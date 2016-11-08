بالفيديو: شاهد.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفاجئ “أريج” بحضور عيد ميلادها

صحيفة المرصد: نشرت الإعلامية “أريج جلال” مقطع فيديو يوثق حضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق حفل عيد ميلادها.

وأبدت “أريج” سعادتها بحضور الأمير وعلقت قائلة في: “شخص مهم جدًا جاء عيد ميلادي ومبسوطة جدًا بحضوره”، مضيفة “سعيدة جدًا بتواضع الأمير”.

وأظهر الفيديو حضور مختلط لعدد كبير من محبي الإعلامية وسط أنغام الموسيقى، ووجهت لهم الشكر على حضورهم حفل يوم مولدها، وأخذت صور مع أكثر من شخصية حضرت الحفل”. وعلقت قائلة: “الله يعطيكم العافية وشكرًا لكم ويسعد قلبكم”.