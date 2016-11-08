بالفيديو: “قناص ساهر” يصطاد مخالفة “كارثية” للشركة بالرياض

صحيفة المرصد: رصد الإعلامي خالد الزيدان، المعروف بـ”قناص ساهر”، مخالفة جديدة لشركة “ساهر”، ونشر مقطع فيديو يظهر إحدى السيارات التابعة للشركة تقف بطريق الملك عبدالعزيز، لتغيير بطاريات الكاميرا، دون اكتراث بتعريض حياة السائقين للخطر، رغم سير المركبات على سرعة 70 كيلومترًا للساعة.