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عسيري:هذا السبب وراء المجاعة في اليمن..والحوثيون يبيعون شحنات الإغاثة في السوق السوداء

8 نوفمبر, 2016 , 16:38 م
عسيري:هذا السبب وراء المجاعة في اليمن..والحوثيون يبيعون شحنات الإغاثة في السوق السوداء
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صحيفة المرصد:كشف المتحدث باسم قوات التحالف العربي”اللواء أحمد عسيري”أن جماعة الحوثيين تحتجز عشرات السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية، في ميناءي الحديدة والصليف، وترفض الإفراج عنها.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”أوضح”عسيري” أن بعض هذه السفن ترسو بالميناءين منذ ما يتجاوز ستة أشهر,كما اتهم الانقلابيين بتعمد إطالة الأزمة، وتعريض البلاد إلى خطر المجاعة.

وأكد”عسيري” أن الحوثيين لم يكتفوا بمنع دخول السفن إلى الموانئ اليمنية،بل حاولوا كثيراً الاعتداء على تلك السفن وهي في عرض البحر،ومصادرة شحنات إغاثية كانت مرسلة من منظمات دولية ودول مانحة، وتوزيعها على منسوبيهم وأقاربهم، وتحويل الفائض منها للبيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وأشار إلى أن هناك 34 سفينة مصرح لها بالدخول إلى الموانئ اليمنية من قبل قوات التحالف، إلا أن الانقلابيين رفضوا السماح لها بالدخول إلا أن الانقلابيين رفضوا دخولها منذ أشهر.

 



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    صهيل الخيل

    تعليق 14 لم افهم من تعليقك شي وكل الاخوة الي بلمرصد اعتقد مثلي لم يفهموه مدري اقراه من الاخير ولا من البداية ههههههخخ
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  2. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  3. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 18:01 م
    عدد التعليقات:12753

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
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  4. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 18:00 م
    عدد التعليقات:12753

    برق الحرم

    ((((((( عـــــــــــــــــاجل ....... سلسلة _ غارات _عنيفة ...... قصفت مواقع المليشيات في مسورة_ ومحلي_وبني بارق_وهمدان وتأكيدات بسقوط عشرات القتلى من الزنابيل والبغال ياصنعاء))))))
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  5. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    اسعد

    العالم الله وحده في رقبة من ماساة الشعب اليمني .
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  6. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 17:57 م
    عدد التعليقات:12753

    برق الحرم

    ((((((( عــــــــــــــــــــــــــــاجل ........ الان ............غارات _عنيفة ....... على صنعاء ...... وكما اعتدت زنابيل نار الملالي وعلوجها البغال .... مع كل مقذوف مجازر لنا وشموس)))))
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  7. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 17:44 م
    عدد التعليقات:12753

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=jmkz9NxLXw8
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  8. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    جبال سدير

    تعليق 4 علي كاظم اقول انثبر هذا مستشار ولي ولي العهد وزير الدفاع ومرعب جماعتك حركاتك ماتمشي في هاا البلد اقرب رحلة لقم توكل على الله
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  9. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    كفى كذب

    يجب الحزم بقوه مع هؤلاء الانجاس العملاء الخونه حتى لايتفاقم الوضع للاسؤى مع اؤلئك المستضعفين من اهل اليمن بسبب عملاء وخونه اليمن واذناب المجوس
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  10. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    خلدون

    صورة العسيري ترعب وتهز كل رافضي حوثي مرررررر من هنا لله درك يا عسيري
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  11. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    كفى ***

    مخالف للنشر
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  12. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    عليوم

    اليمن مجاااعه من قديم الازل من يوم حكم عفاش كان يذل شعبه بالتجويع ويشحذ من الدول المجاوره المعونات ويبيعها لصالحه منغير المعونات النقديه التي في البنوك واتا بعده الحوثيين فباعوا الاخضر واليابس لايران
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  13. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    عليوم

    الحوثه الروافض وجميع جنسهم في الوطن العربي باعوو شرفهم وعرضهم واجسادهم وانسانيتهم للقذر الخميني ودينه الفاسد فلم يتركوا لهم شئ من طباع البشر تفرق بينهم وبين الحيوانات .... ليس لهم الا الدعس
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  14. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:12753

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=rwHXyUI24CY ...... حقيقة _ قديمة
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  15. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    علي العمري

    الله. يرحم. الصحاف. كان. طيب.
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  16. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:12753

    برق الحرم

    ((((((( تعـــــــــــز ترضخ تحت حصار الاحزاب الاصلاح من الداخل والخارج والمؤتمر والحوثيين من الخارج والمجاعة في اليمن ليست وليدة معارك اليوم بل معارك الحوثيين 7 والتي ركعوا فيها اليمن لا..ايران )))))
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  17. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    عليوم

    ادعسوووووو روافض اليمن اذناب الحقير الخميني لعن الله قبره ... اعدا الوطن ليس لهم الا الدعس 👣👣
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  18. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    عزة وطن

    صلوا على النبي
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