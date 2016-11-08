عسيري:هذا السبب وراء المجاعة في اليمن..والحوثيون يبيعون شحنات الإغاثة في السوق السوداء

صحيفة المرصد:كشف المتحدث باسم قوات التحالف العربي”اللواء أحمد عسيري”أن جماعة الحوثيين تحتجز عشرات السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية، في ميناءي الحديدة والصليف، وترفض الإفراج عنها.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”أوضح”عسيري” أن بعض هذه السفن ترسو بالميناءين منذ ما يتجاوز ستة أشهر,كما اتهم الانقلابيين بتعمد إطالة الأزمة، وتعريض البلاد إلى خطر المجاعة.

وأكد”عسيري” أن الحوثيين لم يكتفوا بمنع دخول السفن إلى الموانئ اليمنية،بل حاولوا كثيراً الاعتداء على تلك السفن وهي في عرض البحر،ومصادرة شحنات إغاثية كانت مرسلة من منظمات دولية ودول مانحة، وتوزيعها على منسوبيهم وأقاربهم، وتحويل الفائض منها للبيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وأشار إلى أن هناك 34 سفينة مصرح لها بالدخول إلى الموانئ اليمنية من قبل قوات التحالف، إلا أن الانقلابيين رفضوا السماح لها بالدخول إلا أن الانقلابيين رفضوا دخولها منذ أشهر.