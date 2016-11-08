إجراء لـ”المجلس الاقتصادي” يوفر للمملكة “تريليون ريال”

صحيفة المرصد: أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حزمة إجراءات توفر على المملكة ما يقرب من “تريليون ريال”. بإيقاف التعاقد على تنفيذ مشاريع “غير مناسبة”.
وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه أمس الاثنين، إن “المشاريع – التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية – لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأكد المجلس أنه تم توفير عشرات المليارات عبر إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، ومراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات التي تضمنت مئات العقود، وذلك بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر، وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد.
تعليقات ( 50 )
طفراااان ماعندي ولا فلسمبرووووووووووووووووووووك!!
صهيل الخيلبعدين وين بتصرف
الازديالواضح التوفير معا شركة أوبرا والترفيه ****لاكن هل من احد ***
الله اكبر كبيرابشرو انفسكم!!
🇸🇦السعودية🇸🇦تكفون كبار السن ومستحقي الضمان والشؤون الاجتماعية والمعاقين واليتاميى وصيه كل ملك للمسؤولين لاتمسون مخصصاتهم هم الضعفاء ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم .
ابو يوسفنسال الله التوفيق
صهيل الخيلمخالف للنشر
عدد التعليقات:15287
قلم الحقيقهدولة شقيقة صغيرة وغنية بجوار بلادنا الله يزيدهم من فضله سمعنا لكن ماشاهدنا أنه مواطنينهم استغلو كبر مساحة البنيان اللي وفرته لهم دولتهم وحولو سطوح منازلهم ملاعب كرة قدم.العايلة فريقين والبيت بيتين.
طفراااان ماعندي ولا فلسأي والله يا مبايع ومعاهد كلنا معاهدين ومبايعين حكومتنا الرشيده بس لا ينسون مصر والشعوب العربيه مساكين ساعدوهم ولا حنا بالف نعمه
محمدمخالف للنشر
طفراااان ماعندي ولا فلسانا لوعندي الترليون اتبرع بها لمصر والشعوب العربيه علشان حنا بخير ونعمه
طفراااان ماعندي ولا فلسان شاء الله يتم مساعدة اشقاءنا المصريين والسوريين واليمنيين ولبنانيين وبقية الشعوب العربيه علشان حنا بخير ولله الحمد
معاهد ومبايع ال سعودجعلكم على القوة . أيه. هذا الشغل الصح اقطع جميع الإمدادات على مشاريع الفساد والنهب . الله يقويكم يارب فعلا الحكم عند أهل الحزم
ساميادعمو الصندوق العقارى يحتاج دعم متوقف من سنه
saig alkiirمخالف للنشر
عدي 88اجمل خبر في عام 2016 هذا الي يطمن ويقوي اﻻقتصاد توفير ترليون لخزينة الدوله من الهدر
عدد التعليقات:15287
قلم الحقيقهبحول الله سيصب هذا الترليون ريال في خزينة وزارة الاسكان لتتمكن من اعطاء المواطن والبناء له 3 ثلاثة أدوار دفعة واحدة بدلآ من نصف دور.
تبوك الورداسعد الله مسائكم بكل خير اخواني واخواتي عند نقطه مهمه احب ان تصل اليكم وهي حافظو على دينكم حافظو على وطنكم حافظو على على كل شي يخصنا نحن مستهدفون من كل جهة نحن في نعيم لابد من شكر الله عليه
يوسف الشمريالله يجعل الخير فال بلادنا وباذن الله ازمه وتعدي ياوطني الحبيب
تبوك الوردالله يكتب الي فيه الخير للوطن والمواطن
بدرسمو ولي ولي العهد وقرارات وكيل الاحوال ****ه باوامر من عنده وش حلها ياطويل العمر حفظكم الله
بدرانمخالف للنشر
سبحان مقلب الاحوالوش في بالك بتسوي ب الترليوووون ..
سبحان مقلب الاحوالمخالف للنشر
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
محمداتمنى ما يلغون عقود مشاريع المياة والصرف الصحي
مفقودمخالف للنشر
زائرابوياسرررررررررررر2222222222222مخالف للنشر
مفقودمخالف للنشر
ابراهيمان شاء الله خير ولحمدلله على كل حال
وشك وشكالله..... يخارجنا
الرأي العامسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ما شاء اللهسبحان الله
الخالديوضع خطه مستقبليه للمدن الكبرى بمعالجة الشوراع السيئة والمشاريع المتعثره وتوفير الخدمات الحكوميه والمدارس المناسبه وتوظيف الشباب السعودي وتطوير قدراته ودنا نكون افضل دوله بس وشلون
حتى الضمان والتأهيل ماخلتو شيالله يرحمنا برحمته
himaعلى بركة الله,وانا اشوف تخفيض الاعداد الكبيره للاجانب يوفر مبالغ طائله,وكذلك افتتاح مراكز للترفيه كلسينماء والمسرح.
ولا شيءمخالف للنشر
ناصرمخالف للنشر
عدد التعليقات:15287
قلم الحقيقهالله يرحم الحال. بعض المشاريع التي تم تنفيذها أثبتت فشلها الذريع ولم تأتي بثمار انشائها بل زادت في المشكلة وجعلتها أسوأ من ذي قبل.والبعض الآخر منها أصابتها الشيخوخة والشلل التام وهي لم يمر عليها عام.
سعيدياللهم بارك في جهودهم
محمدطيب تمام ***