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إجراء لـ”المجلس الاقتصادي” يوفر للمملكة “تريليون ريال”

8 نوفمبر, 2016 , 16:50 م
إجراء لـ”المجلس الاقتصادي” يوفر للمملكة “تريليون ريال”
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صحيفة المرصد: أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حزمة إجراءات توفر على المملكة ما يقرب من “تريليون ريال”. بإيقاف التعاقد على تنفيذ مشاريع “غير مناسبة”.

وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه أمس الاثنين، إن “المشاريع – التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية – لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأكد المجلس أنه تم توفير عشرات المليارات عبر إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، ومراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات التي تضمنت مئات العقود، وذلك بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر، وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد.



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 50
    8 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    طفراااان ماعندي ولا فلس

    مبرووووووووووووووووووووك!!
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  2. 49
    8 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    صهيل الخيل

    بعدين وين بتصرف
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  3. 48
    8 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    الازدي

    الواضح التوفير معا شركة أوبرا والترفيه ****لاكن هل من احد ***
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  4. 47
    8 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    الله اكبر كبيرا

    بشرو انفسكم!!
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  5. 46
    8 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    🇸🇦السعودية🇸🇦

    تكفون كبار السن ومستحقي الضمان والشؤون الاجتماعية والمعاقين واليتاميى وصيه كل ملك للمسؤولين لاتمسون مخصصاتهم هم الضعفاء ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم .
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  6. 45
    8 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    ابو يوسف

    نسال الله التوفيق
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  7. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    صهيل الخيل

    مخالف للنشر
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  8. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    لازم فرض رسوم سنوية 5000 ريال عن كل طالب اجنبي في المدارس الحكومية / راح نطلع اكثر من 5 مليار سنوياً / احشروا الاجانب
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  9. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:15287

    قلم الحقيقه

    دولة شقيقة صغيرة وغنية بجوار بلادنا الله يزيدهم من فضله سمعنا لكن ماشاهدنا أنه مواطنينهم استغلو كبر مساحة البنيان اللي وفرته لهم دولتهم وحولو سطوح منازلهم ملاعب كرة قدم.العايلة فريقين والبيت بيتين.
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  10. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    طفراااان ماعندي ولا فلس

    أي والله يا مبايع ومعاهد كلنا معاهدين ومبايعين حكومتنا الرشيده بس لا ينسون مصر والشعوب العربيه مساكين ساعدوهم ولا حنا بالف نعمه
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  11. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    محمد

    مخالف للنشر
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  12. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    طفراااان ماعندي ولا فلس

    انا لوعندي الترليون اتبرع بها لمصر والشعوب العربيه علشان حنا بخير ونعمه
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  13. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    طفراااان ماعندي ولا فلس

    ان شاء الله يتم مساعدة اشقاءنا المصريين والسوريين واليمنيين ولبنانيين وبقية الشعوب العربيه علشان حنا بخير ولله الحمد
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  14. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    جعلكم على القوة . أيه. هذا الشغل الصح اقطع جميع الإمدادات على مشاريع الفساد والنهب . الله يقويكم يارب فعلا الحكم عند أهل الحزم
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  15. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    سامي

    ادعمو الصندوق العقارى يحتاج دعم متوقف من سنه
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  16. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    saig alkiir

    مخالف للنشر
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  17. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    عدي 88

    اجمل خبر في عام 2016 هذا الي يطمن ويقوي اﻻقتصاد توفير ترليون لخزينة الدوله من الهدر
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  18. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:15287

    قلم الحقيقه

    بحول الله سيصب هذا الترليون ريال في خزينة وزارة الاسكان لتتمكن من اعطاء المواطن والبناء له 3 ثلاثة أدوار دفعة واحدة بدلآ من نصف دور.
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  19. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    مخالف للنشر
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  20. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    مخالف للنشر
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  21. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    تبوك الورد

    اسعد الله مسائكم بكل خير اخواني واخواتي عند نقطه مهمه احب ان تصل اليكم وهي حافظو على دينكم حافظو على وطنكم حافظو على على كل شي يخصنا نحن مستهدفون من كل جهة نحن في نعيم لابد من شكر الله عليه
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  22. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    يوسف الشمري

    الله يجعل الخير فال بلادنا وباذن الله ازمه وتعدي ياوطني الحبيب
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  23. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    مخالف للنشر
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  24. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    تبوك الورد

    الله يكتب الي فيه الخير للوطن والمواطن
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  25. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    مخالف للنشر
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  26. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    بدر

    سمو ولي ولي العهد وقرارات وكيل الاحوال ****ه باوامر من عنده وش حلها ياطويل العمر حفظكم الله
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  27. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    نكفون ماعاد نبغى توفير
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  28. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    بدران

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  29. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    سبحان مقلب الاحوال

    وش في بالك بتسوي ب الترليوووون ..
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  30. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    سبحان مقلب الاحوال

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    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  31. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    هو الترليون كم فيه اصفار
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  33. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  34. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    محمد

    اتمنى ما يلغون عقود مشاريع المياة والصرف الصحي
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  35. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    مفقود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    زائرابوياسرررررررررررر2222222222222

    مخالف للنشر
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  37. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    مفقود

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  38. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    ابراهيم

    ان شاء الله خير ولحمدلله على كل حال
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  39. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    وشك وشك

    الله..... يخارجنا
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  40. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    الرأي العام

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  41. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    ما شاء الله

    سبحان الله
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  42. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    الخالدي

    وضع خطه مستقبليه للمدن الكبرى بمعالجة الشوراع السيئة والمشاريع المتعثره وتوفير الخدمات الحكوميه والمدارس المناسبه وتوظيف الشباب السعودي وتطوير قدراته ودنا نكون افضل دوله بس وشلون
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  43. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    حتى الضمان والتأهيل ماخلتو شي

    الله يرحمنا برحمته
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  44. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    hima

    على بركة الله,وانا اشوف تخفيض الاعداد الكبيره للاجانب يوفر مبالغ طائله,وكذلك افتتاح مراكز للترفيه كلسينماء والمسرح.
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  45. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    أوقفتم المشاريع المهمة في كل أنحاء البلاد إلا الرياض فمعظم المشاريع فيها لا تزال قائمة .
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  46. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    ولا شيء

    مخالف للنشر
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  47. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    ناصر

    مخالف للنشر
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  48. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:15287

    قلم الحقيقه

    الله يرحم الحال. بعض المشاريع التي تم تنفيذها أثبتت فشلها الذريع ولم تأتي بثمار انشائها بل زادت في المشكلة وجعلتها أسوأ من ذي قبل.والبعض الآخر منها أصابتها الشيخوخة والشلل التام وهي لم يمر عليها عام.
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  49. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    سعيدي

    اللهم بارك في جهودهم
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  50. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    محمد

    طيب تمام ***
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