بالصور :دهانات الجزيرة تركّز على خدمتها في تصميم الألوان في معرض “ديكوفير” بجدة

صحيفة المرصد:تشارك دهانات الجزيرة في المعرض السعودي الدولي “ديكوفير” في نسخته الثامنة, الذي يقام في الفترة من 7–10 نوفمبر 2016 في فندق هيلتون جدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود, ويضم المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية في مجال التصميم والديكور من 12 بلداً عربياً وأجنبياً, منها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان والكويت ومصر والإمارات.

وأوضح مدير عام شركة دهانات الجزيرة الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح بأن دهانات الجزيرة تعرض جديدها خلال مشاركتها في ” ديكوفير” المتخصص في قطاعي الأثاث والتصميم, مبيناً بأن معارض دهانات الجزيرة في المملكة تقدّم خدمة التصميم الداخلي من خلال خبراء الشركة المتخصصين بالألوان وأن هذه الخدمة مجانية, مضيفاً بأن الشركة تركّز على هذه الخدمة خلال مشاركتها في الجناح رقم 20-B بالمعرض, موضحاً بأنها تعرض كتابها ( الحلول اللونيّة), الذي يطرح مقترحات تسهّل على المستهلك عملية اختيار اللون, والذي يعتبر بمثابة إلهام ومرجع لمصممي المنازل وطلاب التصميم الداخلي والمشتغلين بالديكور من مهندسين وغيرهم, هذا إلى جانب تطبيقها للهواتف الذكية المسمى ( آي ديكور) المصمم لتلبية حاجات عملاء الشركة ورغباتهم من التطبيقات اللونية المتعددة, التي تجعل الجدران والأماكن تحاكي الطبيعة بما تمتاز به من تناغم الألوان وتعددها, مشيراً إلى أن المستخدم يمكنه البحث عن الألوان المحببة لديه باختيار أي لون من القرص اللوني, وأن التطبيق يقدّم للمستخدم لونه المفضل وكل بدائله المتوفرة, ويأخذه إلى أبعد من ذلك بتزويده بكافة التناغمات اللونية للون التي ترضي جميع الأذواق, ويتيح إمكانية تطبيقها على الجدران في الصور المتوفرة بالتطبيق ومشاركة الآخرين بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعتبر دهانات الجزيرة شركة الدهانات الرائدة في الشرق الأوسط، وتنتج وتورّد دهانات عالية الجودة ومسؤولة بيئياً, ولا تدخر جهداً في إرساء الشراكات مع العملاء المتميزين على أساس تحمل المسؤولية وتعزيز الموارد البشرية وتكاتف الجهود في سبيل تحقيق أعلى المعايير المهنية والتنمية المستدامة في مجال صناعة الدهانات, وتغطي مناطق المملكة المختلفة والدول التي تصدّر إليها منتجاتها بأكثر من 650 صالة عرض ومركز للبيع، تمّ اختيار مواقعها بعناية بحيث توفر للعملاء سهولة الوصول، وزوّدت هذه الصالات بكوادر مدربة تعمل على تقديم العون والمساعدة للعملاء في اختيار طيف واسع من المنتجات المتخصصة والمتميزة لإرضاء أذواقهم المختلفة, كما أنشأت الشركة ” أكاديمية دهانات الجزيرة” أول أكاديمية من نوعها في الخليج العربي والشرق الأوسط, وتواصل مسيرتها المهنية في اكتشاف الإمكانات اللامتناهية لتقنيات صناعة الدهانات من خلال وحدات إنتاجها، وتحقيق القيمة الأفضل لمنتجاتها بهدف إثراء الحياة البشرية ورفاهية العملاء.

هذا ويشتمل معرض ” ديكوفير” على عدة قطاعات هي: الأثاث، والإضاءة، ومواد التصميم، والإكسسوارات المنزلية، والمنسوجات والمفروشات، ومنتجات المطبخ والأدوات الصحية, والتصاميم والخدمات المعمارية.