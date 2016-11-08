الأمير “عبدالله بن مساعد” يعتذر عن عبارة “مو شغلك”ويوضح سبب هذا الرد!

صحيفة المرصد:قدّم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد اعتذاره عن كلمة “مو شغلك” التي وجهها لأحد الإعلاميين خلال مؤتمر فريق توثيق تاريخ الرياضة السعودية قبل يومين.

ووفقاً لموقع سبق قال الأمير عبدالله بن مساعد : فيما يخص إجابتي على أحد الإعلاميين عندما قلت له “مالك شغل” ، أنا أعتقد أن أي إعلامي من حقة طرح أي سؤال يرغبه، وأنا أعتذر عن الإجابة غير الموفقة”.

وكانت إجابة الأمير في المؤتمر الصحفي قد أثارت الشارع الرياضي وأثارت نقدًا من قبل عدد من الإعلاميين ، ووصول وسم هذه الكلمة إلى الترند في موقع تويتر أمس الأول، قبل أن يلقى اعتذار الأمير ثناء الكثيرين.