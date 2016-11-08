عسيري:هذا السبب وراء المجاعة في اليمن..والحوثيون يبيعون شحنات الإغاثة في السوق السوداء

صحيفة المرصد:كشف المتحدث باسم قوات التحالف العربي”اللواء أحمد عسيري”أن جماعة الحوثيين تحتجز عشرات السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية، في ميناءي الحديدة والصليف، وترفض الإفراج عنها.
ووفقاً لصحيفة”الوطن”أوضح”عسيري” أن بعض هذه السفن ترسو بالميناءين منذ ما يتجاوز ستة أشهر,كما اتهم الانقلابيين بتعمد إطالة الأزمة، وتعريض البلاد إلى خطر المجاعة.
وأكد”عسيري” أن الحوثيين لم يكتفوا بمنع دخول السفن إلى الموانئ اليمنية،بل حاولوا كثيراً الاعتداء على تلك السفن وهي في عرض البحر،ومصادرة شحنات إغاثية كانت مرسلة من منظمات دولية ودول مانحة، وتوزيعها على منسوبيهم وأقاربهم، وتحويل الفائض منها للبيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وأشار إلى أن هناك 34 سفينة مصرح لها بالدخول إلى الموانئ اليمنية من قبل قوات التحالف، إلا أن الانقلابيين رفضوا السماح لها بالدخول إلا أن الانقلابيين رفضوا دخولها منذ أشهر.
تعليقات ( 18 )
صهيل الخيلتعليق 14 لم افهم من تعليقك شي وكل الاخوة الي بلمرصد اعتقد مثلي لم يفهموه مدري اقراه من الاخير ولا من البداية ههههههخخ
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:12753
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
عدد التعليقات:12753
برق الحرم((((((( عـــــــــــــــــاجل ....... سلسلة _ غارات _عنيفة ...... قصفت مواقع المليشيات في مسورة_ ومحلي_وبني بارق_وهمدان وتأكيدات بسقوط عشرات القتلى من الزنابيل والبغال ياصنعاء))))))
اسعدالعالم الله وحده في رقبة من ماساة الشعب اليمني .
عدد التعليقات:12753
برق الحرم((((((( عــــــــــــــــــــــــــــاجل ........ الان ............غارات _عنيفة ....... على صنعاء ...... وكما اعتدت زنابيل نار الملالي وعلوجها البغال .... مع كل مقذوف مجازر لنا وشموس)))))
عدد التعليقات:12753
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=jmkz9NxLXw8
جبال سديرتعليق 4 علي كاظم اقول انثبر هذا مستشار ولي ولي العهد وزير الدفاع ومرعب جماعتك حركاتك ماتمشي في هاا البلد اقرب رحلة لقم توكل على الله
كفى كذبيجب الحزم بقوه مع هؤلاء الانجاس العملاء الخونه حتى لايتفاقم الوضع للاسؤى مع اؤلئك المستضعفين من اهل اليمن بسبب عملاء وخونه اليمن واذناب المجوس
خلدونصورة العسيري ترعب وتهز كل رافضي حوثي مرررررر من هنا لله درك يا عسيري
كفى ***مخالف للنشر
عليوماليمن مجاااعه من قديم الازل من يوم حكم عفاش كان يذل شعبه بالتجويع ويشحذ من الدول المجاوره المعونات ويبيعها لصالحه منغير المعونات النقديه التي في البنوك واتا بعده الحوثيين فباعوا الاخضر واليابس لايران
عليومالحوثه الروافض وجميع جنسهم في الوطن العربي باعوو شرفهم وعرضهم واجسادهم وانسانيتهم للقذر الخميني ودينه الفاسد فلم يتركوا لهم شئ من طباع البشر تفرق بينهم وبين الحيوانات .... ليس لهم الا الدعس
عدد التعليقات:12753
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=rwHXyUI24CY ...... حقيقة _ قديمة
علي العمريالله. يرحم. الصحاف. كان. طيب.
عدد التعليقات:12753
برق الحرم((((((( تعـــــــــــز ترضخ تحت حصار الاحزاب الاصلاح من الداخل والخارج والمؤتمر والحوثيين من الخارج والمجاعة في اليمن ليست وليدة معارك اليوم بل معارك الحوثيين 7 والتي ركعوا فيها اليمن لا..ايران )))))
عليومادعسوووووو روافض اليمن اذناب الحقير الخميني لعن الله قبره ... اعدا الوطن ليس لهم الا الدعس 👣👣
عزة وطنصلوا على النبي