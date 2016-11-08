الأمير “عبدالله بن مساعد” يعتذر عن عبارة “مو شغلك”ويوضح سبب هذا الرد!

صحيفة المرصد:قدّم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد اعتذاره عن كلمة “مو شغلك” التي وجهها لأحد الإعلاميين خلال مؤتمر فريق توثيق تاريخ الرياضة السعودية قبل يومين.
ووفقاً لموقع سبق قال الأمير عبدالله بن مساعد : فيما يخص إجابتي على أحد الإعلاميين عندما قلت له “مالك شغل” ، أنا أعتقد أن أي إعلامي من حقة طرح أي سؤال يرغبه، وأنا أعتذر عن الإجابة غير الموفقة”.
وكانت إجابة الأمير في المؤتمر الصحفي قد أثارت الشارع الرياضي وأثارت نقدًا من قبل عدد من الإعلاميين ، ووصول وسم هذه الكلمة إلى الترند في موقع تويتر أمس الأول، قبل أن يلقى اعتذار الأمير ثناء الكثيرين.
تعليقات ( 59 )
عمرانجازاته : توثيق بطولات ابوزنده والدخيل والمهوس التي رفضها المجتمع بأكمله
خبر بلاشالترشيح لرئاسة الاتحادالسعودي لكرة القدم تم الترتيب له بأحد فنادق دبي،ويبدو أن اللوبي الأزرق مازال يرسم مستقبل الكرة السعودية بطريقته الخاصة
عدد التعليقات:5851
بسمهاللي يقول بخاري اعتذر!!!!معليييش فرررق بين كيان الزعامه والمريسل الله يسلمكم وكل واحد ومقامه 💙
لمن يفهمون معنى الرجولةوالله ثم والله بإعتذاره هذا أثبت سموه بأأنه هامة يجب الوقوق لها إحتراما وتقديرا هنا نعي معنى القيادة وهنا نعي معنى التربية والأخلاق الحميدة. نقول ليموه والله نرى فيك نعم الرجل وفقك الله واعانك.
نتظرهناك اشياء ستحدث قريبا وستظهر تلك الاعتذارات و من حق الانديه تقديم الأعتذار لهم سننتظر؟
المحاسبه ضروريهمخالف للنشر
ابو عمرخله يعتذر للانديه اول ****.
عدد التعليقات:5851
بسمهمايحتاج تعتذر حقه ووصله ام زكي 😬
اعتذاراعتذار يدينه ويدين لجنته وإثبات تعصبه وحقده على كل من يعادي فريقه المفضل
السيف الازرقالمريسيل لايستحق الاعتذار لانه ينظر للامور بعيون صفراء...؟ فهذا وامثاله *** ...؟
الازديمخالف للنشر
المحاسبه ضروريهبعض المسؤولين ما يعتذر الا اذا *****
السيف الازرقموشغالك جائت في محلها على امثال هذا ****...؟
الله المستعانطيب اعتذر مباشره للمريسل و لا تعتذر عن نطق الكلمه .. الاعلام الهلالي يكرم وغير الهلالي مو شغلك الله المستعان
عدد التعليقات:2
mane_alqahtani“مو شغلك” كانت قويييه
المحاسبه ضروريهاذا كل مسؤول جاب العيد في مؤتمر كل العالم تشاهده ثم جاء يعتذر بعد يومين هذي فوضى يجب بترها من جذورها
محمدلو انني بن مساعد لاترجلة وتركة الرياضة ماذا قدم منذو اكثر من 5 سنوات للرياضة سواء الاخفقات والتعصب
زكيلو ابن مساعد من جد نيته يعتذر كان اتصل بل المرسيل واعتذرله شخصياً. بس اعتذاره جاء بسبب ضغوط اعلاميه مو لانه ****
فقراويما جاب طاري ام زكي بالاعتذار ههههه هو اعتذر عن الكلمة فقط
محمديجب أن يحاسب ويتعلم هذا المسؤول كيف يرد على اسئلة الإعلاميين والنقاد هذا تهكم و قمع غير مسؤول رياضتنا في خطر
ابو ناصررصدقوني لو مسئول ثاني لاتم اقالتة
شنب الأسدسبحان الله : الهلالي يوم اتعذر بخاري قالوا دقينا خشمك و عشان تتأدب ! ويوم اتعذر ابن مساعد قالوا هذا من شيم الكبار !! أرسوا على بر !
منصوراعمل مؤتمر صحفي واعتذر للاعلامي في هذا المؤتمر او عبر قناة الاخباريه السعوديه هذا احسن حل يمكن ينقذك
violetyكبير ,, ابو مساعد وعملك مشهود له والتطور وحقوق النقل ومبالغ الاندية قمت بصرفها
ملونالاعتذار شي جميل
كازمرمخالف للنشر
المحتاراعتذارك ياسمو اﻻمير من شيم الرجال وشكرآ على التواضع وﻻعتذار ليس على حساب المريسل وﻻكن للجمهور الرياضي. والذي ﻻيقبل الاعتذار يدل على ***وفي قلبه حقد وفيه حساسية من زلة أي مسؤل أو متعصب رياضي .
منصورمخالف للنشر
منصورحالتك صعبه قويه يابن مساعد فأنت في مواجهة الشعب والمثل يقول لسانك حصانك
(منصف)لو مسؤول اخر قالها .. هل تمر مرور الكرام
صورة اوضح**** لكن كلمة " توثيق " تحتاج رجالات الرياضة القدماء يكون لهم وجود في لجنتك اللي انت اخترتهم يا صاحب " الميول "
منصورمخالف للنشر
ع . الحربيمخالف للنشر
ع . الحربيوالله الرياضة السعودية ما راح تنجح مادام رئيسها هلالي متعصب ........ الله يرحمك يا فيصل بن فهد ويذكرك بالخير يا نواف بن فيصل ودي أسأل الرئيس العام للرياضة كيف حققتوا بطولاتكم المحلية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
💎💛عــــهــــــود💛💎لما كان عبدالله بن مساعد رئيس كانت كل البطولات هلالية وكذلك الامير محمد بن فيصل ولاننسى تصريح محمد بن فيصل الشهير 😬
ابوراكانلا تحاول فالاقاله في انتظارك وخل فريق هلاله ينفعك ونحن في زمن ملك الحزم والعزم والمواطن له كرامته وأتساءل هل هذا رد رجل مسؤول في مؤتمر صحفي يناقش هموم الكوره ؟ كشف ما بداخله وما تنترقع
💎💛عــــهــــــود💛💎كفو يالمريسل 👍 الامير اعتذر .. واصل 💪
جاك العلملله في خلقه شؤن سيدي يارسول الله : [ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ]
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
جاك العلمولماذا تعتذر يا صاحب السمو من شخص أصبحت وظيفته كثرة الشوشرة ، ليت وزارة الاعلام تمنع ظهور هذه النماذج ا**
محمد الدوسريانطقه الله بما يخفيه في صدره ،، سبحان الله الذي انطق كل شيء
جاك العلملو علم العذر أو الاعتذار أنه سيُقَدَّم لمثل مريسل لرفض أن يكون له وجود في القاموس .
ابوراكانلو انك واثق من نفسك ومن لجنتك ومن بطولات فريقك ما كان عصبت ورديت بهذا الرد المتشنج على الاعلامي الحر المريسل
ابو محمدالامير فيصل بن فهد حلف كم مرة ان ميوله ليست نصرواي اما انت حضرت مباراة فريقك مع الاتحاد في جده وميولك هلاليه ولا يهمك الا الهلال وزمن ***ولى مع ملكنا سلمان الله يحفظه
حمدمخالف للنشر
محمدخنبوقة مفقود متى تعزمنى على عيد ميلاد ***بما انك تجب الاخنلاط واعياد الميلاد
معلم متقاعداعتذار صريح وواضح بدون لف ولا دوران ولا تبرير ... هذا ما ما نريده . شعرت والله كأنني أمام مسئول ياباني أو سويدي . الله يكثر هذه النوعيات وهذه الثقافة .
جلوانا شخصيا لا أقبل الاعتذار مع اني لست نصراويا فالكلمة محسوبة على مسؤول وكم من المسئولين اقيلوا بسبب فلتان السنتهم بكلمات حسبت عليهم ولم تكن في مؤتمرات صحفية كما هو الحال مع هذه
محمدقبلك الامير سلطان بن فهد كان رئيس الرياضة والشباب وقال لاحد اللعبيين اذا ما تربيتو بنربيكم وعزل بعدها من المنصب للابد بعهد الملك عبدالله يجب احترام الشعب فسلمان العزم حفظه الله لا يرضى باهانة الشعب
شنب الأسدأهدي للمريسل شيلة : ماخذ حقه بحب خشوم أخذ حقه ***ههههه
سمو أخلاقكتسكت الآخرين وتغيضهم لأنهم لا يملكون جزء يسير من أخلاقك وأمانتك. وفقك الله واعانك على أمثال هؤلاء.
الله اكبررجل لاتهمه مصلحة الرياضه السعودية بقدر ما تهمه مصلحة ناديه المدلل
aliعادي ما فيها أي شي منحقك تقوله الكلام هذا لأنه فيه ناس ***
مفقودغريب ماحضرت عيد الميلاد
زائركبير يالمريسل
اسمرعبرالكبير كبير واعتذارك عن الكلمة وليس عن من وجهت له الكلمة دليل على رقيك فهو كائن فقراوي اهان نفسه في الكثير من المناسبات