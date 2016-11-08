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وزير الدولة محمد آل الشيخ يقاضي حمزة السالم.. بسبب مقال

8 نوفمبر, 2016 , 18:15 م
وزير الدولة محمد آل الشيخ يقاضي حمزة السالم.. بسبب مقال
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صحيفة المرصد: علمت صحيفة المرصد أن وزير الدولة محمد آل الشيخ، شرع في مقاضاة الكاتب الاقتصادي حمزة السالم بتهمتي التشهير والكذب.
وأثار مقال لـ”السالم” زعم فيه تناقص الاحتياطات الأجنبية، غضب المحلل المالي خالد العتيبي مستغرباً وقوع الأول في خطأ عدم التفريق بين الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، والاحتياطي العام للدولة قائلاً: إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل -“وهذا الجهل المركب”- وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته- حسب قوله.



تعليقات ( 31 )

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  1. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    مجبر رجل القعسي

    مخالف للنشر
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  2. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    مخالف للنشر
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  3. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 19:02 م
    عدد التعليقات:737

    سامية

    السالم يمين الصورة ***
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  4. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    الناس شهداء الله في ارضه وانا متأكد ان الواثق منكما من صحه موقفه لن يعارض المناضره التلفزيونيه خلونا نصير زي الدول المتقدمه شوفوا هيلاري وترامب كل يوم مناضره
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  5. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    أوركيد🌺

    فديت * قلبك* يا آآآآآسرررر
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  6. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    اعملوا مناضره مع داوود الشريان وخلونا نسمع ونشوف حجج كل منكما اولا وبعدها تقاضوا براحتكم
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  7. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    تعليق 24 الماااااضي2030

    *****. لولا كفائته لما بلغ منصب وزير دولة****
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  8. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    الماااااضي2030

    الوزير محمد عبد الملك آل الشيخ احد زملاء الدراسه في الثانويه عام 1987 الصوره اللي في اليسار ياقلم الحقيقه....حسب معرفتي له أيام الثانويه***
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  9. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:2

    مانع القحطاني

    المقاضاة هي الحل للنزاعات وسوء الفهم
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  10. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    بشير

    الله يحمي الدكتور حمزه السالم ****
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  11. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف للنشر
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  12. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    كاتب الخبر

    الله يصلحك .
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  13. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    بشير

    ماعاد أحد يقدر يخبئ الحقيقه كل شي واضح وضوح الشمس هذاك اول في السبعينات والثمانينات يوم ماكان فيه النت
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  14. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    معجب

    الاخ متعب (11) كيف..!!. هو المستحيل بعينه.
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  15. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    بشير

    الله يعين بس
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  16. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    خبير محاسبة

    د/ حمزة استشهد بأرقام رسمية ومعلنة ومقاله تم صياغته بأسلوب مالي علمي محاسبي .. يستحيل علمياً وعملياً ان تتم مقاضاة الدكتور حمزة. ..
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  17. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    أوركيد🌺

    من هو اللي يستاهل أحبه بدالك🤔ياللي "قلبك💗غير" ومحبتك غير؟ لا تسألني وشلونك وكيف حالك؟ !! قول لي "مساءالخير" وأقول آنا بخير😊
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  18. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    الرأي العام

    الرد بالارقام اما النعت والتلفظ بعبارة ****
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  19. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    إذا كنت القاضي من تقاضي أهم شيء إن الاحتياطات لا تتناقص*** ؟؟؟!!! .
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  20. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    معيض

    التقاضي والمقاضاه هل تتم عن طريق نظام وزارة الاعلام ام عن طريق الجهات الرسمية والمحاكم الشرعيه ؟؟ ولابد من توضيح الحقائق
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  21. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    متعب

    حمزة السالم مواطن وفوق هذا متخصص في الاقتصاد ومن أبسط حقوقه معرفت أين اختفى الترليون. . كل المطلوب ارد عليه بلغة الأرقام. .خل هذا مستحيل ❗❗
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  22. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    أوركيد🌺

    يا حـيّ هالطلّـة🌱🌼
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  23. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    صريح

    الصراحة تزعل
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  24. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    وتلك الايام....

    الحقيقة دائما مره.....لا حول ولا قوة الا بالله.....
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  25. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    خبركم

    مخالف للنشر
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  26. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    متعب

    قبل أن تقاضيه رد عليه بالأرقام. *****
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  27. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  28. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:15287

    قلم الحقيقه

    ماعرفنا من الشاكي والمشكي عليه في الصورتين.
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  29. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    اتقوا الله واصلحوا بين اخويكم
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  30. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    اتقوا الله واصلحوا بين اخويكم
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  31. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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