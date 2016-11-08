تعرف على أسباب وقف التعرفة الجديدة للمياه

صحيفة المرصد: أوقف مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، العمل بالتعرفة الجديدة الخاصة بالمياه، لحين إعداد وزارة البيئة والمياه والزراعة دراسات عن معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيق قرار التعرفة الجديدة.
عُقدت الجلسة الثانية والستين للمجلس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد بن أمين الجفري، وتم اتخاذ القرار بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بخصوص ملحوظات أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 /1436هـ (قبل إلغائها).
وبالتوازي مع ذلك، طالب المجلس، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها.
كما أكد المجلس على ضرورة الاعتماد على كود البناء السعودي، فيما يخص المياه، مطالبًا بتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها.
تعليقات ( 5 )
برطسعسى ماتعبتم بالمعلومه ترى ماعاد يبقى شي من الراتب
الهمدانياقل رواتب واعلى فواتير والشتا جاي ومحد بيقدر يشتري فروة راحت الفلوس على الفواتير
الحقبانيعلم هل المسئولين الايستخدم الماء ان عنده فاتوره 6000ريال يعني اكثر من كهرباء ليش يمسئولين هذه هذه وصية والاة الامر لكم ان تراعي شعب كيف سدد من كان راتب تقاعد بسيطي واذا كان في هدر شوف الادارت الحكوميه
حمدمخالف للنشر
عدد التعليقات:740
عاشق وطنهمخالف للنشر