بالفيديو: الشيخ الموسى يؤكد على جواز الاختلاط بين الرجل والمرأة وينفي وجود دليل على تحريمه

صحيفة المرصد: قال الشيخ عبد العزيز الموسي أنه لا يوجد دليل شرعي على تحريم الاختلاط بين الرجل والمرأة وتابع ” أعطونى دليل واحد من كتاب الله عز وجل أو من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم عن تحريم الاختلاط ” وتساءل ” ماذا نفعل فى الإختلاط فى الطواف ؟وجاء ذلك خلال استضافته فى برنامج ” ياهلا” بقناة روتانا الخليجية .

وأكد ” الموسى” أن هناك فرق بين الخلوة والإختلاط موضحاً أن الخلوة هى اجتماع رجل وإمرأة أجنبية غريبة عنه فى مكان منفردين فيه بعيداً عن أعين الناس وذكر بعض الأحاديث النبويه التى تحرم ذلك وتابع قائلا ” أما الإختلاط فكان موجود منذ بداية الإسلام وفى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام “سيدنا محمد” وهو من العادات المعروفة فى الأسواق والأماكن العامة وحتى الوظائف .

وأثارت تصريحات “الموسى” حالة من الجدل خاصة انها تعارضت مع رأى الدكتور العبد الكريم والذى أدلى فى تصريحات سابقه” أن اختلاط الممرضات بالأطباء والمرضى فى المستشفيات حرام وطالب بمستشفيات للنساء فقط ”

وقال أحد المغردين على موقع التواصل الإجتماعى ” تويتر ” معلقا على تصريحات ” الموسى” كلام سليم وصحيح بالدليل من غير تعصب “

