بالفيديو: “قناص ساهر” يصطاد مخالفة “كارثية” للشركة بالرياض

صحيفة المرصد: رصد الإعلامي خالد الزيدان، المعروف بـ”قناص ساهر”، مخالفة جديدة لشركة “ساهر”، ونشر مقطع فيديو يظهر إحدى السيارات التابعة للشركة تقف بطريق الملك عبدالعزيز، لتغيير بطاريات الكاميرا، دون اكتراث بتعريض حياة السائقين للخطر، رغم سير المركبات على سرعة 70 كيلومترًا للساعة.
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تعليقات ( 6 )
ابوخالد الدمامساهر له فائده كبيره ، مهما حاولت تشويهه انت وأمثالك
مدريمدري كل يترزز يبا الشهرة . لكن ايه
العويدلا حسيب ولا رقيب
يالطيفسكل ساهر قاهرك كلن يقف بالطريقه هاذي وليس ساهر سيارات سيقيا الاشجار سيارة البلديه التنظف عن طريق الرش اقصد الي تغبرتقول كنها غبرة غنم الي ينزل اولادة بعرض السارع للمدرسه المرور ناااااايم المرور اختفى
2001ساهر حماية للمواطن من الحوادث .
عدد التعليقات:344
الديدحانساهر حماية للمواطن من الحوادث .