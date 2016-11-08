بالفيديو: شاهد.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفاجئ “أريج” بحضور عيد ميلادها

صحيفة المرصد: نشرت الإعلامية “أريج جلال” مقطع فيديو يوثق حضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق حفل عيد ميلادها.
وأبدت “أريج” سعادتها بحضور الأمير وعلقت قائلة في: “شخص مهم جدًا جاء عيد ميلادي ومبسوطة جدًا بحضوره”، مضيفة “سعيدة جدًا بتواضع الأمير”.
وأظهر الفيديو حضور مختلط لعدد كبير من محبي الإعلامية وسط أنغام الموسيقى، ووجهت لهم الشكر على حضورهم حفل يوم مولدها، وأخذت صور مع أكثر من شخصية حضرت الحفل”. وعلقت قائلة: “الله يعطيكم العافية وشكرًا لكم ويسعد قلبكم”.
تعليقات ( 112 )
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهيومآ بعد يوم يثبت بني أخونج أنهم مجرد أصحاب أجندة دينية خارجية كاذبة مظهرها الدين والتدين وباطنها سم زعاف ثعابين تسعى للشر على الوطن وحكومته الرشيدة و على المجتمع السعودي.لاتصدقون غيرتهم على دين الله.
سعوديمخالف للنشر
قر😭مُـانولا عزمتني البخيله 💤😪وانا لي گم ليلةٍ أرقد ماتعشيت😭😫
himaالله يديم افراحكم وسعادتكم ويبعد عنكم كيد النكديين والحاسدين.
aliسلميلي على عيد ميلادك
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهوهذه حقيقة كلاب بني أخونج الملعونة. وشـــــ قالو نحن أهل دين مسلمين متقين صادقين أصحاب عدل لانظلم أحد لاغني ولافقير. كلمتنا على الجميع لانخشى في الله لومة لائم ههه.أعياد الميلاد حرام لكن هنا حلال هههه
متابع المرصدمخالف للنشر
محمدومن هذا المنطلق قلم الحقيقه ضد كلاب بني رفض لأنهم أشبه بالثعابين تنزع جلد وتلبس جلد آخر. على حسب الرغبات والأجندات.اذا كان الموضوع يتعلق بمواطن مسكين نابحت عليه واذا كان خلاف ذلك بلع كل منهم حجر .
محمدمخالف للنشر
ملكيلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل****
نبراسمخالف للنشر
كفى كذبلَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى, قَالَ: فَمَنْ؟
راكاانارحم حالك ي قلم ترا كثر الضغط يولد الانفجار وصحتك اهم شي ههههههههههههههه
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهومن هذا المنطلق قلم الحقيقه ضد كلاب بني أخونج.لأنهم أشبه بالثعابين تنزع جلد وتلبس جلد آخر. على حسب الرغبات والأجندات.اذا كان الموضوع يتعلق بمواطن مسكين نابحت عليه واذا كان خلاف ذلك بلع كل منهم حجر .
راكااناثريك يالمسكين كنت شوي والا تنفجر ههههههههههههههه عادي نفسووووووو له شوي خلوه يعيش جوه
أجامل أياميلاحول ولاقوة الابالله اللهم لاتؤاخذنا
راكاانتوني عرفت انك كنت مضغوط ي قلم..
أجامل أياميلاحول ولاقوة الابالله اللهم لاتؤاخذنا
يوسفحسبكم الله الراجل امس قال انه كان يتعشى في المطعم بالصدفة وطلب منة التصوير
قادمعيد ميلاد سعيد أيها الجميلة ولا عزاء للصحون والمتخلفين
ابو داليدالاحول ولا قوة الا بالله مجلسهم بارك لهم ***
يهاذا اخر فتوى لواحد بدعي انه شيخ يحلل الاختلاط
اية الله ميتسوبيشيلاباس في ذلك والدليل في روايه موجده في نهج البلاغه الباب السابع تقول بان عيد الميلاد جائز وقد ذكر ذلك العلامه مناف الناجي
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهالأخت اللي تقول فيه تناقض . مؤكد وتناقض قوي . الأخونجي الملعون هو سبب هذا التناقض . مرة يصبح له عيون وأذاني ولسان وجميع حواسه شغالة 100% ومرة معدوم منها لايشاهد ولايتكلم ولايسمع.الله لايوفقهم يارب.
المطيريلتوضيح الأمير كان متواجدا بالصدفة في ذلك المقهى وطلبت منه التصوير معه والأمير بتواضع قبل ولكنها ألفت قصة من نسج خيالها وركبت المقاطع ..
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهبالأمس كلاب الأخونجية تنابح ضد رائف بدوي , الآن ودها تنابح لكن الله يحفظه ويرعاه جعل في كل فم واحد منهم حجر هههههههه,
عبودحفل اقل مايقال عنه للأطفال..اما عبد الرحمن بن مساعد المثقف الشاعر ذو النزعه الدينيه كما قال في احد حواراته ماهذا الا سقطه منك للأسف تحت رعايتك الكريمه !!
واحد من الناسلا حول ولا قوة الا بالله
متقاعدليته يفاجئني هو او غيره من الطيبين ببيت اسكن فيه
زائرهماشاء الله يسعدهم ربي أثرنا بين ذا التكفيريين ماندري وش السالفه شادين حيلهم علينا وناسين الباقي الجهه السعيده المرفهه وحنا اضغط المضغوط أكثر أقول الله بس يسهل أمرنا عندنا تناقض عجيب غريب ومسكوت عليه
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهيقال أن الحصيلة الأولى من هذه المشاهد التي تسر الناظرين 1000 أخونجي تم جلطته وهلاكه في الحال من القهر بعد علمه باحتفال هذه القمر السعودية رعاها الله بعيد ميلادها هههههههههههه. اللهم زد وبارك في موتهم
مقلقلأريج صارت بمرتبة خوي 😂😂😂
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهيقال أن الحصيلة الأولى من هذه المشاهد التي تسر الناظرين 1000 أخونجي تم جلطته وهلاكه في الحال من القهر بعد علمه باحتفال هذه القمر السعودية رعاها الله بعيد ميلادها هههههههههههه. اللهم زد وبارك في موتهم
راكانحسبي الله ونعم الوكيل
زياد العمريالحكمة من تحريم عيد الميلاد حتى لاينفق الفقير امواله في غير محلها ويجوز للغني الاحتفال وعين الله ترعاه
مقلقلوالله العظيم استحي اقول لبوي واخواني. . كنت مزعوم بحفلة حريم عند أريج 😂😂😂 وفيه ناس عادي الوضع عندهم يصور وينشر أعتقد يالربع إنه اختلاف حضارات 😂😂😂
مقلقلوين البشت يالمير. .وانت رايح تشرف حفل أريج. .😂😂😂
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهكلي سنة وانتي طيبة . والله الوطن بأسره يشاركك الفرحة ودامت أفراحكم ودامت أحزان وجلطات الأخونجي ههههههههه
طارق(( نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ )) .. . الله يعينهم
الحرفي( يسلم ثم يسلم ومرحبا مليون )
مـ،ـاݛــےشل المنديل حط المنديل اثبتي ع شكل كملو اسمها تذكر الله فيها الخير اللهجه ؟ عيد ميلاد وحب الخ مستورد شاطرين بتقليد القشور يعتبرونه تطور لازم اصير مذيع ويجيني رئيس نادي حت يسمحون نسوي مثلهم
خلدون49 هذا اميرك ياخمبوقه وغصبا عليك لا تسوي تقيه وعلوم خمينيه اااوت انت والله من صحراءنا ووطنا ***
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهأأأأأأأأموت في شيء اسمه قهر أخونجي . والله لطمة على وجهه عمره ماينساها. أص أص ولاكلمة تفتح فمك. شاهد وأنت منقهر مجلوط وقلبك محروق عسى الله يزيدك قهر ههههههههه
الزهرانيبالتوفيق اريج وباذن الله تفرحي بعيد ميلادك اعوام لاتعد ولا تحصى وشكراً للامير وماقصر
صقرحنا وين يا جماعة الخير عطونا العلوم معقول اختلاط في ديرتنا ههههه
مفقودبالامس يشتمون الام بي سي واليوم يحتفلون
سعوديكان من المفروض تكون هذي الزياره للحدود افضل وانفع
أستغفر الله العظيممن أحدث بدعة في ديننا فهو رد ...... وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار
ماهرمخالف للنشر
النزغهاريج جلال ابنة الحكم خليل هلال يعني موب غريبة حضور الامير تقدير وعرفان للحكم اللي قدم للهلال الكثير يعني كلهم زعيقيه
توفيقوامير صبر وكف يد و تياسير........ ومسامحة قاصي علشان داني.......... وامير كبرة نفس من غير تكبير.......... احقر اخطائي واقدس كياني.............
توفيقالامير ماينفع يخوي مع امير ............... وانا امير ولكن بشكل ثاني.................امير مبدا في زمان المعايير و امير عفه لا تطاول الاناني..........
عدد التعليقات:5848
بسمهمين الاخت؟؟؟؟؟
عبداللهحفل كله سخافه
واضحانا معك يا قلم ***بدعوى الاختلاط بالحفلات ودامك تشجع هالشي***
خلدونالخمبقه 44 مسوي نفسه رقيق اوي اوي .. هاي ... ههه والله الا المت........عه لعبة فيهم... المهم عندي رئيس الزعيم
عادلحسبنا الله ونعم الوكيل
عادلحسبنا الله و نعم الوكيل
محب الهيئةأماكن لايجوز حضورها...نسأل الله لك الهداية
بدون قيودعيد ميلاد برعايه ابو المثاليه كان سويتي معاه مقابله ممكن يستسهد بأيه قرأنيه من رعايه انديه الى رعايه اعياد ميلاد اتوقع حضر عشان يوقع عقد مع اريج تلعب بموجبه للهلال اللهم ثبت قلوبنا وعقولنا
الراصدههههههههه باقي عيد ميلاد نانسي عجرم
خلدونماقدمتي شي للعالم ولا للانسانيه من علوم او خلافه عشان نحتفل بيوم مولدك المكجل . شوية طقطقه مع تحرير خبر . ماهى ذيك الشئ الكبير عشان نسوي تاريخ ذا اليوم باسمك.. في مثل هذا اليوم ولدة فلانه ياشيخ اهجد
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهالأخونجي أصبح أضعف من جرادة لايشوف ولا يمنع هههههههههه والمتصحر أردى منه هههههههههه. حفظ الله الأمير قوة شخصية وقوة حضور لامكان للمتصحرين ولا للأخونجيين آآآآآآآوت هههههههه
سمرقلم الخمبقه... أكيد انت ****
نجودالبنت دي عسل عسل ..اجري ياواد هههههههههه
عادلقلم الخمبقه... سود الله وجهك يوم تبيض الوجوه و***
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهأأأأأأأأأأأأأأأأأأألف مبرووووووووووك عيد ميلادك ياأريج.
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهضربة ولطمة قوية على وجهك يالأخونجي أنت وخويك المتصحر ههههههه تسلم يالأمير رعاك الله جعلت بني أخونج والمتصحرين يموتون وهم يدورون مثل الثعابين في مكانهاقهرآ وكمدآ. ودهم يتدخلون وبمنعون. أخونجي للخلف در.
توفيقوبعدين ليس من عادات المجتمع العربي ان يحضر الرجال حفلات النسوان .. هذا عيب وشق جيب في الثقافة العربية
كارهه الهيئةأريج جلال ؟؟
magedمخالف للنشر
توفيقالرجاااااال في الحد الجنوبي يواجهون الموت كل دقيقة وهناك من يحي الحفلات المختلطه ..على الاقل احترمو مشاعر أهالي الجنود المرابطين والشهداء ..مهزله
علي العمريوربي انك. طيب. يا. ابو سن. مظلوم.
ماهراللهم ارناعجائب قدرتك في*** اللهم اجعلهم عبرة للاخرين
كارهه الهيئة🍀رغم اني نصراوية🌼🌸ولكن لا يمنع🍁🌻ان أبدي اعجابي🌾💐بتواضع أمير الكلمة🍃🍂الشاعر الامير🌷🌺عبدالرحمن بن مساعد❤️🌺وحضوره لحفل الإعلامية💕🌿المميزة اريج جلال🍃🍁ليكتمل الحفل🌻🍁توهجاً بتواجده بينهم🍀
انشر التعليقدخلنا على فصل ***
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهمزيدآ من هذه الاحتفالات المختلطة الجميلة التي تؤكد أن بلادنا ستعيش بكل حرية بحضور حواء السعودية بعيدآ عن الأخونجي والمتصحر.كل حفل واجب حضور أمير حتى يلقم الأخونجي والمتصحر حجر وسط وفمه.أخونجي للخلف در
Faحسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل
عدد التعليقات:15278
قلم الحقيقهالوجه الآآآآآآآآخر الجميل لوطني حفظه ورعاه الله. بعيد عن الأخونجي الملعون والمتصحر الألعن منه. لاتفتح فمك من وراء أنفك أعياد ميلاد واختلاط وكيك وفرحة وبهجة والله يسعد الجميع وأنت موت قهر يالخبيث.
أ د صالح بن سبعانإذا بليتم فا ستتروا !
متعبعلى من قبض على ابو سن لمحادثته النساء من خلف الشاشة ان يعيد النظر في القضيه .............
خالدمخالف
متعبأجمل مافي مواقع التواصل الاجتماعي انها كشفت الكثير من الأقنعه .......
الصقرللتوضيح الأمير كان متواجدا بالصدفة في ذلك المقهى وطلبت منه التصوير معه والأمير بتواضع قبل ولكنها ألفت قصة من نسج خيالها وركبت المقاطع ..
كنت فقراوي واستخرت اللهوالله وعرفني تختارين ضيوفك بعناية ودقة متناهية حتى تكسبين وهج إعلامي كبير عكس لو استضفتي ابوعلك صدقيني محد بيجيب لك خبر
حنان****......والطيور على اشكالها تقع والحمد للله الذي عافانا مما ابتلاهم به ....
وتينواااااااو روعة حفل عيد ميلادها وعقبال الف سنة ياشمعة الاعلام
مرصداوي قديمهههه هذا التقي النقي الحافظ لكتاب الله الفنان الأمير صديق عبادي الجوهر ...الله يحفظ سموه بس ههههههههههههههه
باربي الرياضالحين بالرياض فيه كافيهات فيها فرق موسيقية تعزف طول الليل على الموسيقى الهادئة مثل مطاعم دبي
سعودممكن يالربع تفاصيل عن اريج هذة وش شغلتها وأين تعمل !!
اسمرعبر🏆ربااااه ما هذا الحفل الملكي بحضور رؤساء النادي الملكي ابطال آسيا ومتصدر الاندية المحلية ببطولاته .. ترى نادي الفقر ٢٣ بطولة هههههه اقترح دمج نادي الفقر والأهلي حتى يصبح مجموع بطولاتهم قريب للهلال 🏆
ساميهذا فين عندنا
الصابرهلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . الحمدلله رب العالمين .
يااللهتعرفي لو انا زوجك ووتكلمين مع رجال واقسم بالله عيونك ماتشوف الشمس استقرب رجال في سياره زوجه تشتري من سوبر او من مطعم او من صيدليه وين رجوله بعدين يقول زوجتي تبي طلاق ليش يمن اسلوب رجال غير عن زوجه
وتلك الايام....اردت أن اقول شيء لكن تعوذت بالله من الشيطان الرجيم ...وحسبنا الله ونعم الوكيل ....
صبحياجل كيف لو جاك هاذم اللذات ومفرق الجماعات ملك الموت ويش بتقولين له كنت اسوي عيد ميلاد واختلاط وبلاوي.
ابراهيمحسبناالله ونعم الوكيل
عربيٌ متعّصِبٌوالنعم من صاحب السمو الأمير الشاعر ***عقبال 100 سنة لأريج ولسمو الأمير ولكل القراء الكرام وعلى رأسهم ""كــــــونترول المرصد""
محجر للمدرعمينعشر رجباً.. ترى عجباً
ابو سليمانكَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى* أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى.
آمال وطنلا حول ولا قوة الا بالله
ابو ناصررامحق اعلامية
ام صفوانوصلنا لمرحله اني ما اعرف هل نحن في السعودية أو في الغرب تفاهات بمعنى الكلمة
الكايدلاحول ولاقوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون
عدد التعليقات:4320
العنيدألحمد الله على نعمه العقل ،، (( بالله هذي مفاجئه ،،
العويدتشجيع على طمس معالم البنت العربية