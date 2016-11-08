إجراء لـ”المجلس الاقتصادي” يوفر للمملكة “تريليون ريال”

صحيفة المرصد: أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حزمة إجراءات توفر على المملكة ما يقرب من “تريليون ريال”. بإيقاف التعاقد على تنفيذ مشاريع “غير مناسبة”.

وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه أمس الاثنين، إن “المشاريع – التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية – لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأكد المجلس أنه تم توفير عشرات المليارات عبر إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، ومراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات التي تضمنت مئات العقود، وذلك بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر، وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد.