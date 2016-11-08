بالفيديو.. تعرف على سبب الهجوم العنيف على الحسناء الفلسطينية روان عليان ببرنامج آراب أيدول

صحيفة المرصد:شنت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا، على المتسابقة الفلسطينية الحسناء روان عليان وصل إلى حد التطاول على أسرتها، بمجرد ظهورها في الحلقة الأولى من تجارب الأداء في برنامج آراب أيدول.

ويرجع سبب انتقاد روان عليان حيث اعتبرها البعض إنها تخالف العادات والتقاليد بمشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب، ليصل الأمر أن يطالبها البعض بالاعتذار عن البرنامج وعدم الاستمرار.وكانت روان عليان قد تأهلت للمرحلة الثانية من البرنامج، بعد أن حصلت على أربعة نعم من لجنة التحكيم.