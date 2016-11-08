صحيفة المرصد: علمت صحيفة المرصد أن وزير الدولة محمد آل الشيخ، شرع في مقاضاة الكاتب الاقتصادي حمزة السالم بتهمتي التشهير والكذب.
وأثار مقال لـ”السالم” زعم فيه تناقص الاحتياطات الأجنبية، غضب المحلل المالي خالد العتيبي مستغرباً وقوع الأول في خطأ عدم التفريق بين الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، والاحتياطي العام للدولة قائلاً: إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل -“وهذا الجهل المركب”- وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته- حسب قوله.
وزير الدولة محمد آل الشيخ يقاضي حمزة السالم.. بسبب مقال
صحيفة المرصد: علمت صحيفة المرصد أن وزير الدولة محمد آل الشيخ، شرع في مقاضاة الكاتب الاقتصادي حمزة السالم بتهمتي التشهير والكذب.
تعليقات ( 31 )
مجبر رجل القعسيمخالف للنشر
عدد التعليقات:737
ساميةالسالم يمين الصورة ***
أوركيد🌺فديت * قلبك* يا آآآآآسرررر
تعليق 24 الماااااضي2030*****. لولا كفائته لما بلغ منصب وزير دولة****
الماااااضي2030الوزير محمد عبد الملك آل الشيخ احد زملاء الدراسه في الثانويه عام 1987 الصوره اللي في اليسار ياقلم الحقيقه....حسب معرفتي له أيام الثانويه***
عدد التعليقات:2
مانع القحطانيالمقاضاة هي الحل للنزاعات وسوء الفهم
بشيرالله يحمي الدكتور حمزه السالم ****
أبو مصلفح الرياضمخالف للنشر
كاتب الخبرالله يصلحك .
بشيرماعاد أحد يقدر يخبئ الحقيقه كل شي واضح وضوح الشمس هذاك اول في السبعينات والثمانينات يوم ماكان فيه النت
معجبالاخ متعب (11) كيف..!!. هو المستحيل بعينه.
بشيرالله يعين بس
خبير محاسبةد/ حمزة استشهد بأرقام رسمية ومعلنة ومقاله تم صياغته بأسلوب مالي علمي محاسبي .. يستحيل علمياً وعملياً ان تتم مقاضاة الدكتور حمزة. ..
أوركيد🌺من هو اللي يستاهل أحبه بدالك🤔ياللي "قلبك💗غير" ومحبتك غير؟ لا تسألني وشلونك وكيف حالك؟ !! قول لي "مساءالخير" وأقول آنا بخير😊
الرأي العامالرد بالارقام اما النعت والتلفظ بعبارة ****
معيضالتقاضي والمقاضاه هل تتم عن طريق نظام وزارة الاعلام ام عن طريق الجهات الرسمية والمحاكم الشرعيه ؟؟ ولابد من توضيح الحقائق
متعبحمزة السالم مواطن وفوق هذا متخصص في الاقتصاد ومن أبسط حقوقه معرفت أين اختفى الترليون. . كل المطلوب ارد عليه بلغة الأرقام. .خل هذا مستحيل ❗❗
أوركيد🌺يا حـيّ هالطلّـة🌱🌼
صريحالصراحة تزعل
وتلك الايام....الحقيقة دائما مره.....لا حول ولا قوة الا بالله.....
خبركممخالف للنشر
متعبقبل أن تقاضيه رد عليه بالأرقام. *****
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:15287
قلم الحقيقهماعرفنا من الشاكي والمشكي عليه في الصورتين.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله