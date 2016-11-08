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بالفيديو: “قناص ساهر” يصطاد مخالفة “كارثية” للشركة بالرياض

8 نوفمبر, 2016 , 15:34 م
بالفيديو: “قناص ساهر” يصطاد مخالفة “كارثية” للشركة بالرياض
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صحيفة المرصد: رصد الإعلامي خالد الزيدان، المعروف بـ”قناص ساهر”، مخالفة جديدة لشركة “ساهر”، ونشر مقطع فيديو يظهر إحدى السيارات التابعة للشركة تقف بطريق الملك عبدالعزيز، لتغيير بطاريات الكاميرا، دون اكتراث بتعريض حياة السائقين للخطر، رغم سير المركبات على سرعة 70 كيلومترًا للساعة.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    ابوخالد الدمام

    ساهر له فائده كبيره ، مهما حاولت تشويهه انت وأمثالك
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  2. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    مدري

    مدري كل يترزز يبا الشهرة . لكن ايه
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  3. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    العويد

    لا حسيب ولا رقيب
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  4. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    يالطيف

    سكل ساهر قاهرك كلن يقف بالطريقه هاذي وليس ساهر سيارات سيقيا الاشجار سيارة البلديه التنظف عن طريق الرش اقصد الي تغبرتقول كنها غبرة غنم الي ينزل اولادة بعرض السارع للمدرسه المرور ناااااايم المرور اختفى
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  5. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    2001

    ساهر حماية للمواطن من الحوادث .
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  6. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:344

    الديدحان

    ساهر حماية للمواطن من الحوادث .
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