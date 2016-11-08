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بالفيديو: شاهد.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفاجئ “أريج” بحضور عيد ميلادها

8 نوفمبر, 2016 , 14:59 م
بالفيديو: شاهد.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفاجئ “أريج” بحضور عيد ميلادها
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صحيفة المرصد: نشرت الإعلامية “أريج جلال” مقطع فيديو يوثق حضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق حفل عيد ميلادها.

وأبدت “أريج” سعادتها بحضور الأمير وعلقت قائلة في: “شخص مهم جدًا جاء عيد ميلادي ومبسوطة جدًا بحضوره”، مضيفة “سعيدة جدًا بتواضع الأمير”.

وأظهر الفيديو حضور مختلط لعدد كبير من محبي الإعلامية وسط أنغام الموسيقى، ووجهت لهم الشكر على حضورهم حفل يوم مولدها، وأخذت صور مع أكثر من شخصية حضرت الحفل”. وعلقت قائلة: “الله يعطيكم العافية وشكرًا لكم ويسعد قلبكم”.



تعليقات ( 112 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 112
    8 نوفمبر, 2016 , 17:10 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    يومآ بعد يوم يثبت بني أخونج أنهم مجرد أصحاب أجندة دينية خارجية كاذبة مظهرها الدين والتدين وباطنها سم زعاف ثعابين تسعى للشر على الوطن وحكومته الرشيدة و على المجتمع السعودي.لاتصدقون غيرتهم على دين الله.
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  2. 111
    8 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    سعودي

    مخالف للنشر
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  3. 110
    8 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    قر😭مُـان

    ولا عزمتني البخيله 💤😪وانا لي گم ليلةٍ أرقد ماتعشيت😭😫
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  4. 109
    8 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    hima

    الله يديم افراحكم وسعادتكم ويبعد عنكم كيد النكديين والحاسدين.
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  5. 108
    8 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    ali

    سلميلي على عيد ميلادك
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  6. 107
    8 نوفمبر, 2016 , 17:02 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    وهذه حقيقة كلاب بني أخونج الملعونة. وشـــــ قالو نحن أهل دين مسلمين متقين صادقين أصحاب عدل لانظلم أحد لاغني ولافقير. كلمتنا على الجميع لانخشى في الله لومة لائم ههه.أعياد الميلاد حرام لكن هنا حلال هههه
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  7. 106
    8 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    متابع المرصد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 105
    8 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    محمد

    ومن هذا المنطلق قلم الحقيقه ضد كلاب بني رفض لأنهم أشبه بالثعابين تنزع جلد وتلبس جلد آخر. على حسب الرغبات والأجندات.اذا كان الموضوع يتعلق بمواطن مسكين نابحت عليه واذا كان خلاف ذلك بلع كل منهم حجر .
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  9. 104
    8 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    محمد

    مخالف للنشر
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  10. 103
    8 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    ملكي

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل****
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  11. 102
    8 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    نبراس

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 101
    8 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    كفى كذب

    لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى, قَالَ: فَمَنْ؟
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  13. 100
    8 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    راكاان

    ارحم حالك ي قلم ترا كثر الضغط يولد الانفجار وصحتك اهم شي ههههههههههههههه
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  14. 99
    8 نوفمبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    ومن هذا المنطلق قلم الحقيقه ضد كلاب بني أخونج.لأنهم أشبه بالثعابين تنزع جلد وتلبس جلد آخر. على حسب الرغبات والأجندات.اذا كان الموضوع يتعلق بمواطن مسكين نابحت عليه واذا كان خلاف ذلك بلع كل منهم حجر .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 98
    8 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    راكاان

    اثريك يالمسكين كنت شوي والا تنفجر ههههههههههههههه عادي نفسووووووو له شوي خلوه يعيش جوه
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  16. 97
    8 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    أجامل أيامي

    لاحول ولاقوة الابالله اللهم لاتؤاخذنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 96
    8 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    راكاان

    توني عرفت انك كنت مضغوط ي قلم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 95
    8 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    أجامل أيامي

    لاحول ولاقوة الابالله اللهم لاتؤاخذنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 94
    8 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    يوسف

    حسبكم الله الراجل امس قال انه كان يتعشى في المطعم بالصدفة وطلب منة التصوير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 93
    8 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    قادم

    عيد ميلاد سعيد أيها الجميلة ولا عزاء للصحون والمتخلفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 92
    8 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    ابو داليدا

    لاحول ولا قوة الا بالله مجلسهم بارك لهم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 91
    8 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    ي

    هاذا اخر فتوى لواحد بدعي انه شيخ يحلل الاختلاط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 90
    8 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    اية الله ميتسوبيشي

    لاباس في ذلك والدليل في روايه موجده في نهج البلاغه الباب السابع تقول بان عيد الميلاد جائز وقد ذكر ذلك العلامه مناف الناجي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 89
    8 نوفمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    الأخت اللي تقول فيه تناقض . مؤكد وتناقض قوي . الأخونجي الملعون هو سبب هذا التناقض . مرة يصبح له عيون وأذاني ولسان وجميع حواسه شغالة 100% ومرة معدوم منها لايشاهد ولايتكلم ولايسمع.الله لايوفقهم يارب.
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  25. 88
    8 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    المطيري

    لتوضيح الأمير كان متواجدا بالصدفة في ذلك المقهى وطلبت منه التصوير معه والأمير بتواضع قبل ولكنها ألفت قصة من نسج خيالها وركبت المقاطع ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 87
    8 نوفمبر, 2016 , 16:41 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    بالأمس كلاب الأخونجية تنابح ضد رائف بدوي , الآن ودها تنابح لكن الله يحفظه ويرعاه جعل في كل فم واحد منهم حجر هههههههه,
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  27. 86
    8 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    عبود

    حفل اقل مايقال عنه للأطفال..اما عبد الرحمن بن مساعد المثقف الشاعر ذو النزعه الدينيه كما قال في احد حواراته ماهذا الا سقطه منك للأسف تحت رعايتك الكريمه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 85
    8 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    واحد من الناس

    لا حول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 84
    8 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    متقاعد

    ليته يفاجئني هو او غيره من الطيبين ببيت اسكن فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 83
    8 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    زائره

    ماشاء الله يسعدهم ربي أثرنا بين ذا التكفيريين ماندري وش السالفه شادين حيلهم علينا وناسين الباقي الجهه السعيده المرفهه وحنا اضغط المضغوط أكثر أقول الله بس يسهل أمرنا عندنا تناقض عجيب غريب ومسكوت عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 82
    8 نوفمبر, 2016 , 16:33 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    يقال أن الحصيلة الأولى من هذه المشاهد التي تسر الناظرين 1000 أخونجي تم جلطته وهلاكه في الحال من القهر بعد علمه باحتفال هذه القمر السعودية رعاها الله بعيد ميلادها هههههههههههه. اللهم زد وبارك في موتهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 81
    8 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    مقلقل

    أريج صارت بمرتبة خوي 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 80
    8 نوفمبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    يقال أن الحصيلة الأولى من هذه المشاهد التي تسر الناظرين 1000 أخونجي تم جلطته وهلاكه في الحال من القهر بعد علمه باحتفال هذه القمر السعودية رعاها الله بعيد ميلادها هههههههههههه. اللهم زد وبارك في موتهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  34. 79
    8 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    راكان

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 78
    8 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    زياد العمري

    الحكمة من تحريم عيد الميلاد حتى لاينفق الفقير امواله في غير محلها ويجوز للغني الاحتفال وعين الله ترعاه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  36. 77
    8 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    مقلقل

    والله العظيم استحي اقول لبوي واخواني. . كنت مزعوم بحفلة حريم عند أريج 😂😂😂 وفيه ناس عادي الوضع عندهم يصور وينشر أعتقد يالربع إنه اختلاف حضارات 😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 76
    8 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    مقلقل

    وين البشت يالمير. .وانت رايح تشرف حفل أريج. .😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 75
    8 نوفمبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    كلي سنة وانتي طيبة . والله الوطن بأسره يشاركك الفرحة ودامت أفراحكم ودامت أحزان وجلطات الأخونجي ههههههههه
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  39. 74
    8 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    طارق

    (( نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ )) .. . الله يعينهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  40. 73
    8 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    الحرفي

    ( يسلم ثم يسلم ومرحبا مليون )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 72
    8 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    مـ،ـاݛــے

    شل المنديل حط المنديل اثبتي ع شكل كملو اسمها تذكر الله فيها الخير اللهجه ؟ عيد ميلاد وحب الخ مستورد شاطرين بتقليد القشور يعتبرونه تطور لازم اصير مذيع ويجيني رئيس نادي حت يسمحون نسوي مثلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 71
    8 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    خلدون

    49 هذا اميرك ياخمبوقه وغصبا عليك لا تسوي تقيه وعلوم خمينيه اااوت انت والله من صحراءنا ووطنا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 70
    8 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    اختلاط شرعي بمحرم هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 69
    8 نوفمبر, 2016 , 16:17 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأموت في شيء اسمه قهر أخونجي . والله لطمة على وجهه عمره ماينساها. أص أص ولاكلمة تفتح فمك. شاهد وأنت منقهر مجلوط وقلبك محروق عسى الله يزيدك قهر ههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  45. 68
    8 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    الزهراني

    بالتوفيق اريج وباذن الله تفرحي بعيد ميلادك اعوام لاتعد ولا تحصى وشكراً للامير وماقصر
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  46. 67
    8 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    صقر

    حنا وين يا جماعة الخير عطونا العلوم معقول اختلاط في ديرتنا ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 66
    8 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    مفقود

    بالامس يشتمون الام بي سي واليوم يحتفلون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 65
    8 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    سعودي

    كان من المفروض تكون هذي الزياره للحدود افضل وانفع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 64
    8 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    أستغفر الله العظيم

    من أحدث بدعة في ديننا فهو رد ...... وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  50. 63
    8 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    ماهر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 62
    8 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    النزغه

    اريج جلال ابنة الحكم خليل هلال يعني موب غريبة حضور الامير تقدير وعرفان للحكم اللي قدم للهلال الكثير يعني كلهم زعيقيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  52. 61
    8 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    توفيق

    وامير صبر وكف يد و تياسير........ ومسامحة قاصي علشان داني.......... وامير كبرة نفس من غير تكبير.......... احقر اخطائي واقدس كياني.............
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 60
    8 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    توفيق

    الامير ماينفع يخوي مع امير ............... وانا امير ولكن بشكل ثاني.................امير مبدا في زمان المعايير و امير عفه لا تطاول الاناني..........
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 59
    8 نوفمبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:5848

    بسمه

    مين الاخت؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 58
    8 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    عبدالله

    حفل كله سخافه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 57
    8 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    واضح

    انا معك يا قلم ***بدعوى الاختلاط بالحفلات ودامك تشجع هالشي***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 56
    8 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    خلدون

    الخمبقه 44 مسوي نفسه رقيق اوي اوي .. هاي ... ههه والله الا المت........عه لعبة فيهم... المهم عندي رئيس الزعيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 55
    8 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    عادل

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  59. 54
    8 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    عادل

    حسبنا الله و نعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 53
    8 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    محب الهيئة

    أماكن لايجوز حضورها...نسأل الله لك الهداية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 52
    8 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    بدون قيود

    عيد ميلاد برعايه ابو المثاليه كان سويتي معاه مقابله ممكن يستسهد بأيه قرأنيه من رعايه انديه الى رعايه اعياد ميلاد اتوقع حضر عشان يوقع عقد مع اريج تلعب بموجبه للهلال اللهم ثبت قلوبنا وعقولنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  62. 51
    8 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    الراصد

    ههههههههه باقي عيد ميلاد نانسي عجرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 50
    8 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    خلدون

    ماقدمتي شي للعالم ولا للانسانيه من علوم او خلافه عشان نحتفل بيوم مولدك المكجل . شوية طقطقه مع تحرير خبر . ماهى ذيك الشئ الكبير عشان نسوي تاريخ ذا اليوم باسمك.. في مثل هذا اليوم ولدة فلانه ياشيخ اهجد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 49
    8 نوفمبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    الأخونجي أصبح أضعف من جرادة لايشوف ولا يمنع هههههههههه والمتصحر أردى منه هههههههههه. حفظ الله الأمير قوة شخصية وقوة حضور لامكان للمتصحرين ولا للأخونجيين آآآآآآآوت هههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  65. 48
    8 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    ههههههههههههههه ***اخونا.... هيه يالاخو حبه حبه ترا وربي ماتعني لنا شي هي وحفلها وانت معها اقصد ابو تعليقات طاير اغبارها... شكله اول مره ينبسط... اضغط المضغوط هههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 47
    8 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    سمر

    قلم الخمبقه... أكيد انت ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 46
    8 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    نجود

    البنت دي عسل عسل ..اجري ياواد هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 45
    8 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    عادل

    قلم الخمبقه... سود الله وجهك يوم تبيض الوجوه و***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 15:45 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأأأأأأأأأأأألف مبرووووووووووك عيد ميلادك ياأريج.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  70. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    ضربة ولطمة قوية على وجهك يالأخونجي أنت وخويك المتصحر ههههههه تسلم يالأمير رعاك الله جعلت بني أخونج والمتصحرين يموتون وهم يدورون مثل الثعابين في مكانهاقهرآ وكمدآ. ودهم يتدخلون وبمنعون. أخونجي للخلف در.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  71. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    توفيق

    وبعدين ليس من عادات المجتمع العربي ان يحضر الرجال حفلات النسوان .. هذا عيب وشق جيب في الثقافة العربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  72. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    كارهه الهيئة

    أريج جلال ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    maged

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    توفيق

    الرجاااااال في الحد الجنوبي يواجهون الموت كل دقيقة وهناك من يحي الحفلات المختلطه ..على الاقل احترمو مشاعر أهالي الجنود المرابطين والشهداء ..مهزله
    لا يعجبني(3) اعجبني(14)
  75. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    علي العمري

    وربي انك. طيب. يا. ابو سن. مظلوم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  76. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    ماهر

    اللهم ارناعجائب قدرتك في*** اللهم اجعلهم عبرة للاخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  77. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    كارهه الهيئة

    🍀رغم اني نصراوية🌼🌸ولكن لا يمنع🍁🌻ان أبدي اعجابي🌾💐بتواضع أمير الكلمة🍃🍂الشاعر الامير🌷🌺عبدالرحمن بن مساعد❤️🌺وحضوره لحفل الإعلامية💕🌿المميزة اريج جلال🍃🍁ليكتمل الحفل🌻🍁توهجاً بتواجده بينهم🍀
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  78. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    انشر التعليق

    دخلنا على فصل ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 15:33 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    مزيدآ من هذه الاحتفالات المختلطة الجميلة التي تؤكد أن بلادنا ستعيش بكل حرية بحضور حواء السعودية بعيدآ عن الأخونجي والمتصحر.كل حفل واجب حضور أمير حتى يلقم الأخونجي والمتصحر حجر وسط وفمه.أخونجي للخلف در
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  80. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    Fa

    حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل
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  81. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    وشالسالفه معقوله الهيئه كانت ضابطه كل هذا يعني ماجد احتفل بميلاده فعلاً مصخره وتفاهه لاكن اهون انه في لبنان حضرت الاعلاميه ام كحل وارموش ومياعه عيدميلادها بالرياض وبحضور سمو امير اقول على الدنيا السلام
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  82. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 15:29 م
    عدد التعليقات:15278

    قلم الحقيقه

    الوجه الآآآآآآآآخر الجميل لوطني حفظه ورعاه الله. بعيد عن الأخونجي الملعون والمتصحر الألعن منه. لاتفتح فمك من وراء أنفك أعياد ميلاد واختلاط وكيك وفرحة وبهجة والله يسعد الجميع وأنت موت قهر يالخبيث.
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  83. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    أ د صالح بن سبعان

    إذا بليتم فا ستتروا !
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  84. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    متعب

    على من قبض على ابو سن لمحادثته النساء من خلف الشاشة ان يعيد النظر في القضيه .............
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  85. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اختلاط وموسيقى فين احنا
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  86. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    خالد

    مخالف
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  87. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    متعب

    أجمل مافي مواقع التواصل الاجتماعي انها كشفت الكثير من الأقنعه .......
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  88. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    الصقر

    للتوضيح الأمير كان متواجدا بالصدفة في ذلك المقهى وطلبت منه التصوير معه والأمير بتواضع قبل ولكنها ألفت قصة من نسج خيالها وركبت المقاطع ..
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  89. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    تست للقادم
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  90. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    اختلاط برعاية سموه ..!!! لو كان الحفل مافيه سموه ؟ كان الحفل اتهشتق واتمشتق وصرح مصدر مسؤل بالقاء القبض على الحفل
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  91. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    كنت فقراوي واستخرت الله

    والله وعرفني تختارين ضيوفك بعناية ودقة متناهية حتى تكسبين وهج إعلامي كبير عكس لو استضفتي ابوعلك صدقيني محد بيجيب لك خبر
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  92. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    حنان

    ****......والطيور على اشكالها تقع والحمد للله الذي عافانا مما ابتلاهم به ....
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  93. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    وتين

    واااااااو روعة حفل عيد ميلادها وعقبال الف سنة ياشمعة الاعلام
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  94. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    مرصداوي قديم

    هههه هذا التقي النقي الحافظ لكتاب الله الفنان الأمير صديق عبادي الجوهر ...الله يحفظ سموه بس ههههههههههههههه
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  95. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    باربي الرياض

    الحين بالرياض فيه كافيهات فيها فرق موسيقية تعزف طول الليل على الموسيقى الهادئة مثل مطاعم دبي
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  96. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    سعود

    ممكن يالربع تفاصيل عن اريج هذة وش شغلتها وأين تعمل !!
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  97. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    اسمرعبر

    🏆ربااااه ما هذا الحفل الملكي بحضور رؤساء النادي الملكي ابطال آسيا ومتصدر الاندية المحلية ببطولاته .. ترى نادي الفقر ٢٣ بطولة هههههه اقترح دمج نادي الفقر والأهلي حتى يصبح مجموع بطولاتهم قريب للهلال 🏆
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  98. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    سامي

    هذا فين عندنا
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  99. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    الصابره

    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . الحمدلله رب العالمين .
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  100. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    ياالله

    تعرفي لو انا زوجك ووتكلمين مع رجال واقسم بالله عيونك ماتشوف الشمس استقرب رجال في سياره زوجه تشتري من سوبر او من مطعم او من صيدليه وين رجوله بعدين يقول زوجتي تبي طلاق ليش يمن اسلوب رجال غير عن زوجه
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  101. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    وتلك الايام....

    اردت أن اقول شيء لكن تعوذت بالله من الشيطان الرجيم ...وحسبنا الله ونعم الوكيل ....
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  102. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    صبحي

    اجل كيف لو جاك هاذم اللذات ومفرق الجماعات ملك الموت ويش بتقولين له كنت اسوي عيد ميلاد واختلاط وبلاوي.
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  103. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    ابراهيم

    حسبناالله ونعم الوكيل
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  104. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    عربيٌ متعّصِبٌ

    والنعم من صاحب السمو الأمير الشاعر ***عقبال 100 سنة لأريج ولسمو الأمير ولكل القراء الكرام وعلى رأسهم ""كــــــونترول المرصد""
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  105. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    محجر للمدرعمين

    عشر رجباً.. ترى عجباً
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  106. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    ابو سليمان

    كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى* أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى.
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  107. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    آمال وطن

    لا حول ولا قوة الا بالله
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  108. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    ابو ناصرر

    امحق اعلامية
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  109. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    ام صفوان

    وصلنا لمرحله اني ما اعرف هل نحن في السعودية أو في الغرب تفاهات بمعنى الكلمة
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  110. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    الكايد

    لاحول ولاقوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون
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  111. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 15:04 م
    عدد التعليقات:4320

    العنيد

    ألحمد الله على نعمه العقل ،، (( بالله هذي مفاجئه ،،
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  112. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    العويد

    تشجيع على طمس معالم البنت العربية
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