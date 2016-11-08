بالفيديو: الشيخ الموسى يؤكد على جواز الاختلاط بين الرجل والمرأة وينفي وجود دليل على تحريمه

صحيفة المرصد: قال الشيخ عبد العزيز الموسي أنه لا يوجد دليل شرعي على تحريم الاختلاط بين الرجل والمرأة وتابع ” أعطونى دليل واحد من كتاب الله عز وجل أو من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم عن تحريم الاختلاط ” وتساءل ” ماذا نفعل فى الإختلاط فى الطواف ؟وجاء ذلك خلال استضافته فى برنامج ” ياهلا” بقناة روتانا الخليجية .
وأكد ” الموسى” أن هناك فرق بين الخلوة والإختلاط موضحاً أن الخلوة هى اجتماع رجل وإمرأة أجنبية غريبة عنه فى مكان منفردين فيه بعيداً عن أعين الناس وذكر بعض الأحاديث النبويه التى تحرم ذلك وتابع قائلا ” أما الإختلاط فكان موجود منذ بداية الإسلام وفى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام “سيدنا محمد” وهو من العادات المعروفة فى الأسواق والأماكن العامة وحتى الوظائف .
وأثارت تصريحات “الموسى” حالة من الجدل خاصة انها تعارضت مع رأى الدكتور العبد الكريم والذى أدلى فى تصريحات سابقه” أن اختلاط الممرضات بالأطباء والمرضى فى المستشفيات حرام وطالب بمستشفيات للنساء فقط ”
وقال أحد المغردين على موقع التواصل الإجتماعى ” تويتر ” معلقا على تصريحات ” الموسى” كلام سليم وصحيح بالدليل من غير تعصب “
تعليقات ( 57 )
جنوبية..كلمة باطل 50 كيف لو جاتنا فرصة نسوي أكثر ايش الفرصة الي ننتظرها برائيك الحمدلله الي يمنعنا الخوف من الله عفيفات طاهرات غصب عن الي مايرضى
ردقاطعاعطني اناس مثل الصحابة وانا مع كلامك يجوز لكن الان وبعصرنا هذا لا والف لا واتقي الله في نفسك فية ناس تسمع كلامك هذا وتشرعة على كيفهاوالذنب برقبتك يوم القيامة كانوا الصحابة لا ينظروا اصلا الى المراءة
عدد التعليقات:731
ساميةقلنالكم من الأول الإختلاط غير الخلوة ولكن المدلسين خلوهم شي واحد حتى أصيب المجتمع بالقلق الإجتماعي (Social anxiety disorder)وأكبر دليل على جوازه وحِله الإختلاط عند الطواف مع أن البعض بغوا يمنعونه 😇
مـ،ـاݛــےرح له للبيت وقله انت تقول الاختلاط حلال وخل الجماعه يجون يضيفون ونسولف ونتناقش معهم شف وش يسوي فيك ههههاااااااااااااا
كلمة حقاقسم بالله ان الاختلاط انه نظره فابتسامه فموعد فلقاء الا العفيفه الشريفه النساء لو يترك لهم الحريه تلقاهم العن من الشباب إلا من رحم ربي والبيت الصالح مايحدث في الغرب سوف يحدث عندنا لولا تطبيق الشريعه
الشنفرهشيخ موديل 2016 طيب ياشيخ مافي القران والسنه شي يمنع التقبيل والبوس وش رايك نبوس ونقبل ونجغم تكفى ياشيخ والله نمر بظروف سيئه وسع صدورنا
الى قلم النهيقه والنعيقهياجماعه شوي شوي على قلم الحقيقه مسكين المساله اكل عيش ياخنبوق +نجود وغيرهاﻻتتشبه بالنساء بالمسمى اسامي الرجال ماخلصت وكثيرررره ههههههههه
مـ،ـاݛــےرح له للبيت وقله انت تقول الاختلاط حلال وخل الجماعه يجون يضيفون ونسولف ونتناقش معهم شف وش يسوي فيك ههههاااااااااااااا
سعدطيب بختلط مع بنتك عادي. اعوذ بالله زمن ****
إمرأههل نحتاج لأي تبرير إحنا نعرف كتاب الله ونحفظ اياته ولله الحمد نطبّق مافيه لكن المتنطعين يحيبون دين غير اللي في كتابه الاختلاط ليس حرام بينما الخلوه هي الحرام وسمعونا صياحكم
العابد للهممكن احصائية او دراسة علمية او توصية تشير ان الاختلاط يفيد المرأة ويحافظ على كرمتها وانوثتها مع العلم الغرب يعاني الان من خطورة الاختلاط وينادى بقوانين للفصل
مدريشفوني جاهل واعرف الدليل من قول الله واذا سألتموهن فسألوهن الاية
عربيٌ متعّصِبٌمسافة السكة يا شيخنا(كل تغيير يحتاج إلى وقته ليتم ويتحول إلى واقع) اليوم من يحاربون الإختلاط بالمطلق تأقلموا مع حمل بناتهم ونسائهم للجوالات 24/24،والخلوة مع الجوال أخطر من الإختلاط بالعمل والأسواق.
نجودالواقع سيفرض نفسه العالم متجه نحو الخصصه الكامله وسيخرج الجميع الى سوق العمل ( رجال ونساء ) ولن نضل نحن الدوله الوحيده 90% من رعاياها موظفين حكوميين بلا انتاجيه حقيقيه
محمدافلست mbc سحبو عليهم المشايخ والدعاة ف اي احد بيلبس بشت وسكسوكه ياخذالكليشه ويحفظ الدور ويكتبون شيخ
مـ،ـاݛــےماشبعتو ردح من البارح اخبار للاثاره مستهلكه ومن روتانا بعد ياعيني ماهم بعيدين ع شيوخ مصر تقارن الحرم بمشفى ؟! اذا الخلوه عندك حرام ل ماتكلمت ع خلوه السواقين وخلوتها بعملها واذ الاختلاط حلال بجيك البيت
مدرياذا قال الواحد مافيه دليل فهذا يدل على انه جاهل .بس خمة القناة وانبطح
الى قلم النهيقهخنبوقه قلم البهتان اخبارالقنيه عنكو ايه عساهم يعومونك مثل ماعوموه باقرب صرف ويكرم الجميع اﻻ انت
كتلبلرمنين طلع . احبووووو شويه وكل شي حلال هههههههه
ابو عبداللهاول مرة اسمع عن هذا الشيخ يا اخي في هئية كبار العلماء تبي فتوى اسأل واحد منهم هم الراسخون في العلم الله يحفظهم لنا
برطسوجدو أبائهم على ذلك الله يعينك ياشيخ والله يرحم الدين يحسبون ان الاختلاط الذي تقصده مايدور ببعض أفكار المرضى بعض عاداتنا بدع مبدعه من بعض المؤثرين من المجتمعات الباليه . هل استعبدتم الناس وقد ولدتهم .
الى قلم النهيقهت16//مخنبق تبغى يصير حالنا ومجتمعنا مثل مجتمعك وبيئتك اختﻻط ونزع حجاب وعلمنه باقي عليكم باذن الواحداﻻحدولن تلحق على هذا مجتمعناﻻزال متدين بحمدالله ومتمسك بالقران والسنه رجال ونساءصغاروكبار.ﻻنه الحق
غريبالحمد لله والشكر ما نحتاج شيخ يعرفنا وش الحرام والحلال درسنا وتعملنا من ابائنا وعندنا عقول تعرف الحرام . فالذى يفتى بلا علم وتجهل فهو فى عقاب من الله وهناك مفتى المملكه فقط اما غيره لانعترف به
عربيٌ متعّصِبٌأول مرّة أشعر بالإرتياح لأنني إكتشفت اليوم سر كبير وهو أن قلة إحترام (فرقة الشتامون) لكل من يخالفهم لا تقتصر على الرافضة والمجوس والليبيرال وغيرهم،بل تشمل علماء أفاضل من بني جلدتهم.محو الأمية فريضة!
نجودسيضل المتشددون يعارضون اي فتوى لاتناسب تركيبة عقولهم المتصحره.. فقد عارضوا قديما تعليم المرأه وعارضوا دخول اجهزه بسيطه كالراديو والتليفون
Abdulazizوالله ماصرت اثق في اي شيخ ....الحمدلله شي حرمه القرآن أو الأحاديث الصحيحه اتقيد فيه اما بالنسبه لذولي الشيوخ طلعوا مقلب
الفرق بينهما ان الموسى فقيه والعبدالكريم محرمالموسى قال آتوني بدليل واحد يحرم الإختلاط ومن لديه الدليل فاليواجهه به لكنه متيقن من علمه اما الآخرون الذين ذهبوا للتحريم فهم متشددون بحجة درئ المفاسد وهذا خطأ جسيم.
سلمانيلا خنبوقة الحق علق بمعرفاتك الحق خنبوقه هههههههه
رأي آخرفي تقديري الاختلاط بين الجنسين جايز بشرط تطبيق القران والسنه بغض البصر وأما كشف الوجه هناك خلاف بين العلماء وخل عنك الفلسفة الزايده ياتعليق ١٦ اذا كشف الوجه لايجوز في تقديرك طيب النقاب لايجوز ايضا
🎀💫طيب وش الجديد -فيه اختلاط في المسجد الحرام-في موسم الحج -في الاسواق-في المستشفيات-لايروح مخكم بعيد-وتحسبونه يقصد الخلوة -بين الرجل والمرأة
زائرالناس اصحاب العقول السويه والفطره السليمه ﻻتقبل شي في امورالدين من هذه القناة mbc وضيوفها فقد فضحهاالله على لسان الغيورين من خلقه يعني عرووها
زمن يخوفاتق الله يارجل ومنالذي جعل منك شيخ لدينا علماء وهيئة كبار علماء ومثل هالقزم وغيره كالغيث واشباههم يفسدون ولايصلحون ويجعلون من بلدهم مرمى للاعداء شل الله السنتكم وكتم انفاسكم ومن انت حتى تفتي خسئت
متأملقبل الإسلام كان بعض الجهلة يؤدون البنات لما يرونه أن النساء عار ، فما الفرق بين الجاهلية قبل السلام وجاهلية القرن الواحد والعشرين .. النظرة والفكرة واحدة وإن إختلف الوأد .. ،،
ابن روق العتيبيامحق شيخ مفارق الفتوى في الدين وجهك وجهه محرج يالموسى الشرهه مايهيب علاك على اللي يأخذ منك فتوى انت وجههك والا انت ماتسرح في شاتين ماهوب يؤخذ منك فتوى الاختلاط حلال اوحرام ياهالموسى عندنا كبار العلما
ننكر المنكرمن هذا استغغر الله العظيم كل من يبي يشتهر جاء بكلام من راسه علشان تضبط كلمه خالف تعرف
لا حول ولاقوة الا بالله .تعديل الاسم
عدد التعليقات:2341
سهمالملك اصدر أمر أن لا يُفتي إلا هيئة كبار العلماء ، إذا يجب أن يعاقب هذا وقناته وكذلك القناة الخبيثة الأخرى التي تستضيف*****الثاني الغامدي الثور ، حسبي الله عليهم الاثنين لمخالفتهم أمر ولي الأمر
هدىيذكرني هذا الراي ..باحد من يرى كشف الوجه للمراه بانه يجوز فسالوه هل ترضى بناتك يكشفون وجوههن فقال امنعهن ﻻن في كشغهن فتنه! ونسال هذا ﻻبس البشت تمشيخ هل ترضى اختﻻط بناتك برجال؟؟؟
صور مع تحيهطيب ياشيخ اذ ماعندك مانع خل نختلاط باعائلتك الكريمة اذ ماعندك مانع وشكرا
عدد التعليقات:15262
قلم الحقيقهلكن الأخونجي ومعه المتصحر قلبه مريض وعقله سقيم . وسواس خناس يشاهد الناس بعين طباعه وسوء أخلاقه .لذلك تجده خلف انثاه يشك في تصرفاتها ةيتنصت على مكالماتها ويبحث في جوالها .شخص معه مرض الوسواس خبيث ملعون
لا حول ولازقوة الا بالله .اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين بسوء اللهم اشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره .
رؤيةفيه مثل يقول طالع في وجه العنز واحلب لبن
عدد التعليقات:15262
قلم الحقيقههذا الكلام معروف وواضح من أن الخلوة هو اختلاء رجل بامرأة لاتقرب له بصلة أو بمحرم لها لوحدهم في مكان خاص لوحدهم وليس مكان عام.أما الاختلاط فهو مكان عام يجمع النساء والرجال بمكان عام كالأسواق وماشابهها.
عدد التعليقات:2341
سهممنين جاء ذا البزقة اللي لابسه بشت ، رح راحت روحك ، حنا مانقبل إلا رأي هيئة كبار العلماء ، هذه القناة وقناة MBC تبث سمومها علينا ويجب إيقافها ، حسبنا الله عليك .
عدو داعشانت طالع القناة اللي مستضيفته حشفا وسوء كيلا ي حلالاه ي ابن باز
وشك وشكوش ذا الشيخ
نجودالاختلاط في الاماكن العامه كالسوق والعمل .... يختلف عن الخلوه
loovivoolكلامه صحيح ولا غبار عليه ونظيف انظف من الزجاج بعد تلميعه باقوى انواع المنظفات
محمدهاذا ما يسنى شيخ غير معروف وبعظين ما هو اعلم من ابن باز وابن عثيمين بتحريم الاختلاط اقوله استريح يا خنبوقة المعرفات
منصدق الشيخ يامن تريدون حجز المراه في بيتها
ولا شيء{ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} الأحزاب 53.
عاشق السنهالله يرحم مزنه وين طلع ذاه منه
عبادي العمريقبل ما تعرف من هو الشيخ... و قبل تسمع الفتوى منه... شوف وش هي القناة الي استضافته.. و اعرف توجهاتها و أهدافها... و كلنا نعرف ومتفقين على روتانا و ام بي سي وش غاياتهم و أهدافهم
رؤيةههههههه هههههعهه لاتعليق تكفي الصورة