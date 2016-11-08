بروفيسور أمريكي: السيسي وضع نفسه في مأزق وهكذا سيكون مصيره!

صحيفة المرصد: قال البروفيسور والاقتصادي الأمريكي بجامعة “جونز هوبكنز”، ستيف هانك، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وضع نفسه في مأزق بتعاقده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليون دولار.
وقال “هانك”، على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، إن “السيسى قد يلقى نفس مصير رئيس إندونيسيا السابق “سوهارتو”، فعلى الرغم من الازدهار الاقتصادي وتقدم الصناعة الذي شهده عصر الأخير إلا أن ملامح أزمة اقتصادية حادة بدأت تلوح على إندونيسيا، مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الروبية الإندونيسية، ليقوم “سوهارتو” بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية التقشفية عام 1998 من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ويعيد مؤيدوه انتخابه مرة ثانية على الرغم من الأزمة الاقتصادية؛ لتخرج ضده تظاهرات عارمة يقودها الطلبة، محاصرين البرلمان ومطالبين بإصلاحات اقتصادية موسعة، لينتهي الأمر بتقديم الرئيس “سوهارتو” استقالته.
وأورد البروفيسور بحسب موقع المصريون المصري في تغريدته تقريرًا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بعنوان “قرار مصر تعويم الجنيه استرضاء لصندوق النقد الدولي على حساب الفقراء”. واعتبرت ” تايمز” في تقريرها أن قرار تعويم الجنيه يمثل مخاطرة جديدة، متسببًا في إثارة اضطراب في الشارع المصري، نظرًا لما يترتب من تخفيض قيمة العملة بحوالي 50%، مؤكدةً أن التأثير الأكبر لتوابع هذا القرار ستتضح على الفقراء، فتآكل المدخرات وارتفاع أسعار البضائع والخدمات هي مجرد عينة لما ستحمله لهم الأيام القادمة.
تعليقات ( 16 )
واحد من الناسالقرض 12 مليار و ليس 12 مليون
محب الهيئةخمبوقة في حاله هلع من نتايج 11/11. تأكد رئيسة العظيم ***العرب والامه العربية.
متابع المرصدفي راي المتواضع ان قرار تعويم الجنيه انهى شي اسمه مضاربات على الجنيه وسوق سواداء وهذا اعتقد انه ضربة معلم واصلاح جذري
محمدالى جهنم ومعاكم ابو معرفات الكذاب
متابع المرصداكيد ان قرار تعويم الجنيه في صالح مصر مدام الغرب المتسبب بالازمه يقول عكس ذلك
عدد التعليقات:5667
المنتصر باللهالريس عبد الفتاح السيسي كرت واحترق وأمريكا ماشيه على خطتها وهو تقسيم مصر إلى 2دوله وتدمير الجيش المصري والحبل على......................?
انوسمصر لن ولن تنكسر ابدا لانها محفوظة من قبل اللة عز وجل فلا يهمني مايقول السفهاء
مدريمدري ليه شايلين على مصر تبون تصيرمثل سوريا وليبيا .يامصارية لاتصدقون الاعلام كل يروح لشغله ويرجع لبيته سالم لو حصل كسرة خبز احسن له من مصير السوريين والليبيين حتى يفرجها الله وييسرها وتزين الامور
عدد التعليقات:5667
المنتصر باللهجميع من ينتقد أبو ثلاجه فاضيه بس فيها ميه يكون من قوم الإخوان المسلمين أما توقف الرز الخليجي فهو ليس بسبب تصويت مصر لصالح روسيا هقوتي فيه شيء لانعرفه وشو يا رحمه هيء هيء هيء هيء هيء
مدريمدري ليه شايلين على مصر تبون تصيرمثل سوريا وليبيا .يامصارية لاتصدقون الاعلام كل يروح لشغله ويرجع لبيته سالم لو حصل كسرة خبز احسن له من مصير السوريين والليبيين حتى يفرجها الله وييسرها وتزين الامور
اسعدياستيف خل رأيك في راسك ماحد طلب مشورتك . الرئيس السيسي سياسي محنك ورجل وطني ويعرف مصلحة بلده كويس
عدد التعليقات:12744
برق الحرم((((( الامريكان والاخوانجية .........عادوا الي الضغط على مصر _العروبة ..... والحقيقة ان سياسة الجيش المصري تعتمد على السرية... ولا تحاول التدخل في ليبيا العربية)))))
صقر الجنوبليس كل رئيس دولة يكون سياسي محنك, ولكن كل سياسي محنك يكون رئيس دولة,السيسي سيضع مصر في الحضيض,وسيصفق له المنافقون والطبالون في البداية وسيسبونه و يكرهونه ويدعون عليه في النهاية. #مصر على حساب الفقراء
.............يستاهل واحد ***ماذا ننتظر منه
علي العمريمخالف للنشر
خنبوقههذا البروفيسور الأمريكي اخونجي يكذب هههههههه