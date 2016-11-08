بالفيديو.. تعرف على سبب الهجوم العنيف على الحسناء الفلسطينية روان عليان ببرنامج آراب أيدول

صحيفة المرصد:شنت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا، على المتسابقة الفلسطينية الحسناء روان عليان وصل إلى حد التطاول على أسرتها، بمجرد ظهورها في الحلقة الأولى من تجارب الأداء في برنامج آراب أيدول.
ويرجع سبب انتقاد روان عليان حيث اعتبرها البعض إنها تخالف العادات والتقاليد بمشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب، ليصل الأمر أن يطالبها البعض بالاعتذار عن البرنامج وعدم الاستمرار.وكانت روان عليان قد تأهلت للمرحلة الثانية من البرنامج، بعد أن حصلت على أربعة نعم من لجنة التحكيم.
تعليقات ( 9 )
اسعدالله على هدا الصوت والجمال الرباني
.............ماذا ننتظر من برنامج ومن قناة تقدم ***
الراصدهههههه من الافتش اللي يتابع هذاًالبرنامج السامج اشغلونا فلسطين حرروا بلدكم من اليهود
الحفراويصدق الفوزان يوم قال ال ام بي سي ماتشهر الا التافهين
تووووتهذا اللي بلدهم محتل وهم يسبونا ويشمونا اذا خليجي طلع بالقناه ولا سوينا شي ثاني او فرحنا قالوا لك فلسطين وسوريا وعراق واهلها ماهمهم هذا حالهم رقص وغناء وتجميع فلوس بس الخليجين مطلوب منهم تبرع وحزن
في الصميمهذه وأمثالها مارح يدعمها ويشجعها الا ربعنا معروفين بالركض ورا هالفنانات ودعمهم وتشجيعهم ودخولهم على حسابها في السناب وتويتر وهاتك يا مدح وهاتك ياغزل وهاتك يا تشجيع بعكس لو كانت سعودية
عدد التعليقات:7828
الحرمانمحد نافعك لاصرتي مامعك شحن باقه جوالك واصلي لو صوتي يشجع اشتغلت طقاقه حتي الطبل يقلب بيدي تنكه