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الأمير “عبدالله بن مساعد” يعتذر عن عبارة “مو شغلك”ويوضح سبب هذا الرد!

8 نوفمبر, 2016 , 17:07 م
الأمير “عبدالله بن مساعد” يعتذر عن عبارة “مو شغلك”ويوضح سبب هذا الرد!
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صحيفة المرصد:قدّم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد اعتذاره عن كلمة “مو شغلك” التي وجهها لأحد الإعلاميين خلال مؤتمر فريق توثيق تاريخ الرياضة السعودية قبل يومين.

ووفقاً لموقع سبق قال الأمير عبدالله بن مساعد : فيما يخص إجابتي على أحد الإعلاميين عندما قلت له “مالك شغل” ، أنا أعتقد أن أي إعلامي من حقة طرح أي سؤال يرغبه، وأنا أعتذر عن الإجابة غير الموفقة”.

وكانت إجابة الأمير في المؤتمر الصحفي قد أثارت الشارع الرياضي وأثارت نقدًا من قبل عدد من الإعلاميين ، ووصول وسم هذه الكلمة إلى الترند في موقع تويتر أمس الأول، قبل أن يلقى اعتذار الأمير ثناء الكثيرين.



تعليقات ( 59 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 59
    8 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    عمر

    انجازاته : توثيق بطولات ابوزنده والدخيل والمهوس التي رفضها المجتمع بأكمله
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  2. 58
    8 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    خبر بلاش

    الترشيح لرئاسة الاتحادالسعودي لكرة القدم تم الترتيب له بأحد فنادق دبي،ويبدو أن اللوبي الأزرق مازال يرسم مستقبل الكرة السعودية بطريقته الخاصة
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  3. 57
    8 نوفمبر, 2016 , 19:05 م
    عدد التعليقات:5851

    بسمه

    اللي يقول بخاري اعتذر!!!!معليييش فرررق بين كيان الزعامه والمريسل الله يسلمكم وكل واحد ومقامه 💙
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 56
    8 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    لمن يفهمون معنى الرجولة

    والله ثم والله بإعتذاره هذا أثبت سموه بأأنه هامة يجب الوقوق لها إحتراما وتقديرا هنا نعي معنى القيادة وهنا نعي معنى التربية والأخلاق الحميدة. نقول ليموه والله نرى فيك نعم الرجل وفقك الله واعانك.
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  5. 55
    8 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    نتظر

    هناك اشياء ستحدث قريبا وستظهر تلك الاعتذارات و من حق الانديه تقديم الأعتذار لهم سننتظر؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 54
    8 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    المحاسبه ضروريه

    مخالف للنشر
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  7. 53
    8 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    ابو عمر

    خله يعتذر للانديه اول ****.
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  8. 52
    8 نوفمبر, 2016 , 18:59 م
    عدد التعليقات:5851

    بسمه

    مايحتاج تعتذر حقه ووصله ام زكي 😬
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 51
    8 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    اعتذار

    اعتذار يدينه ويدين لجنته وإثبات تعصبه وحقده على كل من يعادي فريقه المفضل
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  10. 50
    8 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    السيف الازرق

    المريسيل لايستحق الاعتذار لانه ينظر للامور بعيون صفراء...؟ فهذا وامثاله *** ...؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 49
    8 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    الازدي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 48
    8 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    المحاسبه ضروريه

    بعض المسؤولين ما يعتذر الا اذا *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 47
    8 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    السيف الازرق

    موشغالك جائت في محلها على امثال هذا ****...؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 46
    8 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    الله المستعان

    طيب اعتذر مباشره للمريسل و لا تعتذر عن نطق الكلمه .. الاعلام الهلالي يكرم وغير الهلالي مو شغلك الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 45
    8 نوفمبر, 2016 , 18:46 م
    عدد التعليقات:2

    mane_alqahtani

    “مو شغلك” كانت قويييه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    المحاسبه ضروريه

    اذا كل مسؤول جاب العيد في مؤتمر كل العالم تشاهده ثم جاء يعتذر بعد يومين هذي فوضى يجب بترها من جذورها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    محمد

    لو انني بن مساعد لاترجلة وتركة الرياضة ماذا قدم منذو اكثر من 5 سنوات للرياضة سواء الاخفقات والتعصب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    زكي

    لو ابن مساعد من جد نيته يعتذر كان اتصل بل المرسيل واعتذرله شخصياً. بس اعتذاره جاء بسبب ضغوط اعلاميه مو لانه ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    فقراوي

    ما جاب طاري ام زكي بالاعتذار ههههه هو اعتذر عن الكلمة فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    محمد

    يجب أن يحاسب ويتعلم هذا المسؤول كيف يرد على اسئلة الإعلاميين والنقاد هذا تهكم و قمع غير مسؤول رياضتنا في خطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    ابو ناصرر

    صدقوني لو مسئول ثاني لاتم اقالتة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    شنب الأسد

    سبحان الله : الهلالي يوم اتعذر بخاري قالوا دقينا خشمك و عشان تتأدب ! ويوم اتعذر ابن مساعد قالوا هذا من شيم الكبار !! أرسوا على بر !
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    منصور

    اعمل مؤتمر صحفي واعتذر للاعلامي في هذا المؤتمر او عبر قناة الاخباريه السعوديه هذا احسن حل يمكن ينقذك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    violety

    كبير ,, ابو مساعد وعملك مشهود له والتطور وحقوق النقل ومبالغ الاندية قمت بصرفها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  25. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    ملون

    الاعتذار شي جميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    كازمر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    المحتار

    اعتذارك ياسمو اﻻمير من شيم الرجال وشكرآ على التواضع وﻻعتذار ليس على حساب المريسل وﻻكن للجمهور الرياضي. والذي ﻻيقبل الاعتذار يدل على ***وفي قلبه حقد وفيه حساسية من زلة أي مسؤل أو متعصب رياضي .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  28. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    منصور

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    منصور

    حالتك صعبه قويه يابن مساعد فأنت في مواجهة الشعب والمثل يقول لسانك حصانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    (منصف)

    لو مسؤول اخر قالها .. هل تمر مرور الكرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    صورة اوضح

    **** لكن كلمة " توثيق " تحتاج رجالات الرياضة القدماء يكون لهم وجود في لجنتك اللي انت اخترتهم يا صاحب " الميول "
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    منصور

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    ع . الحربي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    ع . الحربي

    والله الرياضة السعودية ما راح تنجح مادام رئيسها هلالي متعصب ........ الله يرحمك يا فيصل بن فهد ويذكرك بالخير يا نواف بن فيصل ودي أسأل الرئيس العام للرياضة كيف حققتوا بطولاتكم المحلية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  36. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لما كان عبدالله بن مساعد رئيس كانت كل البطولات هلالية وكذلك الامير محمد بن فيصل ولاننسى تصريح محمد بن فيصل الشهير 😬
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    ابوراكان

    لا تحاول فالاقاله في انتظارك وخل فريق هلاله ينفعك ونحن في زمن ملك الحزم والعزم والمواطن له كرامته وأتساءل هل هذا رد رجل مسؤول في مؤتمر صحفي يناقش هموم الكوره ؟ كشف ما بداخله وما تنترقع
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  38. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    كفو يالمريسل 👍 الامير اعتذر .. واصل 💪
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  39. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    جاك العلم

    لله في خلقه شؤن سيدي يارسول الله : [ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ]
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  40. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    جاك العلم

    ولماذا تعتذر يا صاحب السمو من شخص أصبحت وظيفته كثرة الشوشرة ، ليت وزارة الاعلام تمنع ظهور هذه النماذج ا**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    محمد الدوسري

    انطقه الله بما يخفيه في صدره ،، سبحان الله الذي انطق كل شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    جاك العلم

    لو علم العذر أو الاعتذار أنه سيُقَدَّم لمثل مريسل لرفض أن يكون له وجود في القاموس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    ابوراكان

    لو انك واثق من نفسك ومن لجنتك ومن بطولات فريقك ما كان عصبت ورديت بهذا الرد المتشنج على الاعلامي الحر المريسل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    ابو محمد

    الامير فيصل بن فهد حلف كم مرة ان ميوله ليست نصرواي اما انت حضرت مباراة فريقك مع الاتحاد في جده وميولك هلاليه ولا يهمك الا الهلال وزمن ***ولى مع ملكنا سلمان الله يحفظه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    حمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    محمد

    خنبوقة مفقود متى تعزمنى على عيد ميلاد ***بما انك تجب الاخنلاط واعياد الميلاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    معلم متقاعد

    اعتذار صريح وواضح بدون لف ولا دوران ولا تبرير ... هذا ما ما نريده . شعرت والله كأنني أمام مسئول ياباني أو سويدي . الله يكثر هذه النوعيات وهذه الثقافة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    جلو

    انا شخصيا لا أقبل الاعتذار مع اني لست نصراويا فالكلمة محسوبة على مسؤول وكم من المسئولين اقيلوا بسبب فلتان السنتهم بكلمات حسبت عليهم ولم تكن في مؤتمرات صحفية كما هو الحال مع هذه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    محمد

    قبلك الامير سلطان بن فهد كان رئيس الرياضة والشباب وقال لاحد اللعبيين اذا ما تربيتو بنربيكم وعزل بعدها من المنصب للابد بعهد الملك عبدالله يجب احترام الشعب فسلمان العزم حفظه الله لا يرضى باهانة الشعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    شنب الأسد

    أهدي للمريسل شيلة : ماخذ حقه بحب خشوم أخذ حقه ***ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    سمو أخلاقك

    تسكت الآخرين وتغيضهم لأنهم لا يملكون جزء يسير من أخلاقك وأمانتك. وفقك الله واعانك على أمثال هؤلاء.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    الله اكبر

    رجل لاتهمه مصلحة الرياضه السعودية بقدر ما تهمه مصلحة ناديه المدلل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  54. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    هههههههههههههه زين اللي اعتذرت نقبل اعتذارك ولاتعيدها ثاني مره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    ali

    عادي ما فيها أي شي منحقك تقوله الكلام هذا لأنه فيه ناس ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    مفقود

    غريب ماحضرت عيد الميلاد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    زائر

    كبير يالمريسل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    اسمرعبر

    الكبير كبير واعتذارك عن الكلمة وليس عن من وجهت له الكلمة دليل على رقيك فهو كائن فقراوي اهان نفسه في الكثير من المناسبات
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

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