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بروفيسور أمريكي: السيسي وضع نفسه في مأزق وهكذا سيكون مصيره!

8 نوفمبر, 2016 , 16:01 م
بروفيسور أمريكي: السيسي وضع نفسه في مأزق وهكذا سيكون مصيره!
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صحيفة المرصد: قال البروفيسور والاقتصادي الأمريكي بجامعة “جونز هوبكنز”، ستيف هانك، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وضع نفسه في مأزق بتعاقده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليون دولار.

وقال “هانك”، على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، إن “السيسى قد يلقى نفس مصير رئيس إندونيسيا السابق “سوهارتو”، فعلى الرغم من الازدهار الاقتصادي وتقدم الصناعة الذي شهده عصر الأخير إلا أن ملامح أزمة اقتصادية حادة بدأت تلوح على إندونيسيا، مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الروبية الإندونيسية، ليقوم “سوهارتو” بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية التقشفية عام 1998 من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ويعيد مؤيدوه انتخابه مرة ثانية على الرغم من الأزمة الاقتصادية؛ لتخرج ضده تظاهرات عارمة يقودها الطلبة، محاصرين البرلمان ومطالبين بإصلاحات اقتصادية موسعة، لينتهي الأمر بتقديم الرئيس “سوهارتو” استقالته.

وأورد البروفيسور بحسب موقع المصريون المصري في تغريدته تقريرًا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بعنوان “قرار مصر تعويم الجنيه استرضاء لصندوق النقد الدولي على حساب الفقراء”. واعتبرت ” تايمز” في تقريرها أن قرار تعويم الجنيه يمثل مخاطرة جديدة، متسببًا في إثارة اضطراب في الشارع المصري، نظرًا لما يترتب من تخفيض قيمة العملة بحوالي 50%، مؤكدةً أن التأثير الأكبر لتوابع هذا القرار ستتضح على الفقراء، فتآكل المدخرات وارتفاع أسعار البضائع والخدمات هي مجرد عينة لما ستحمله لهم الأيام القادمة.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    واحد من الناس

    القرض 12 مليار و ليس 12 مليون
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  2. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    محب الهيئة

    خمبوقة في حاله هلع من نتايج 11/11. تأكد رئيسة العظيم ***العرب والامه العربية.
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  3. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    متابع المرصد

    في راي المتواضع ان قرار تعويم الجنيه انهى شي اسمه مضاربات على الجنيه وسوق سواداء وهذا اعتقد انه ضربة معلم واصلاح جذري
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  4. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    محمد

    الى جهنم ومعاكم ابو معرفات الكذاب
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  5. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    متابع المرصد

    اكيد ان قرار تعويم الجنيه في صالح مصر مدام الغرب المتسبب بالازمه يقول عكس ذلك
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  6. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 16:41 م
    عدد التعليقات:5667

    المنتصر بالله

    الريس عبد الفتاح السيسي كرت واحترق وأمريكا ماشيه على خطتها وهو تقسيم مصر إلى 2دوله وتدمير الجيش المصري والحبل على......................?
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  7. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    انوس

    مصر لن ولن تنكسر ابدا لانها محفوظة من قبل اللة عز وجل فلا يهمني مايقول السفهاء
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  8. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    مدري

    مدري ليه شايلين على مصر تبون تصيرمثل سوريا وليبيا .يامصارية لاتصدقون الاعلام كل يروح لشغله ويرجع لبيته سالم لو حصل كسرة خبز احسن له من مصير السوريين والليبيين حتى يفرجها الله وييسرها وتزين الامور
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  9. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 16:37 م
    عدد التعليقات:5667

    المنتصر بالله

    جميع من ينتقد أبو ثلاجه فاضيه بس فيها ميه يكون من قوم الإخوان المسلمين أما توقف الرز الخليجي فهو ليس بسبب تصويت مصر لصالح روسيا هقوتي فيه شيء لانعرفه وشو يا رحمه هيء هيء هيء هيء هيء
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  10. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    مدري

    مدري ليه شايلين على مصر تبون تصيرمثل سوريا وليبيا .يامصارية لاتصدقون الاعلام كل يروح لشغله ويرجع لبيته سالم لو حصل كسرة خبز احسن له من مصير السوريين والليبيين حتى يفرجها الله وييسرها وتزين الامور
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  11. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    اسعد

    ياستيف خل رأيك في راسك ماحد طلب مشورتك . الرئيس السيسي سياسي محنك ورجل وطني ويعرف مصلحة بلده كويس
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  12. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 16:29 م
    عدد التعليقات:12744

    برق الحرم

    ((((( الامريكان والاخوانجية .........عادوا الي الضغط على مصر _العروبة ..... والحقيقة ان سياسة الجيش المصري تعتمد على السرية... ولا تحاول التدخل في ليبيا العربية)))))
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  13. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    صقر الجنوب

    ليس كل رئيس دولة يكون سياسي محنك, ولكن كل سياسي محنك يكون رئيس دولة,السيسي سيضع مصر في الحضيض,وسيصفق له المنافقون والطبالون في البداية وسيسبونه و يكرهونه ويدعون عليه في النهاية. #مصر على حساب الفقراء
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  14. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    .............

    يستاهل واحد ***ماذا ننتظر منه
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  15. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    علي العمري

    مخالف للنشر
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  16. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    خنبوقه

    هذا البروفيسور الأمريكي اخونجي يكذب هههههههه
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