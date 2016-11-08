وزير الدولة محمد آل الشيخ يقاضي حمزة السالم.. بسبب مقال

صحيفة المرصد: علمت صحيفة المرصد أن وزير الدولة محمد آل الشيخ، شرع في مقاضاة الكاتب الاقتصادي حمزة السالم بتهمتي التشهير والكذب.

وأثار مقال لـ”السالم” زعم فيه تناقص الاحتياطات الأجنبية، غضب المحلل المالي خالد العتيبي مستغرباً وقوع الأول في خطأ عدم التفريق بين الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، والاحتياطي العام للدولة قائلاً: إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل -“وهذا الجهل المركب”- وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته- حسب قوله.