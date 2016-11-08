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بالفيديو.. تعرف على سبب الهجوم العنيف على الحسناء الفلسطينية روان عليان ببرنامج آراب أيدول

8 نوفمبر, 2016 , 15:08 م
بالفيديو.. تعرف على سبب الهجوم العنيف على الحسناء الفلسطينية روان عليان ببرنامج آراب أيدول
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صحيفة المرصد:شنت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا، على المتسابقة الفلسطينية الحسناء روان عليان وصل إلى حد التطاول على أسرتها، بمجرد ظهورها في الحلقة الأولى من تجارب الأداء في برنامج آراب أيدول.

ويرجع سبب انتقاد روان عليان حيث اعتبرها البعض إنها تخالف العادات والتقاليد بمشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب، ليصل الأمر أن يطالبها البعض بالاعتذار عن البرنامج وعدم الاستمرار.وكانت روان عليان قد تأهلت للمرحلة الثانية من البرنامج، بعد أن حصلت على أربعة نعم من لجنة التحكيم.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    اسعد

    الله على هدا الصوت والجمال الرباني
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  2. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    قبلها اللي لابسه حجاب وتغني وقفت عليها هي يعني بعدين وين الحسن اللي فيها هههههههه
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  3. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    .............

    ماذا ننتظر من برنامج ومن قناة تقدم ***
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  4. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    الراصد

    هههههه من الافتش اللي يتابع هذاًالبرنامج السامج اشغلونا فلسطين حرروا بلدكم من اليهود
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  5. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    الحفراوي

    صدق الفوزان يوم قال ال ام بي سي ماتشهر الا التافهين
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  6. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    تووووت

    هذا اللي بلدهم محتل وهم يسبونا ويشمونا اذا خليجي طلع بالقناه ولا سوينا شي ثاني او فرحنا قالوا لك فلسطين وسوريا وعراق واهلها ماهمهم هذا حالهم رقص وغناء وتجميع فلوس بس الخليجين مطلوب منهم تبرع وحزن
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  7. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    أنا ما أشجع أحد على هذه البرامج..لكن ليش ما شنوا نفس الهجوم على محمد عساف؟؟ولا هو حلال وهي حرام؟؟
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  8. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    في الصميم

    هذه وأمثالها مارح يدعمها ويشجعها الا ربعنا معروفين بالركض ورا هالفنانات ودعمهم وتشجيعهم ودخولهم على حسابها في السناب وتويتر وهاتك يا مدح وهاتك ياغزل وهاتك يا تشجيع بعكس لو كانت سعودية
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  9. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 15:16 م
    عدد التعليقات:7828

    الحرمان

    محد نافعك لاصرتي مامعك شحن باقه جوالك واصلي لو صوتي يشجع اشتغلت طقاقه حتي الطبل يقلب بيدي تنكه
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