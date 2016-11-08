بروفيسور أمريكي: السيسي وضع نفسه في مأزق وهكذا سيكون مصيره!

صحيفة المرصد: قال البروفيسور والاقتصادي الأمريكي بجامعة “جونز هوبكنز”، ستيف هانك، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وضع نفسه في مأزق بتعاقده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليون دولار.

وقال “هانك”، على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، إن “السيسى قد يلقى نفس مصير رئيس إندونيسيا السابق “سوهارتو”، فعلى الرغم من الازدهار الاقتصادي وتقدم الصناعة الذي شهده عصر الأخير إلا أن ملامح أزمة اقتصادية حادة بدأت تلوح على إندونيسيا، مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الروبية الإندونيسية، ليقوم “سوهارتو” بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية التقشفية عام 1998 من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ويعيد مؤيدوه انتخابه مرة ثانية على الرغم من الأزمة الاقتصادية؛ لتخرج ضده تظاهرات عارمة يقودها الطلبة، محاصرين البرلمان ومطالبين بإصلاحات اقتصادية موسعة، لينتهي الأمر بتقديم الرئيس “سوهارتو” استقالته.

وأورد البروفيسور بحسب موقع المصريون المصري في تغريدته تقريرًا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بعنوان “قرار مصر تعويم الجنيه استرضاء لصندوق النقد الدولي على حساب الفقراء”. واعتبرت ” تايمز” في تقريرها أن قرار تعويم الجنيه يمثل مخاطرة جديدة، متسببًا في إثارة اضطراب في الشارع المصري، نظرًا لما يترتب من تخفيض قيمة العملة بحوالي 50%، مؤكدةً أن التأثير الأكبر لتوابع هذا القرار ستتضح على الفقراء، فتآكل المدخرات وارتفاع أسعار البضائع والخدمات هي مجرد عينة لما ستحمله لهم الأيام القادمة.