه العنز واحلب لبن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 14:21 م
    عدد التعليقات:15262

    قلم الحقيقه

    هذا الكلام معروف وواضح من أن الخلوة هو اختلاء رجل بامرأة لاتقرب له بصلة أو بمحرم لها لوحدهم في مكان خاص لوحدهم وليس مكان عام.أما الاختلاط فهو مكان عام يجمع النساء والرجال بمكان عام كالأسواق وماشابهها.
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  47. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 14:19 م
    عدد التعليقات:2341

    سهم

    منين جاء ذا البزقة اللي لابسه بشت ، رح راحت روحك ، حنا مانقبل إلا رأي هيئة كبار العلماء ، هذه القناة وقناة MBC تبث سمومها علينا ويجب إيقافها ، حسبنا الله عليك .
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  48. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    عدو داعش

    انت طالع القناة اللي مستضيفته حشفا وسوء كيلا ي حلالاه ي ابن باز
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  49. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    وشك وشك

    وش ذا الشيخ
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  50. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    نجود

    الاختلاط في الاماكن العامه كالسوق والعمل .... يختلف عن الخلوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  51. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    loovivool

    كلامه صحيح ولا غبار عليه ونظيف انظف من الزجاج بعد تلميعه باقوى انواع المنظفات
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  52. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    محمد

    هاذا ما يسنى شيخ غير معروف وبعظين ما هو اعلم من ابن باز وابن عثيمين بتحريم الاختلاط اقوله استريح يا خنبوقة المعرفات
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  53. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    من

    صدق الشيخ يامن تريدون حجز المراه في بيتها
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  54. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    ولا شيء

    { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53.
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  55. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    عاشق السنه

    الله يرحم مزنه وين طلع ذاه منه
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  56. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    عبادي العمري

    قبل ما تعرف من هو الشيخ... و قبل تسمع الفتوى منه... شوف وش هي القناة الي استضافته.. و اعرف توجهاتها و أهدافها... و كلنا نعرف ومتفقين على روتانا و ام بي سي وش غاياتهم و أهدافهم
    لا يعجبني(5) اعجبني(6)
  57. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    رؤية

    ههههههه هههههعهه لاتعليق تكفي الصورة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)

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